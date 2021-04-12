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Инициатива по развитию открытых проектов для FPGA

12.04.2021 11:39

Объявлено о формировании новой некоммерческой организации Open-Source FPGA Foundation (OSFPGA), нацеленной на развитие, продвижение и создание среды для совместной разработки открытых аппаратных и программных решений, связанных с использованием программируемых логических интегральных схем FPGA (программируемая пользователем вентильная матрица), допускающих перепрограммирование логики работы после изготовления чипа. Ключевые двоичные операции (AND, NAND, OR, NOR и XOR) в таких чипах реализуются при помощи логических вентилей (переключателей), имеющих множество входов и один выход, конфигурацию соединений между которыми можно менять программно.

В число учредителей организации OSFPGA вошли некоторые видные исследователи технологий, связанных с FPGA, представляющие такие компании и проекты, как EPFL, QuickLogic, Zero ASIC и GSG Group. Под эгидой новой организации будет развиваться набор открытых и бесплатных инструментов для быстрого создания прототипов на базе чипов FPGA и поддержки средств автоматизация проектирования электроники (EDA). Организация также будет курировать совместную разработку открытых стандартов, связанных с FPGA, предоставляя компаниям нейтральную площадку для обмена опытом и технологиями.

Ожидается, что благодаря деятельности OSFPGA, компании-производители чипов смогут избавиться от некоторых инженерных процессов при производстве FPGA, разработчики конечных решений получат готовый настраиваемый программный стек для FPGA и будет налажена совместная работа по созданию новых высококачественных архитектур. Отмечается, что в предоставляемых организацией OSFPGA открытых инструментах будет поддерживаться наивысший уровень качества, соответствующий или превосходящий требования промышленных стандартов.

Основные цели Open-Source FPGA Foundation:

  • Предоставление ресурсов и инфраструктуры для разработки набора инструментов, связанных с оборудованием и программным обеспечением FPGA.
  • Продвижение использования данных инструментов через проведение различных мероприятий.
  • Обеспечение поддержки, развития и открытости инструментария для исследования передовых архитектур FPGA, а также связанных программных и аппаратных разработок.
  • Поддержание каталога общедоступных архитектур FPGA, технологий проектирования и конструкций плат, заимствованных из публикаций и описаний патентов с истёкшим сроком действия.
  • Подготовка и предоставление доступа к обучающим материалам, помогающим формировать сообщество заинтересованных разработчиков.
  • Упрощение взаимодействия с производителями чипов для снижения стоимости и сокращения времени тестирования и проверки новых архитектур FPGA и оборудования.

Связанные с проектом открытые инструменты:

  • OpenFPGA - набор для автоматизации проектирования электронных приборов (EDA) для FPGA, поддерживающий генерацию начинки на основе описаний на языке Verilog.
  • 1st CLaaS - фреймворк, позволяющий использовать FPGA для создания аппаратных ускорителей для web- и облачных приложений.
  • Verilog-to-Routing (VTR) - инструментарий, позволяющий на основе описания на языке Verilog сформировать конфигурацию выбранного FPGA.
  • Symbiflow - инструментарий для разработки решений на базе FPGA Xilinx 7, Lattice iCE40, Lattice ECP5 и QuickLogic EOS S3.
  • Yosys - фреймворк для синтеза Verilog RTL для типовых областей применения.
  • EPFL - коллекция библиотек для разработки приложений логического синтеза.
  • LSOracle - надстройка над библиотеками EPFL для оптимизации результатов логического синтеза.
  • Edalize - инструментарий на языке Python для взаимодействия с системами автоматизации проектирования электронных приборов (EDA) и генерации для них файлов проектов.
  • GHDL - компилятор, анализатор, симулятор и синтезатор для языка описания аппаратуры VHDL.
  • VerilogCreator - плагин к QtCreator, превращающий данное приложение в среду для разработки на языке Verilog 2005.
  • FuseSoC - пакетный менеджер для кода HDL (Hardware Description Language) и утилита для абстрагирования сборки для FPGA/ASIC.
  • SOFA (Skywater Open-source FPGA) - набор открытых FPGA IP (Intellectual Property), созданных с использованием Skywater PDK и фреймворка OpenFPGA.
  • openFPGALoader - утилита для программирования FPGA.
  • LiteDRAM - настраиваемый IP Core для FPGA c реализацией DRAM.

Дополнительно можно отметить проект Main_MiSTer, позволяющий при помощи FPGA-платы DE10-Nano, подключённой к телевизору или монитору, симулировать оборудование старых игровых приставок и классических компьютеров. В отличие от запуска эмуляторов, применение FPGA даёт возможность воссоздать оригинальное аппаратное окружение, на котором можно запустить имеющиеся образы системы и приложения для старых аппаратных платформ.

  1. Главная ссылка к новости (https://osfpga.org/osfpga-foun...)
  2. OpenNews: Представлен RV64X, открытый GPU на базе технологий RISC-V
  3. OpenNews: Проект LLVM представил HPVM 1.0, компилятор для CPU, GPU, FPGA и ускорителей
  4. OpenNews: Представлена платформа Precursor для создания свободных мобильных устройств
  5. OpenNews: Проект OpenWifi с реализацией открытого Wi-Fi чипа на базе FPGA и SDR
  6. OpenNews: Доступна система автоматизации проектирования электронных приборов Horizon EDA 1.1
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54950-fpga
Ключевые слова: fpga, openhardware
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, Леголас (ok), 13:30, 12/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    > позволяющий при помощи FPGA-платы DE10-Nano, подключённой к телевизору или монитору, симулировать оборудование старых игровых приставок и классических компьютеров

    Это ж сколько вариантов на ум приходит... Commodore 64 и Amiga, ZX Spectrum 128 и SEGA — круто будет, если действительно много железа получится симулировать.

     
     
  • 2.11, pisyandrik (ok), 14:07, 12/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    То что китайцы и так сейчас делают?

    P.S. Смысла от закладок нету, т.к. у их обычно нету подключения к интернету

     

  • 1.2, Аноним (2), 13:35, 12/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    LLVM руку я тут вижу
     
     
  • 2.6, Магистр Йода (?), 13:49, 12/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Руку LLVM вижу я.
     
     
  • 3.12, Магистр Фтора (?), 14:09, 12/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вижу LLVM руку тут я.
     
     
  • 4.14, Рева RarogCmex Денис (?), 14:19, 12/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    LLVM я руку вижу
     
     
  • 5.22, Минона (ok), 15:04, 12/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    нихера не вижу
     
  • 2.30, Аноним (30), 16:42, 12/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Левую или правую?
     

  • 1.4, Аноним (-), 13:47, 12/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Слушайте! По-моему главная у них цель создавать специальные платы для майнинга криптовалют.

    Центральные процессоры для майнинга уже к 2011 году устарели, видеокарты тоже тоже уступают по производительности FPGA. Если не ошибаюсь асики же на базе FPGA плат делают?

     
     
  • 2.8, Аноним (8), 14:02, 12/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > По-моему главная у них цель создавать специальные платы для майнинга криптовалют

    А вам жалко? Вообще-то асики для майнинга создают и так. Но это не единственное применение fpga, и что это сейчас это мир прежде всего проприетарный, обязательно надо исправить. xilinx гори в аду!

     
     
  • 3.19, YetAnotherOnanym (ok), 14:27, 12/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А вам жалко?

    Наоборот! Если эти п-сы, хотя нет, майнер хуже п-са, так вот, если они перейдут с видеокарт на fpga - от этого всем только лучше станет.

     
     
  • 4.24, Аноним (24), 15:25, 12/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    не все можно майнить на асиках. тому же этериуму нужно 4 гига видео памяти, по этому его можно майнить только на видео. другое дело, что они майнеров вырежут в 2.0, но наверняка они не одни такие.
     
  • 3.32, Аноним (30), 16:51, 12/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >xilinx гори в аду!

    Вот же вам свободный инструментарий для Xilinx: "Symbiflow - инструментарий для разработки решений на базе FPGA Xilinx 7, Lattice iCE40, Lattice ECP5 и QuickLogic EOS S3."

     
  • 2.9, Аноним (9), 14:05, 12/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Нет, асики делают на базе специализированных чипов, не способных выполнять какие-либо задачи кроме майнинга.

    FPGA же актуальны в тот период, когда асики всё ещё в разработке, ведь тогда они существенно уделывают GPU, а цикл разработки решения короче. Вот только асики обладают на многие порядки большей плотностью логических элементов, и поэтому своим появлением для конкретного алгоритма всегда сводят на нет все потуги FPGA.

     
  • 2.16, Аноним (16), 14:23, 12/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Прикол крипты в том, что, какую бы ты ни выбрал майнилку, она устареет.
     
  • 2.21, Lex (??), 14:27, 12/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Если не ошибаюсь асики же на базе FPGA плат делают?

    На базе много чего - хоть БМК

     

  • 1.5, Аноним12345 (?), 13:48, 12/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Как компании-производители чипов прореагировали на данную инициативу ?
     
     
  • 2.17, Аноним (16), 14:25, 12/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > компании-производители чипов

    Будет дефицит чипов.

     
  • 2.23, Атон (?), 15:18, 12/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как всегда - с радостью, ведь их акции выросли.
     
  • 2.26, Canis Dirus Leidy (?), 15:45, 12/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Они вежливо посмеялись:

    > Currently nextpnr supports:
    > * Lattice iCE40 devices supported by Project IceStorm
    > * Lattice ECP5 devices supported by Project Trellis
    > * Lattice Nexus devices supported by Project Oxide
    > * Gowin LittleBee devices supported by Project Apicula
    > * (experimental) a "generic" back-end for user-defined architectures
    > There is some work in progress towards support for Xilinx devices but it is not upstream and not intended for end users at the present time. We hope to see more FPGA families supported in the future. We would love your help in developing this awesome new project!

     

  • 1.7, Аноним (7), 13:59, 12/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    как у них с инклюзивностью и разнообразием?
     
     
  • 2.18, Аноним (16), 14:26, 12/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, надо огласить ориентацию членов организации, вдруг там недостаток меньшинств...
     
  • 2.20, Аноним (20), 14:27, 12/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можно перепрошить
     
  • 2.25, Аноним (25), 15:37, 12/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тоже сразу об этом подумал, но стеснялся спросить.
     

  • 1.10, ryoken (ok), 14:07, 12/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >> архитектутр FPGA

    Прибейте 2-ю "Т" плз.

     
  • 1.27, serg1224 (ok), 15:48, 12/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    И всё это без Сколково?!
    Не верю! (c)
     
     
  • 2.34, Аноним (30), 16:59, 12/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У них нет Сколково.
     

  • 1.29, Неиллюзорная Машина Локалхоста (?), 16:25, 12/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как так сложилось, что все свободные проекты для FGPA юзают Verylog, а не VHDL?
     
     
  • 2.31, Аноним (30), 16:48, 12/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому, что VHDL многогословный?
     
  • 2.33, anonymous (??), 16:55, 12/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С названием языка разберись сначала
     

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