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В Debian реализована официальная поддержка архитектуры RISC-V

24.07.2023 10:59

Разработчики проекта Debian объявили о придании статуса официального порта редакции дистрибутива для систем на базе 64-разрядной архитектуры RISC-V (riscv64). Пакеты для RISC-V доступны для установки из репозитория Debian Sid (Unstable). В настоящее время для систем RISC-V обеспечена сборка примерно 96% от общего числа исходных пакетов, присутствующих в репозиториях Debian.

Процесс интеграции нового порта с официальным архивом Debian будет проводиться постепенно. На первом этапе на базе имеющейся в debian-ports пакетной базы планируют собрать минимальный набор из примерно 90 исходных пакетов, перенести его в официальный архив и подписать отдельным GPG-ключом. На втором этапе сборочную инфраструктуру, применяемую для разработки порта riscv64, планируется переключить на публикацию сборок в официальном архиве. Далее начнётся работа по финальной полировке пакетов и устранению выявленных ошибок. Если не произойдёт непредвиденных проблем первый релиз с официальной поддержкой порта riscv64 будет сформирован примерно через два года и войдёт в состав выпуска Debian 13.

RISC-V предоставляет открытую и гибкую систему машинных инструкций, позволяющую создавать микропроцессоры для произвольных областей применения, не требуя при этом отчислений и не налагая условий на использование. RISC-V позволяет создавать полностью открытые SoC и процессоры. В настоящее время на базе спецификации RISC-V разными компаниями и сообществами под различными свободными лицензиями (BSD, MIT, Apache 2.0) развивается несколько десятков вариантов ядер микропроцессоров, более сотни SoC и уже производимых чипов. Поддержка RISC-V присутствует начиная с выпусков Glibc 2.27, binutils 2.30, gcc 7 и ядра Linux 4.15.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.aurel32.net/welco...)
  2. OpenNews: В Debian добавлена поддержка 64-разрядной архитектуры RISC-V
  3. OpenNews: Инициатива по улучшению поддержки архитектуры RISC-V в открытом ПО
  4. OpenNews: Google намерен включить RISC-V в число первичных архитектур для Android
  5. OpenNews: В сборках Debian для архитектуры i386 повышены требования к классу CPU
  6. OpenNews: В Debian добавлена поддержка архитектур arm64 и ppc64el
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59483-risc-v
Ключевые слова: risc-v, debian
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