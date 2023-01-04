Google намерен включить RISC-V в число первичных архитектур для Android

2.2 , Аноним ( 2 ), 10:05, 04/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – Условная бесплатность - это все достоинства рискв? Замечательный план, надежный как швейцарские часы.

3.4 , Аноним ( 2 ), 10:10, 04/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Может быть открытость? Будто ты сможешь в гараже сделать современный процессор, а не только текущие монополоисты, как и со всеми другими процессорами. В чем сила, брат?

4.7 , Аноним ( 7 ), 10:20, 04/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – В том что сейчас запихать нейромодуль и другие плюшки в чип может позволить себе только эпл. А когда появится RISC-V это сможет сделать любой Васянопроизводитель.

5.10 , Аноним ( 10 ), 10:31, 04/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Не сможет, по тем же самым причинам что и сейчас. Причина первая: не было пороха... в смысле, васянам оно и низачем. Причина вторая: они не умеют в разработку, нужно нанять очень штучных специалистов. Которым гораздо проще и быстрее было бы поручить собрать все что можно на arm, купив им готовые модули. А не изобретать велосипед с нуля - на это понадобится гораздо больше времени и умений (не одна лишь схемотехника, а еще и разбираться в "нейромодулях", какая б чушь под этим не скрывалась), и обойдется в конечном итоге в разы дороже - как и всегда при самостоятельной разработке. Но вы конечно ждите, ждите, что какая-нибудь алибаба за вас трах-тибидох и все волшебным образом сделает и в открытый доступ выложит, бесплатно и в любых количествах. Ага, уже разбежались... 6.13 , Аноним ( 13 ), 10:55, 04/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – трах-то будет, только я не уверен, что покупатели продукции китайских компаний там будут в активной роли.

6.14 , Аноним ( 7 ), 11:10, 04/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Что значит не умеют в разработку? Ты думаешь они живут в вакууме и ничему обучаются как и ты? Вставить в готовый RISC-V нейромодуль тем более готовый не фунт изюма. Любая табуретка способна научится верилогу при желании. ПЛИСину себе может купить любой Васян из подворотни. Другое дело что все лицензии сейчас может получить не только лишь каждый. А RISC-V стимулирует повышение конкуренции что всегда хорошо. Когда-то про компьютер тоже говорили что их могут себе позволить только большие компании. И писать программы только штучные специалисты. И теперь ПК есть у кого угодно дома. Так что ты экстраполируешь путь застоя.

6.16 , YetAnotherOnanym ( ok ), 11:12, 04/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В одной стране тоже был пухлощёкий причмокивающий недоумок, который говорил, что проще и быстрее купить за нефтедоллары всё, что нужно, чем что-то производить самим.

