Выпуск дистрибутива ArchLabs 2023.01.20

Опубликован выпуск Linux-дистрибутива ArchLabs 2023.01.20, основанного на пакетной базе Arch Linux и поставляемого с легковесным пользовательским окружением на основе оконного менеджера Openbox (опционально доступны i3, Bspwm, Awesome, JWM, dk, dwm, Fluxbox, Xfce, Deepin, GNOME, Cinnamon, Sway). Для организации стационарной установки предлагается инсталлятор ABIF. В базовую поставку включены такие приложения, как Thunar, Termite, Geany, Firefox, Audacious, MPV и Skippy-XD. Размер установочного iso-образа 1 ГБ.

В новой версии в инсталлятор возвращена возможность установки оконного менеджера dwm. Улучшена работа в Live-режиме. По умолчанию обеспечена загрузка в режим установки, а не в Live-сеанс, который теперь нужно запускать отдельно (можно запустить команду startx). Обновлены пакеты и внесены улучшения в инсталлятор. Обновлён набор пиктограмм и улучшена тема оформления.