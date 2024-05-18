Порт Arch Linux для архитектуры RISC-V

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|3.35, Аноним (6), 16:19, 18/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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16 cores with RISC-V Vector v1.0, Vector Crypto - хорошо, но в 150 USD что-то не очень верится.
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|1.2, Аноним (2), 12:22, 18/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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говорят, что Windows 11 будет эффективнее на этой архитектуре. Правда?
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|2.4, pavlinux (ok), 12:35, 18/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> будет эффективнее на этой архитектуре.
Microsoft этого не допустит, у них же дружба WinIntel
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|4.9, Аноним (9), 13:41, 18/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Там от арма один Квакком. Ну не могут они без огораживания.
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|2.7, Аноним (6), 13:11, 18/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Пусть лучше Шиндошс остаётся на Intel-платформе. Там для неё родных игрушек навалом.
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|2.13, Аноним (13), 14:01, 18/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну, если сравнивать Windows 11 на этой архитектуре, с Windows 11 на другой архитектуре, то, может быть.
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|1.12, Аноним (12), 13:56, 18/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Кто в курсе, Арч единственный из мейнстрим дистров x86_64 only, а остальные сюси-федоры-убунты типа на всём работают и пакетов там сопоставимое количество?
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|2.22, аннаним (?), 14:31, 18/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Федора с 2016 года двигает Риск но все еще неотрелизилась. Наверно папе РедХату сказали что Риск плохой китайский низзя.
October 15, 2016, The First bootstrap for Fedora 25 on RV64 was fnished by: David Abdurachmanov, Richard WM Jones and Stef O'Rear. This project built more than 5,000 packages.
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|3.29, Аноним (12), 15:41, 18/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну я больше про армы - многие дистры заявляют, что поддерживают арм, но как оно на самом деле?
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|1.24, Zitz (?), 14:59, 18/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А зачем нам, простым смертным, нужны дистрибутивы для RISC-V ? Всё равно потребитель никогда не увидит полноценных компьютеров на данной архитектуре, беспонтовые доски-огрызки не в счёт. Очередное фуфло для корпоративного применения во всяких контроллерах и ембедед.
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|2.26, selishii (ok), 15:14, 18/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Готовят к эпохе "интернета вещей" очевидно. Ну чтобы не повышать копеечную себестоимость патентными отчислениями.
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|4.34, selishii (ok), 16:13, 18/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Затем что корпорасты от Убунты и Федоры ориентируюcтя на Снапы и Флэтпаки соответственно в своих дистрибутивах, что есть эталонное нинужно особенно на IoT поэтому и арч. К тому же многое из IoT планируется с нормальным сенсорным дисплеем: чайники, холодильники, скороварки и.т.п - на которых потенциально возможно запустить Doom III.
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