Эмулятор RISC-V в форме пиксельного шейдера, позволивший запустить Linux в VRChat

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|3.35, rm2 (?), 12:32, 27/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> под аниме
То-то я думаю подозрительное название rv32imasu!
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|1.3, Аноним (5), 10:54, 27/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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отличный пример того, что границ для применения вычислений не существует
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|2.47, Аноним41 (?), 14:07, 27/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Так больше ничего и не существует кроме энергетической структуры и вычислений на самом низком уровне. Границы восприятия информации определяются состоянием и фокусировкой сознания.
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|2.14, Аноним (14), 11:33, 27/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Можно информатике (школьной) вообще, если Паскаль портировать :)
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|3.39, Аноним (39), 12:45, 27/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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> Не нужно нам и без ньюфагов хорошо.
Вам, это кому? В мире линукса, например - сам Торвальдс жалуется что разработчиков ядра не хватает, нужны молодые, ибо старые-всезнающие уходят по естественным причинам на пенсию и живут в кризисе идей. И вообще, сообщество без новых людей упирается в кризис идей, деградирует и сдувается. И именно это я сейчас и наблюдаю. И вместо того, чтобы чем-то помочь людям, как это делаю я, ведя парочку свободных проектов, ты орёшь про "нинужна!". Отправляйся лучше на х..LOR свой.
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|4.49, Аноним41 (?), 14:15, 27/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Дело не в кризисе идей, а в выборе знака идей. Сегодня, по понятным причинам, воплощаются долгосрочные деструктивные идеи - "принцип подкрадывания на цыпочках". Долгосрочность необходима для того, чтобы сообщество не могло обнаружить в целом характер изменений на обозримом отрезке времени и, соответсвенно, не начало предпринимать контр-меры.
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|5.63, Ordu (ok), 15:12, 27/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
В твоей методологии вижу я дыру Мне интересно, как ты с ней справляешься Смотр... большой текст свёрнут, показать
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|2.23, Аноним (2), 12:06, 27/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Вы себе плохо представляете, насколько мало людей могут не то что сделать такое, сколько просто подумать о том, чтобы такое сделать.
Поверьте, сделавший эту крутотень не обучался массово, а у себя дома в свободное время (вместо футбика и прогулок с девочками) погружался.
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|3.31, Аноним (31), 12:30, 27/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Экспертное мнение, что фотку разработчика даже из вежливости сложно лайкнуть.
Экспертами не рождаются.
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|4.36, Аноним (2), 12:34, 27/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Рождаются теми, кто потом ими становится. Высокий интеллект, аналитический склад ума, любопытство, вот это всё.
А если вам кажется, что это определяется какими-то внешними данными, типа хуже, чем у сверстников и поэтому больше времени на линуксы - мыслите недалёко. Сколько угодно некрасивых людей полностью бездарных, которые ничего и никогда не делают, а тем более чего-то крутого.
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|4.52, Аноним41 (?), 14:24, 27/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Лайкать нужно не за внешку, а за содержание.
С возрастом приходит понимание и то не ко всем.
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|3.54, Аноним (53), 14:41, 27/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Вы себе плохо представляете, насколько мало людей могут не то что сделать такое, сколько просто подумать о том, чтобы такое сделать.
Это вы себе плохо представляете. Такое может любой среднестатистический разработчик, даже ни разу не имевший дела с шейдерами. Тратить на это время будет далеко не каждый, это да.
> Поверьте, сделавший эту крутотень не обучался массово, а у себя дома в свободное время (вместо футбика и прогулок с девочками) погружался.
У вас, похоже, какие-то комплексы, которые вы проецируете на других. Это не крутотень, а фор-фан доступный любому кто увлекается IT, и чтобы этим заниматься совершенно не обязательно ограничивать себя в развлечениях, физическом развитии и общении в т.ч. с противоположным полом.
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|4.60, Аноним (2), 14:55, 27/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Чушь Прямо представил, хардкорный хакер в переревах между низкоуровневым програ... большой текст свёрнут, показать
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|4.64, Аноним (2), 15:14, 27/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>может любой среднестатистический разработчик, даже ни разу не имевший дела с шейдерами
Если бы среднестатистические разработчики такое могли, не было бы такой зарплатной вилки и таких огромных сложностей нанять даже не сильных программистов, а просто способных.
>Тратить на это время будет далеко не каждый, это да.
Традиционная русская отмазка. Мы всё можем, только времени нет, руки не доходят, нам за это не платят и тд.
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|5.70, Ононем (?), 16:12, 27/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Если бы среднестатистические разработчики такое могли
"если бы да кабы". Такое и могут. Платите нормально, и люди тогда появятся.
>Мы всё можем
Да.
>только времени нет, руки не доходят
Да.
>нам за это не платят
И да. Большинство "за идею" работать не будут.
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|2.17, Аноним (14), 11:36, 27/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Будет тебе, Ф. Беллар давно уже эмулятор RV128 на JS написал.
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|1.8, flexagoon (ok), 11:09, 27/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Как-то много в последнее время слышу про VRChat. Это он опять популярен, или я в 2018 попал?
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|4.69, Аноним (69), 16:05, 27/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Удивительно если так, судя по скриншотам оно так и осталось на техническом уровне начала нулевых. И вообще, кто этим пользуется, там ещё в 2003 году за каждую текстурку надо было платить доллары, EA и Activision такое тогда и самых сладких снах не грезилось.
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|1.10, Аноним (10), 11:13, 27/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+9 +/–
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Теперь нужно запустить там эмулятор x86 в нём wine а в wine VRchat чтобы ты мог играть в VRchat пока играешь в VRchat.
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|1.12, Аноним (14), 11:29, 27/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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>Эмулируемый процессор работает с частотой 250 kHz.
Процессор тёплой ламповой ЭВМ :)
>Помимо Linux в эмуялторе также может быть запущен Micropython.
Любовь с Питоном на 250 kHz ;)
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|1.18, kusb (?), 11:44, 27/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Шейдеры такие полноценные... Я не был уверен в их полноте вычислимости.
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|3.33, Аноним (22), 12:32, 27/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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С разморозкой тебя! Уже многие автопроизводители остановили свои заводы!
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|2.56, Аноним (53), 14:44, 27/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А что, кто-то ещё работает на работе которая не оставляет время на собственные проекты и развитие? И зачем же такие неразвивающиеся на этой работе нужны?
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|1.26, Аноним (26), 12:08, 27/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Кстати почти тьюринг полная вычислительная машина есть и в Jpeg XL. Она не полная потому что ограничена холстом на 1024х1024.
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|2.38, имя_ (?), 12:39, 27/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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Хуяйпа. Вспомни демосцену, там это все делалось, конечно, не ради признания другими.
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|4.50, местныйаноним (?), 14:20, 27/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Только к поколениям это отношения не имеет.
Всегда было и будет, как и конфликт поколений.
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|2.37, Аноним (2), 12:39, 27/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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На новостных сайтах пора уже для визуализации хакеров использовать неко-девочек, вместо этих мужиков в балаклавах за ноутбуками.
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|3.45, Аноним (45), 13:27, 27/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ну так они люди культуры, а не наркоты. Те, которые занимаются кардерством, фишингом и всем остальным, выглядят как наркоты. Хотя почему выглядят.
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|4.55, Аноним (2), 14:42, 27/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Выглядят как обычные программисты. Речь не о тех, кто обналивает результаты их труда, конечно же.
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|1.40, GrandProgrammer (ok), 12:45, 27/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Такая технология может поспособствовать реализации новых геймплейных фич, вроде тех, что обрели популярность в майнкрафте.
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|1.46, Аноним (46), 13:58, 27/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Это что получается, любой может написать шейдер с while loop и бегать с ним по VRChat заставляя гудеть видео карты всех встречных игроков?
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|2.62, Аноним (62), 14:58, 27/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да, только с высокой вероятностью ты ничего не намайнишь.
Но машоб-модели можно пообучать. Только долго придётся.
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|1.51, Ананоним (?), 14:23, 27/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Лучше бы он так взломал реальность и уже всем предъявил изобретение гравитационного движителя.
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|1.66, Разбойник (?), 15:35, 27/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Лучше бы в церковь ходили, бездельники. А потом на войну - Родину защищать. Сидят в игрушки играют, дети.
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