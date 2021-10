Компания SiFive представила ядро RISC-V, опережающее по производительности ARM Cortex-A78

1.1 , adsick ( ? ), 09:05, 22/10/2021 [ответить] +1 + / – Риск5 топ

1.2 , Жироватт ( ok ), 09:12, 22/10/2021 [ответить] +1 + / – Теперь им осталось всего 3 ма-а-а-алюсеньких шага, чтобы оно вышло за рамки прототипа:

- создать нормальное партнерство с производителями SoC, чтобы они остальное адаптировали под их ядро, протестировали (повторить n раз в ватерфолле) и выпустить первые платы

- создать нормальный компилятор ИЛИ добавить 146% поддержку их проца в существующий, заместо generic-RISC-V

- дать возможность китайцам "скопировать верно" и продавать "чип новинка 2022 быстрый телефон процессор качествый хлопчатая кожа экономки"

2.4 , Аноним ( 4 ), 09:16, 22/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Так эта компания SoC и производит. Уже есть HiFive Unmatched, так что и для этого нового процессора платы будут. Все необходимые исходники они открывают – поддержка в Linux и BSD появилась буквально тут же. У OpenBSD, например, поддержка платы HiFive Unmatched появилась спустя пол года после её выпуска в продажу.

3.5 , Жироватт ( ok ), 09:26, 22/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Сколько и какие конечные производители массового железа используют их материнку и где?

Хорошо, какие линейки продуктов НЕ "для разработчиков" идут на их платах?

Какими киллерфичами они сейчас смогут конкурировать с ARM в мобильном и i86\amd64 в десктопном сегменте?

Как обстоят дела с бутлеговской продукцией и сможет ли проц стать конкурентом arm у китайцев?

Сколько китайских вендоров делают решения на базе их плат? Не праздные вопросы.



1.3 , Аноним ( 4 ), 09:13, 22/10/2021 [ответить] +2 + / – А сколько гону-то было на risc-v от эльбрусовцев, дескать нет производительных процессоров – не критикуйте за закрытость. Теперь же они тактически молчат. Всё, новую гонку процессоров эльбрус из-за закрытости экосистемы (в частности NDA) с треском проиграл.

2.6 , ryoken ( ok ), 09:27, 22/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – "Наша доблестная полиция снова села в калошу. Так ей и надо!" :D

2.8 , malloc ( ? ), 09:32, 22/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Зато, отечественная разработка. Это как иллюминация на корпусе компа +10 к скорости. Или как наклейки на расинговом автомобиле, тот же эффект.

Это вам не хухры-мухры и не какая-то там китайщина. Это российская оборонка, ууух! Понимаешь? Скрепность, вот.

Что такое производительность и энергоэффективеость в сравнении с патриотизмом, гордостью за родину и "можем повторить" (уже нет) - ничто!

2.10 , мимопроходил ( ? ), 09:34, 22/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну справедливости ради, они говорили не совсем так: "Открытые ядра - это в лучшем случае уровень контроллеров, а всё что посложнее - закрыто".



