Инициатива по развитию открытых проектов для FPGA

|
|1.1, Леголас (ok), 13:30, 12/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
|
> позволяющий при помощи FPGA-платы DE10-Nano, подключённой к телевизору или монитору, симулировать оборудование старых игровых приставок и классических компьютеров
Это ж сколько вариантов на ум приходит... Commodore 64 и Amiga, ZX Spectrum 128 и SEGA — круто будет, если действительно много железа получится симулировать.
|
|
|
|2.11, pisyandrik (ok), 14:07, 12/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
То что китайцы и так сейчас делают?
P.S. Смысла от закладок нету, т.к. у их обычно нету подключения к интернету
|
|1.4, Аноним (-), 13:47, 12/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
|
Слушайте! По-моему главная у них цель создавать специальные платы для майнинга криптовалют.
Центральные процессоры для майнинга уже к 2011 году устарели, видеокарты тоже тоже уступают по производительности FPGA. Если не ошибаюсь асики же на базе FPGA плат делают?
|
|
|
|2.8, Аноним (8), 14:02, 12/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
> По-моему главная у них цель создавать специальные платы для майнинга криптовалют
А вам жалко? Вообще-то асики для майнинга создают и так. Но это не единственное применение fpga, и что это сейчас это мир прежде всего проприетарный, обязательно надо исправить. xilinx гори в аду!
|
|
|
|3.19, YetAnotherOnanym (ok), 14:27, 12/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> А вам жалко?
Наоборот! Если эти п-сы, хотя нет, майнер хуже п-са, так вот, если они перейдут с видеокарт на fpga - от этого всем только лучше станет.
|
|
|
|4.24, Аноним (24), 15:25, 12/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
не все можно майнить на асиках. тому же этериуму нужно 4 гига видео памяти, по этому его можно майнить только на видео. другое дело, что они майнеров вырежут в 2.0, но наверняка они не одни такие.
|
|3.32, Аноним (30), 16:51, 12/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>xilinx гори в аду!
Вот же вам свободный инструментарий для Xilinx: "Symbiflow - инструментарий для разработки решений на базе FPGA Xilinx 7, Lattice iCE40, Lattice ECP5 и QuickLogic EOS S3."
|
|2.9, Аноним (9), 14:05, 12/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Нет, асики делают на базе специализированных чипов, не способных выполнять какие-либо задачи кроме майнинга.
FPGA же актуальны в тот период, когда асики всё ещё в разработке, ведь тогда они существенно уделывают GPU, а цикл разработки решения короче. Вот только асики обладают на многие порядки большей плотностью логических элементов, и поэтому своим появлением для конкретного алгоритма всегда сводят на нет все потуги FPGA.
|
|2.16, Аноним (16), 14:23, 12/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Прикол крипты в том, что, какую бы ты ни выбрал майнилку, она устареет.
|
|2.21, Lex (??), 14:27, 12/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Если не ошибаюсь асики же на базе FPGA плат делают?
На базе много чего - хоть БМК
|
|
|
|2.26, Canis Dirus Leidy (?), 15:45, 12/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Они вежливо посмеялись:
> Currently nextpnr supports:
> * Lattice iCE40 devices supported by Project IceStorm
> * Lattice ECP5 devices supported by Project Trellis
> * Lattice Nexus devices supported by Project Oxide
> * Gowin LittleBee devices supported by Project Apicula
> * (experimental) a "generic" back-end for user-defined architectures
> There is some work in progress towards support for Xilinx devices but it is not upstream and not intended for end users at the present time. We hope to see more FPGA families supported in the future. We would love your help in developing this awesome new project!
|
|
|
|2.18, Аноним (16), 14:26, 12/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Да, надо огласить ориентацию членов организации, вдруг там недостаток меньшинств...
|