FreeBSD переводит архитектуру i386 на вторичный уровень поддержки

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|1.1, Аноним (1), 10:05, 29/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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>>Кроме i386 на втором уровне находятся платформы ARM
Верной дорогой идут товарищи.
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|1.2, Онаним (?), 10:05, 29/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Есть мысль, что в условиях сокращающихся ресурсов BSD'унам было бы правильнее выпилить к фигам всё, кроме x86_64, и не мучаться со слоями совместимости - освободятся ресурсы для других задач.
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|2.10, Аноним (10), 10:15, 29/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>Есть мысль, что в условиях сокращающихся ресурсов BSD
У Фряхи стали выходить обновления несклоько раз в год, постоянно выявляют и устраняют уязвимости.
>правильнее выпилить к фигам всё, кроме x86_64, и не мучаться
Фряха конечно подходит для десктопа не хуже линукса, но на серверах не x86_64 тоже же может использоваться.
illumos давно уже просто выпилили х32 и все, а фряха просто уменьшила поддержку.
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|2.23, пох. (?), 10:33, 29/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> освободятся ресурсы для других задач.
да вроде - лекции по гендерному равенству и так хорошо идут.
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|1.3, Fracta1L (ok), 10:06, 29/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> Проблема в ZFS специфична для FreeBSD 12.2, вызвана регрессивными изменениями в данном выпуске
Ой, опять фанбойский миф о сверхнадёжности zfs разваливается. Срочно оборонять его визгливыми комментами, фанбойчики!
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|2.6, Аноним (10), 10:11, 29/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Как правило, бремя доказательства всегда лежит на изначальном утверждении, основе всех логических рассуждений, и, пока это утверждение не доказано, все рассуждения должны игнорироваться.
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|2.7, Fracta1L (ok), 10:11, 29/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Чтобы вам не трудиться, сразу накидаю методичку:
- это диверсия линуксоидов и лично Поттеринга!
- а Btrfs всё равно недоделка!
- ты тупой, ни строчки кода не написал!
- технология прекрасна, это люди неправильные!
- зато в Расте утечки памяти!
- правильная zfs только в Солярисе!
- когда тебя забанят??
- ...
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|3.12, Аноним (10), 10:15, 29/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Как правило, бремя доказательства всегда лежит на изначальном утверждении, основе всех логических рассуждений, и, пока это утверждение не доказано, все рассуждения должны игнорироваться.
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|5.16, Аноним (16), 10:20, 29/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Админ, тут бота заклинило, перезапусти!
Заклинило - не заклинило, но он таки прав, это называется Бритва Хитченса, только это не обязательно про изначальное утверждение, это вообще ко всему относится: "бремя доказательства истинности утверждения лежит на том, кто заявляет его истинность."
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|6.18, Аноним (10), 10:24, 29/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Бремя доказательства - это инструмент и термин, используемый в Законе, который используется для определения того, кто является лицом, ответственным за поддержку утверждения или концепции. Термин указывает, что лицо, ответственное за данное утверждение, является также тем, кто должен предоставить доказательства, необходимые для его подтверждения.
Бремя доказывания предполагает, что все утверждения нуждаются в поддержке, доказательствах, которые необходимо принимать во внимание, и когда они не предлагаются, это утверждение не имеет аргументированной ценности и должно игнорироваться в логических рассуждениях. Проблема бремени доказывания возникает, когда кто-то пытается определить, кто несет ответственность за бремя доказательства, и именно в это время многие люди запутываются. Риск здесь состоит в том, чтобы возложить бремя на неправильного человека, таким образом полностью изменяя логику рассуждения и разрушая его поддержку.
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Как правило, бремя доказательства всегда лежит на изначальном утверждении, основе всех логических рассуждений, и, пока это утверждение не доказано, все рассуждения должны игнорироваться.
В соответствии с Гражданским процессуальным кодексом бремя доказывания - это бремя, возлагаемое законом на каждую из сторон процесса, чтобы продемонстрировать наличие фактов, представляющих их личный интерес для принимаемых решений. Бремя доказывания лежит на авторе как на его праве, так и на ответчике в отношении существования препятствующего, изменяющего или гасящего факта права автора.
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|7.21, ыы (?), 10:28, 29/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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- Она точно та за кого мы ее считаем?
- Не знаю, я всего лишь экзорцист, вину устанавливают другие.
- Устанавливают?? Вина изначально установлена! Раз арестована - значит виновна. Мы ведь действуем по принципу- "Подозреваемая виновна, пока не докажеться обратное".
" (с) "За вратами". deBohpodast
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|2.24, пох. (?), 10:35, 29/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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в этот раз вроде не катастрофично, просто оставались недоудаленные хвосты старых снапшотов, хотя "ремонт", дай угадаю, традиционен - zpool destroy/create
Это ж те же самые ребята.
Цырк с конями начнется, когда народ массово поедет на 13ю версию. Хотя, конечно, сами дураки.
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|3.27, пох. (?), 10:40, 29/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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глянув в доку - нет, еще проще - zfs destroy лишний снапшот, и едешь себе дальше.
Внезапно, ты поторопился пукать - данным не только ничего не угрожало, а лишних еще прибыло.
Вдруг ты передумал снапшот удалять, а он, смотри-смотри - и не удален нифига!
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|3.15, ыы (?), 10:18, 29/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Сокращение поддержки для платформ, включая трнедовые... Это ЖЖЖЖЖ- не спроста...
Ладно если бы сократили поддержку для ну скажем PA-RISC или Itanium... Можно понять... Ах да, оно там и так никогда не работало...Ну ладно... Но урезать осетра для ARM...Значит перспектив совсем нет...
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|5.31, ыы (?), 10:46, 29/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да тут и нагнетать то ничего ненадо- просто страна 404 :)
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Мощь, гибкость и удобство FreeBSD привлекает широкий круг пользователей и поставщиков. В дополнение к странице галереи[https://www.freebsd.org/ru/gallery/], где есть многие наши пользователи, ниже располагается список поставщиков, предлагающих коммерческие продукты, сервисы, и/или консультации по FreeBSD.
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|1.5, Аноним (10), 10:10, 29/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>Архитектура RISC-V будет переведена с третьего на второй уровень
Скоро RISC-V будет доминировать.
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|1.8, Аноним (8), 10:12, 29/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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А у меня в гараже лежать целых 5 Pentium III/IV гробов. (естественно без 64 битных инструкций) И что теперь мне с ними делать?
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|2.14, Аноним (10), 10:17, 29/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Патологическое накопительство это психическое расстройство. Я бы на твоём месте выкинул всё из гарада, а сам гараж продал, а вырученные деньги потратил на что-нибудь что будет активом.
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|3.28, пох. (?), 10:41, 29/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Гараж это вполне себе актив! Я бы на его месте поселил туда таджиков, по 450 рублей за ночь, а мусор пусть сами и вынесут.
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|2.25, пох. (?), 10:37, 29/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> И что теперь мне с ними делать?
Кактус на них поставь!
Нет, правда - ну что с ними делать еще-то, даже если фря их будет поддерживать вечно?!
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|1.19, FortyTwo (ok), 10:24, 29/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>называется доминирование 64-разрядных систем x86 и снижение популярности 32-разрядных систем, число пользователей которых сократилось до уровня других арихитектур второго уровня.
Красота, а не формулировка.
Ну а так всё закономерно.
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|1.29, Аноним (29), 10:45, 29/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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блин, только сбежал на фряху. Опытные бздуны подскажите как сделать звук в колонках, а не только в наушниках.
# ls -1 /dev | grep dsp
dsp1.0
dsp1.1
# dmesg | grep hdac
hdac0: <NVIDIA (0x0e0f) HDA Controller> mem 0xf7080000-0xf7083fff irq 17 at device 0.1 on pci1
hdac1: <Intel Lynx Point HDA Controller> mem 0xf7210000-0xf7213fff irq 22 at device 27.0 on pci0
hdacc0: <NVIDIA (0x0051) HDA CODEC> at cad 0 on hdac0
hdaa0: <NVIDIA (0x0051) Audio Function Group> at nid 1 on hdacc0
hdacc1: <Realtek ALC662 rev3 HDA CODEC> at cad 0 on hdac1
hdaa1: <Realtek ALC662 rev3 Audio Function Group> at nid 1 on hdacc1
cat /dev/sndstat
Installed devices:
pcm0: <NVIDIA (0x0051) (HDMI/DP 8ch)> (play)
pcm1: <Realtek ALC662 rev3 (Analog 2.0+HP/2.0)> (play/rec) default
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