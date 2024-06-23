Представлен Amelia, простой консольный инсталлятор для Arch Linux

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|1.1, Аноним (1), 09:54, 23/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Зачем тогда использовать арч если собираешься использовать странный инсталятор. Есть куча нормальных дистров с нормальными инсталляторами.
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|4.50, Аноним (50), 14:28, 23/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Интересно, сколько на одного «такого» арчевода приходится «не таких» эппловодов?
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|4.54, noc101 (ok), 14:40, 23/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Дорого. Среднестастический линуксятник без денег сидит. А Эпл стоит тысячи долларов. Ты о чем?)
Да и Эпл для голубых. А Линукс для гениев! )))
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|5.57, kusb reg (ok), 14:47, 23/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Linux популярен среди педофилов и трансгендеров. Это тоже меньшинства. На самом деле пользователи Linux сами по себе меньшинство.
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|2.8, Аноним (8), 10:24, 23/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Потому что не всех устраивает фрагментация и дистрибутивы-форки как Manjaro и EndeavourOS? Да, у них есть установщик, да они могут намешать блотварь которую придётся отдельно удалять. Кроме того, эти форки ещё и обслуживать надо, держать целые форумы, решать какие-то специфичные проблемы вызванные своими же мейнтейнерами, следовательно проблемы твоего дистра будут менее тривиальными и документированными по сравнению с арчем. А можно взять исошник арча и пройтись скриптом/установщиком. Получится ровно то же самое, зато ты не будешь зависеть от какого-то левого форка.
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|4.55, noc101 (ok), 14:41, 23/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну по хорошему было бы хорошо уменьшить количество дистрибутивов. Количество онных уже выросло за пределы адекватности.
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|1.2, Аноним (1), 09:56, 23/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Хотя грузить установщик через курл в этом что-то есть. Через курл, Карл!
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|2.34, Аноним (35), 12:50, 23/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А что в этом плохого? Курлы-курлы - бац, файл скачан! :) Или по нему другие байты приходят?
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|4.49, Грибоедов (?), 14:28, 23/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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не безопасные для чего ? тебе что, при установке банковскую тайну хранить нужно ?
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|3.19, 12yoexpert (ok), 11:42, 23/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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в капусте больше клетчатки и меньше углеводов на единицу объёма (чем объёмнее еда в плане жидкости, тем быстрее наедаешься), от углеводов толстеют
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|4.36, Аноним (50), 12:53, 23/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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От углеводов толстеют, если сидеть на попе.
На одной картошке можно протянуть гораздо дольше, чем на одной капусте.
Фактически, на монодиете из картошки можно прожить дольше всего.
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|2.11, Аноним (8), 10:29, 23/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Он не всегда хорошо работает. Разбивка диска там вообще полный кошмар.
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|3.33, Аноним (35), 12:49, 23/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Пестон точно не нужен. Почему не на Перл?? Это ЯОН и один из старейших языков, присутствующий во всех дистрах.
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|1.6, Alladin (?), 10:19, 23/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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- нужен ли арчу инсталяттор?
> скорее нет.
- а нужен ли арчу официальный инсталлятор?
> скорее тоже нет.
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|1.7, Аноним (7), 10:22, 23/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Норм. archinstall отказывался работать нормально, правда, это было давненько уже.
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|2.9, Kerr (ok), 10:27, 23/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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archinstall откажется работать если у вас нет соединения с Internet.
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|3.14, Аноним (7), 10:55, 23/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Говори за себя только. УМВР. Но он отказывался работать с легаси биос, потом фичу запилили, но он валился на другом. В итоге плюнул на это дело. Не я один ору с этого инсталлятора, на зарубежных форумах тоже его поносят на чем свет стоит при определенных "железных" конфигурациях.
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|1.10, Аноним (-), 10:27, 23/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Быстрый способ установить арч несомненно нужен, но уже есть арчинсталл в офф репах, и если автор не собирается расширять функционал своего, лучше бы он комитнул все свои претензии в уже существующий или помог его мейнтейнить (а то опять уберут), а так он просто просрал время на то, что уже существует и выполняет свою задачу на ура. Не тратьте свое время просто так!
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|2.31, Аноним (35), 12:39, 23/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты предлагаешь какую-то дичь - отказаться от собственных эго-проектов и что-то писать для ЧУЖИХ программ?!?! :))) Не, брат, FOSS не для этого придуман. ФОСС - это для ЧСВ - чтобы каждая домохозяйка упивалась собственным стотыщным редактором, так же как остальные хромающим на все 4 ноги, но зато своё. :)
Как тут любят говорить? "Не нравится - напиши своё!" - ВОТ И ПИШУТ!! :) Что ты хотел? Молодые щеглы не будут делать "общее" дело, им важно ЛИЧНО вые____ться.
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|2.32, Аноним (35), 12:46, 23/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну и в защиту велописедастов, лучше бы он комитнул все свои претензии в уже сущ... большой текст свёрнут, показать
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|1.12, Kerr (ok), 10:29, 23/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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В чём преимущество Amelia если в официльном образе Arch.iso есть официальный установщик Archinstall? В таком случае зачем использовать Amelia?
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|2.16, Аноним (16), 11:13, 23/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Аноним, на дворе 2024-ый год. Arch Linux - дистрибутив только для x86_64. Будь как все и купи себе компьютер поновее, прошло уже более 15-ти лет, как UEFI начали ставить буквально везде, никто твою сборку с Core 2 Duo поддерживать не будет, не уперлось оно никому.
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|3.37, Аноним (50), 12:56, 23/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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При этом Windows 11 легко и непринуждённо ставится на Legacy BIOS.
Компы без UEFI так-то не ограничиваются Core 2 Duo.
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|3.41, Аноним (1), 13:21, 23/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Когда подрастешь узнаешь что можно это делать не только руками.
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|1.24, Аноним (24), 12:03, 23/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Вот когда научат archinstall в нормальную работу с lvm, тогда можно будет и поговорить о нем
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|2.28, Аноним (27), 12:11, 23/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Хочешь специфический инструмент за бесплатно, не лопнешь? Используй ехт4, не благодари.
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|3.38, Аноним (38), 13:03, 23/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Какой специфический, могу любую другую ось поставить на лвм через дефолт инсталлятор оси. А вот арчинсталл сразу посылает тебя с лвм
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|1.45, Аноним (45), 14:01, 23/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Снова баш портянка аж на 166Кб в которой черт ногу сломит. Могли же написать на том же расте или другом высокоуровневом языке для лёгкого сопровождения и развития. Я не говорю что баш не гуд, он отличен для небольших скриптовых сценариев но все что выходит за эти рамки равносильно выстрелу себе в голову или другим. Только не надо говорить что баш есть везде, бинарники тоже можно собрать под каждую архитектуру и распространять в виде пакета
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|1.52, noc101 (ok), 14:36, 23/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Любимое занятие линукс дистрибутивов, это выпускать новые инсталляторы)))
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