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Google намерен включить RISC-V в число первичных архитектур для Android

04.01.2023 09:44

На конференции RISC-V Summit компания Google заявила о намерении обеспечить официальную поддержку архитектуры RISC-V в платформе Android. Осенью в репозиторий AOSP (Android Open Source Project), в котором развиваются исходные тексты платформы Android, началось включение изменений, обеспечивающих поддержку устройств с процессорами на основе архитектуры RISC-V.

Изменения в основном подготовлены компанией Alibaba Cloud, но продвигаются в сотрудничестве с Google и с привлечением специальной рабочей группы Android SIG, созданной при организации RISC-V International и открытой для присоединения других компаний, заинтересованные в работе программного стека Android на процессорах RISC-V. Изменения охватывают такие подсистемы, как графический стек, звуковую систему, компоненты воспроизведения видео, библиотеку bionic, виртуальную машину dalvik, фреймворки, стеки Wi-Fi и Bluetooth, RunTime, эмулятор, инструментарий для разработчиков и различные сторонние модули, включая одули машинного обучения для распознавания текста, классификации звука и изображений.

Предполагается, что для подготовки полноценного оптимизированного для RISC-V варианта Android и перехода от стадии прототипа к финальному продукту требуется проделать ещё много работы, которая может растянуться на несколько лет. При этом для готовых к экспериментам энтузиастов уже запущена сборочная система, позволяющая оценить состояния Android-ветки "riscv64". Поддержка запуска в эмуляторе ожидается в начале 2023 года, а поддержка RISC-V в Android RunTime (ART) в первом квартале 2023 года.

RISC-V предоставляет открытую и гибкую систему машинных инструкций, позволяющую создавать микропроцессоры для произвольных областей применения, не требуя при этом отчислений и не налагая условий на использование. RISC-V позволяет создавать полностью открытые SoC и процессоры. В настоящее время на базе спецификации RISC-V разными компаниями и сообществами под различными свободными лицензиями (BSD, MIT, Apache 2.0) развивается несколько десятков вариантов ядер микропроцессоров, около сотни SoC и уже производимых чипов. Поддержка RISC-V присутствует начиная с выпусков Glibc 2.27, binutils 2.30, gcc 7 и ядра Linux 4.15.



  1. Главная ссылка к новости (https://arstechnica.com/gadget...)
  2. OpenNews: В кодовую базу Android добавлена начальная поддержка архитектуры RISC-V
  3. OpenNews: Доступна сборка Android-x86 8.1-r6
  4. OpenNews: В Android для Pixel 7 и Pixel 7 Pro прекращена поддержка 32-разрядных программ
  5. OpenNews: Около 21% нового компилируемого кода в Android 13 написано на языке Rust
  6. OpenNews: Выпуск мобильной платформы Android 13
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58430-risc-v
Ключевые слова: risc-v, android
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (17) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:01, 04/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    После того как Arm начал закручивать гайки решили поддерживать открытую архитектуру
    Рад за google, умное решение как план б
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 10:05, 04/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Условная бесплатность - это все достоинства рискв? Замечательный план, надежный как швейцарские часы.
     
     
  • 3.4, Аноним (2), 10:10, 04/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Может быть открытость? Будто ты сможешь в гараже сделать современный процессор, а не только текущие монополоисты, как и со всеми другими процессорами.

    В чем сила, брат?

     
     
  • 4.7, Аноним (7), 10:20, 04/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    В том что сейчас запихать нейромодуль и другие плюшки в чип может позволить себе только эпл. А когда появится RISC-V это сможет сделать любой Васянопроизводитель.
     
     
  • 5.10, Аноним (10), 10:31, 04/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не сможет, по тем же самым причинам что и сейчас. Причина первая: не было пороха... в смысле, васянам оно и низачем.

    Причина вторая: они не умеют в разработку, нужно нанять очень штучных специалистов. Которым гораздо проще и быстрее было бы поручить собрать все что можно на arm, купив им готовые модули. А не изобретать велосипед с нуля - на это понадобится гораздо больше времени и умений (не одна лишь схемотехника, а еще и разбираться в "нейромодулях", какая б чушь под этим не скрывалась), и обойдется в конечном итоге в разы дороже - как и всегда при самостоятельной разработке.

    Но вы конечно ждите, ждите, что какая-нибудь алибаба за вас трах-тибидох и все волшебным образом сделает и в открытый доступ выложит, бесплатно и в любых количествах. Ага, уже разбежались...

     
     
  • 6.13, Аноним (13), 10:55, 04/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    трах-то будет, только я не уверен, что покупатели продукции китайских компаний там будут в активной роли.
     
  • 6.14, Аноним (7), 11:10, 04/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Что значит не умеют в разработку? Ты думаешь они живут в вакууме и ничему обучаются как и ты? Вставить в готовый RISC-V нейромодуль тем более готовый не фунт изюма. Любая табуретка способна научится верилогу при желании. ПЛИСину себе  может купить любой Васян из подворотни. Другое дело что все лицензии сейчас может получить не только лишь каждый.  А RISC-V стимулирует повышение конкуренции что всегда хорошо.

    Когда-то про компьютер тоже говорили что их могут себе позволить только большие компании. И писать программы только штучные специалисты. И теперь ПК есть у кого угодно дома. Так что ты экстраполируешь путь застоя.

     
  • 6.16, YetAnotherOnanym (ok), 11:12, 04/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В одной стране тоже был пухлощёкий причмокивающий недоумок, который говорил, что проще и быстрее купить за нефтедоллары всё, что нужно, чем что-то производить самим.
     

  • 1.3, Аноним (3), 10:06, 04/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > TEE

    Да идите вы в пень, или прошивку тогда свою открытую делайте

     
     
  • 2.5, Аноним (5), 10:15, 04/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://keystone-enclave.org/
     

  • 1.6, Аноним (7), 10:17, 04/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Компания добра не то что все остальные.
     
  • 1.8, Аноним (8), 10:26, 04/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Наконец то Android обзаводится официальной поддержкой RISC-V. И благо даже есть RISC-V железки способные в Android.
     
  • 1.9, Аноним (10), 10:26, 04/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    1. А где же, где же обещанная Фикция?
    2. Судя по плану, нет примерно ничего. Героически добились запуска рискв ведра на эмуляторе эмулятора.

    Маркетологу алибабы - зачот за правильный выбор цветов для картинки.

     
     
  • 2.11, Аноним (8), 10:37, 04/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не очень хочу рушить твой маня мирок, но android на risc-v железках давно уже способен запускаться и работать. Просто теперь поддержка будет официальной, а не только в сборках от alibaba как было раньше.
     
     
  • 3.12, Аноним (13), 10:53, 04/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Помнится в ядре от sunxi был бхкдор... Надеюсь, что ядра от компаний из КНР усиленно ревьювятся и аудитятся.
     
     
  • 4.15, Аноним (7), 11:11, 04/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну тут ты можешь прям вот совсем не переживать. Там бекдоров напихают столько что мало не покажется.  
     

  • 1.17, Аноним (17), 11:14, 04/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Изменения в основном подготовлены компанией Alibaba Cloud, но продвигаются в сотрудничестве с Google

    А где же крававые санкции США против КНР?

     
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