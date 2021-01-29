FreeBSD переводит архитектуру i386 на вторичный уровень поддержки

2.6 , Аноним ( 10 ), 10:11, 29/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Как правило, бремя доказательства всегда лежит на изначальном утверждении, основе всех логических рассуждений, и, пока это утверждение не доказано, все рассуждения должны игнорироваться.

2.7 , Fracta1L ( ok ), 10:11, 29/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Чтобы вам не трудиться, сразу накидаю методичку: - это диверсия линуксоидов и лично Поттеринга! - а Btrfs всё равно недоделка! - ты тупой, ни строчки кода не написал! - технология прекрасна, это люди неправильные! - зато в Расте утечки памяти! - правильная zfs только в Солярисе! - когда тебя забанят?? - ...

3.12 , Аноним ( 10 ), 10:15, 29/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Как правило, бремя доказательства всегда лежит на изначальном утверждении, основе всех логических рассуждений, и, пока это утверждение не доказано, все рассуждения должны игнорироваться.

4.13 , Fracta1L ( ok ), 10:17, 29/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Админ, тут бота заклинило, перезапусти!

5.16 , Аноним ( 16 ), 10:20, 29/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Админ, тут бота заклинило, перезапусти! Заклинило - не заклинило, но он таки прав, это называется Бритва Хитченса, только это не обязательно про изначальное утверждение, это вообще ко всему относится: "бремя доказательства истинности утверждения лежит на том, кто заявляет его истинность."

6.18 , Аноним ( 10 ), 10:24, 29/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Бремя доказательства - это инструмент и термин, используемый в Законе, который используется для определения того, кто является лицом, ответственным за поддержку утверждения или концепции. Термин указывает, что лицо, ответственное за данное утверждение, является также тем, кто должен предоставить доказательства, необходимые для его подтверждения. Бремя доказывания предполагает, что все утверждения нуждаются в поддержке, доказательствах, которые необходимо принимать во внимание, и когда они не предлагаются, это утверждение не имеет аргументированной ценности и должно игнорироваться в логических рассуждениях. Проблема бремени доказывания возникает, когда кто-то пытается определить, кто несет ответственность за бремя доказательства, и именно в это время многие люди запутываются. Риск здесь состоит в том, чтобы возложить бремя на неправильного человека, таким образом полностью изменяя логику рассуждения и разрушая его поддержку.

Advertisement Как правило, бремя доказательства всегда лежит на изначальном утверждении, основе всех логических рассуждений, и, пока это утверждение не доказано, все рассуждения должны игнорироваться. В соответствии с Гражданским процессуальным кодексом бремя доказывания - это бремя, возлагаемое законом на каждую из сторон процесса, чтобы продемонстрировать наличие фактов, представляющих их личный интерес для принимаемых решений. Бремя доказывания лежит на авторе как на его праве, так и на ответчике в отношении существования препятствующего, изменяющего или гасящего факта права автора.

7.21 , ыы ( ? ), 10:28, 29/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – "

- Она точно та за кого мы ее считаем?

- Не знаю, я всего лишь экзорцист, вину устанавливают другие.

- Устанавливают?? Вина изначально установлена! Раз арестована - значит виновна. Мы ведь действуем по принципу- "Подозреваемая виновна, пока не докажеться обратное". " (с) "За вратами". deBohpodast

2.24 , пох. ( ? ), 10:35, 29/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – в этот раз вроде не катастрофично, просто оставались недоудаленные хвосты старых снапшотов, хотя "ремонт", дай угадаю, традиционен - zpool destroy/create Это ж те же самые ребята. Цырк с конями начнется, когда народ массово поедет на 13ю версию. Хотя, конечно, сами дураки.

3.27 , пох. ( ? ), 10:40, 29/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – глянув в доку - нет, еще проще - zfs destroy лишний снапшот, и едешь себе дальше.

Внезапно, ты поторопился пукать - данным не только ничего не угрожало, а лишних еще прибыло. Вдруг ты передумал снапшот удалять, а он, смотри-смотри - и не удален нифига!