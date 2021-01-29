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FreeBSD переводит архитектуру i386 на вторичный уровень поддержки

29.01.2021 08:59

Разработчики FreeBSD объявили о переводе архитектуры i386 (32-разрядные системы x86) на второй уровень поддержки платформ (Tier 2). Изменения вступят в силу начиная с выпуска FreeBSD 13.0. В ветках FreeBSD 11.x и 12.x платформа i386 останется на первом уровне. Второй уровень поддержки для систем i386 подразумевает продолжение формирования установочных сборок, бинарных обновлений и готовых пакетов, но не гарантирует решение специфичных проблем.

Формально второй уровень находится вне поддержки командами, отвечающими за устранение уязвимостей, подготовку релизов и поддержание портов, но для архитектуры i386, с учётом сохраняющейся базы установок, в ветке FreeBSD 13.x сделают исключение и предоставят должный уровень поддержки командами Release Engineering Team и Security Team, а также обеспечат поддержку неизменности ABI для пользовательского окружения. При этом проблемы, проявляющиеся только на системах i386, разбираться не будут. Во FreeBSD 14.x сохранение предоставленных исключений не гарантируется.

Среди причин снижения уровня поддержки для архитектуры i386 называется доминирование 64-разрядных систем x86 и снижение популярности 32-разрядных установок, число пользователей которых сократилось до уровня других арихитектур второго уровня. Кроме i386 на втором уровне находятся платформы ARM, RISC-V, PowerPC и MIPS. Архитектура RISC-V будет переведена с третьего на второй уровень, SPARCv9 - со второго на четвёртый, а ARMv4/5 с третьего на четвёртый. На первом уровне останется только архитектура amd64.

Дополнительно можно отметить устранение трёх уязвимостей во FreeBSD:

  • CVE-2020-25578, CVE-2020-25579 - утечки содержимого стека в реализациях файловых систем tmpfs, smbfs, autofs и mqueuefs, которые могут привести к раскрытию конфиденциальной информации, хранимой в стеке ядра. Для эксплуатации уязвимостей файловая система должна быть примонтирована, а пользователь должен иметь право на чтение каталогов в ФС.
  • CVE-2020-29568 - уязвимость в гипервизоре Xen, позволяющая пользователю гостевой системы вызвать условия исчерпания памяти в бэкенде (OOM, Out Of Memory).

Кроме того, устранены не связанные с безопасностью ошибки в zfs, extattr, vnet и libcompiler_rt, которые могут привести к нарушению нормальной работы, крахам или проблемам со сборкой. Проблема в ZFS специфична для FreeBSD 12.2, вызвана регрессивными изменениями в данном выпуске и приводит сбоям при попытке удаления снапшотов на удалённой системе, полученных в результате выполнения команды ZFS send. В системах резервного копирования и репликации проблема может вызвать переполнение хранилища.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/f...)
  2. OpenNews: Отчёт о развитии FreeBSD за четвёртый квартал 2020 года
  3. OpenNews: Canonical пересмотрела планы по прекращению поддержки архитектуры i386 в Ubuntu
  4. OpenNews: Движение по прекращению поддержки i386 в Debian 12
  5. OpenNews: Уязвимости в IPv6-стеке FreeBSD
  6. OpenNews: Релиз FreeBSD 12.2
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54482-freebsd
Ключевые слова: freebsd, i386
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (31) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:05, 29/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    >>Кроме i386 на втором уровне находятся платформы ARM

    Верной дорогой идут товарищи.

     
  • 1.2, Онаним (?), 10:05, 29/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Есть мысль, что в условиях сокращающихся ресурсов BSD'унам было бы правильнее выпилить к фигам всё, кроме x86_64, и не мучаться со слоями совместимости - освободятся ресурсы для других задач.
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 10:15, 29/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >Есть мысль, что в условиях сокращающихся ресурсов BSD

    У Фряхи стали выходить обновления несклоько раз в год, постоянно выявляют и устраняют уязвимости.

    >правильнее выпилить к фигам всё, кроме x86_64, и не мучаться

    Фряха конечно подходит для десктопа не хуже линукса, но на серверах не x86_64 тоже же может использоваться.

    illumos давно уже просто выпилили х32 и все, а фряха просто уменьшила поддержку.

     
  • 2.23, пох. (?), 10:33, 29/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > освободятся ресурсы для других задач.

    да вроде - лекции по гендерному равенству и так хорошо идут.

     

  • 1.3, Fracta1L (ok), 10:06, 29/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Проблема в ZFS специфична для FreeBSD 12.2, вызвана регрессивными изменениями в данном выпуске

    Ой, опять фанбойский миф о сверхнадёжности zfs разваливается. Срочно оборонять его визгливыми комментами, фанбойчики!

     
     
  • 2.6, Аноним (10), 10:11, 29/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Как правило, бремя доказательства всегда лежит на изначальном утверждении, основе всех логических рассуждений, и, пока это утверждение не доказано, все рассуждения должны игнорироваться.
     
  • 2.7, Fracta1L (ok), 10:11, 29/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Чтобы вам не трудиться, сразу накидаю методичку:

    - это диверсия линуксоидов и лично Поттеринга!

    - а Btrfs всё равно недоделка!

    - ты тупой, ни строчки кода не написал!

    - технология прекрасна, это люди неправильные!

    - зато в Расте утечки памяти!

    - правильная zfs только в Солярисе!

    - когда тебя забанят??

    - ...

     
     
  • 3.12, Аноним (10), 10:15, 29/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Как правило, бремя доказательства всегда лежит на изначальном утверждении, основе всех логических рассуждений, и, пока это утверждение не доказано, все рассуждения должны игнорироваться.
     
     
  • 4.13, Fracta1L (ok), 10:17, 29/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Админ, тут бота заклинило, перезапусти!
     
     
  • 5.16, Аноним (16), 10:20, 29/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Админ, тут бота заклинило, перезапусти!

    Заклинило - не заклинило, но он таки прав, это называется Бритва Хитченса, только это не обязательно про изначальное утверждение, это вообще ко всему относится: "бремя доказательства истинности утверждения лежит на том, кто заявляет его истинность."

     
     
  • 6.18, Аноним (10), 10:24, 29/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Бремя доказательства - это инструмент и термин, используемый в Законе, который используется для определения того, кто является лицом, ответственным за поддержку утверждения или концепции. Термин указывает, что лицо, ответственное за данное утверждение, является также тем, кто должен предоставить доказательства, необходимые для его подтверждения.

    Бремя доказывания предполагает, что все утверждения нуждаются в поддержке, доказательствах, которые необходимо принимать во внимание, и когда они не предлагаются, это утверждение не имеет аргументированной ценности и должно игнорироваться в логических рассуждениях. Проблема бремени доказывания возникает, когда кто-то пытается определить, кто несет ответственность за бремя доказательства, и именно в это время многие люди запутываются. Риск здесь состоит в том, чтобы возложить бремя на неправильного человека, таким образом полностью изменяя логику рассуждения и разрушая его поддержку.
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    Как правило, бремя доказательства всегда лежит на изначальном утверждении, основе всех логических рассуждений, и, пока это утверждение не доказано, все рассуждения должны игнорироваться.

    В соответствии с Гражданским процессуальным кодексом бремя доказывания - это бремя, возлагаемое законом на каждую из сторон процесса, чтобы продемонстрировать наличие фактов, представляющих их личный интерес для принимаемых решений. Бремя доказывания лежит на авторе как на его праве, так и на ответчике в отношении существования препятствующего, изменяющего или гасящего факта права автора.

     
     
  • 7.21, ыы (?), 10:28, 29/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "
    - Она точно та за кого мы ее считаем?
    - Не знаю, я всего лишь экзорцист, вину устанавливают другие.
    - Устанавливают?? Вина изначально установлена! Раз арестована - значит виновна. Мы ведь действуем по принципу- "Подозреваемая виновна, пока не докажеться обратное".

    " (с) "За вратами". deBohpodast

     
  • 2.24, пох. (?), 10:35, 29/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    в этот раз вроде не катастрофично, просто оставались недоудаленные хвосты старых снапшотов, хотя "ремонт", дай угадаю, традиционен - zpool destroy/create

    Это ж те же самые ребята.

    Цырк с конями начнется, когда народ массово поедет на 13ю версию. Хотя, конечно, сами дураки.

     
     
  • 3.27, пох. (?), 10:40, 29/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    глянув в доку - нет, еще проще - zfs destroy лишний снапшот, и едешь себе дальше.
    Внезапно, ты поторопился пукать - данным не только ничего не угрожало, а лишних еще прибыло.

    Вдруг ты передумал снапшот удалять, а он, смотри-смотри - и не удален нифига!

     

  • 1.4, ыы (?), 10:08, 29/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Сдает позиции старушка... Недолго осталось...
     
     
  • 2.9, Леголас (ok), 10:14, 29/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дьяволёнок Beastie просил передать: не дождётесь!
     
     
  • 3.15, ыы (?), 10:18, 29/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сокращение поддержки для платформ, включая трнедовые... Это ЖЖЖЖЖ- не спроста...
    Ладно если бы сократили поддержку для ну скажем PA-RISC или Itanium... Можно понять... Ах да, оно там и так никогда не работало...Ну ладно... Но урезать осетра для ARM...Значит перспектив совсем нет...
     
     
  • 4.17, Леголас (ok), 10:21, 29/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ARM именно что v4/5, так что не надо нагнетать.
     
     
  • 5.31, ыы (?), 10:46, 29/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да тут и нагнетать то ничего ненадо- просто  страна 404 :)

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  • 1.5, Аноним (10), 10:10, 29/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >Архитектура RISC-V будет переведена с третьего на второй уровень

    Скоро RISC-V будет доминировать.

     
  • 1.8, Аноним (8), 10:12, 29/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А у меня в гараже лежать целых 5 Pentium III/IV гробов. (естественно без 64 битных инструкций) И что теперь мне с ними делать?
     
     
  • 2.11, Fracta1L (ok), 10:15, 29/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Выкинуть, как и любой мусор, господин Плюшкин
     
  • 2.14, Аноним (10), 10:17, 29/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Патологическое накопительство это психическое расстройство. Я бы на твоём месте выкинул всё из гарада, а сам гараж продал, а вырученные деньги потратил на что-нибудь что будет активом.
     
     
  • 3.28, пох. (?), 10:41, 29/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Гараж это вполне себе актив! Я бы на его месте поселил туда таджиков, по 450 рублей за ночь, а мусор пусть сами и вынесут.

     
     
  • 4.30, Аноним (10), 10:46, 29/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И пусть пишут софт на Pentium 3 или колл-центр устроить, ага.
     
  • 2.20, Леголас (ok), 10:28, 29/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    OpenBSD, NetBSD...
     
  • 2.25, пох. (?), 10:37, 29/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > И что теперь мне с ними делать?

    Кактус на них поставь!

    Нет, правда - ну что с ними делать еще-то, даже если фря их будет поддерживать вечно?!


      

     

  • 1.19, FortyTwo (ok), 10:24, 29/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >называется доминирование 64-разрядных систем x86 и снижение популярности 32-разрядных систем, число пользователей которых сократилось до уровня других арихитектур второго уровня.

    Красота, а не формулировка.

    Ну а так всё закономерно.

     
     
  • 2.22, ыы (?), 10:30, 29/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На уровень плинтуса... :)
     

  • 1.26, Аноним (26), 10:38, 29/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Ненужное не нужно. Проприетарщина сраная
     
  • 1.29, Аноним (29), 10:45, 29/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    блин, только сбежал на фряху. Опытные бздуны подскажите как сделать звук  в колонках, а не только в наушниках.

    # ls -1 /dev | grep dsp
    dsp1.0
    dsp1.1

    # dmesg | grep hdac
    hdac0: <NVIDIA (0x0e0f) HDA Controller> mem 0xf7080000-0xf7083fff irq 17 at device 0.1 on pci1
    hdac1: <Intel Lynx Point HDA Controller> mem 0xf7210000-0xf7213fff irq 22 at device 27.0 on pci0
    hdacc0: <NVIDIA (0x0051) HDA CODEC> at cad 0 on hdac0
    hdaa0: <NVIDIA (0x0051) Audio Function Group> at nid 1 on hdacc0
    hdacc1: <Realtek ALC662 rev3 HDA CODEC> at cad 0 on hdac1
    hdaa1: <Realtek ALC662 rev3 Audio Function Group> at nid 1 on hdacc1

    cat /dev/sndstat
    Installed devices:
    pcm0: <NVIDIA (0x0051) (HDMI/DP 8ch)> (play)
    pcm1: <Realtek ALC662 rev3 (Analog 2.0+HP/2.0)> (play/rec) default

     
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