Представлен Amelia, простой консольный инсталлятор для Arch Linux

Опубликован выпуск Amelia 5.8, альтернативного консольного инсталлятора для Arch Linux, написанного на языке Bash и распространяемого под лицензией GPLv3. Навигация по устанавливаемым пакетам, настройкам и режимам установки производится через систему меню, позволяющую переключаться между стадиями настройки перед запуском фактической установки. Поддерживается ручная и автоматическая разбивка разделов, использование Ext4 и Btrfs, установка типовых сред рабочего стола, шифрование раздела подкачки, корневого и домашнего каталога, настройка локали и раскладки клавиатуры, выставление параметров ядра Linux. Инсталлятор запускается после загрузки штатного iso-образа Arch Linux путём загрузки скрипта при помощи утилиты curl или копирования с USB-накопителя. Имеется демонстрационный режим, дающий возможность опробовать работу с инсталлятором в уже имеющейся системе без выполнения установки. [1] Personalization [1] Locale & Keyboard Layout Selection [2] User, Root User & Hostname Setup [ ] Return to Main Menu [2] System Configuration [1] Kernel & Bootloader Selection [2] Filesystem & Swap Selection [3] Graphics Setup [4] Desktop Setup [5] EFI Boot Entries Deletion [6] Wireless Regulatory Domain Setup [ ] Return to Main Menu [3] Disk Management [1] Disk GPT Manager [2] Partition Manager [ ] Return to Main Menu [4] Start (Auto-Navigated) Installation