Первая стадия заморозки Debian 11 и движение по прекращению поддержки i386 в Debian 12

2.9 , flkghdfgklh ( ? ), 09:38, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Чувак, ты давно x86(не x86_64) видел вообще живьем???

В домах я их видел последний раз лет 10 назад

3.12 , Аноним ( 14 ), 09:46, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – > В домах я их видел последний раз лет 10 назад Видимо, у Вас не так много родственников, которым Вы раз в пару лет обслуживаете ПК, потому как для меня сейчас проблема чем заменить "Windows 7 Начальная 32 бит" (для обычных юзеров, не знакомых с чем-то сложнее мышки) стоит остро как никогда, т.к. всякие lite-дистрибутивы, как правило, основываются на Ubuntu, который 32 бита прекращает поддерживать в ближайший апрель, а что-то сложнее - это нужно не приехать и поставить, а остаться и научить. Новый ПК что ли дарить вместо замены ОС?)

4.30 , Аноним ( 27 ), 11:29, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Зачем дарить? Сказать всё, Microsoft поддержку вашего компа дропнула, покупайте 64-битный.

4.37 , Аноним ( 37 ), 11:57, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Вам нужно использовать дистрибутив для устаревшего аппаратного обеспечения, возможно самому сделать его.

Вот несколько ссылок по теме.

https://ru.wikipedia.org/wiki/Категория:Миниатюрные_дистрибутивы_Linux

https://habr.com/ru/post/458088/ 5.46 , Аноним ( 14 ), 12:20, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – К сожалению, мой профиль совсем другой и я даже оценить не могу сколько времени займёт изучение и последующая сборка дистрибутива. А так, да, я читал все эти статьи со списками дистрибутивов, из всего этого, учитывая даты (о чём я уже писал) не подходит ничего, кроме Debian-based вариантов (antiX или сам голый Debian с чем-нибудь легковесным, но там надо опять же выделить время на изучение и испытания) по двум критериям:

1. Чтобы обновления прилетали и после апреля 2021.

2. С этим справится любая домохозяйка/бабушка. Оба критерия уже были обозначены в исходном сообщении)

6.63 , Аноним ( 7 ), 13:31, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – в том и дело. дропнет дебиан и большая часть из этого списка накроется медным тазом...

7.64 , Аноним ( 14 ), 13:39, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – И я о том же - с апреля 2021 остаются только Debian-based варианты, а после 2028 и их не будет. Опять же, речь про юзабельные с мышкотыкательным гуём.

4.39 , Аноним ( 37 ), 11:58, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – А легче всего перестать общаться с такими бедными родственниками. Нет родственника, нет проблемы.

4.58 , Аноним ( 58 ), 13:13, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Меня родственник просил починить комп на Сайриксе 166. При том, не бедный родственник.

5.60 , Аноним ( 58 ), 13:19, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Фото компа тут: https://pikabu.ru/story/rodstvenniki_7428922

5.75 , Аноним ( 37 ), 14:28, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Родственники и друзья, это бесполезная а чаще вредная абуза в жизни.

Ни те ни другие не нужны в 21 веке.

Друзья просят помочь таскать тяжелую мебель потому что нанять грузчиков это дорого, а сорванная вами спина бесплатно. Родственники просят денег, переночевать или ещё что-то.

Вы никому ничего не должны!

Сломался компьютер - несут в сервис.

Просят занять денег - идут в банк.

Надо помочь с переездом - нанимают грузчиков.

Та же самая история с настоящим мужчиной.

Сломалась розетка - вызывают электрика

Сломался бачок унитаза - вызывают сантехника.

Каждый должен заниматься своим делом.

3.17 , Аноним ( 17 ), 10:01, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Дома юзаю netbook ASUS Eee PC c Процессор Intel Atom® серии N270 Как файло-помойку samba / local git / local http server).... Особо не требует к себе внимания .... 2.21 , Аноним ( 21 ), 10:50, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – amd64 — это все современные процессоры Intel и AMD. Иное название — x86-64. Иногда стоит изучать материалы, чем демонстрировать свою глупость.

3.31 , Аноним ( 27 ), 11:31, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ещё раз вдумчиво прочитайте его пость. Это шютка.

3.44 , Аноним ( 5 ), 12:07, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Я название брал из статьи. Если оно должно называться как-то иначе, то это к автору статьи.

4.49 , Аноним ( 14 ), 12:22, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Так, первое сообщение показалось мне саркастичным, а сейчас я уже перестал Вас понимать. Это современный юмор, называемый постиронией?

5.62 , Аноним ( 7 ), 13:29, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – тссс... пока только один поймался... не спугни!

5.73 , Аноним ( 37 ), 14:19, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – мета-пост-ирония

