Google намерен включить RISC-V в число первичных архитектур для Android

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На конференции RISC-V Summit компания Google заявила о намерении обеспечить официальную поддержку архитектуры RISC-V в платформе Android. Осенью в репозиторий AOSP (Android Open Source Project), в котором развиваются исходные тексты платформы Android, началось включение изменений, обеспечивающих поддержку устройств с процессорами на основе архитектуры RISC-V.
Изменения в основном подготовлены компанией Alibaba Cloud, но продвигаются в сотрудничестве с Google и с привлечением специальной рабочей группы Android SIG, созданной при организации RISC-V International и открытой для присоединения других компаний, заинтересованные в работе программного стека Android на процессорах RISC-V. Изменения охватывают такие подсистемы, как графический стек, звуковую систему, компоненты воспроизведения видео, библиотеку bionic, виртуальную машину dalvik, фреймворки, стеки Wi-Fi и Bluetooth, RunTime, эмулятор, инструментарий для разработчиков и различные сторонние модули, включая одули машинного обучения для распознавания текста, классификации звука и изображений.
Предполагается, что для подготовки полноценного оптимизированного для RISC-V варианта Android и перехода от стадии прототипа к финальному продукту требуется проделать ещё много работы, которая может растянуться на несколько лет. При этом для готовых к экспериментам энтузиастов уже запущена сборочная система, позволяющая оценить состояния Android-ветки "riscv64". Поддержка запуска в эмуляторе ожидается в начале 2023 года, а поддержка RISC-V в
Android RunTime (ART) в первом квартале 2023 года.
RISC-V предоставляет открытую и гибкую систему машинных инструкций, позволяющую создавать микропроцессоры для произвольных областей применения, не требуя при этом отчислений и не налагая условий на использование. RISC-V позволяет создавать полностью открытые SoC и процессоры. В настоящее время на базе спецификации RISC-V разными компаниями и сообществами под различными свободными лицензиями (BSD, MIT, Apache 2.0) развивается несколько десятков вариантов ядер микропроцессоров, около сотни SoC и уже производимых чипов. Поддержка RISC-V присутствует начиная с выпусков Glibc 2.27, binutils 2.30, gcc 7 и ядра Linux 4.15.