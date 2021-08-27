Эмулятор RISC-V в форме пиксельного шейдера, позволивший запустить Linux в VRChat

2.14 , Аноним ( 14 ), 11:33, 27/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – Можно информатике (школьной) вообще, если Паскаль портировать :)

3.19 , Аноним ( 6 ), 11:48, 27/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Ага

2.16 , Аноним ( 13 ), 11:34, 27/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Не нужно нам и без ньюфагов хорошо.

3.39 , Аноним ( 39 ), 12:45, 27/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +5 + / – > Не нужно нам и без ньюфагов хорошо. Вам, это кому? В мире линукса, например - сам Торвальдс жалуется что разработчиков ядра не хватает, нужны молодые, ибо старые-всезнающие уходят по естественным причинам на пенсию и живут в кризисе идей. И вообще, сообщество без новых людей упирается в кризис идей, деградирует и сдувается. И именно это я сейчас и наблюдаю. И вместо того, чтобы чем-то помочь людям, как это делаю я, ведя парочку свободных проектов, ты орёшь про "нинужна!". Отправляйся лучше на х..LOR свой.

4.49 , Аноним41 ( ? ), 14:15, 27/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Дело не в кризисе идей, а в выборе знака идей. Сегодня, по понятным причинам, воплощаются долгосрочные деструктивные идеи - "принцип подкрадывания на цыпочках". Долгосрочность необходима для того, чтобы сообщество не могло обнаружить в целом характер изменений на обозримом отрезке времени и, соответсвенно, не начало предпринимать контр-меры.

5.63 , Ordu ( ok ), 15:12, 27/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – большой текст свёрнут, показать В твоей методологии вижу я дыру Мне интересно, как ты с ней справляешься Смотр... 2.23 , Аноним ( 2 ), 12:06, 27/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Вы себе плохо представляете, насколько мало людей могут не то что сделать такое, сколько просто подумать о том, чтобы такое сделать. Поверьте, сделавший эту крутотень не обучался массово, а у себя дома в свободное время (вместо футбика и прогулок с девочками) погружался.

3.31 , Аноним ( 31 ), 12:30, 27/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Экспертное мнение, что фотку разработчика даже из вежливости сложно лайкнуть.

Экспертами не рождаются.

4.36 , Аноним ( 2 ), 12:34, 27/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – Рождаются теми, кто потом ими становится. Высокий интеллект, аналитический склад ума, любопытство, вот это всё.

А если вам кажется, что это определяется какими-то внешними данными, типа хуже, чем у сверстников и поэтому больше времени на линуксы - мыслите недалёко. Сколько угодно некрасивых людей полностью бездарных, которые ничего и никогда не делают, а тем более чего-то крутого.

4.52 , Аноним41 ( ? ), 14:24, 27/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Лайкать нужно не за внешку, а за содержание.

С возрастом приходит понимание и то не ко всем.

5.58 , Аноним ( 53 ), 14:49, 27/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Лайкать нужно не за внешку или содержание, а за деяния.

3.54 , Аноним ( 53 ), 14:41, 27/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > Вы себе плохо представляете, насколько мало людей могут не то что сделать такое, сколько просто подумать о том, чтобы такое сделать. Это вы себе плохо представляете. Такое может любой среднестатистический разработчик, даже ни разу не имевший дела с шейдерами. Тратить на это время будет далеко не каждый, это да. > Поверьте, сделавший эту крутотень не обучался массово, а у себя дома в свободное время (вместо футбика и прогулок с девочками) погружался. У вас, похоже, какие-то комплексы, которые вы проецируете на других. Это не крутотень, а фор-фан доступный любому кто увлекается IT, и чтобы этим заниматься совершенно не обязательно ограничивать себя в развлечениях, физическом развитии и общении в т.ч. с противоположным полом.

4.60 , Аноним ( 2 ), 14:55, 27/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – большой текст свёрнут, показать Чушь Прямо представил, хардкорный хакер в переревах между низкоуровневым програ... 4.64 , Аноним ( 2 ), 15:14, 27/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – >может любой среднестатистический разработчик, даже ни разу не имевший дела с шейдерами Если бы среднестатистические разработчики такое могли, не было бы такой зарплатной вилки и таких огромных сложностей нанять даже не сильных программистов, а просто способных. >Тратить на это время будет далеко не каждый, это да. Традиционная русская отмазка. Мы всё можем, только времени нет, руки не доходят, нам за это не платят и тд.

5.70 , Ононем ( ? ), 16:12, 27/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Если бы среднестатистические разработчики такое могли "если бы да кабы". Такое и могут. Платите нормально, и люди тогда появятся.

>Мы всё можем Да.

>только времени нет, руки не доходят Да.

>нам за это не платят И да. Большинство "за идею" работать не будут.

