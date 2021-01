FreeBSD переводит архитектуру i386 на вторичный уровень поддержки

Да тут и нагнетать то ничего ненадо- просто страна 404 :) https://www.freebsd.org/ru/commercial/

"

Мощь, гибкость и удобство FreeBSD привлекает широкий круг пользователей и поставщиков. В дополнение к странице галереи[https://www.freebsd.org/ru/gallery/], где есть многие наши пользователи, ниже располагается список поставщиков, предлагающих коммерческие продукты, сервисы, и/или консультации по FreeBSD.

"

https://www.freebsd.org/ru/gallery/

Page not found.

Oh no. :(

We could not find the page you requested.

Please try your request again, use one of the links in the navigation menu, or the search box at the top of the page.