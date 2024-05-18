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Порт Arch Linux для архитектуры RISC-V

18.05.2024 11:36

Опубликован порт дистрибутива Arch Linux для систем на базе архитектуры RISC-V. Порт пока не является официальным, но его создатель, Феликс Ян (Felix Yan), входит в число основных разработчиков и мэйнтейнеров Arch Linux. Краткосрочной целью проекта называется подготовка патчей к пакетам с исходными текстами, решающих проблемы с их сборкой и работой на системах RISC-V. В перспективе планируется перенос подготовленных патчей в основной состав репозиториев Arch Linux и добавление riscv64 (riscv64gc) в число поддерживаемый в Arch Linux альтернативных архитектур.

Порт развивается для систем, основанных на ядре RV64GC и поддерживающих ABI lp64d, таких как платы HiFive Unmatched, HiFive Unleashed, StarFive VisionFive v1/v2 и PolarFire SoC Icicle Kit. Отдельно поставляется экспериментальный пакет linux-sophgo, позволяющий использовать Arch Linux на плате Milk-V Pioneer (SG2042). Для экспериментов можно использовать порт в эмуляторе RISC-V на базе QEMU.

RISC-V предоставляет открытую и гибкую систему машинных инструкций, позволяющую создавать микропроцессоры для произвольных областей применения, не требуя при этом отчислений и не налагая условий на использование. RISC-V позволяет создавать полностью открытые SoC и процессоры. В настоящее время на базе спецификации RISC-V разными компаниями и сообществами под различными свободными лицензиями (BSD, MIT, Apache 2.0) развивается несколько десятков вариантов ядер микропроцессоров, более сотни SoC и уже производимых чипов. Поддержка RISC-V присутствует начиная с выпусков Glibc 2.27, binutils 2.30, gcc 7 и ядра Linux 4.15.

  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: В Debian реализована официальная поддержка архитектуры RISC-V
  3. OpenNews: Инициатива по улучшению поддержки архитектуры RISC-V в открытом ПО
  4. OpenNews: Google намерен включить RISC-V в число первичных архитектур для Android
  5. OpenNews: В Arch Linux обновлён пакетный менеджер Pacman 6.1 и инсталлятор Archinstall 2.7.2
  6. OpenNews: В Arch Linux улучшили совместимость c Windows-играми, запускаемыми в Wine и Steam
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61203-arch
Ключевые слова: arch, linux, risc-v
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (28) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, pavlinux (ok), 11:51, 18/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Железяка "из прошлого десятилетия" - Milk-V Pioneer $1500, гы  https://www.crowdsupply.com/milk-v/milk-v-pioneer#products
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 13:08, 18/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    64-core там.
     
  • 2.28, Имя (?), 15:36, 18/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Они обещают сделать упрошенную версию в 10 раз дешевле. Сейчас не x86 mini-ITX плат почти нет, надеюсь у них получится.
    https://www.phoronix.com/news/Milk-V-Oasis
     
     
  • 3.35, Аноним (6), 16:19, 18/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    16 cores with RISC-V Vector v1.0, Vector Crypto - хорошо, но в 150 USD что-то не очень верится.
     
  • 2.32, Tron is Whistling (?), 16:06, 18/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Слово "milk" там неспроста. Доилово верящих в швaбодную желесяку.
     
     
  • 3.36, Аноним (6), 16:22, 18/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну купи x86_84 с 64-мя ядрами дешевле, удачи.
     

  • 1.2, Аноним (2), 12:22, 18/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    говорят, что Windows 11 будет эффективнее на этой архитектуре. Правда?
     
     
  • 2.4, pavlinux (ok), 12:35, 18/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > будет эффективнее на этой архитектуре.

    Microsoft этого не допустит, у них же дружба WinIntel

     
     
  • 3.5, Аноним (5), 13:05, 18/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Последние арм ноуты на винде с тобой не согласны.
     
     
  • 4.9, Аноним (9), 13:41, 18/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Там от арма один Квакком. Ну не могут они без огораживания.
     
  • 3.8, Аноним (8), 13:22, 18/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В бизнесе не бывает дружбы, бывает партнёрство.
     
     
  • 4.14, Аноним (6), 14:01, 18/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А в партнёрстве борьба за позицию активного.
     
  • 2.7, Аноним (6), 13:11, 18/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Пусть лучше Шиндошс остаётся на Intel-платформе. Там для неё родных игрушек навалом.
     
  • 2.13, Аноним (13), 14:01, 18/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, если сравнивать Windows 11 на этой архитектуре, с Windows 11 на другой архитектуре, то, может быть.
     
  • 2.33, Tron is Whistling (?), 16:07, 18/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как только пропатчишь и соберёшь - да.
     

  • 1.12, Аноним (12), 13:56, 18/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кто в курсе, Арч единственный из мейнстрим дистров x86_64 only, а остальные сюси-федоры-убунты типа на всём работают и пакетов там сопоставимое количество?
     
     
  • 2.19, Аноним (19), 14:11, 18/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Арч в один момент просто выделил пакеты в другие подпроекты.
     
  • 2.22, аннаним (?), 14:31, 18/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Федора с 2016 года двигает Риск но все еще неотрелизилась. Наверно папе РедХату сказали что Риск плохой китайский низзя.

    October 15, 2016, The First bootstrap for  Fedora 25 on RV64 was fnished by: David  Abdurachmanov, Richard WM Jones and Stef  O'Rear. This project built more than 5,000 packages.

     
     
  • 3.29, Аноним (12), 15:41, 18/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну я больше про армы - многие дистры заявляют, что поддерживают арм, но как оно на самом деле?
     

  • 1.21, Аноним (21), 14:20, 18/05/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• –1 +/
     

  • 1.24, Zitz (?), 14:59, 18/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А зачем нам, простым смертным, нужны дистрибутивы для RISC-V ? Всё равно потребитель никогда не увидит полноценных компьютеров на данной архитектуре, беспонтовые доски-огрызки не в счёт. Очередное фуфло для корпоративного применения во всяких контроллерах и ембедед.
     
     
  • 2.25, Аноним (6), 15:12, 18/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если "вам" ненужно, не значит, что и другим тоже ненужно.
     
  • 2.26, selishii (ok), 15:14, 18/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Готовят к эпохе "интернета вещей" очевидно. Ну чтобы не повышать копеечную себестоимость патентными отчислениями.
     
     
  • 3.30, Zitz (?), 15:42, 18/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот и я об этом же.
     
  • 3.31, Аноним (31), 15:49, 18/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Зачем на IoT нужен Arch?
     
     
  • 4.34, selishii (ok), 16:13, 18/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Затем что корпорасты от Убунты и Федоры ориентируюcтя на Снапы и Флэтпаки соответственно в своих дистрибутивах, что есть эталонное нинужно особенно на IoT поэтому и арч. К тому же многое из IoT планируется с нормальным сенсорным дисплеем: чайники, холодильники, скороварки и.т.п - на которых потенциально возможно запустить Doom III.
     

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