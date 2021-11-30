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|2.5, AirToad (?), 15:59, 30/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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У Gnome системные требования гораздо выше, чем у всех Crysis, вместе взятых.
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|3.11, Аноним (11), 16:06, 30/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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ну так и пользователи получают красоту неописуемую в итоге, всё по делу
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|4.50, НяшМяш (ok), 18:09, 30/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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"Неописуемая красота" - серо-коричневая гамма
(с) эксперты опеннета
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|3.44, Аноним (44), 17:40, 30/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Требование по графике, нарисовать одну кнопу на полэкрана "За-ись" ;)
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|3.39, Аноним (34), 17:17, 30/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Раньше Кризис считалась самой требовательной по ресурсам видеоигрой и использовалась как бенчмарк.
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|2.52, Аноним (52), 18:18, 30/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> кукурузис ... будут на ней работать?
Читаем внимательно:
> растеризатор отсутствует - все обработка ... на стороне системного CPU
Это так называемая софт-видюха, там, считай, ничего нет, кроме видеопамяти.
> Каждое ядро может ... работать с частотой 250 MHz.
Карл, даже самая первая PSP (17 лет назад), которая тоже MIPS, имела 333 МГц. Может, хватит насиловать MIPS в лице RISC-V? Ведь от перемены названия суть не изменилась...
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|1.4, AirToad (?), 15:57, 30/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Вообще идея с RISC-V архитектурой просто отличная, но как же оно всё медленно движется. Так и состариться можно, пока ждёшь. Напоминает "десктопный линукс".
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|2.7, Аноним (7), 16:01, 30/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Хуже придумать было нельзя прямой путь в фрагментации и вендорлоку, каждого производителя.
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|3.25, Аноним (44), 16:28, 30/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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"Обращает на себя внимание, что популярные источники пытаются приписать этот синдром практически каждому человеку, в то время как в научной среде СОЖ обычно описывают для определенных, узко очерченных групп населения: вахтовиков, жителей северных городов и т.д."
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|2.12, Андрей (??), 16:11, 30/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А в чём достоинство то ? Входной порог высокий(+- толковые ядра то как бы нужно самому разрабатывать и верифицировать), выше даже чем у АРМ(там за лицензию заплатил и получаешь сразу готовые ядра, к которым остаётся контроллеры перифирии сделать), очень высокая возможность фрагментации и разброса сред. Поэтому ПМСМ не взлетит пока АРМ не купит какой-нибудь гигант типо нвидии и не начнёт задвигать условия остальным, в противном случае у риск-5 ниша ровно та же, что у мипса. А из академического интереса и для общего развития, я бы лучше советовал обратить внимание на архитектуру ForwardCom(разработал её никто иной как Агнер Фог, известный уверен многим компиляторостроителям, по набору руководств по оптимизации кода).
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|3.16, Аноним (11), 16:17, 30/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Поэтому ПМСМ не взлетит пока АРМ не купит какой-нибудь гигант типо нвидии
ну, такое...
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|3.24, AirToad (?), 16:27, 30/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Достоинство в том, что любой гаражный стартап может выпустить свой процессор.
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|4.53, Аноним (52), 18:23, 30/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если кто-то имеет физическую возможность выпускать процы, ему не нужна чья-то кривая устаревшая архитектура, спёжженная от MIPS.
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|3.27, Аноним (34), 16:33, 30/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Главное достоинство в открытости RISC-V в моде, на хайпе Да и актуальных конк... большой текст свёрнут, показать
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|3.30, Аноним (34), 16:34, 30/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>как бы нужно самому разрабатывать и верифицировать)
Нет, не надо, есть конторы которые за тебя это сделают. Yadro тоже самое.
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|2.13, Аноним (34), 16:16, 30/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Открытого ГПУ нет, это факт. Но есть борда на RISC-V Alibaba XuanTie C910 и видео Vivante GC8000UL GPU. Вот только не купить.
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|2.40, keydon (ok), 17:22, 30/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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В смысле медленно? Ещё лет 6 назад про неё в принципе мало что было слышно, а пару лет назад уже можно было купить устройства или пройти курс в западных вузах.
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|1.19, Шарп (ok), 16:19, 30/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>Встроенный растеризатор отсутствует - все обработка геометрических операций выполняется на стороне системного CPU
Ан нет. Не крутые. Халтурщики. Димона на них нет.
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|2.31, Аноним (44), 16:36, 30/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Димон ничего не заметит. Ему фейковый (фанерный) футуристический трамвай показывали, проглотил.
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|2.26, Аноним (26), 16:30, 30/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Нет, Vortex это предпоследняя песня на второй стороне у Megadeth 97 года.
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|1.36, Аноним (36), 16:56, 30/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> gpgpu
> risc-v
Маразм крепчал.
Сейчас бы общие (неспециализированные) вычисления выполнять на специализированном оборудовании.
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|2.43, Аноним (44), 17:36, 30/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Там, как раз, наоборот, специализированные вычисления на общем (неспециализированном) оборудовании.
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|1.37, Аноним (37), 16:58, 30/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>OpenCL
Это же старенький API. Думал, все новое теперь в делается через Compute shaders.
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|2.51, НяшМяш (ok), 18:15, 30/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я бы им посоветовал делать сразу Vulkan Compute без альтернатив. Пока они его доделают - все остальные либо отомрут, либо будут готовые обёртки поверх.
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|1.38, Аноним (38), 17:01, 30/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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GTX 1050 = 2.3 TFlops
New Vortex GPGPU = теоретически максимально 128 Gflops
Т.е. в самом лучшем случае на максимальных ядрах будет в 18 раз медленнее чем обычная 1050.
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|1.42, Аноним (44), 17:34, 30/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>добавить поддержку API CUDA
CUDA закрытая-прикрытая, патентованная перепатентованная, как они это собираются делать?
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|1.47, Аноним (47), 17:56, 30/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Это не GPU. Просто ещё одна числодробилка, наподобие китайских серверных ускорителей.
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