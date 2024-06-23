Представлен Amelia, простой консольный инсталлятор для Arch Linux

Опубликован выпуск Amelia 5.8, альтернативного консольного инсталлятора для Arch Linux, написанного на языке Bash и распространяемого под лицензией GPLv3. Навигация по устанавливаемым пакетам, настройкам и режимам установки производится через систему меню, позволяющую переключаться между стадиями настройки перед запуском фактической установки.

Поддерживается ручная и автоматическая разбивка разделов, использование Ext4 и Btrfs, установка типовых сред рабочего стола, шифрование раздела подкачки, корневого и домашнего каталога, настройка локали и раскладки клавиатуры, выставление параметров ядра Linux. Инсталлятор запускается после загрузки штатного iso-образа Arch Linux путём загрузки скрипта при помощи утилиты curl или копирования с USB-накопителя. Имеется демонстрационный режим, дающий возможность опробовать работу с инсталлятором в уже имеющейся системе без выполнения установки.