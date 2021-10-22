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Компания SiFive представила ядро RISC-V, опережающее по производительности ARM Cortex-A78

22.10.2021 08:46

Компания SiFive, основанная создателями архитектуры набор команд RISC-V и в своё время подготовившая первый прототип процессора на базе RISC-V, представила новое RISC-V ядро CPU в линейке SiFive Performance, которое на 50% быстрее прошлого топового ядра P550 и опережает по производительности ARM Cortex-A78, наиболее мощный процессор на базе архитектуры ARM. SoC на базе нового ядра ориентированы прежде всего на серверные системы и рабочие станции, но возможно и создание урезанных вариантов для мобильных и встраиваемых устройств.

Заявлено, что по сравнению с P550 новое процессорное ядро SiFive содержит 16 МБ L3-кэша вместо 4MB, может объединять в одном чипе до 16 ядер вместо 4, работает на частоте до 3.5GHz вместо 2.4GHz, поддерживает память DDR5 и шину PCI-Express 5.0. Общая архитектура нового ядра близка к P550 и также имеет модульный характер, позволяющий добавлять в SoC дополнительные блоки со специализированными ускорителями или GPU. Подробности планируется опубликовать в декабре, а готовые для экспериментов на FPGA данные RTL будут опубликованы в следующем году.

RISC-V предоставляет открытую и гибкую систему машинных инструкций, позволяющую создавать полностью открытые SoC и микропроцессоры для произвольных областей применения, не требуя при этом отчислений и не налагая условий на использование. В настоящее время на базе спецификации RISC-V разными компаниями и сообществами под различными свободными лицензиями (BSD, MIT, Apache 2.0) развивается 111 вариантов ядер микропроцессоров, 31 платформа, 12 SoC и 12 готовых плат.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.theregister.com/20...)
  2. OpenNews: Google, SiFive и WD основали альянс для продвижения открытых чипов и SoC
  3. OpenNews: В Китае разработан открытый RISC-V процессор XiangShan, конкурирующий с ARM Cortex-A76
  4. OpenNews: В РФ начнётся производство отечественных процессоров на основе архитектуры RISC-V
  5. OpenNews: Эмулятор RISC-V в форме пиксельного шейдера, позволивший запустить Linux в VRChat
  6. OpenNews: Компания Alibaba открыла наработки, связанные с RISC-V процессорами XuanTie
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56013-risc-v
Ключевые слова: risc-v, sifive
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Обсуждение (10) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, adsick (?), 09:05, 22/10/2021 [ответить]  
    		• +1 +/
    Риск5 топ
     
  • 1.2, Жироватт (ok), 09:12, 22/10/2021 [ответить]  
    		• +1 +/
    Теперь им осталось всего 3 ма-а-а-алюсеньких шага, чтобы оно вышло за рамки прототипа:
    - создать нормальное партнерство с производителями SoC, чтобы они остальное адаптировали под их ядро, протестировали (повторить n раз в ватерфолле) и выпустить первые платы
    - создать нормальный компилятор ИЛИ добавить 146% поддержку их проца в существующий, заместо generic-RISC-V
    - дать возможность китайцам "скопировать верно" и продавать "чип новинка 2022 быстрый телефон процессор качествый хлопчатая кожа экономки"
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 09:16, 22/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так эта компания SoC и производит. Уже есть HiFive Unmatched, так что и для этого нового процессора платы будут. Все необходимые исходники они открывают – поддержка в Linux и BSD появилась буквально тут же. У OpenBSD, например, поддержка платы HiFive Unmatched появилась спустя пол года после её выпуска в продажу.
     
     
  • 3.5, Жироватт (ok), 09:26, 22/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Сколько и какие конечные производители массового железа используют их материнку и где?
    Хорошо, какие линейки продуктов НЕ "для разработчиков" идут на их платах?
    Какими киллерфичами они сейчас смогут конкурировать с ARM в мобильном и i86\amd64 в десктопном сегменте?
    Как обстоят дела с бутлеговской продукцией и сможет ли проц стать конкурентом arm у китайцев?
    Сколько китайских вендоров делают решения на базе их плат?

    Не праздные вопросы.

     

  • 1.3, Аноним (4), 09:13, 22/10/2021 [ответить]  
    		• +2 +/
    А сколько гону-то было на risc-v от эльбрусовцев, дескать нет производительных процессоров – не критикуйте за закрытость. Теперь же они тактически молчат. Всё, новую гонку процессоров эльбрус из-за закрытости экосистемы (в частности NDA) с треском проиграл.
     
     
  • 2.6, ryoken (ok), 09:27, 22/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "Наша доблестная полиция снова села в калошу. Так ей и надо!" :D
     
  • 2.8, malloc (?), 09:32, 22/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Зато, отечественная разработка. Это как иллюминация на корпусе компа +10 к скорости. Или как наклейки на расинговом автомобиле, тот же эффект.
    Это вам не хухры-мухры и не какая-то там китайщина. Это российская оборонка, ууух! Понимаешь? Скрепность, вот.
    Что такое производительность и энергоэффективеость в сравнении с патриотизмом, гордостью за родину и "можем повторить" (уже нет) - ничто!
     
  • 2.9, malloc (?), 09:33, 22/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зато, отечественная разработка. Это как иллюминация на корпусе компа +10 к скорости. Или как наклейки на расинговом автомобиле, тот же эффект.
    Это вам не хухры-мухры и не какая-то там китайщина. Это российская оборонка, ууух! Понимаешь? Скрепность, вот.
    Что такое производительность и энергоэффективеость в сравнении с патриотизмом, гордостью за родину и "можем повторить" (уже нет) - ничто!
     
  • 2.10, мимопроходил (?), 09:34, 22/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну справедливости ради, они говорили не совсем так: "Открытые ядра - это в лучшем случае уровень контроллеров, а всё что посложнее - закрыто".
     

  • 1.7, 1 (??), 09:28, 22/10/2021 [ответить]  
    		• +/
    > основанная создателями архитектуры набор команд RISC-V

    Я твой дом труба шатал

     
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