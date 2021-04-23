В OpenBSD добавлена начальная поддержка архитектуры RISC-V

В состав OpenBSD приняты изменения с реализацией порта для архитектуры RISC-V. Поддержка пока ограничена ядром OpenBSD и для полноценной работы системы ещё требует доработки. В текущем виде ядро OpenBSD уже может загрузиться в эмуляторе RISC-V на базе QEMU и передать управление init-процессу. Из планов на будущее упоминается реализация поддержки многопроцессорности (SMP), обеспечение загрузки системы в многопользовательский режим, а также адаптация компонентов пространства пользователя (libc, libcompiler_rt).

Напомним, что RISC-V предоставляет открытую и гибкую систему машинных инструкций, позволяющую создавать микропроцессоры для произвольных областей применения, не требуя при этом отчислений и не налагая условий на использование. RISC-V позволяет создавать полностью открытые SoC и процессоры. В настоящее время на базе спецификации RISC-V разными компаниями и сообществами под различными свободными лицензиями (BSD, MIT, Apache 2.0) развивается несколько десятков вариантов ядер микропроцессоров, SoC и уже производимых чипов. Из операционных систем с качественной поддержкой RISC-V можно отметить Linux (присутствует начиная с выпусков Glibc 2.27, binutils 2.30, gcc 7 и ядра Linux 4.15) и FreeBSD (недавно был обеспечен второй уровень поддержки).



