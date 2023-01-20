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Выпуск дистрибутива ArchLabs 2023.01.20

21.01.2023 09:21

Опубликован выпуск Linux-дистрибутива ArchLabs 2023.01.20, основанного на пакетной базе Arch Linux и поставляемого с легковесным пользовательским окружением на основе оконного менеджера Openbox (опционально доступны i3, Bspwm, Awesome, JWM, dk, dwm, Fluxbox, Xfce, Deepin, GNOME, Cinnamon, Sway). Для организации стационарной установки предлагается инсталлятор ABIF. В базовую поставку включены такие приложения, как Thunar, Termite, Geany, Firefox, Audacious, MPV и Skippy-XD. Размер установочного iso-образа 1 ГБ.

В новой версии в инсталлятор возвращена возможность установки оконного менеджера dwm. Улучшена работа в Live-режиме. По умолчанию обеспечена загрузка в режим установки, а не в Live-сеанс, который теперь нужно запускать отдельно (можно запустить команду startx). Обновлены пакеты и внесены улучшения в инсталлятор. Обновлён набор пиктограмм и улучшена тема оформления.



  1. Главная ссылка к новости (https://forum.archlabslinux.co...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива ArchLabs 2022.01.18
  3. OpenNews: Arch Linux прекращает поддержку MD5 и SHA1 для новых паролей
  4. OpenNews: Компания Valve анонсировала игровую консоль Steam Deck на базе Arch Linux
  5. OpenNews: Выпуск инсталлятора Archinstall 2.5, применяемого в дистрибутиве Arch Linux
  6. OpenNews: Arch Linux прекратил поставку Python 2
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58523-archlabs
Ключевые слова: archlabs, arch, linux
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Обсуждение (8) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:24, 21/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    UnixPorn
    А ещё говорят, что нет нормального гуёныша для Linux-диструбутивов.
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 11:21, 21/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    всё верно, а ты что, питyшок, не согласен?
     

  • 1.2, Герострат (?), 09:48, 21/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я так понял, это дистрибутив для создания хацкерных скриншотов
     
  • 1.3, Айнаниммм (?), 10:07, 21/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А есть ли дистр с i3wm по умолчанию?
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 10:16, 21/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Regolith Linux
     
  • 2.11, zram (?), 11:30, 21/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    axyl OS

    minimal Arch Linux-based distro.
    Axyl focuses fully on tiling WMs. Level up your productivity with i3, bspwm, dwm and more.

     

  • 1.8, Аноним (8), 11:00, 21/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Больше дистрибутивов богу дистрибутивов! Зачем? А чтобы новичкам и потенциальным дистрохопперам было сложнее вкатиться в Линукс.
     
  • 1.9, Аноним (9), 11:13, 21/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    а кто тут у нас самый топовый хуисос?
     

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