Первая стадия заморозки Debian 11 и движение по прекращению поддержки i386 в Debian 12

|
|1.1, Dzen Python (ok), 09:17, 15/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
|
> разработчикам предложено рассмотреть возможность прекращения поддержки i386, начиная с Debian 12.
Правильно. Надо уже лет 10 собирать с i586, некрофилы (с оборудованием ниже первого пня, хотя такие еще остались?) должны страдать.
|
|
|
|2.7, Аноним (7), 09:25, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
i386 это и i486 и i586 и i686, включая всякие атомы 2013 года
|
|
|
|3.14, Аноним (14), 09:50, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
Можно посмотреть на это с положительной стороны - есть ещё 7,5 лет (Freexian) на поиск и замену ПК)
А с учётом даты Атомов - 2013, то 15 лет - достаточный срок службы ПК для замены, ИМХО)
|
|
|
|3.23, daemontux (?), 11:03, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Неделю назад накатывал xubuntu 20.04 x64 на недонетбук выпущенный 10лет назад. с 2г памяти и очень слабым AMD APU (уровня atom). Работает отлично, с учетом того что камень очень слабый. До этого тестил xubuntu 18.04 x86, разница в потреблении в пределах погрешности. В итоге остался xubuntu 20.04 x64 так как работает стабильнее. Главное чтобы lib32 для wine не грохнули.
|
|
|
|
|
|5.33, eugener (ok), 11:33, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ну, ещё есть Arch 32, но он какой-то недоделаный, например Gnome Shell не устанавливается, не хватает зависимостей, некторые пакеты не собраны. А Debian порадовал.
|
|1.3, Аноним (3), 09:17, 15/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
|
Неплохой дистр.
> середине 2021 года
Ждём ещё год до выпуска Devuan 4. systemd не нужен.
|
|
|
|2.6, Гимли (?), 09:25, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
|
> Ждём ещё год до выпуска Devuan 4. systemd не нужен.
Gentoo и OpenRC, и ждать ничего не надо xD
|
|
|
|
|
|4.27, Аноним (27), 11:22, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
12 - 48 часов, в зависимости от мощности сборочного компа. Но это же не год.
|
|4.41, гентоанон (?), 12:04, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Уже 5 лет собираю бинарыне пакеты под мое окружение ноутбучной генты на впске за 5 евро в мес.
|
|3.18, Аноним (18), 10:02, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Альт линукс есть без системд. Раньше был по крайней мере. Сам Сизифа качнул. Легче чем гента.
|
|
|
|2.8, Аноним (14), 09:36, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
С учётом Freexian, до 2028 - 15 лет с выхода последнего популярного 32-битного Атома - достаточно времени для перехода, ИМХО)
|
|1.5, Аноним (5), 09:20, 15/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
|
Разумеется s390x важнее. Оно же в каждом доме есть. Не то что i386 Я бы на их месте и древнюю amd64 выкинул. Кому она нужна? Ну серьёзно?
|
|
|
|2.9, flkghdfgklh (?), 09:38, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Чувак, ты давно x86(не x86_64) видел вообще живьем???
В домах я их видел последний раз лет 10 назад
|
|
|
|3.12, Аноним (14), 09:46, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
> В домах я их видел последний раз лет 10 назад
Видимо, у Вас не так много родственников, которым Вы раз в пару лет обслуживаете ПК, потому как для меня сейчас проблема чем заменить "Windows 7 Начальная 32 бит" (для обычных юзеров, не знакомых с чем-то сложнее мышки) стоит остро как никогда, т.к. всякие lite-дистрибутивы, как правило, основываются на Ubuntu, который 32 бита прекращает поддерживать в ближайший апрель, а что-то сложнее - это нужно не приехать и поставить, а остаться и научить. Новый ПК что ли дарить вместо замены ОС?)
|
|
|
|4.30, Аноним (27), 11:29, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Зачем дарить? Сказать всё, Microsoft поддержку вашего компа дропнула, покупайте 64-битный.
|
|
|
|5.46, Аноним (14), 12:20, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
К сожалению, мой профиль совсем другой и я даже оценить не могу сколько времени займёт изучение и последующая сборка дистрибутива.
А так, да, я читал все эти статьи со списками дистрибутивов, из всего этого, учитывая даты (о чём я уже писал) не подходит ничего, кроме Debian-based вариантов (antiX или сам голый Debian с чем-нибудь легковесным, но там надо опять же выделить время на изучение и испытания) по двум критериям:
1. Чтобы обновления прилетали и после апреля 2021.
2. С этим справится любая домохозяйка/бабушка.
Оба критерия уже были обозначены в исходном сообщении)
|
|
|
|6.63, Аноним (7), 13:31, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
в том и дело. дропнет дебиан и большая часть из этого списка накроется медным тазом...
|
|
|
|7.64, Аноним (14), 13:39, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
И я о том же - с апреля 2021 остаются только Debian-based варианты, а после 2028 и их не будет.
Опять же, речь про юзабельные с мышкотыкательным гуём.
|
|4.39, Аноним (37), 11:58, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
А легче всего перестать общаться с такими бедными родственниками. Нет родственника, нет проблемы.
|
|4.58, Аноним (58), 13:13, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Меня родственник просил починить комп на Сайриксе 166. При том, не бедный родственник.
|
|
|
|5.75, Аноним (37), 14:28, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Родственники и друзья, это бесполезная а чаще вредная абуза в жизни.
Ни те ни другие не нужны в 21 веке.
Друзья просят помочь таскать тяжелую мебель потому что нанять грузчиков это дорого, а сорванная вами спина бесплатно. Родственники просят денег, переночевать или ещё что-то.
Вы никому ничего не должны!
Сломался компьютер - несут в сервис.
Просят занять денег - идут в банк.
Надо помочь с переездом - нанимают грузчиков.
Та же самая история с настоящим мужчиной.
Сломалась розетка - вызывают электрика
Сломался бачок унитаза - вызывают сантехника.
Каждый должен заниматься своим делом.
|
|3.17, Аноним (17), 10:01, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Дома юзаю netbook ASUS Eee PC c Процессор Intel Atom® серии N270
Как файло-помойку samba / local git / local http server)....
Особо не требует к себе внимания ....
|
|2.21, Аноним (21), 10:50, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
amd64 — это все современные процессоры Intel и AMD. Иное название — x86-64. Иногда стоит изучать материалы, чем демонстрировать свою глупость.
|
|
|
|3.44, Аноним (5), 12:07, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Я название брал из статьи. Если оно должно называться как-то иначе, то это к автору статьи.
|
|
|
|4.49, Аноним (14), 12:22, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Так, первое сообщение показалось мне саркастичным, а сейчас я уже перестал Вас понимать. Это современный юмор, называемый постиронией?
|
|1.11, Тот_Самый_Анонимус (?), 09:43, 15/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
>Релиз Debian 11 возможно станет последним с поддержкой 32-разрядной архитектуры x86 (i386) - окончательное решение пока не принято, но разработчикам предложено рассмотреть возможность прекращения поддержки i386, начиная с Debian 12.
Совсем как Маск. Я ещё не достиг, но вот ещё совсем чуть-чуть и о-го-го.
|
|1.19, Любитель Монеточки (?), 10:25, 15/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
"32 бита устарело" головного мозга дошла и до дебианщиков? И они туда же. Зачем? Лучше бы помогли UBPorts допилить Lomiri.
Кондратий Lomiri 12 баксов донатил, именно после новости о возможном добавлении Lomiri в Debian 11/12
|
|
|
|2.28, Отпетый Анимешник (?), 11:24, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
а я недавно одного стримера задонатил, и ещё опеннет хочу; а вот зачем донатить эти поделки ума не приложу, сегодня она есть, завтра её дропнули, лучше иди купи в Магните бичиков, на пару недель хватит, буш дальше нас радовать комментариями здесь, ведь сервер опеннета оплатим
|
|1.20, ДмитрийСССР (?), 10:42, 15/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
У меня дома нетбук Acer Aspire D270 на Intel Atom, печально, что заканчивается поддержка, ну-с, будем сидеть на Debian 11 до последнего :(
|
|
|
|2.25, ssh (ok), 11:09, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> У меня дома нетбук Acer Aspire D270 на Intel Atom, печально, что заканчивается поддержка, ну-с, будем сидеть на Debian 11 до последнего :(
Debian 11 ещё не вышел, а потом будет old-stable/lts. Время есть! :)
|
|1.34, Beta Version (ok), 11:40, 15/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
> но разработчикам предложено рассмотреть возможность прекращения поддержки i386, начиная с Debian 12
А как же Стим? Да и WINEx64 вроде сильно отстаёт от x32.
|
|
|
|2.35, КотЪ (?), 11:48, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
А что со стимом? Дропнут старые 32 битные игры и концы в воду. Рано или поздно это должно было произойти. Либо сделают как в Fedora, Ubuntu - соберут нужные 32 библиотеки.
|
|
|
|3.45, Аноним (45), 12:13, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
"Ubuntu - соберут нужные 32 библиотеки" запихнут их в snap и не будут проверять на работоспособность.
|
|
|
|4.47, КотЪ (?), 12:21, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Так я о том же и написал. Поддержка 32 бит в Ubuntu, Fedora сведена к "собралось - хорошо, работает - ещё лучше, не работает - а что вы хотели, 32 бита на остаточном сопровождении".
Я бы дропнул все, что не связано с новым железом 10 летней давности и без поддержки uefi.
Если производители оборудования, потребители хотят, чтобы их старье работало сидите на старом или платите за поддержку.
|
|3.74, Beta Version (ok), 14:21, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> А что со стимом? Дропнут старые 32 битные игры и концы в
> воду. Рано или поздно это должно было произойти. Либо сделают как
> в Fedora, Ubuntu - соберут нужные 32 библиотеки.
Стим вообще есть 64 бит?
|
|2.43, Нанноним (?), 12:06, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Все новые игры или только 64-битные или имеют и 64-битную версию. А динозавры вымрут, да. Ну или начнут прокачивать скилл эмуляции. Но это было известно уже давно, но некоторых пока в задницу не ужалит…
|
|1.40, Аноним (37), 12:00, 15/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Проблема отказа от i386 серьёзнее чем может показаться!
На i386 можно решать 90% задач решаемых на современных ПК, кроме редактирования видео и графики может быть. Вся эта погоня за герцами всего лишь маркетинговая уловка.
Word processor mcedit
Spreadsheet SC-IM
Web browser Lynx
Email client mutt
Instant messenger Finch (Pidgin)
BitTorrent client Stig
Telegram TelegramTUI
Telegram tg
Discord Cordless
Matrix Gomuks
Signal Siggo
|
|
|
|2.42, КотЪ (?), 12:05, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ты всегда мух с котлетами смешиваешь? Причём тут i386 и герцы?
|
|2.69, Карл (?), 14:06, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ага. А с комфортом решать - 0.9%. Проходили. Тебя можно закапывать вместе с i386. Только за надгробной плитой сбегаю! У нас егодня праздник!
|
|
|
|3.72, Аноним (37), 14:11, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Тебя можно закапывать вместе с i386.
А это уже статья. За тобой уже выехал пативен.
|
|1.52, Аноним (52), 12:31, 15/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
>окончательное решение пока не принято, но разработчикам предложено рассмотреть возможность прекращения поддержки i386, начиная с Debian 12.
Назовите людей, внесших такое предложение.
|
|
|
|2.55, Аноним (55), 13:05, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>Назовите людей, внесших такое предложение.
Команда подготовки выпуска — <debian-release@lists.debian.org> — сообщение о делегировании
менеджер Emilio Pozuelo Monfort (делегат)
SRM Adam D. Barratt (делегат)
SRM Julien Cristau (делегат)
помощник Cyril Brulebois (делегат)
помощник Ivo De Decker (делегат)
помощник Jonathan Wiltshire (делегат)
помощник Graham Inggs (делегат)
помощник Paul Gevers (делегат)
|
|1.53, Аноним (52), 12:36, 15/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
>Релиз Debian 11 возможно станет последним с поддержкой 32-разрядной архитектуры x86 (i386) - окончательное решение пока не принято
>но разработчикам предложено рассмотреть возможность прекращения поддержки i386, начиная с Debian 12.
Раз пошли такие предложения, значит окончательное решение уже принято. Это типа не руководство дебиана довело до разрабов "пора прекращать", это типа разрабы сами прекратили, получив отмашку от руководства "мы согласны, разрешаем и пощеряем, а решение - за вами".
Это примерно как Трамп подстрёк громить Капитолий. Это типа не Трамп, это всё его сторонники.
|
|1.61, Аноним (-), 13:20, 15/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
>движение по прекращению поддержки i386 в Debian 12
Все Дебианщики давно умерли от старости? Или все таки живы?
|
|1.68, Карл (?), 13:58, 15/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
i386 хоронят? Ура, закапывайе, а я пока надгробную плиту принесу!
Нищим желаю найти работу в новом году, что бы хоть на Core 2 Duo с 2Гб памяти нафармить (Спойлер: это барахло раздают даром).
|
|
|
|2.70, Аноним (37), 14:07, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
К слову о нищих, ты посмотри цены нна i386, а для начала просто найди в продаже. На авито мало вероятно, скорее на ebay и там цены не низкие даже по меркам американским, плюс доставка.
|