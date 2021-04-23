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В OpenBSD добавлена начальная поддержка архитектуры RISC-V

23.04.2021 20:52

В состав OpenBSD приняты изменения с реализацией порта для архитектуры RISC-V. Поддержка пока ограничена ядром OpenBSD и для полноценной работы системы ещё требует доработки. В текущем виде ядро OpenBSD уже может загрузиться в эмуляторе RISC-V на базе QEMU и передать управление init-процессу. Из планов на будущее упоминается реализация поддержки многопроцессорности (SMP), обеспечение загрузки системы в многопользовательский режим, а также адаптация компонентов пространства пользователя (libc, libcompiler_rt).

Напомним, что RISC-V предоставляет открытую и гибкую систему машинных инструкций, позволяющую создавать микропроцессоры для произвольных областей применения, не требуя при этом отчислений и не налагая условий на использование. RISC-V позволяет создавать полностью открытые SoC и процессоры. В настоящее время на базе спецификации RISC-V разными компаниями и сообществами под различными свободными лицензиями (BSD, MIT, Apache 2.0) развивается несколько десятков вариантов ядер микропроцессоров, SoC и уже производимых чипов. Из операционных систем с качественной поддержкой RISC-V можно отметить Linux (присутствует начиная с выпусков Glibc 2.27, binutils 2.30, gcc 7 и ядра Linux 4.15) и FreeBSD (недавно был обеспечен второй уровень поддержки).

  1. Главная ссылка к новости (http://undeadly.org/cgi?action...)
  2. OpenNews: MIPS Technologies прекращает развитие архитектуры MIPS в пользу RISC-V
  3. OpenNews: Представлен RV64X, открытый GPU на базе технологий RISC-V
  4. OpenNews: Android портирован для плат на архитектуре RISC-V
  5. OpenNews: Микроядро seL4 математически верифицировано для архитектуры RISC-V
  6. OpenNews: В OpenBSD добавлена начальная поддержка чипа Apple M1
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55018-risc-v
Ключевые слова: risc-v, openbsd
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, Аноним (1), 21:13, 23/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хорошо что эти новые риски энергоэффективные, а то Тео опять на электричестве разорится. 😁
     
     
  • 2.8, funny.falcon (?), 22:47, 23/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Думаешь, он успел слить те 20 битков&
     

  • 1.4, Аноним (4), 22:20, 23/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –7 +/
    интересно, сколько в бзду утащили кода из Linux, предварительно переименовав переменные, шоб визуально типа был другой код
     
     
  • 2.5, acroobat (??), 22:27, 23/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это гентушники виновоты - натырили их порты.
     
  • 2.7, Аноним (7), 22:32, 23/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вот вообще не интересно. Главное что это в опенсорсе.
     
  • 2.9, Аноним (9), 22:47, 23/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    За все BSD не скажу, но конкретно в OpenBSD такое не принято. Вот фанаты GPL — да, порой любят и практикуют, даже ничего не переименовывая, просто шлёпать поверх чужого кода GPL.
     
  • 2.11, Брат Убунтус (?), 23:56, 23/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Много, Брат во Пингвине Совсем не стесняются мерзкие грешники https github c... большой текст свёрнут, показать
     

  • 1.6, Аноним (6), 22:30, 23/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > уже может загрузиться в эмуляторе RISC-V на базе QEMU и передать управлением init-процессу

    Рисквешники во всей своей красе :) а дальше? дальше сами пилите! Начиная с проца.

     
     
  • 2.10, Аноним (10), 23:19, 23/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Андроид на риск пять тоже через qemu сделали. Это норма.
     

  • 1.12, Аноним (12), 00:12, 24/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    illumos risc-V port  https://illumos.topicbox.com/groups/discuss/T51b9dfae3816d400-M38c1aaea4566bae
    FreeBSD rsic-v https://wiki.freebsd.org/riscv
     

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