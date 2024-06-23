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Представлен Amelia, простой консольный инсталлятор для Arch Linux

23.06.2024 09:39

Опубликован выпуск Amelia 5.8, альтернативного консольного инсталлятора для Arch Linux, написанного на языке Bash и распространяемого под лицензией GPLv3. Навигация по устанавливаемым пакетам, настройкам и режимам установки производится через систему меню, позволяющую переключаться между стадиями настройки перед запуском фактической установки.

Поддерживается ручная и автоматическая разбивка разделов, использование Ext4 и Btrfs, установка типовых сред рабочего стола, шифрование раздела подкачки, корневого и домашнего каталога, настройка локали и раскладки клавиатуры, выставление параметров ядра Linux. Инсталлятор запускается после загрузки штатного iso-образа Arch Linux путём загрузки скрипта при помощи утилиты curl или копирования с USB-накопителя. Имеется демонстрационный режим, дающий возможность опробовать работу с инсталлятором в уже имеющейся системе без выполнения установки. 


    [1] Personalization
       [1] Locale & Keyboard Layout Selection
       [2] User, Root User & Hostname Setup
       [ ] Return to Main Menu

    [2] System Configuration
       [1] Kernel & Bootloader Selection
       [2] Filesystem & Swap Selection
       [3] Graphics Setup
       [4] Desktop Setup
       [5] EFI Boot Entries Deletion
       [6] Wireless Regulatory Domain Setup
       [ ] Return to Main Menu

    [3] Disk Management
       [1] Disk GPT Manager
       [2] Partition Manager
       [ ] Return to Main Menu
  
    [4] Start (Auto-Navigated) Installation


  1. Главная ссылка к новости (https://www.reddit.com/r/archl...)
  2. OpenNews: Порт Arch Linux для архитектуры RISC-V
  3. OpenNews: В Arch Linux улучшили совместимость c Windows-играми, запускаемыми в Wine и Steam
  4. OpenNews: В Arch Linux обновлён пакетный менеджер Pacman 6.1 и инсталлятор Archinstall 2.7.2
  5. OpenNews: Выпуск инсталлятора Archinstall 2.7, применяемого в дистрибутиве Arch Linux
  6. OpenNews: Arch Linux перешёл на использование dbus-broker
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61425-archlinux
Ключевые слова: archlinux, install
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (53) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:54, 23/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –10 +/
    Зачем тогда использовать арч если собираешься использовать странный инсталятор. Есть куча нормальных дистров с нормальными инсталляторами.
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 09:56, 23/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Чтобы быть не таким, как все. Чтобы быть особенным.
     
     
  • 3.35, Аноним (35), 12:51, 23/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для "не таких" есть эппл со своей армией эпплорастов.
     
     
  • 4.50, Аноним (50), 14:28, 23/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Интересно, сколько на одного «такого» арчевода приходится «не таких» эппловодов?
     
  • 4.54, noc101 (ok), 14:40, 23/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дорого. Среднестастический линуксятник без денег сидит. А Эпл стоит тысячи долларов. Ты о чем?)
    Да и Эпл для голубых. А Линукс для гениев! )))
     
     
  • 5.57, kusb reg (ok), 14:47, 23/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Linux популярен среди педофилов и трансгендеров. Это тоже меньшинства. На самом деле пользователи Linux сами по себе меньшинство.
     
  • 2.8, Аноним (8), 10:24, 23/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +9 +/
    Потому что не всех устраивает фрагментация и дистрибутивы-форки как Manjaro и EndeavourOS? Да, у них есть установщик, да они могут намешать блотварь которую придётся отдельно удалять. Кроме того, эти форки ещё и обслуживать надо, держать целые форумы, решать какие-то специфичные проблемы вызванные своими же мейнтейнерами, следовательно проблемы твоего дистра будут менее тривиальными и документированными по сравнению с арчем. А можно взять исошник арча и пройтись скриптом/установщиком. Получится ровно то же самое, зато ты не будешь зависеть от какого-то левого форка.
     
     
  • 3.44, Beta Version (ok), 13:42, 23/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тогда, может, и Арч закопать и всем перейти на Дебиан, чтобы ресурсы не распылять?
     
     
  • 4.46, Герострат (?), 14:22, 23/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Лучше наоборот
     
  • 4.55, noc101 (ok), 14:41, 23/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну по хорошему было бы хорошо уменьшить количество дистрибутивов. Количество онных уже выросло за пределы адекватности.
     
  • 4.58, Аноним (58), 14:52, 23/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А впрочем какая разница между дебианом sid и арчем?
     
  • 2.43, Аноним (43), 13:32, 23/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ты серьёзно выбираешь дистрибутив по инсталятору?
     

  • 1.2, Аноним (1), 09:56, 23/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хотя грузить установщик через курл в этом что-то есть. Через курл, Карл!
     
     
  • 2.18, 12yoexpert (ok), 11:41, 23/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ты можешь download master-ом скачать
     
  • 2.23, Грибоедов (?), 12:00, 23/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    можешь через wget, разрешаю
     
  • 2.34, Аноним (35), 12:50, 23/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что в этом плохого? Курлы-курлы - бац, файл скачан! :) Или по нему другие байты приходят?
     
     
  • 3.39, Аноним (1), 13:16, 23/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Все эти курл | судо баш немного небезопасные.
     
     
  • 4.49, Грибоедов (?), 14:28, 23/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    не безопасные для чего ? тебе что, при установке банковскую тайну хранить нужно ?
     

  • 1.4, Рейка Сметанова (ok), 10:08, 23/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    А в чем смысловая нагрузка если в репах рача есть офф установщик
    https://archlinux.org/packages/extra/any/archinstall/
     
     
  • 2.5, ИмяХ (ok), 10:15, 23/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Зачем жрать капусту, если есть картошка?
     
     
  • 3.19, 12yoexpert (ok), 11:42, 23/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    в капусте больше клетчатки и меньше углеводов на единицу объёма (чем объёмнее еда в плане жидкости, тем быстрее наедаешься), от углеводов толстеют
     
     
  • 4.36, Аноним (50), 12:53, 23/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    От углеводов толстеют, если сидеть на попе.
    На одной картошке можно протянуть гораздо дольше, чем на одной капусте.
    Фактически, на монодиете из картошки можно прожить дольше всего.
     
     
  • 5.53, noc101 (ok), 14:38, 23/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Толстеют от переедания, а не от углеводов!
     
  • 2.11, Аноним (8), 10:29, 23/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он не всегда хорошо работает. Разбивка диска там вообще полный кошмар.
     
  • 2.25, Грибоедов (?), 12:05, 23/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    он на питоне да и переусложнён сильно
     
     
  • 3.33, Аноним (35), 12:49, 23/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Пестон точно не нужен. Почему не на Перл?? Это ЯОН и один из старейших языков, присутствующий во всех дистрах.
     
     
  • 4.51, Грибоедов (?), 14:30, 23/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ты пробовал ставить арч ручками через перловый интерпретатор ?
     

  • 1.6, Alladin (?), 10:19, 23/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    - нужен ли арчу инсталяттор?
    > скорее нет.

    - а нужен ли арчу официальный инсталлятор?
    > скорее тоже нет.

     
     
  • 2.13, Аноним (13), 10:40, 23/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    - Нужен ли арч?
    > Скорее нет
     
     
  • 3.22, Грибоедов (?), 11:55, 23/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    нужен ли аноним которому не нужен Арч ?
    однозначно нет
     

  • 1.7, Аноним (7), 10:22, 23/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Норм. archinstall отказывался работать нормально, правда, это было давненько уже.
     
     
  • 2.9, Kerr (ok), 10:27, 23/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    archinstall откажется работать если у вас нет соединения с Internet.
     
     
  • 3.14, Аноним (7), 10:55, 23/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Говори за себя только. УМВР. Но он отказывался работать с легаси биос, потом фичу запилили, но он валился на другом. В итоге плюнул на это дело. Не я один ору с этого инсталлятора, на зарубежных форумах тоже его поносят на чем свет стоит при определенных "железных" конфигурациях.
     

  • 1.10, Аноним (-), 10:27, 23/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Быстрый способ установить арч несомненно нужен, но уже есть арчинсталл в офф репах, и если автор не собирается расширять функционал своего, лучше бы он комитнул все свои претензии в уже существующий или помог его мейнтейнить (а то опять уберут), а так он просто просрал время на то, что уже существует и выполняет свою задачу на ура. Не тратьте свое время просто так!
     
     
  • 2.31, Аноним (35), 12:39, 23/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты предлагаешь какую-то дичь - отказаться от собственных эго-проектов и что-то писать для ЧУЖИХ программ?!?! :))) Не, брат, FOSS не для этого придуман. ФОСС - это для ЧСВ - чтобы каждая домохозяйка упивалась собственным стотыщным редактором, так же как остальные хромающим на все 4 ноги, но зато своё. :)
    Как тут любят говорить? "Не нравится - напиши своё!" - ВОТ И ПИШУТ!! :) Что ты хотел? Молодые щеглы не будут делать "общее" дело, им важно ЛИЧНО вые____ться.
     
  • 2.32, Аноним (35), 12:46, 23/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну и в защиту велописедастов, лучше бы он комитнул все свои претензии в уже сущ... большой текст свёрнут, показать
     

  • 1.12, Kerr (ok), 10:29, 23/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    В чём преимущество Amelia если в официльном образе Arch.iso есть официальный установщик Archinstall? В таком случае зачем использовать Amelia?
     
     
  • 2.27, Аноним (27), 12:10, 23/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да
     

  • 1.15, Анониматор (?), 11:00, 23/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Поддерживает только UEFI
     
     
  • 2.16, Аноним (16), 11:13, 23/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Аноним, на дворе 2024-ый год. Arch Linux - дистрибутив только для x86_64. Будь как все и купи себе компьютер поновее, прошло уже более 15-ти лет, как UEFI начали ставить буквально везде, никто твою сборку с Core 2 Duo поддерживать не будет, не уперлось оно никому.
     
     
  • 3.37, Аноним (50), 12:56, 23/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    При этом Windows 11 легко и непринуждённо ставится на Legacy BIOS.
    Компы без UEFI так-то не ограничиваются Core 2 Duo.
     

  • 1.17, YetAnotherOnanym (ok), 11:19, 23/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > простой консольный инсталлятор для Arch Linux

    Да там и нынешний не такой уж и сложный.

     
     
  • 2.21, 12yoexpert (ok), 11:54, 23/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    руками всё равно проще
     
     
  • 3.41, Аноним (1), 13:21, 23/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Когда подрастешь узнаешь что можно это делать не только руками.
     

  • 1.24, Аноним (24), 12:03, 23/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот когда научат archinstall в нормальную работу с lvm, тогда можно будет и поговорить о нем
     
     
  • 2.28, Аноним (27), 12:11, 23/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Хочешь специфический инструмент за бесплатно, не лопнешь? Используй ехт4, не благодари.
     
     
  • 3.38, Аноним (38), 13:03, 23/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какой специфический, могу любую другую ось поставить на лвм через дефолт инсталлятор оси. А вот арчинсталл сразу посылает тебя с лвм
     
     
  • 4.48, Аноним (1), 14:26, 23/06/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –1 +/
     

  • 1.29, Аноним (29), 12:16, 23/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Гораздо удобней гуишный лайв образ - EndeavourOS
     
  • 1.45, Аноним (45), 14:01, 23/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Снова баш портянка аж на 166Кб в которой черт ногу сломит. Могли же написать на том же расте или другом высокоуровневом языке для лёгкого сопровождения и развития. Я не говорю что баш не гуд, он отличен для небольших скриптовых сценариев но все что выходит за эти рамки равносильно выстрелу себе в голову или другим. Только не надо говорить что баш есть везде, бинарники тоже можно собрать под каждую архитектуру и распространять в виде пакета
     
     
  • 2.47, Аноним (1), 14:26, 23/06/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.56, glad_valakas (?), 14:41, 23/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    пишу на /bin/sh в стиле Pascal, не жлоблюсь на комменатрии.
    ЧЯДНТ ?
     

  • 1.52, noc101 (ok), 14:36, 23/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Любимое занятие линукс дистрибутивов, это выпускать новые инсталляторы)))
     

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