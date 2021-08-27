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Эмулятор RISC-V в форме пиксельного шейдера, позволивший запустить Linux в VRChat

27.08.2021 10:35

Опубликованы результаты эксперимента по организации запуска Linux внутри виртуального 3D-пространства многопользовательской online-игры VRChat, допускающей загрузку 3D-моделей со своими шейдерами. Для реализации задуманной идеи был создан эмулятор архитектуры RISC-V, выполняемый на стороне GPU в виде пиксельного (фрагментного) шейдера (VRChat не поддерживает вычислительные шейдеры и UAV). Код эмулятора опубликован под лицензией MIT.

В основе эмулятора заложена реализация на языке Си, при создании которой, в свою очередь, использованы наработки минималистичного эмулятора riscv-rust, развиваемого на языке Rust. Подготовленный Си-код транслируется в пиксельный шейдер на языке HLSL, пригодный для загрузки в VRChat. В эмуляторе предоставляется полная поддержка архитектуры набора команд rv32imasu, блок управления памятью SV32 и минимальный набор периферийных устройств (UART и таймер). Подготовленных возможностей достаточно для загрузки ядра Linux 5.13.5 и базового окружения командной строки BusyBox, с которым можно взаимодействовать напрямую из виртуального мира VRChat.

Эмулятор реализован в шейдере в форме собственной динамической текстуры (Unity Custom Render Texture), дополненной предоставляемыми для VRChat скриптами Udon, задействованными для управления эмулятором во время его выполнения. Содержимое оперативной памяти и состояние процессора эмулируемой системы сохраняется в форме текстуры, размером 2048x2048 пикселей. Эмулируемый процессор работает с частотой 250 kHz. Помимо Linux в эмуялторе также может быть запущен Micropython.

Для организации постоянного хранения данных с поддержкой чтения и записи применяется трюк, связанный с использованием объекта Camera, привязанного к прямоугольной области, генерируемой шейдером, и направлением вывода отрисовываемой текстуры на вход шейдера. Таким образом любой пиксель, записанный в процессе выполнения пиксельного шейдера, может быть прочитан при обработке следующего кадра.

При применении пиксельных шейдеров для каждого пикселя текстуры параллельно запускается отдельный экземпляр шейдера. Данная особенность существенно усложняет реализацию и требует отдельной координации состояния всей эмулируемой системы и сопоставления позиции обрабатываемого пикселя с закодированными в нём состоянием CPU или содержимым ОЗУ эмулируемой системы (каждый пиксель может кодировать 128 бит информации). Код шейдера при этом требует включения огромного числа проверок, для упрощения реализации которых был задействован perl-препроцессор perlpp.



  1. Главная ссылка к новости (https://blog.pimaker.at/texts/...)
  2. OpenNews: Реализована загрузка ядра Linux на плате ESP32
  3. OpenNews: Android портирован для плат на архитектуре RISC-V
  4. OpenNews: Представлен RV64X, открытый GPU на базе технологий RISC-V
  5. OpenNews: MIPS Technologies прекращает развитие архитектуры MIPS в пользу RISC-V
  6. OpenNews: В OpenBSD добавлена начальная поддержка архитектуры RISC-V
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55694-riscv
Ключевые слова: riscv, emulator, shader
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, Аноним (1), 10:50, 27/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +34 +/
    Это под какими веществами надо быть, чтобы такое сотворить?
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 10:53, 27/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +24 +/
    под аниме
     
     
  • 3.35, rm2 (?), 12:32, 27/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > под аниме

    То-то я думаю подозрительное название rv32imasu!

     
     
  • 4.67, Какаянахренразница (ok), 15:37, 27/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там ещё Udon есть.
     
  • 2.5, Аноним (5), 10:54, 27/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    под хорошими, годными веществами
     
  • 2.11, Аноним (11), 11:17, 27/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +9 +/
    Это надо укуриться манами.
     

  • 1.3, Аноним (5), 10:54, 27/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    отличный пример того, что границ для применения вычислений не существует
     
     
  • 2.13, Аноним (13), 11:33, 27/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Границ не существует если у тебя очень узкий кругозор.
     
     
  • 3.25, имя_ (?), 12:07, 27/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Это вам не это!
     
     
  • 4.29, Анонимс8470528 (?), 12:13, 27/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сегодня рекомендуемый рассказ к прочтению: История одного байта
     
  • 3.53, Аноним (53), 14:32, 27/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ровно наоборот.
     
  • 2.47, Аноним41 (?), 14:07, 27/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Так больше ничего и не существует кроме энергетической структуры и вычислений на самом низком уровне. Границы восприятия информации определяются состоянием и фокусировкой сознания.
     

  • 1.4, terryfilch (ok), 10:54, 27/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    пришло время переделывать мем https://i.kym-cdn.com/photos/images/newsfeed/000/915/489/531.png по современным трендам с VR
     
  • 1.6, Аноним (6), 11:04, 27/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Годно, нужно, можно массово обучать линуксу
     
     
  • 2.14, Аноним (14), 11:33, 27/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Можно информатике (школьной) вообще, если Паскаль портировать :)
     
     
  • 3.19, Аноним (6), 11:48, 27/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ага
     
  • 2.16, Аноним (13), 11:34, 27/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Не нужно нам и без ньюфагов хорошо.
     
     
  • 3.39, Аноним (39), 12:45, 27/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    > Не нужно нам и без ньюфагов хорошо.

    Вам, это кому? В мире линукса, например - сам Торвальдс жалуется что разработчиков ядра не хватает, нужны молодые, ибо старые-всезнающие уходят по естественным причинам на пенсию и живут в кризисе идей. И вообще, сообщество без новых людей упирается в кризис идей, деградирует и сдувается. И именно это я сейчас и наблюдаю. И вместо того, чтобы чем-то помочь людям, как это делаю я, ведя парочку свободных проектов, ты орёшь про "нинужна!". Отправляйся лучше на х..LOR свой.

     
     
  • 4.49, Аноним41 (?), 14:15, 27/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Дело не в кризисе идей, а в выборе знака идей. Сегодня, по понятным причинам, воплощаются долгосрочные деструктивные идеи - "принцип подкрадывания на цыпочках". Долгосрочность необходима для того, чтобы сообщество не могло обнаружить в целом характер изменений на обозримом отрезке времени и, соответсвенно, не начало предпринимать контр-меры.
     
     
  • 5.63, Ordu (ok), 15:12, 27/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В твоей методологии вижу я дыру Мне интересно, как ты с ней справляешься Смотр... большой текст свёрнут, показать
     
  • 2.23, Аноним (2), 12:06, 27/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Вы себе плохо представляете, насколько мало людей могут не то что сделать такое, сколько просто подумать о том, чтобы такое сделать.

    Поверьте, сделавший эту крутотень не обучался массово, а у себя дома в свободное время (вместо футбика и прогулок с девочками) погружался.

     
     
  • 3.31, Аноним (31), 12:30, 27/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Экспертное мнение, что фотку разработчика даже из вежливости сложно лайкнуть.
    Экспертами не рождаются.
     
     
  • 4.36, Аноним (2), 12:34, 27/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Рождаются теми, кто потом ими становится. Высокий интеллект, аналитический склад ума, любопытство, вот это всё.
    А если вам кажется, что это определяется какими-то внешними данными, типа хуже, чем у сверстников и поэтому больше времени на линуксы - мыслите недалёко. Сколько угодно некрасивых людей полностью бездарных, которые ничего и никогда не делают, а тем более чего-то крутого.
     
  • 4.52, Аноним41 (?), 14:24, 27/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Лайкать нужно не за внешку, а за содержание.
    С возрастом приходит понимание и то не ко всем.
     
     
  • 5.58, Аноним (53), 14:49, 27/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лайкать нужно не за внешку или содержание, а за деяния.
     
  • 3.54, Аноним (53), 14:41, 27/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Вы себе плохо представляете, насколько мало людей могут не то что сделать такое, сколько просто подумать о том, чтобы такое сделать.

    Это вы себе плохо представляете. Такое может любой среднестатистический разработчик, даже ни разу не имевший дела с шейдерами. Тратить на это время будет далеко не каждый, это да.

    > Поверьте, сделавший эту крутотень не обучался массово, а у себя дома в свободное время (вместо футбика и прогулок с девочками) погружался.

    У вас, похоже, какие-то комплексы, которые вы проецируете на других. Это не крутотень, а фор-фан доступный любому кто увлекается IT, и чтобы этим заниматься совершенно не обязательно ограничивать себя в развлечениях, физическом развитии и общении в т.ч. с противоположным полом.

     
     
  • 4.60, Аноним (2), 14:55, 27/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Чушь Прямо представил, хардкорный хакер в переревах между низкоуровневым програ... большой текст свёрнут, показать
     
  • 4.64, Аноним (2), 15:14, 27/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >может любой среднестатистический разработчик, даже ни разу не имевший дела с шейдерами

    Если бы среднестатистические разработчики такое могли, не было бы такой зарплатной вилки и таких огромных сложностей нанять даже не сильных программистов, а просто способных.

    >Тратить на это время будет далеко не каждый, это да.

    Традиционная русская отмазка. Мы всё можем, только времени нет, руки не доходят, нам за это не платят и тд.

     
     
  • 5.70, Ононем (?), 16:12, 27/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Если бы среднестатистические разработчики такое могли

    "если бы да кабы". Такое и могут. Платите нормально, и люди тогда появятся.
    >Мы всё можем

    Да.
    >только времени нет, руки не доходят

    Да.
    >нам за это не платят

    И да. Большинство "за идею" работать не будут.

     

  • 1.7, пох. (?), 11:09, 27/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Наконец-то реальное применение архитектуре risc-v!
     
     
  • 2.17, Аноним (14), 11:36, 27/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Будет тебе, Ф. Беллар давно уже эмулятор RV128 на JS написал.
     

  • 1.8, flexagoon (ok), 11:09, 27/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Как-то много в последнее время слышу про VRChat. Это он опять популярен, или я в 2018 попал?
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 11:12, 27/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Новый фап-контент позвезли.
     
     
  • 3.61, олдфаг (?), 14:55, 27/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Фап-контент вроде ж в Second Life, не?
     
     
  • 4.69, Аноним (69), 16:05, 27/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Удивительно если так, судя по скриншотам оно так и осталось на техническом уровне начала нулевых. И вообще, кто этим пользуется, там ещё в 2003 году за каждую текстурку надо было платить доллары, EA и Activision такое тогда и самых сладких снах не грезилось.
     

  • 1.10, Аноним (10), 11:13, 27/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +9 +/
    Теперь нужно запустить там эмулятор x86 в нём wine а в wine VRchat чтобы ты мог играть в VRchat пока играешь в VRchat.
     
  • 1.12, Аноним (14), 11:29, 27/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    >Эмулируемый процессор работает с частотой 250 kHz.

    Процессор тёплой ламповой ЭВМ :)

    >Помимо Linux в эмуялторе также может быть запущен Micropython.

    Любовь с Питоном на 250 kHz ;)

     
     
  • 2.22, Аноним (22), 12:06, 27/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Я на МК-61 тоже в игры играл.
     

  • 1.15, Аноним (15), 11:33, 27/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    матрица. начало.
     
  • 1.18, kusb (?), 11:44, 27/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Шейдеры такие полноценные... Я не был уверен в их полноте вычислимости.
     
  • 1.20, Аноним (20), 11:58, 27/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Linux в эмуялторе

    Ага... Прям вот так в эмуялторе!

     
  • 1.21, Аноним (21), 12:02, 27/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    https://www.youtube.com/watch?v=gOwHHqNBhPk
     
  • 1.24, Аноним (24), 12:07, 27/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Кто таким занимается? Откуда время на это? Они безработные?
     
     
  • 2.30, имя_ (?), 12:27, 27/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Заводы простаивают?
     
     
  • 3.33, Аноним (22), 12:32, 27/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    С разморозкой тебя! Уже многие автопроизводители остановили свои заводы!
     
  • 2.56, Аноним (53), 14:44, 27/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что, кто-то ещё работает на работе которая не оставляет время на собственные проекты и развитие? И зачем же такие неразвивающиеся на этой работе нужны?
     

  • 1.26, Аноним (26), 12:08, 27/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кстати почти тьюринг полная вычислительная машина есть и в Jpeg XL. Она не полная потому что ограничена холстом на 1024х1024.
     
  • 1.27, Псевдоним (??), 12:09, 27/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Поколение хайпа, жестокое и беспощадное.
     
     
  • 2.38, имя_ (?), 12:39, 27/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Хуяйпа. Вспомни демосцену, там это все делалось, конечно, не ради признания другими.
     
     
  • 3.44, Аноним (44), 13:26, 27/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Такая же дурь.
     
     
  • 4.50, местныйаноним (?), 14:20, 27/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Только к поколениям это отношения не имеет.
    Всегда было и будет, как и конфликт поколений.
     
  • 4.57, Аноним (53), 14:45, 27/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А что не дурь, стартапчики и финтехушки?
     

  • 1.28, Урри (ok), 12:10, 27/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Теперь можно майнить прямо в врчате?
     
  • 1.32, Аноним (32), 12:32, 27/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Вот что значит хакер!
     
     
  • 2.37, Аноним (2), 12:39, 27/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    На новостных сайтах пора уже для визуализации хакеров использовать неко-девочек, вместо этих мужиков в балаклавах за ноутбуками.
     
     
  • 3.45, Аноним (45), 13:27, 27/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну так они люди культуры, а не наркоты. Те, которые занимаются кардерством, фишингом и всем остальным, выглядят как наркоты. Хотя почему выглядят.
     
     
  • 4.55, Аноним (2), 14:42, 27/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Выглядят как обычные программисты. Речь не о тех, кто обналивает результаты их труда, конечно же.
     
  • 2.43, Аноним (43), 13:04, 27/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Полюбопытствовал видео это митапа глянуть, дык там еще и в женских персонажах сии ребята ходят:
    https://youtu.be/G2u7NOpzcBQ?t=6041
     
     
  • 3.71, kusb (?), 16:12, 27/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это как раз нормально.
     

  • 1.34, ryoken (ok), 12:32, 27/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    "очень сильное колдунство"
     
  • 1.40, GrandProgrammer (ok), 12:45, 27/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Такая технология может поспособствовать реализации новых геймплейных фич, вроде тех, что обрели популярность в майнкрафте.
     
  • 1.42, Аноним (42), 13:01, 27/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Теперь появятся пиксельные и шейдерные трояны
     
     
  • 2.65, Аноним (14), 15:19, 27/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Касперычу работы прибавится
     

  • 1.46, Аноним (46), 13:58, 27/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Это что получается, любой может написать шейдер с while loop и бегать с ним по VRChat заставляя гудеть видео карты всех встречных игроков?
     
     
  • 2.62, Аноним (62), 14:58, 27/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да, только с высокой вероятностью ты ничего не намайнишь.

    Но машоб-модели можно пообучать. Только долго придётся.

     

  • 1.48, Fractal cucumber (ok), 14:09, 27/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот это круть!
     
  • 1.51, Ананоним (?), 14:23, 27/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Лучше бы он так взломал реальность и уже всем предъявил изобретение гравитационного движителя.
     
     
  • 2.59, Ordu (ok), 14:55, 27/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    За взломом реальности сюда: https://writings.stephenwolfram.com/2021/04/the-wolfram-physics-project-a-one-
     

  • 1.66, Разбойник (?), 15:35, 27/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Лучше бы в церковь ходили, бездельники. А потом на войну - Родину защищать. Сидят в игрушки играют, дети.
     
     
  • 2.68, BratishkaErik (ok), 15:55, 27/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ирония?
     
  • 2.72, kusb (?), 16:14, 27/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Защищать Новороссию от бендеровских захватчиков.
     

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