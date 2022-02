Intel подключился к разработке технологий на базе архитектуры RISC-V и открытых чиплетов

2.3 , ryoken ( ok ), 13:25, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – А какая им с того радость?

3.9 , Аноним ( 9 ), 13:31, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – А потом показательно ломануть. И заявить, вот видите RISC-V - дырища, а вы ещё нашим мельтдонием не довольны были.

2.10 , A.Stahl ( ok ), 13:32, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +10 + / – И интерпретатор Форта. И Лисп-машину. Да и аппаратный парсер odf не помешал бы. Вот. Пусть твой ЯваСкрипт в очередь становится.

3.14 , Аноним ( 9 ), 13:38, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +6 + / – Тихо, щаз растаманы набегут.

3.23 , ryoken ( ok ), 14:02, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > И интерпретатор Форта. И Лисп-машину. Да и аппаратный парсер odf не помешал

> бы. Вот. Пусть твой ЯваСкрипт в очередь становится. + GRUB2 + Emacs. И всё, РАБОТАЙ НЕ ХОЧУ :).

2.11 , макпыф ( ok ), 13:36, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – толсто

2.36 , Аноним ( 36 ), 14:31, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +5 + / – И ещё побольше порнухи в проц, чтобы не нужно было лазить по всяким сайтам. Купил проц и сразу смотри.

3.54 , Аноним ( 19 ), 15:06, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Давно пора сексоникс в биос прошить!

3.73 , pfg21 ( ok ), 16:16, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – борис ты не прав !! надо сразу требовать проц с активной дырдочкой... чтобы удовольствие вот сразу и нативно...

2.50 , Аноним ( 28 ), 14:57, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Так толсто что даже тонко, а может у меня integer overflow случился. Ну ладно вот тебе встречный вопросы: а почему не ruby или Java? Кто будет его обновлять? Какой нафиг толк от JavaScript в процессорах? у тебя есть шизофрения?

3.67 , Аноним ( 19 ), 15:50, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > а почему не ... Java? Уже была (в arm) и успешно выпилена вместе с ноклой и симбианом усилиями трёх компаний одной маленькой страны.

3.68 , Аноним ( 19 ), 15:52, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Кто будет его обновлять? Какой нафиг толк от JavaScript в процессорах? у тебя есть шизофрения? Шизофрения как раз в том, что это надо часто-часто обновлять.

2.57 , Аноним ( 57 ), 15:12, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Это уже сделал межделмаш на as/400 и других мейнфреймах. Правда там не отстойный js, а db/2.