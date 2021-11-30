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Vortex - открытый GPGPU на базе архитектуры RISC-V, совместимый с OpenCL

30.11.2021 15:32

Группа исследователей из Технологического института Джорджии развивает исследовательский проект Vortex, предлагающий открытый GPGPU на базе архитектуры набора команд RISC-V, нацеленный на выполнение параллельных вычислений с использованием API OpenCL и модели выполнения SIMT (Single Instruction, Multiple Threads), а также на проведение исследований в области 3D-графики и разработки новых архитектур GPU. Проект пока находится на стадии прототипа, работающего при помощи FPGA. Схемы, описания аппаратных блоков на языке Verilog, симулятор, драйверы и сопутствующая проектная документация распространяются под лицензией BSD.

В текущем виде предоставляется типовой ISA RISC-V, расширенный некоторыми дополнительными инструкциями, необходимыми для поддержки функций GPU и управления потоками. При разработке авторы проекта попытались свести к минимуму изменения в архитектуре набора команд RISC-V, по возможности используя уже имеющиеся векторные инструкции. Похожий подход также применяется в проекте RV64X, который также развивает открытый GPU на базе технологий RISC-V.

Возможности Vortex по обработке графики пока ограничены. Заявлено о реализации поддержки OpenGL ES на базе Vortex, но в самом GPU пока реализована только инструкция "tex" для ускорения обработки текстур, которая выполняется на уровне фрагментного шейдера. Встроенный растеризатор отсутствует - все обработка геометрических операций выполняется на стороне системного CPU, а базовые примитивы для точек, линий и треугольников, а также обработка фрагментов, глубины и прозрачности, реализована с использованием ядра OpenCL.

В будущем планируется реализовать специфичные для обработки графики расширения ISA, добавить поддержку API CUDA и Vulkan, а также расширения для ускорения систем машинного обучения и анализа данных. Для разработки приложений предлагается инструментарий, включающий адаптированные для работы с Vortex варианты PoCL (компилятор и runtime OpenCL), LLVM/Clang, GCC и Binutils. Поддерживается симуляция работы чипа с использованием Verilator (Verilog-симулятор) и SimX (программная симуляция).

Основные особенности Vortex:

  • Поддержка архитектуры набора команд RISC-V RV32IMF.
  • Масштабирование чипа до 64 ядер с опциональными кэшами L2 и L3.
  • Каждое ядро может выполнять 1024 потоков и работать с частотой 250 MHz.
  • Максимальная вычислительная мощность оценивается в 128 Gflops, а пропускная способность памяти 16 GB/s. 32-ядерная реализация, работающая с частотой 200 Mhz, на базе FPGA Altera Stratix 10 показала производительность в 25.6 GFlops.
  • Поддержка стандарта OpenCL 1.2.
  • Возможность реализации на базе FPGA Intel Arria 10 и Intel Stratix 10.


  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: Проект по созданию открытого GPGPU
  3. OpenNews: Готов к производству первый прототип открытого чипа Libre-SOC
  4. OpenNews: Представлен RV64X, открытый GPU на базе технологий RISC-V
  5. OpenNews: Инициатива по развитию открытых проектов для FPGA
  6. OpenNews: Проект Libre RISC-V развивает свободный GPU
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56253-vortex
Ключевые слова: vortex, riscv, gpu
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Обсуждение (47) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, test (??), 15:47, 30/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    кукурузис или гном будут на ней работать?
     
     
  • 2.5, AirToad (?), 15:59, 30/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    У Gnome системные требования гораздо выше, чем у всех Crysis, вместе взятых.
     
     
  • 3.11, Аноним (11), 16:06, 30/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    ну так и пользователи получают красоту неописуемую в итоге, всё по делу
     
     
  • 4.50, НяшМяш (ok), 18:09, 30/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "Неописуемая красота" - серо-коричневая гамма

    (с) эксперты опеннета

     
  • 3.44, Аноним (44), 17:40, 30/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Требование по графике, нарисовать одну кнопу на полэкрана "За-ись" ;)
     
  • 2.14, Аноним (44), 16:17, 30/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Что есть кукурузис?
     
     
  • 3.20, Аноним (11), 16:20, 30/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    его Хрущёв продвигал как важную с/х культуру вроде
     
  • 3.34, Аноним (34), 16:46, 30/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Эрратив слова Crysis (серии игр)
     
  • 3.39, Аноним (34), 17:17, 30/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Раньше Кризис считалась самой требовательной по ресурсам видеоигрой и использовалась как бенчмарк.
     
  • 2.52, Аноним (52), 18:18, 30/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > кукурузис ... будут на ней работать?

    Читаем внимательно:

    > растеризатор отсутствует - все обработка ... на стороне системного CPU

    Это так называемая софт-видюха, там, считай, ничего нет, кроме видеопамяти.

    > Каждое ядро может ... работать с частотой 250 MHz.

    Карл, даже самая первая PSP (17 лет назад), которая тоже MIPS, имела 333 МГц. Может, хватит насиловать MIPS в лице RISC-V? Ведь от перемены названия суть не изменилась...

     

  • 1.3, Аноним (3), 15:56, 30/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Название как "Вектор".
     
     
  • 2.9, Аноним (11), 16:04, 30/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Название как "Вортекс".
     
     
  • 3.32, Аноним (44), 16:37, 30/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Как Virtex (Xilinx)
     

  • 1.4, AirToad (?), 15:57, 30/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Вообще идея с RISC-V архитектурой просто отличная, но как же оно всё медленно движется. Так и состариться можно, пока ждёшь. Напоминает "десктопный линукс".
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 16:01, 30/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хуже придумать было нельзя прямой путь в фрагментации и вендорлоку, каждого производителя.  
     
     
  • 3.23, AirToad (?), 16:24, 30/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Лучшее описание для ARM.
     
  • 2.8, anonymous (??), 16:02, 30/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Возможно, вам будет полезно: https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%
     
     
  • 3.10, Аноним (11), 16:05, 30/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    о, так это про меня!
     
  • 3.25, Аноним (44), 16:28, 30/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "Обращает на себя внимание, что популярные источники пытаются приписать этот синдром практически каждому человеку, в то время как в научной среде СОЖ обычно описывают для определенных, узко очерченных групп населения: вахтовиков, жителей северных городов и т.д."
     
  • 2.12, Андрей (??), 16:11, 30/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А в чём достоинство то ? Входной порог высокий(+- толковые ядра то как бы нужно самому разрабатывать и верифицировать), выше даже чем у АРМ(там за лицензию заплатил и получаешь сразу готовые ядра, к которым остаётся контроллеры перифирии сделать), очень высокая возможность фрагментации и разброса сред. Поэтому ПМСМ не взлетит пока АРМ не купит какой-нибудь гигант типо нвидии и не начнёт задвигать условия остальным, в противном случае у риск-5 ниша ровно та же, что у мипса. А из академического интереса и для общего развития, я бы лучше советовал обратить внимание на архитектуру ForwardCom(разработал её никто иной как Агнер Фог, известный уверен многим компиляторостроителям, по набору руководств по оптимизации кода).
     
     
  • 3.16, Аноним (11), 16:17, 30/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Поэтому ПМСМ не взлетит пока АРМ не купит какой-нибудь гигант типо нвидии

    ну, такое...

     
  • 3.24, AirToad (?), 16:27, 30/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Достоинство в том, что любой гаражный стартап может выпустить свой процессор.
     
     
  • 4.29, Аноним (34), 16:33, 30/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Куплю гараж.
     
  • 4.53, Аноним (52), 18:23, 30/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если кто-то имеет физическую возможность выпускать процы, ему не нужна чья-то кривая устаревшая архитектура, спёжженная от MIPS.
     
  • 3.27, Аноним (34), 16:33, 30/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Главное достоинство в открытости RISC-V в моде, на хайпе Да и актуальных конк... большой текст свёрнут, показать
     
  • 3.30, Аноним (34), 16:34, 30/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >как бы нужно самому разрабатывать и верифицировать)

    Нет, не надо, есть конторы которые за тебя это сделают. Yadro тоже самое.

     
  • 2.13, Аноним (34), 16:16, 30/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Открытого ГПУ нет, это факт. Но есть борда на RISC-V Alibaba XuanTie C910 и видео  Vivante GC8000UL GPU. Вот только не купить.
     
     
  • 3.35, Аноним (34), 16:48, 30/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    во эта https://habr.com/ru/news/t/583804/
     
  • 2.40, keydon (ok), 17:22, 30/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В смысле медленно? Ещё лет 6 назад про неё в принципе мало что было слышно, а пару лет назад уже можно было купить устройства или пройти курс в западных вузах.
     

  • 1.19, Шарп (ok), 16:19, 30/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >Встроенный растеризатор отсутствует - все обработка геометрических операций выполняется на стороне системного CPU

    Ан нет. Не крутые. Халтурщики. Димона на них нет.

     
     
  • 2.31, Аноним (44), 16:36, 30/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Димон ничего не заметит. Ему фейковый (фанерный) футуристический трамвай показывали, проглотил.
     

  • 1.21, lazyest (ok), 16:20, 30/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Vortex - это такая звуковуха компании Aureal :) AU8820/AU8830.
     
     
  • 2.26, Аноним (26), 16:30, 30/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Нет, Vortex это предпоследняя песня на второй стороне у Megadeth 97 года.
     
  • 2.33, Аноним (34), 16:42, 30/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Vortex Estina II (FL-C) это самоходная рикша такая.
     
  • 2.41, keydon (ok), 17:23, 30/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это половина названия российской рок группы
     
  • 2.45, Аноним (45), 17:40, 30/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Vortex - это заклинание хаоса из Master of Magic
     
  • 2.46, Kenneth (?), 17:55, 30/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Vortex86
     

  • 1.28, uis (ok), 16:33, 30/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Nyuzi интереснее
     
  • 1.36, Аноним (36), 16:56, 30/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > gpgpu
    > risc-v

    Маразм крепчал.

    Сейчас бы общие (неспециализированные) вычисления выполнять на специализированном оборудовании.

     
     
  • 2.43, Аноним (44), 17:36, 30/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там, как раз, наоборот, специализированные вычисления на общем (неспециализированном) оборудовании.
     

  • 1.37, Аноним (37), 16:58, 30/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >OpenCL

    Это же старенький API. Думал, все новое теперь в делается через Compute shaders.

     
     
  • 2.51, НяшМяш (ok), 18:15, 30/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я бы им посоветовал делать сразу Vulkan Compute без альтернатив. Пока они его доделают - все остальные либо отомрут, либо будут готовые обёртки поверх.
     

  • 1.38, Аноним (38), 17:01, 30/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    GTX 1050 = 2.3 TFlops
    New Vortex GPGPU = теоретически максимально 128 Gflops

    Т.е. в самом лучшем случае на максимальных ядрах будет в 18 раз медленнее чем обычная 1050.

     
  • 1.42, Аноним (44), 17:34, 30/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >добавить поддержку API CUDA

    CUDA закрытая-прикрытая, патентованная перепатентованная, как они это собираются делать?

     
     
  • 2.48, Аноним (48), 17:57, 30/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    API открыт.
    https://docs.nvidia.com/cuda/cuda-runtime-api/index.html
     

  • 1.47, Аноним (47), 17:56, 30/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это не GPU. Просто ещё одна числодробилка, наподобие китайских серверных ускорителей.
     
     
  • 2.49, Аноним (49), 17:59, 30/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я не вижу, чтобы кто-нибудь говорил про GPU,
     

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