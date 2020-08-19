Qt 6 в Debian может оказаться без сопровождения

2.10 , Аноним ( 29 ), 12:28, 19/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – Что конкретно зафейлится? Собрать Qt из исходников довольно тривиальная задача. Вопрос только в том, зачем рекомпилировать, если есть официальные готовые бинарники, которые просто работают.

3.12 , Аноним ( 12 ), 12:31, 19/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – После 5.14.2 нет.

3.13 , Аноним ( 13 ), 12:32, 19/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Под все архитектуры? И как без сборки проверить воспроизводимость сборки, хоть на том же ч86_64?

3.15 , анонимус ( ?? ), 12:34, 19/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Вопрос только в том, зачем рекомпилировать, если есть официальные готовые бинарники, которые просто работают. Вы, похоже, не совсем понимаете, для чего нужны дистрибутивы

4.21 , Аноним ( 29 ), 12:41, 19/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Как раз тут очевидно. Для поднятия эго их сборщиков.

Приятно собирать чужое и выкладывать под своим именем, по себе знаю

5.32 , InuYasha ( ?? ), 12:59, 19/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +6 + / – Денис, ну, право, сколько можно!

3.16 , Аноним ( 13 ), 12:35, 19/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Собрать Qt из исходников довольно тривиальная задача. QT3+GCC7 = пару сотен исправлений. большинство из которых - седом. Было нужно некое старье поддерживать до позапрошлого года... Для меня это оказалось тривиальным на вторую неделю, чо.

4.26 , Аноним ( 29 ), 12:43, 19/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Копатели в старье должны страдать, тут всё просто.

Речь о Qt 5.15 и Clang 10 / GCC 10.

5.76 , Аноним ( 76 ), 15:45, 19/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Вы в курсе, сколько bundled-зависимостей у Qt, которые в любой приличной ОС развязывают — и почему это нужно? Вы в курсе проблем вида «foo зависит от bar>=2.0, buz собирается только с bar<2.0»? Вы в курсе, что с каждым релизом Qt что-то перестаёт с ним собираться, а с мажорным, где заметно ломают обратную совместимость, проблем будет вагон и маленькая тележка? Вы никогда не чинили Qt-шные сборочные скрипты? А тесты после сборки не забываете прогонять? Вопросы риторические.

2.25 , Аноним ( 14 ), 12:43, 19/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Деньги с донатов плюс всегда можно нагнуть каноникал. Они собирают донаты. > Рекомпиляция 100500 qtшных пакетов Ну так они телеметрию и "анти-функции" вырезают всегда. И ещё вставляю 100500 патчей, которые как раз фейлят компиляцию.

2.56 , Аноним ( 56 ), 14:22, 19/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – "Платить деньги" - это не решение в опенсорсе, развал мозиллы - явный тому показатель. В хороший опенсорс идут, чтобы бороться со злом, а не чтобы зарабатывать деньги. Если за поддержку опенсорса надо доплачивать, то это уже плохой опенсорс, находящийся на грани своего развала. Вот только дебиан - давно уже не хороший опенсорс, с тех самых пор, как они приняли ЗЛОd и создали debian women project.

3.98 , Аноним ( 98 ), 17:02, 19/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – А ты за бесплатно работаешь, да?

Давай я тебе скину тогда одно ТЗ, а ты за бесплатно мне ПО напишешь. То, что за опенсурс не надо платить, только твоя точка зрения. Разработчики тратят своё время и жизнь на написание этого по, поэтому они совсем не против денежного вознаграждения.

А с твоей точкой зрения, линукс загнется через 2 дня, ибо за просто так никто опер сурс делать не будет.

Кстати у Линуса Торвальдса ЗП в год около 6000 тысяч долларов.

Иди отпиши ему, что он должен сейчас просто так писать опер сурс.

Он поржет над тобой и отправит тебя на 3 весёлых буквы.

4.99 , Аноним ( 98 ), 17:02, 19/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – 600 тысяч долларов точней.

4.106 , Аноним ( 106 ), 17:29, 19/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – большой текст свёрнут, показать Нет, представь себе, работаю я не за бесплатно, но делаю при этом не то, что н... 5.116 , Аноним ( 98 ), 18:06, 19/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – >И это плохо. Потому что вот когда он начал её получать, линукс и начал скатываться, потому что вместо написания хорошего кода (т. е. создания мирового добра) он начал заниматься тем, что нужно феминисткам, которые платят ему зарплату, т. е. корёжением кода с поломками совместимостей. Вы всегда можете написать свою ос как хотите. Это же опер сурс. И делайте её за так.

Ну а насчёт поработать за так в опен сурс. Отвечу заранее: иди сам и работай в опер сурс бесплатно.

6.130 , Аноним ( 130 ), 18:35, 19/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Зачем мне её писать, когда всё уже написано?

7.163 , Аноним ( 98 ), 21:28, 19/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну и лицемер же вы. По вашей точке зрения на мир - пишут код за деньги в опен сурсе только злодеи и подонки. Но при этом вы без зазрения совести пользуетесь трудом этих подонков и указываете другим как жить.

Какое же это лицемерие и наглость.

Вы просто очередная лгун с opennet.

Мне искренне жаль своего потраченного времени на вас.

5.125 , Аноним ( 98 ), 18:28, 19/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Можешь писать своё ТЗ в коменты, но чтобы кто-то, например я, написал по нему опенсорс, ты должен убедить например меня, что твой проект представляет собой большее добро, чем мои текущие (о которых я здесь говорить не буду во избежание деанона фемками). Если не убедишь - пустозвон. Это опенсорс, детка. Ясно, понятно, ты сам очередной пустозвон.

Можешь только писать красивые слова, а как только дошло все до дела, пошли отговорки. Впрочем ничего другого от людей, требующих от других работать за бесплатно я и не ожидал.

Всего хорошего.

6.129 , Аноним ( 130 ), 18:34, 19/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Пустьзвон здесь только ты, потому что *работать* бесплатно никто не предлагает. Бесплатно предлагают бороться со злом, весь опенсорс на этом построен. Но тогда объяснить другим, что ты предлагаешь именно бороться со злом - твоя прямая обязанность.

3.134 , Аноним ( - ), 18:55, 19/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Целиком и полностью поддерживаю. Опенсорс - это прежде всего идея. А когда идея становится проплаченной, она перестаёт быть идеей.

4.155 , Аноним ( 155 ), 20:57, 19/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – >становится проплаченной Вы точно понимаете значение слова opensource?

