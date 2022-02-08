Intel подключился к разработке технологий на базе архитектуры RISC-V и открытых чиплетов

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|2.7, Аноним (7), 13:27, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Не можешь победить, надо возглавить.
Вон сколько овна МS$ в ведро линукса наложило. Метель подложить и риску-5.
Конкуренция.
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|4.65, Аноним (19), 15:45, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Решение отказаться от покупки Arm было принято на заседании совета директоров NVIDIA в понедельник.
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|2.62, zzz (??), 15:34, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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ARM покупка не состоится, FTC заблокировали. SoftBank устроит IPO для ARM
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|1.2, Аноним (2), 13:24, 08/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–15 +/–
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Было бы круто если бы intel добавила хардварный движок js в проц а не всякие фонды создавала.
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|3.9, Аноним (9), 13:31, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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А потом показательно ломануть. И заявить, вот видите RISC-V - дырища, а вы ещё нашим мельтдонием не довольны были.
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|2.10, A.Stahl (ok), 13:32, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+10 +/–
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И интерпретатор Форта. И Лисп-машину. Да и аппаратный парсер odf не помешал бы. Вот. Пусть твой ЯваСкрипт в очередь становится.
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|3.23, ryoken (ok), 14:02, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> И интерпретатор Форта. И Лисп-машину. Да и аппаратный парсер odf не помешал
> бы. Вот. Пусть твой ЯваСкрипт в очередь становится.
+ GRUB2 + Emacs. И всё, РАБОТАЙ НЕ ХОЧУ :).
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|2.36, Аноним (36), 14:31, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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И ещё побольше порнухи в проц, чтобы не нужно было лазить по всяким сайтам. Купил проц и сразу смотри.
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|3.73, pfg21 (ok), 16:16, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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борис ты не прав !! надо сразу требовать проц с активной дырдочкой... чтобы удовольствие вот сразу и нативно...
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|2.50, Аноним (28), 14:57, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Так толсто что даже тонко, а может у меня integer overflow случился. Ну ладно вот тебе встречный вопросы: а почему не ruby или Java? Кто будет его обновлять? Какой нафиг толк от JavaScript в процессорах? у тебя есть шизофрения?
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|3.67, Аноним (19), 15:50, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> а почему не ... Java?
Уже была (в arm) и успешно выпилена вместе с ноклой и симбианом усилиями трёх компаний одной маленькой страны.
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|3.68, Аноним (19), 15:52, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Кто будет его обновлять? Какой нафиг толк от JavaScript в процессорах? у тебя есть шизофрения?
Шизофрения как раз в том, что это надо часто-часто обновлять.
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|2.57, Аноним (57), 15:12, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это уже сделал межделмаш на as/400 и других мейнфреймах. Правда там не отстойный js, а db/2.
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|1.4, Аноним (4), 13:25, 08/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Технология проприетаризации чипов. Если раньше при покупке IP Core в виде RTL можно этот RTL было скормить "декомпилятору" (и copyright holder проверить, что так не сделали, не мог никак), то теперь будут вообще свой проприетарный кремний со своими бэкдорами пихать и ламинировать в один корпус.
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|2.44, OpenEcho (?), 14:43, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> то теперь будут вообще свой проприетарный кремний со своими бэкдорами пихать и ламинировать в один корпус.
Не "теперь", а "также как с текущими"
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|2.37, Аноним (27), 14:33, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Весь x86 уже не одно десятилетие так работает. Со spectre и meltdown нехорошо получилось, но в целом все ок.
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|3.72, Аноним (72), 16:13, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Спектр с мелтдауном до сих пор не исправлен в железе, т.ч. не ок.
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|4.74, pfg21 (ok), 16:17, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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дык надо просто впихнуть енти ошибки в остальные конкурирующие платформы и авторитетно заявить "да оно есть у всех - сие есть фитча !!"
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|1.8, Аноним (9), 13:28, 08/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>Intel вошёл в число главных участников (Premier Member) RISC-V International, представители которых получают место в совете директоров и техническом комитете.
Embrace, Extend, and Extinguish?
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|2.76, Аноним (76), 16:19, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Возможно хотят вылезти на рынок ембеда и микроконтроллеров
Они там играть не умеют, это тех.п. надо на пару десятилетий делать. Были Эдисон, Галилео. Сколько они прожили? Синие не хуже гугла закапывают свои проекты. И никто в здравом уме им доверять не будет. Ладно там SMARC/Qseven/и т.п. Но на большее...
Тут более важно:
> Компания Intel объявила о создании нового фонда, через который планируется инвестировать миллиард долларов в компании и стартапы, занимающихся созданием технологий, ..... и инновационных методов 3D-компоновки чипов.
и тут начнётся мелкий шрифт в договоре о производстве на оборудовании синей компании. Либо скупка мелких стартапиков.
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|1.18, Михрютка (ok), 13:57, 08/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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и все бы хорошо но когда на картинке рядом с этими риск чиплетами я вижу зеленую жабу с подписью xeon core
ето как залез в детсад в надежде подсмотреть на легковесные малопотребляющие ядра, а по итогу видишь толстую небритую воспитательницу.
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|1.20, th3m3 (ok), 13:57, 08/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Не можешь победить - возглавь? RISC-V для всех этих Интелов, Амд, Арм - опасный конкурент, если получит хорошее развитие. Даже не знаю, радоваться ли новости или нет.
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|2.25, Аноним (19), 14:03, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Реализации рисквы закроют патентами - и всё, приплыли... Набор команд вроде есть, но фиг в железе сделаешь.
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|2.26, ryoken (ok), 14:04, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Не можешь победить - возглавь?
ну да, не дай бог бабло мимо кассы пойдёт :D
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|2.31, Аноним (31), 14:15, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Как только появился 128 ядерный китайский процессор на RISC-V - Intel засуетился
Ждем когда AMD - присоединиться либо к ARM либо к RISC-V
Кстати в прошлом году Интел набрал старую команду - так что перемены в Интел в любом случае ожидались...
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|2.32, Аноним (31), 14:16, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Как только появился 128 ядерный китайский процессор на _RISC-V_ _Intel_ засуетился
Ждем когда _AMD_ - присоединиться либо к _ARM_ либо к _RISC-V_
Кстати в прошлом году Интел набрал старую команду - так что перемены в Интел в любом случае ожидались...
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|2.51, Nmn (?), 15:01, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Интелов, Амд, Арм
:-)
Архитектура ARM (от англ. Advanced RISC Machine — усовершенствованная RISC-машина; иногда — Acorn RISC Machine)
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|1.33, RAMbug (?), 14:17, 08/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Столько шума вокруг этих risc-v. По факту же абсолютно фиктивный проект для распила бюджетов.
Ну может и будут выпускать на его основе какие-нибудь сраные суперкомпьютеры, сервера да микроконтроллеры.
Мы же в любом случае никогда не увидим персональных компьютеров на данной архитектуре.
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|2.35, ежик в угаре (?), 14:27, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Вот именно по этой же причине мне точно так же чихать на линукс. Не понимаю всего этого дроча вокруг чисто серверной операционки. Какой толк от его открытости, если он пилится корпорациями сугубо для своих вычислительных задач в огромных датацентрах?
С таким же успехом можно пытаться ездить в магазин на гусеничном тракторе, мотивируя это тем, что крупнейшие в мире лесозаготовительные концерны используют их в своей работе. Просто маразм современного общества.
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|3.43, Аноним (19), 14:41, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Не выстрелил, а назначили. Но конкурентов сейчас даже по намёку будут стирать в порошок.
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|4.78, Аноним (27), 16:24, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ой вей. И вы таки знаете, кто именно из мировой закулисы его назначил?
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|1.40, Аноним (40), 14:37, 08/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Intel решила и RISC-V превратить в кипятильник, для которого нужен киловаттный блок питания
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|2.82, Аноним (9), 16:33, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Прикрутят и туда совместимость с реальным режимом 8086, 16-битным защищённым, и т.д.
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|1.42, Аноним (45), 14:38, 08/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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> Из других компаний, имеющих статус Premier в RISC-V International можно отметить
перечислил кучу левых контор а осноавтеля (founding) российскую Syntacore - нет.
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|2.47, Михрютка (ok), 14:50, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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а смысл? с российским ip ближайшие лет десять связываться так себе предприятие.
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|2.49, Аноним (76), 14:57, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Только хотел написать. Вот только Yadro что-то не видно в списке... Хотя те вроде бьют в грудь, что мол выпустят супер-пупер процессор и активно сотрудничают с RISC-V
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|1.46, VZ (??), 14:45, 08/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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200 ваттное .овно Alder Lake, ну нет там перспектив x86.
Да и ZEN4C это скорее от безысходности, других путей удержания теплопакета и роста производительности (перехода от высокопроизводительной и одноядерной к энергоэффективной многоядерной) не прослеживается. Останутся 1-2 высокопроизводительных ядра для старого софта, остальное на рассыпуху.
Такая схема уже наблюдаема в ARM-процах.
Ну а после рассыпухи на x86, транслятор кода отлажен - едем в Другой мир-2.
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|1.48, Аноним (76), 14:55, 08/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Только хотел написать. Вот только Yadro что-то не видно в списке... Хотя те вроде бьют в грудь, что мол выпустят супер-пупер процессор и активно сотрудничают с RISC-V
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|1.52, Аноним (52), 15:03, 08/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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intel? это там где чипсет дает удаленное управление в обход системы? идите в пень с такими приколами!
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|1.55, OpenEcho (?), 15:07, 08/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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> Компания Intel объявила о создании нового фонда, через который планируется инвестировать миллиард долларов в компании и стартапы, занимающихся созданием технологий, связанных с развитием новых архитектур набора команд, открытых программных инструментов для разработки и инновационных методов 3D-компоновки чипов.
Вот нет бы всем умным анонимам побежать покупать FPGA и начинать строить свой RISC процессор, чтоб блеснуть наконец то на деле, а не на словах, и успеть к распилу тех милиардов, так нет же, как обычно, - нытьё, "компетентные" клеймирование ведущих производителей процессоров, с которых здесь же и пишут, неоснованные ни на чем понты и до кучи набросы с обвинениями в пидоRust-ии где вроде как бедолага ржавая и не в теме вообще...
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|2.58, VZ (??), 15:17, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Была такая Intel Itanium, пытались втащить VLIW в Pentium 4 (с конвейером на 20 стадий), потом Intel Larrabee, а ещё пытались Intel Atom, теперь парадигма Alder Lake. Всё провальное.
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|3.77, Аноним (27), 16:21, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это индустрия, тут либо пробуешь и ошибаешься, либо копируешь у конкурентов. В период от итаниума до лараби у интела конкурентов толком не было.
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|2.60, Аноним (19), 15:21, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> строить свой RISC процессор
Попробуй, что-нибудь отличное от студенческой работы. А мы посмотрим, как тебя завалят патентными исками на конкретную реализацию.
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|3.79, OpenEcho (?), 16:24, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>> строить свой RISC процессор
> Попробуй, что-нибудь отличное от студенческой работы. А мы посмотрим, как тебя завалят
> патентными исками на конкретную реализацию.
Кто не RISCует, тот не пьет шампанское, иначе с таким подходом, можно сразу в рабство, ну а если так, то что тогда ныть? Если б так все рассуждали, то до сих пор по пещерам жили. А чтоб "патентными исками" не завалили, нужно просто патентовать самому, не свиздить чужие разработки и/или опенсоурсить. Дорого, - да, но послушав здешних завсегдотаев, складывается впечатлее, что они как минуим уровня Дурова и у них проблем явно не должно быть нанять юриста
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|4.88, Аноним (19), 17:27, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> нужно просто патентовать самому
Бро, ты такой умный, запатентуй то, что уже запатентовано. Эппл, например, выиграла в суде даже дело против овощеводческой компании с логотипом "груша", т.к. "груша - округлый фрукт, похожий на яблоко".
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|1.63, Аноним (64), 15:34, 08/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Фонд RISC-V должен ссаными тряпками выгнать Intel подальше от этого бизнеса.
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|2.69, Аноним (76), 15:53, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Ты ещё скажи, что "The Linux Foundation должен ссаными тряпками выгнать Microsoft подальше от этого бизнеса." :)
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|4.80, OpenEcho (?), 16:29, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Согласен. Пора уже тщательнее отбирать инвесторов.
Аминь... опеннет выгнал Intel "саными" тряпками из фонда...
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|1.66, какработать (?), 15:48, 08/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Ну всё, увели у гнутых процессор. Вместе с проводками. Проводочками.
Всемировое торжество опеньхардвари откладывается.
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|2.84, Аноним (83), 16:37, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Так у штеуд к x86 не то чтобы сильно привязаны. Это производители ПК привязаны к x86 перепривязать их это лишь вопрос времени.
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|2.87, Аноним (19), 17:23, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Вместе с проводками
Открытость риськвы не в проводках... Проводков там нет от слова совсем.
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