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Arch Linux перешёл на использование dbus-broker

09.01.2024 22:43

Разработчики Arch Linux объявили о задействовании проекта dbus-broker в качестве применяемой по умолчанию реализации шины D-Bus. Утверждается, что использование dbus-broker вместо классического фонового процесса dbus-daemon позволит повысить надёжность, увеличить производительность и улучшить интеграцию с systemd. Возможность использования старого фонового процесса dbus-daemon в качестве опции сохранена - пакетный менеджер Pacman будет предоставлять выбор в установке dbus-broker-units или dbus-daemon-units, предлагая первый вариант по умолчанию.

Проект Fedora перешёл по умолчанию на dbus-broker в 2019 году. D-Bus Broker реализован целиком в пространстве пользователя, сохраняет совместимость с эталонной реализацией D-Bus и может быть использован для прозрачной замены dbus-daemon. При этом dbus-broker изначально спроектирован с оглядкой на поддержку востребованной на практике функциональности, учитывает ресурсы в привязке к пользователям и уделяет особое внимание оптимизации производительности и повышению надёжности (например, сообщение не может быть потеряно без обработки ошибки).

  1. Главная ссылка к новости (https://archlinux.org/news/mak...)
  2. OpenNews: В рамках проекта D-Bus Broker развивается новая реализация шины D-Bus
  3. OpenNews: Представлена реализация шины D-Bus, работающая на уровне Linux-ядра
  4. OpenNews: Arch Linux переходит на yescrypt для хэширования паролей
  5. OpenNews: Выпуск инсталлятора Archinstall 2.7, применяемого в дистрибутиве Arch Linux
  6. OpenNews: Arch Linux перешёл на использование GitLab для отслеживания ошибок
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60409-dbus
Ключевые слова: dbus, archlinux
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Обсуждение (4) RSS
  • 1, Bottle (?), 22:50, 09/01/2024 [ответить]  
    		• +1 +/
    Это плохо, или хорошо? Жду хейт от впопеннетных икспердов, так как сервис привязан к системде.
     
     
  • 3, Аноним (3), 22:53, 09/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хорошо, конечно!

    > Жду хейт от впопеннетных икспердов, так как сервис привязан к системде.

    Весь арч привязан к системд, поэтому ждём хейт в двойном размере!

     

  • 2, Аноним (2), 22:51, 09/01/2024 [ответить]  
    		• –1 +/
    А где же, интересно, любители ржавчины со своей самой безопасной и быстрой реализацией? Казалось бы, вот вам прекрасное поле для приложения усилий. И усилий много не нужно. Но нет, есть только разговоры о сферической безопасности и скорости в вакууме.
     
  • 4, Аноним (4), 23:02, 09/01/2024 [ответить]  
    		• +/
    Да они просто поняли, что самим ковыряться в dbus-daemon им неохота, и перешли на то, что и так будет поддерживать шапка.
     
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