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Первая стадия заморозки Debian 11 и движение по прекращению поддержки i386 в Debian 12

15.01.2021 08:52

Разработчики Debian сообщили о достижении первой стадии заморозки пакетной базы Debian 11 "Bullseye", которая подразумевает прекращение выполнения "transitions" (обновление пакетов, требующее корректировки зависимостей у других пакетов, которое приводит к временному удалению пакетов из Testing), а также прекращение обновления пакетов, необходимых для сборки (build-essential).

12 февраля 2021 года состоится мягкая заморозка пакетной базы, при которой будет прекращён приём новых исходных пакетов и закрыта возможность повторного включения ранее удалённых пакетов. 12 марта 2021 года будет применена жёсткая заморозка перед релизом, при которой процесс переноса ключевых пакетов и пакетов без autopkgtests из unstable в testing будет полностью остановлен и начнётся этап интенсивного тестирования и исправления блокирующих релиз проблем. Стадия жёсткой заморозки вводится впервые и рассматривается как необходимый промежуточный этап перед полной заморозкой, охватывающей все пакеты.

В настоящее время насчитывается 472 критические ошибки, блокирующие релиз (в момент заморозки в Debian 10 таких ошибок было около 577, в Debian 9 - 275, Debian 8 - 350, Debian 7 - 650). Релиз Debian 11 ожидается в середине 2021 года.

Дополнительно сообщается об изменениях, связанных с поддержкой аппаратных архитектур. В Debian 11 будет обеспечена поддержка архитектур amd64, arm64, armel, armhf, i386, mips64el, mipsel, ppc64el и s390x, т.е. в отличие от Debian 10 прекращена поддержка архитектуры mips. Релиз Debian 11 возможно станет последним с поддержкой 32-разрядной архитектуры x86 (i386) - окончательное решение пока не принято, но разработчикам предложено рассмотреть возможность прекращения поддержки i386, начиная с Debian 12.

  1. Главная ссылка к новости (https://micronews.debian.org/2...)
  2. OpenNews: Третий альфа-выпуск инсталлятора Debian 11 "Bullseye"
  3. OpenNews: Обновление Debian 10.7
  4. OpenNews: Подготовка к заморозке пакетной базы Debian 11. Объявлено кодовое имя Debian 13
  5. OpenNews: Qt 6 в Debian может оказаться без сопровождения
  6. OpenNews: Результаты пересборки пакетной базы Debian при помощи Clang 10
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54404-debian
Ключевые слова: debian
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  • 1.1, Dzen Python (ok), 09:17, 15/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    > разработчикам предложено рассмотреть возможность прекращения поддержки i386, начиная с Debian 12.

    Правильно. Надо уже лет 10 собирать с i586, некрофилы (с оборудованием ниже первого пня, хотя такие еще остались?) должны страдать.

     
     
  • 2.7, Аноним (7), 09:25, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    i386 это и i486 и i586 и i686, включая всякие атомы 2013 года
     
     
  • 3.14, Аноним (14), 09:50, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Можно посмотреть на это с положительной стороны - есть ещё 7,5 лет (Freexian) на поиск и замену ПК)

    А с учётом даты Атомов - 2013, то 15 лет - достаточный срок службы ПК для замены, ИМХО)

     
  • 2.10, eugener (ok), 09:43, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Эх, а я только хвалил Debian 11 за ядро i386 да ещё без PAE - https://twitter.com/eugene_rmn/status/1345799591585869826
    Ну, пока поработает.
     
     
  • 3.23, daemontux (?), 11:03, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Неделю назад накатывал xubuntu 20.04 x64 на недонетбук выпущенный  10лет назад. с 2г памяти и очень слабым AMD APU (уровня atom). Работает отлично, с учетом того что камень очень слабый. До этого тестил xubuntu 18.04 x86, разница в потреблении в пределах погрешности. В итоге остался  xubuntu 20.04 x64   так как работает стабильнее. Главное чтобы lib32 для wine не грохнули.
     
     
  • 4.29, Аноним (14), 11:25, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но ведь i386 не x64, на него только Debian и остаётся.
     
     
  • 5.33, eugener (ok), 11:33, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, ещё есть Arch 32, но он какой-то недоделаный, например Gnome Shell не устанавливается, не хватает зависимостей, некторые пакеты не собраны. А Debian порадовал.
     

  • 1.2, Леголас (ok), 09:17, 15/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > В настоящее время насчитывается 472 критические ошибки

    https://bugs.debian.org/release-critical/debian/all.html
    там 31 пакет от Debian Javascript Maintainers, после вчерашней новости думал будет больше 400 (:

     
  • 1.3, Аноним (3), 09:17, 15/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Неплохой дистр.

    > середине 2021 года

    Ждём ещё год до выпуска Devuan 4. systemd не нужен.

     
     
  • 2.6, Гимли (?), 09:25, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    > Ждём ещё год до выпуска Devuan 4. systemd не нужен.

    Gentoo и OpenRC, и ждать ничего не надо xD

     
     
  • 3.16, Аноним (16), 09:57, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Надо. Пока мир соберётся.
     
     
  • 4.27, Аноним (27), 11:22, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    12 - 48 часов, в зависимости от мощности сборочного компа. Но это же не год.
     
     
  • 5.38, Аноним (38), 11:57, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И повторять каждые X суток.
     
  • 4.41, гентоанон (?), 12:04, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Уже 5 лет собираю бинарыне пакеты под мое окружение ноутбучной генты на впске за 5 евро в мес.
     
  • 3.18, Аноним (18), 10:02, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Альт линукс есть без системд. Раньше был по крайней мере. Сам Сизифа качнул. Легче чем гента.
     
     
  • 4.22, Аноним (22), 10:57, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Btw I use Artix Linux.
     

  • 1.4, Аноним (7), 09:19, 15/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    если 11 выдет в 2021, поддержка 5 лет 2026 и все, привет 32 битам?
     
     
  • 2.8, Аноним (14), 09:36, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С учётом Freexian, до 2028 - 15 лет с выхода последнего популярного 32-битного Атома - достаточно времени для перехода, ИМХО)
     

  • 1.5, Аноним (5), 09:20, 15/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Разумеется s390x важнее. Оно же в каждом доме есть. Не то что i386 Я бы на их месте и древнюю amd64 выкинул. Кому она нужна? Ну серьёзно?
     
     
  • 2.9, flkghdfgklh (?), 09:38, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Чувак, ты давно x86(не x86_64) видел вообще живьем???
    В домах я их видел последний раз лет 10 назад
     
     
  • 3.12, Аноним (14), 09:46, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > В домах я их видел последний раз лет 10 назад

    Видимо, у Вас не так много родственников, которым Вы раз в пару лет обслуживаете ПК, потому как для меня сейчас проблема чем заменить "Windows 7 Начальная 32 бит" (для обычных юзеров, не знакомых с чем-то сложнее мышки) стоит остро как никогда, т.к. всякие lite-дистрибутивы, как правило, основываются на Ubuntu, который 32 бита прекращает поддерживать в ближайший апрель, а что-то сложнее - это нужно не приехать и поставить, а остаться и научить. Новый ПК что ли дарить вместо замены ОС?)

     
     
  • 4.30, Аноним (27), 11:29, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Зачем дарить? Сказать всё, Microsoft поддержку вашего компа дропнула, покупайте 64-битный.
     
  • 4.37, Аноним (37), 11:57, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Вам нужно использовать дистрибутив для устаревшего аппаратного обеспечения, возможно самому сделать его.
    Вот несколько ссылок по теме.
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Категория:Миниатюрные_дистрибутивы_Linux
    https://habr.com/ru/post/458088/

     
     
  • 5.46, Аноним (14), 12:20, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    К сожалению, мой профиль совсем другой и я даже оценить не могу сколько времени займёт изучение и последующая сборка дистрибутива.

    А так, да, я читал все эти статьи со списками дистрибутивов, из всего этого, учитывая даты (о чём я уже писал) не подходит ничего, кроме Debian-based вариантов (antiX или сам голый Debian с чем-нибудь легковесным, но там надо опять же выделить время на изучение и испытания) по двум критериям:
    1. Чтобы обновления прилетали и после апреля 2021.
    2. С этим справится любая домохозяйка/бабушка.

    Оба критерия уже были обозначены в исходном сообщении)

     
     
  • 6.63, Аноним (7), 13:31, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    в том и дело. дропнет дебиан и большая часть из этого списка накроется медным тазом...
     
     
  • 7.64, Аноним (14), 13:39, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И я о том же - с апреля 2021 остаются только Debian-based варианты, а после 2028 и их не будет.

    Опять же, речь про юзабельные с мышкотыкательным гуём.

     
  • 4.39, Аноним (37), 11:58, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А легче всего перестать  общаться с такими бедными родственниками. Нет родственника, нет проблемы.
     
  • 4.58, Аноним (58), 13:13, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Меня родственник просил починить комп на Сайриксе 166. При том, не бедный родственник.
     
     
  • 5.60, Аноним (58), 13:19, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Фото компа тут: https://pikabu.ru/story/rodstvenniki_7428922
     
  • 5.75, Аноним (37), 14:28, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Родственники  и друзья, это бесполезная а чаще вредная абуза в жизни.
    Ни те ни другие не нужны в 21 веке.
    Друзья просят помочь таскать тяжелую мебель потому что нанять грузчиков это дорого, а сорванная вами спина бесплатно. Родственники просят денег, переночевать или ещё что-то.
    Вы никому ничего не должны!
    Сломался компьютер - несут в сервис.
    Просят занять денег - идут в банк.
    Надо помочь с переездом - нанимают грузчиков.
    Та же самая история с настоящим мужчиной.
    Сломалась розетка - вызывают электрика
    Сломался бачок унитаза - вызывают сантехника.
    Каждый должен заниматься своим  делом.
     
  • 3.17, Аноним (17), 10:01, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Дома юзаю netbook ASUS Eee PC c Процессор Intel Atom® серии N270

    Как файло-помойку samba / local git / local http server)....

    Особо не требует к себе внимания ....

     
  • 2.21, Аноним (21), 10:50, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    amd64 — это все современные процессоры Intel и AMD. Иное название — x86-64. Иногда стоит изучать материалы, чем демонстрировать свою глупость.
     
     
  • 3.31, Аноним (27), 11:31, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ещё раз вдумчиво прочитайте его пость. Это шютка.
     
  • 3.44, Аноним (5), 12:07, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Я название брал из статьи. Если оно должно называться как-то иначе, то это к автору статьи.
     
     
  • 4.49, Аноним (14), 12:22, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так, первое сообщение показалось мне саркастичным, а сейчас я уже перестал Вас понимать. Это современный юмор, называемый постиронией?
     
     
  • 5.62, Аноним (7), 13:29, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    тссс... пока только один поймался... не спугни!
     
  • 5.73, Аноним (37), 14:19, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    мета-пост-ирония
     

  • 1.11, Тот_Самый_Анонимус (?), 09:43, 15/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Релиз Debian 11 возможно станет последним с поддержкой 32-разрядной архитектуры x86 (i386) - окончательное решение пока не принято, но разработчикам предложено рассмотреть возможность прекращения поддержки i386, начиная с Debian 12.

    Совсем как Маск. Я ещё не достиг, но вот ещё совсем чуть-чуть и о-го-го.

     
  • 1.13, Аноним (13), 09:46, 15/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Лучшая ОС
     
     
  • 2.26, Отпетый Виндузятник (?), 11:17, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Windows 10 Pro
     
     
  • 3.32, Аноним (27), 11:32, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Снова отпетый зомби вылез.
     

  • 1.19, Любитель Монеточки (?), 10:25, 15/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    "32 бита устарело" головного мозга дошла и до дебианщиков? И они туда же. Зачем? Лучше бы помогли UBPorts допилить Lomiri.
    Кондратий Lomiri 12 баксов донатил, именно после новости о возможном добавлении Lomiri в Debian 11/12
     
     
  • 2.28, Отпетый Анимешник (?), 11:24, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а я недавно одного стримера задонатил, и ещё опеннет хочу; а вот зачем донатить эти поделки ума не приложу, сегодня она есть, завтра её дропнули, лучше иди купи в Магните бичиков, на пару недель хватит, буш дальше нас радовать комментариями здесь, ведь сервер опеннета оплатим
     

  • 1.20, ДмитрийСССР (?), 10:42, 15/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    У меня дома нетбук Acer Aspire D270 на Intel Atom, печально, что заканчивается поддержка, ну-с, будем сидеть на Debian 11 до последнего :(
     
     
  • 2.25, ssh (ok), 11:09, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > У меня дома нетбук Acer Aspire D270 на Intel Atom, печально, что заканчивается поддержка, ну-с, будем сидеть на Debian 11 до последнего :(

    Debian 11 ещё не вышел, а потом будет old-stable/lts. Время есть! :)

     

  • 1.24, КО (?), 11:06, 15/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Благо старые версии не закрывают и ладно
     
  • 1.34, Beta Version (ok), 11:40, 15/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > но разработчикам предложено рассмотреть возможность прекращения поддержки i386, начиная с Debian 12

    А как же Стим? Да и WINEx64 вроде сильно отстаёт от x32.

     
     
  • 2.35, КотЪ (?), 11:48, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что со стимом? Дропнут старые 32 битные игры и концы в воду. Рано или поздно это должно было произойти. Либо сделают как в Fedora, Ubuntu - соберут нужные 32 библиотеки.
     
     
  • 3.45, Аноним (45), 12:13, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "Ubuntu - соберут нужные 32 библиотеки" запихнут их в snap и не будут проверять на работоспособность.
     
     
  • 4.47, КотЪ (?), 12:21, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так я о том же и написал. Поддержка 32 бит в Ubuntu, Fedora сведена к "собралось - хорошо, работает - ещё лучше, не работает - а что вы хотели, 32 бита на остаточном сопровождении".

    Я бы дропнул все, что не связано с новым железом 10 летней давности и без поддержки uefi.

    Если производители оборудования, потребители хотят, чтобы их старье работало сидите на старом или платите за поддержку.

     
  • 3.74, Beta Version (ok), 14:21, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А что со стимом? Дропнут старые 32 битные игры и концы в
    > воду. Рано или поздно это должно было произойти. Либо сделают как
    > в Fedora, Ubuntu - соберут нужные 32 библиотеки.

    Стим вообще есть 64 бит?

     
  • 2.43, Нанноним (?), 12:06, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Все новые игры или только 64-битные или имеют и 64-битную версию. А динозавры вымрут, да. Ну или начнут прокачивать скилл эмуляции. Но это было известно уже давно, но некоторых пока в задницу не ужалит…
     

  • 1.36, Anonim (??), 11:53, 15/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    "Bullseye" города-а-а-а
     
  • 1.40, Аноним (37), 12:00, 15/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Проблема отказа от i386 серьёзнее чем может показаться!
    На i386 можно решать 90% задач решаемых на современных ПК, кроме редактирования видео и графики может быть. Вся эта погоня за герцами всего лишь маркетинговая уловка.
    Word processor   mcedit
    Spreadsheet   SC-IM
    Web browser   Lynx
    Email client   mutt
    Instant messenger Finch (Pidgin)
    BitTorrent client Stig
    Telegram          TelegramTUI
    Telegram          tg
    Discord           Cordless
    Matrix            Gomuks
    Signal            Siggo       
     
     
  • 2.42, КотЪ (?), 12:05, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты всегда мух с котлетами смешиваешь? Причём тут i386 и герцы?
     
     
  • 3.51, Аноним (37), 12:25, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    То что i386 хватит всем.
     
     
  • 4.54, КотЪ (?), 12:44, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не хватит.
     
     
  • 5.56, Аноним (37), 13:07, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну кому не хватит, могут проапгрейдиться до i486.
     
     
  • 6.59, Any Name (?), 13:14, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    i486 +-~~= i386
     
     
  • 7.71, Аноним (37), 14:08, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ладно тогда сразу перепрыгну на i686.
     
  • 2.48, Аноним (48), 12:22, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Word processor      mcedit

    Спасибо, поржал.

     
     
  • 3.50, Аноним (37), 12:25, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лексикон
     
  • 2.69, Карл (?), 14:06, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ага. А с комфортом решать - 0.9%. Проходили. Тебя можно закапывать вместе с i386. Только за надгробной плитой сбегаю! У нас егодня праздник!
     
     
  • 3.72, Аноним (37), 14:11, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Тебя можно закапывать вместе с i386.

    А это уже статья. За тобой уже выехал пативен.

     

  • 1.52, Аноним (52), 12:31, 15/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >окончательное решение пока не принято, но разработчикам предложено рассмотреть возможность прекращения поддержки i386, начиная с Debian 12.

    Назовите людей, внесших такое предложение.

     
     
  • 2.55, Аноним (55), 13:05, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Назовите людей, внесших такое предложение.

    Команда подготовки выпуска — <debian-release@lists.debian.org> — сообщение о делегировании
         менеджер Emilio Pozuelo Monfort (делегат)
         SRM Adam D. Barratt (делегат)
         SRM Julien Cristau (делегат)
         помощник Cyril Brulebois (делегат)
         помощник Ivo De Decker (делегат)
         помощник Jonathan Wiltshire (делегат)
         помощник Graham Inggs (делегат)
         помощник Paul Gevers (делегат)

     

  • 1.53, Аноним (52), 12:36, 15/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Релиз Debian 11 возможно станет последним с поддержкой 32-разрядной архитектуры x86 (i386) - окончательное решение пока не принято
    >но разработчикам предложено рассмотреть возможность прекращения поддержки i386, начиная с Debian 12.

    Раз пошли такие предложения, значит окончательное решение уже принято. Это типа не руководство дебиана довело до разрабов "пора прекращать", это типа разрабы сами прекратили, получив отмашку от руководства "мы согласны, разрешаем и пощеряем, а решение - за вами".

    Это примерно как Трамп подстрёк громить Капитолий. Это типа не Трамп, это всё его сторонники.

     
     
  • 2.67, edo (ok), 13:49, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Руководство дебиана?
     

  • 1.57, Аноним (58), 13:07, 15/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Сколько весит репозиторий x32? Надо будет сохранить!!!
     
     
  • 2.66, edo (ok), 13:49, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    http://archive.debian.org/debian/dists/
     

  • 1.61, Аноним (-), 13:20, 15/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >движение по прекращению поддержки i386 в Debian 12

    Все Дебианщики давно умерли от старости? Или все таки живы?

     
  • 1.65, б.б. (?), 13:48, 15/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    надо будет со временем на Альт переползать...
     
  • 1.68, Карл (?), 13:58, 15/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    i386 хоронят? Ура, закапывайе, а я пока надгробную плиту принесу!

    Нищим желаю найти работу в новом году, что бы хоть на Core 2 Duo с 2Гб памяти нафармить (Спойлер: это барахло раздают даром).

     
     
  • 2.70, Аноним (37), 14:07, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    К слову о нищих, ты посмотри цены нна i386, а для начала просто найди в продаже. На авито мало вероятно, скорее на ebay и там цены не низкие даже по меркам американским, плюс доставка.
     

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