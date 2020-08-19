Qt 6 в Debian может оказаться без сопровождения

|
|
|
|2.3, пох. (?), 12:15, 19/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
|
А программировать уметь и не надо. Но md-формат, кстати, придется освоить.
|
|2.5, Мишаня (??), 12:15, 19/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–6 +/–
|
Так это тебе в мозиллу нужно идти, тебя там с радостью возьмут и будут платить сотни денег.
|
|
|
|
|
|4.63, Мишаня (??), 14:47, 19/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
Сокращает персонал айтишников, эффективные менеджеры и люди, которые не умеют программирование там еще нужны
|
|
|
|5.81, Аноним (81), 15:58, 19/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Так может предоставишь пруф своим словам в виде свежей вакансии?
|
|2.6, Васёк (?), 12:18, 19/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Ты главное побольше вопросов в irс задавай. Желательно, составленных искуственным интеллектом.
|
|
|
|
|
|4.103, zshfan (ok), 17:21, 19/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
|
Извините, у вас опечатка. О рассовом и гендерном говнообразии. У меня в голове не укладывается почему расисты орущие о необходимости преференций для небелых за безусловно бывшее когда-то рабство и для других всяческих. Когда произошло то переломное событие при котором программирование из академической науки превратилось в сборище фриков?
|
|
|
|5.131, emg81 (ok), 18:50, 19/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> Когда произошло
> то переломное событие при котором программирование из академической науки превратилось
> в сборище фриков?
Видимо, когда все стали слишком чувствительными и стали задавать себе вопросы:
1. "а насколько это плохо, что у нас в команде нет чёрных и женщин?"
2. "не может ли кто-то обидеться на название функции / переменной и т.п.?"
Правильные ответы должны быть:
1. Нет, это не плохо и никого это не должно волновать. Если всё работает идеально, какая разница, человек какого цвета / пола / сексуальной ориентации это делал? Именно тот, кого волнует состав исполнителей в первую очередь (а не качество продукта) и есть настоящий расист и сексист.
2. Если кто-то хочет обидеться и быть обиженным - он найдёт на что. Хочет обижаться на то, что ночь тёмная, а день светлый - пусть хоть с утра до вечера ноет. Собаки лают - караван идёт.
Но почему-то сложилось несколько иначе.
Интересно, вот те SJW, кто усиленно педалирует разнообразие, если будет выбор перед ними - установить кардиостимулятор, в создании которого не участвовало достаточное количество чёрных и женщин (например), или же умереть за идею, к какому варианту они будут склоняться в большинстве? Таки что-то мне подсказывает, что это не второй будет.
|
|5.169, hardlooker (?), 22:07, 19/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>Когда произошло
There is some sort of perverse pleasure in knowing that it's basically impossible to send a piece of hate mail through the Internet without its being touched by a gay program. That's kind of funny
Олман Эрик, 1998 год.
Короче в опенсурсе это кажись у истоков
|
|
|
|3.44, Аноним (44), 13:56, 19/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Им уже помогали, но бабки все на привлечение женщин спустили. Debian Women Project давно у них. Вот теперь имеем результат.
|
|2.58, Аноним (58), 14:24, 19/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Не переживай, программировать и не нужно уметь, главное смузи хлебать не забывай..
|
|
|
|3.159, Туретта Хуюндберг (?), 21:17, 19/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> главное смузи хлебать не забывай..
Да ты поднадоел своими смузями и гироскутерами.
В вашей деревне искаженное представление об ITшниках.
В моей реальности больше пивасик попивают и катаются на электросамокатах.
|
|
|
|4.170, пох. (?), 22:16, 19/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> В вашей деревне искаженное представление об ITшниках.
> В моей реальности больше пивасик попивают и катаются на электросамокатах.
Все правильно - в твоей деревне, как и везде, старики одни остались. С гироскутером не в ладах, только на самокате еще как-то.
И ты, дед, перебирайся уже в город. Смузи пить научишься не закусывая, бороденку в барбершопе завьют и отбелят, седина не будет видна!
А там, глядишь, программировать на markdown начнешь...
|
|1.2, Аноним (2), 12:14, 19/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
Печально. Хотя вон у Neptune, Netrunner и пр. есть время и ресурсы. Эх, объединить бы как-то их усилия...
|
|
|
|2.141, Аноним (138), 19:38, 19/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
В мире альтернативно ориентированных это невозможно. Каждый начинает копать себе свою песочницу, ибо чужой код обладает фатальным недостатком: "его писали не мы". Вот поэтому как тараканы плодятся версии Qt, вылупились системда, вейленды... А софта как не было, так и нет. А что есть - это наследие прошлого, которое стараются выбросить и написать вместо него ещё одну версию Qt.
|
|
|
|3.144, Аноним (144), 19:46, 19/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
А что не так с кутями? Емнип, там в 5 совместимость со 2 версией (и с минимальными затратами такой код портируется). Как и остальное. Перепутали видимо с гтк и гномом. Если бы вы использовали старые версии тулкитов, и новые версии тулкитов, такой дичи бы не сообщали (скорее всего).
|
|
|
|4.166, Аноним (138), 21:56, 19/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> в 5 совместимость со 2 версией
Очень интересно, продолжай рассказывать сказки.
|
|1.7, Аноним (7), 12:20, 19/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–21 +/–
|
Пакетные менеджеры - основной минус линукса и одна из основных причин его непопулярности.
Почему - читайте новость.
|
|
|
|2.8, Аноним (7), 12:22, 19/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
|
Собственно, вся суть идеи пакетных менеджеров и их мейнтейнеров.
Поддерживать пакеты должны разработчики.
|
|
|
|3.27, Crazy Alex (ok), 12:44, 19/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
|
Некоторые не понимают, что дистрибутив - это не просто куча пакетов. Нет никакого смысла в "поддержке" приложения без учёта инфраструктуры вокруг негою
|
|3.40, zzz (??), 13:33, 19/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+10 +/–
|
Наплодили 100500 дистрибутивов Поповы, а поддерживать этот зоопарк должны разработчики. Это ты хорошо придумал.
|
|
|
|4.140, Аноним (140), 19:37, 19/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
В целом есть стандарт куда класть файлы, а остальное должен обеспечивать дистрибутив.
Я думаю, что должен быть какой-то универсальный API для пакетов, но тогда непонятно
нахрена нужны все разновижности систем поставки.
|
|4.154, Аноним (154), 20:55, 19/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
От разработчика нужно exe deb rpm appimage на гитхабе и исходники для сборщиков дистр-ов, тогда будет выбор новенькое или протестированное поставить
|
|2.14, Аноним (14), 12:32, 19/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Чуть собачья. Дебьян давно загибаться начал, как приняли s-d и из совета директоров начались массовые увольнения. Прекращение поддержки Qt просто ещё один гвозь в крышку гроба дебьяна.
|
|
|
|3.23, Аноним (23), 12:41, 19/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
Все загибается и загибается. Никак не загнется только почему-то. Как сидел на нем, так и сижу, никаких проблем.
|
|
|
|4.37, Аноним (44), 13:15, 19/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Да, я тоже вон 6-й запустил, тоже никаких проблем. Работает, грузится. Когда же он загнётся?
|
|4.89, Аноним (144), 16:35, 19/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Так и не так давно он полетел под откос, ну вот примерно с распространением убанты и понеслось. Любые монструозные образования умирают очень долго: любители погреть ручки будут пинать до последнего, а потом ещё оживят и продолжат пинать.
|
|
|
|5.105, Аноним (23), 17:27, 19/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> ну вот примерно с распространением убанты и понеслось
да никуда ничего не понеслось. Вполне себе сосуществуют. Для хомячков - убунта, для нормальных людей - деб.
|
|
|
|6.111, Аноним (144), 17:50, 19/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Уже давно дебиан паразитирует на убанте, а не наоборот. Это ли не показатель? Про хомячков достаточно прохладно, любой выберет продукт который хотя бы между релизами не делает мозги, и чем меньше возни, тем лучше. Из альтернатив этому только роллинг.
|
|
|
|7.151, Аноним (23), 20:37, 19/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Что-то я без всякой возни с 9 на 10 обновился... Наверно, что-то не так сделал.
|
|
|
|7.149, Аноним (23), 20:35, 19/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Как же ж я живу-то на Дебе без этих PPA, непонятно кем собранных. И без Каноникла с Шаттлвротом, у которых то юнити, то мир, то еще какая-нибудь фигня, то они амазоны с мордокнигами в дистриб пихают...
|
|2.19, Аноним (23), 12:40, 19/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+8 +/–
|
> Пакетные менеджеры - основной минус линукса
Конечно, гораздо удобнее искать крякнутый софт по всему Интернету.
|
|
|
|3.61, zzz (??), 14:44, 19/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
Как будто крякнутый софт чем-то отличается от софта из левых реп. Хотя да, конечно же, отличается (;
|
|
|
|4.72, Аноним (72), 15:36, 19/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
У дистрибутива нет левых реп, их использует пользователь на свой страх и риск, это не обязательно.
|
|4.107, Аноним (23), 17:29, 19/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
А кто-то заставляет всякую какашку в систему тащить? А в винде без этого не выживешь. Нужен графический редактор - лезешь на торренты, нужен матпакет - лезешь на торренты. Да за всем лезешь на торренты, чего в саму винду мелкомягкие положить не догадались.
|
|3.62, iLex (ok), 14:45, 19/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Зато этот софт хотя бы последней версии. А в Linux если хочешь что-то поновее мамонтовых окаменелостей, что лежат в репе, то будь добр перетряхнуть весь Github в поисках исходников. А потом потратить пару вечеров, чтоб суметь это собрать. А если нужно пересобрать что-то крупное вроде того же Qt, так беги в магазин за нормальной машиной, хотя бы 16Гб памяти чтоб было и подходящий проц.
|
|
|
|4.73, Аноним (72), 15:39, 19/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> А в Linux если хочешь что-то поновее
Вы не единственный человек в мире которому понадобилась эта новая версия, неужели вы правда думаете что ни в одном дистрибутиве не придумали решения этой проблемы?
|
|
|
|5.110, freehck (ok), 17:35, 19/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Вы не единственный человек в мире которому понадобилась эта новая версия, неужели вы правда думаете что ни в одном дистрибутиве не придумали решения этой проблемы?
Вероятно, человек просто не слышал о таких вещах, как:
- бэкпорты
- репозитории разработчиков
- контейнеры
- дистрибутивы с роллинг-релизом
|
|5.121, Аноним (115), 18:16, 19/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Решение проблемы одно Теперь простым русским языком у Дебиана стало не хватать... большой текст свёрнут, показать
|
|4.90, Вкусная водочка (ok), 16:40, 19/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> А в Linux если хочешь что-то поновее мамонтовых окаменелостей, что лежат в репе, то будь добр перетряхнуть весь Github в поисках исходников
Ну да... А можно просто использовать Арч, где всё новое. А если чего-то не хватает, есть AUR.
|
|4.108, Аноним (23), 17:32, 19/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Для начала: а зачем вам софт самой наипоследнейшей версии? У меня в дебе стоит FF 68 и норм, ядро 4.9, emacs 26... Можно юзать unstable, но зачем, если и так все работает.
Когда-то тоже гонялся за свежатинкой, потом повзрослел и пришло понимание, что лишнее это все, если и так работает.
|
|3.93, Ананасик (?), 16:44, 19/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
>искать крякнутый софт по всему Интернету.
Не напоминая мне моё виндоюзерское прошлое. Аж чуть тошно не стало.
|
|
|
|3.29, Аноним (29), 12:52, 19/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
> Пакетные менеджеры - это очень хорошая идея
Там надо было добавить "в текущем виде", мой провтык. В целом да, это хорошая идея, если бы была хорошая реализация.
> Сейчас дальше всех убежала Canonical со своим snap
И снап, и флат пока оочень далеки до идеала
Хотелось бы что-то похожее на карго (жонглирование с разными версиями зависимостей, например), и чтоб было дефолтом в дистрах как Пёттеринг
А в Каноникал после провала Юнити 8 уже не верится. Они опоздали быть истинным дефолтом, да и слишком слабы для этого, при всем уважении
> даже комиссию введут в 29%
Не думаю, что они станут тем дефолтом, который сможет это сделать.
И флат тоже не станет, по крайней мере в текущем виде
|
|
|
|
|
|5.49, лютый жабби__ (?), 14:01, 19/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>Вариант вроде собрать .deb или .rpm сомнительный, учесть весь зоопарк нереально, а держать штат мейнтейнеров под все популярные дистрибутивы - бред же
Бред это как раз snap. А адекват: rpm+deb.
|
|5.75, Аноним (72), 15:44, 19/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> коммерческий софт
Для коммерческого софта есть windows, в linux он не нужен, а тому кому нужен — собрать под любой дистрибутив не проблема, у них целые отделы для этого.
|
|5.123, Аноним (115), 18:24, 19/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>Непонятно под какой дистрибутив его делать
Обычно исключительно под убунту пакеты и делают. То что они встают на дебиан - это side effect.
|
|5.152, Аноним (154), 20:43, 19/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Canonical движется по пути Google Store, где вирусы и половина программ не работают или глючат
|
|3.50, Аноним (45), 14:04, 19/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> всё больше юзеров с течением времени перейдет на иные способы получения ПО, вроде snap или даже может быть(если ну очень всё хорошо будет(хотя слабо верится(очень слабо(крайне слабо)))) flatpak.
И зацветёт тогда в Linux вирусня.
|
|
|
|4.52, Михаил Павлович (?), 14:13, 19/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Наличие вирусов - следствие популярности ОС. Пакетный менеджер может минимально защитить, модераторы могут софт проверять, но вирусы однозначно будут, если линь на декстопах таки когда-нибудь стрельнет.
|
|
|
|5.78, Аноним (72), 15:51, 19/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ваши заявления абсолютно голословны. С таким же успехом можно написать что наличие вирусов - следствие архитектуры и традиционного использования ОС. Пакетный менеджер гарантирует что пакет это именно тот бинарник что собрал майнтейнер, что прежде чем попасть в stable софт прошёл ревью и тестовую эксплуатацию у пользователей и вирусов однозначно в нём нет.
|
|
|
|6.97, iPony129412 (?), 16:59, 19/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Пакетный менеджер гарантирует
Это не заслуга пакетного менеджера, а заслуга организации всего этого.
Если мейнтейнеры плохие, ленивые, или неквалифицированные, то тут привет.
Тоже самое и с Windows — можно сделать первоклассный Windows Store с качественным и проверенным софтом.
Тоже самое и с линуксами. Что касается около серверного, то хорошо вылизано, к ближе десктопу хуже.
В каком там софте тысячи глаз проглядели тайм бомбу «плюнь на устаревший софт в репах!»?
|
|6.124, Аноним (115), 18:25, 19/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>что прежде чем попасть в stable софт прошёл ревью
А где гарантия что reviewer компетентен?
|
|3.100, iPony129412 (?), 17:05, 19/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> Сейчас дальше всех убежала Canonical со своим snap. Они и первые сделают из него коммерческую площадку и начнут деньги получить с его помощью, даже комиссию введут в 29%(ну не 30% же, это ж не гугл). К сожалению, будущее за этим.
Говоришь как будто что-то плохое.
Вряд ли... Canonical сдался на тему десктопов.
Раньше у них чего только не было, в том числе в 2010-ых где-то магазин с платными Приложениями. Магазин музыки. Облачное хранилище...
А сейчас ничего этого нет.
|
|1.9, Аноним (-), 12:23, 19/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
|
Хахах, наивные. Так они банально платить не пробовали? Деньги с донатов плюс всегда можно нагнуть каноникал.
Рекомпиляция 100500 qtшных пакетов, с которых половина тупо зафейлится - удовольствие куда ниже среднего. Разве что нанять пару студентов которые будут затpахиваться с этим вместо реального секаса.
|
|
|
|2.10, Аноним (29), 12:28, 19/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
|
Что конкретно зафейлится? Собрать Qt из исходников довольно тривиальная задача.
Вопрос только в том, зачем рекомпилировать, если есть официальные готовые бинарники, которые просто работают.
|
|
|
|3.13, Аноним (13), 12:32, 19/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Под все архитектуры? И как без сборки проверить воспроизводимость сборки, хоть на том же ч86_64?
|
|3.15, анонимус (??), 12:34, 19/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Вопрос только в том, зачем рекомпилировать, если есть официальные готовые бинарники, которые просто работают.
Вы, похоже, не совсем понимаете, для чего нужны дистрибутивы
|
|
|
|4.21, Аноним (29), 12:41, 19/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
Как раз тут очевидно. Для поднятия эго их сборщиков.
Приятно собирать чужое и выкладывать под своим именем, по себе знаю
|
|3.16, Аноним (13), 12:35, 19/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> Собрать Qt из исходников довольно тривиальная задача.
QT3+GCC7 = пару сотен исправлений. большинство из которых - седом. Было нужно некое старье поддерживать до позапрошлого года... Для меня это оказалось тривиальным на вторую неделю, чо.
|
|
|
|4.26, Аноним (29), 12:43, 19/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Копатели в старье должны страдать, тут всё просто.
Речь о Qt 5.15 и Clang 10 / GCC 10.
|
|
|
|5.76, Аноним (76), 15:45, 19/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Вы в курсе, сколько bundled-зависимостей у Qt, которые в любой приличной ОС развязывают — и почему это нужно? Вы в курсе проблем вида «foo зависит от bar>=2.0, buz собирается только с bar<2.0»? Вы в курсе, что с каждым релизом Qt что-то перестаёт с ним собираться, а с мажорным, где заметно ломают обратную совместимость, проблем будет вагон и маленькая тележка? Вы никогда не чинили Qt-шные сборочные скрипты? А тесты после сборки не забываете прогонять?
Вопросы риторические.
|
|2.25, Аноним (14), 12:43, 19/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Деньги с донатов плюс всегда можно нагнуть каноникал.
Они собирают донаты.
> Рекомпиляция 100500 qtшных пакетов
Ну так они телеметрию и "анти-функции" вырезают всегда. И ещё вставляю 100500 патчей, которые как раз фейлят компиляцию.
|
|2.56, Аноним (56), 14:22, 19/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
"Платить деньги" - это не решение в опенсорсе, развал мозиллы - явный тому показатель. В хороший опенсорс идут, чтобы бороться со злом, а не чтобы зарабатывать деньги. Если за поддержку опенсорса надо доплачивать, то это уже плохой опенсорс, находящийся на грани своего развала.
Вот только дебиан - давно уже не хороший опенсорс, с тех самых пор, как они приняли ЗЛОd и создали debian women project.
|
|
|
|3.98, Аноним (98), 17:02, 19/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
А ты за бесплатно работаешь, да?
Давай я тебе скину тогда одно ТЗ, а ты за бесплатно мне ПО напишешь.
То, что за опенсурс не надо платить, только твоя точка зрения.
Разработчики тратят своё время и жизнь на написание этого по, поэтому они совсем не против денежного вознаграждения.
А с твоей точкой зрения, линукс загнется через 2 дня, ибо за просто так никто опер сурс делать не будет.
Кстати у Линуса Торвальдса ЗП в год около 6000 тысяч долларов.
Иди отпиши ему, что он должен сейчас просто так писать опер сурс.
Он поржет над тобой и отправит тебя на 3 весёлых буквы.
|
|
|
|4.106, Аноним (106), 17:29, 19/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Нет, представь себе, работаю я не за бесплатно, но делаю при этом не то, что н... большой текст свёрнут, показать
|
|
|
|5.116, Аноним (98), 18:06, 19/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
>И это плохо. Потому что вот когда он начал её получать, линукс и начал скатываться, потому что вместо написания хорошего кода (т. е. создания мирового добра) он начал заниматься тем, что нужно феминисткам, которые платят ему зарплату, т. е. корёжением кода с поломками совместимостей.
Вы всегда можете написать свою ос как хотите. Это же опер сурс. И делайте её за так.
Ну а насчёт поработать за так в опен сурс. Отвечу заранее: иди сам и работай в опер сурс бесплатно.
|
|
|
|
|
|7.163, Аноним (98), 21:28, 19/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ну и лицемер же вы.
По вашей точке зрения на мир - пишут код за деньги в опен сурсе только злодеи и подонки.
Но при этом вы без зазрения совести пользуетесь трудом этих подонков и указываете другим как жить.
Какое же это лицемерие и наглость.
Вы просто очередная лгун с opennet.
Мне искренне жаль своего потраченного времени на вас.
|
|5.125, Аноним (98), 18:28, 19/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>Можешь писать своё ТЗ в коменты, но чтобы кто-то, например я, написал по нему опенсорс, ты должен убедить например меня, что твой проект представляет собой большее добро, чем мои текущие (о которых я здесь говорить не буду во избежание деанона фемками). Если не убедишь - пустозвон. Это опенсорс, детка.
Ясно, понятно, ты сам очередной пустозвон.
Можешь только писать красивые слова, а как только дошло все до дела, пошли отговорки. Впрочем ничего другого от людей, требующих от других работать за бесплатно я и не ожидал.
Всего хорошего.
|
|
|
|6.129, Аноним (130), 18:34, 19/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Пустьзвон здесь только ты, потому что *работать* бесплатно никто не предлагает. Бесплатно предлагают бороться со злом, весь опенсорс на этом построен. Но тогда объяснить другим, что ты предлагаешь именно бороться со злом - твоя прямая обязанность.
|
|3.134, Аноним (-), 18:55, 19/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Целиком и полностью поддерживаю. Опенсорс - это прежде всего идея. А когда идея становится проплаченной, она перестаёт быть идеей.
|
|
|
|4.155, Аноним (155), 20:57, 19/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
>становится проплаченной
Вы точно понимаете значение слова opensource?
|
|1.11, Аноним (13), 12:29, 19/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
Просто кути5 сегодня - хватает всем и на всё. Потому и не спешат бежать. Некоторым(не мне, из-за HIDPI) даже третьей версии хватате.
|
|1.22, pofigist (?), 12:41, 19/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
|
Интересно. Из RHEL8 его выкинули изначально, дебиан - следующий... Qt походу умирает. Жаль.
|
|
|
|2.28, Аноним (14), 12:45, 19/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Дебьян умер давно, после того как все изначальные разработчики уволились из-за s-d. REHL следующий.
|
|
|
|3.35, Аноним (23), 13:06, 19/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Ну прям день пророков. В каком месте-то он умер, можешь пояснить?
|
|
|
|2.34, Аноним (29), 13:05, 19/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Единственное адекватное нативное средство кроссплатформы на все актуальные десктоп и мобайл платформы
Альтернативы?
|
|
|
|
|
|
|
|5.66, Имя (?), 14:50, 19/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Обещают в будущем интерфейс для интеграции с любыми фреймворками, он ведь в opengl рендерит
|
|
|
|4.48, Аноним (29), 14:01, 19/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Адекватных. Я не зря это дописал.
У Embarcadero даже IDE нет на онтопик
|
|
|
|5.51, Аноним (51), 14:08, 19/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
|
Пока qt не предоставит нормальные статические линкованные файлы на выходе, я даже не рассматриваю ее как IDE. Да можно собрать свое из сорцоы под каждую ОС.
|
|
|
|4.69, Аноним (29), 15:16, 19/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Не знаю, каким надо быть извращенцем, чтоб использовать это на мобилках
Это как Qt Widgets на iOS собрать
|
|
|
|5.165, Lex (??), 21:35, 19/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Особенность десктопов и мобил уже в том, что им в принципе не может потребоваться одинаковое приложение с одинаковыми интерфейсами уже даже ввиду разных габаритов и соотношений экранов, методов взаимодействия пользователя с «железкой» и проч.
Если надобится - значит, что-то пошло не так.
И, кстати, по поводу эпически кроссплатформенных интерфейсов - вебстраница. Открывается везде и на всем, где есть совместимый браузер.
С функционалом - сложнее, но очень многие вещи уже можно делать посредством веба.
Просто, умеренно-быстро, не требует компиляций и порог входа условно-небольшой( хотя попробуй изучить html 5, css 3, свеженький JS, инструментарий для его обработки и проч ).
Но результат ИМХО получается весьма неплохим.
|
|1.33, Дима (??), 13:00, 19/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Поэтому и придумали SNAP и другие аналоги. Правда я сам сильно их недолбливаю, лучше уж из бинарников запускать.
|
|
|
|2.55, Михаил Павлович (?), 14:20, 19/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Да. Давайте откажемся от всех этих пакетных менеджеров, снапов, флатпаков. Будем как в винде софт распространять. Придумаем инсталяторы, будем в них паковать софт вообще со всеми зависимостями, даже GlibC будем ложить, ну а мало ли. А ещё лучше, будем статически всё линковать, компиляторы быстро компилируют.
|
|
|
|3.64, Аноним (64), 14:48, 19/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
До сих пор не понимаю почему так не делается в никсах. Софт который работает только в пределах поддержки дистра не дело.
|
|
|
|4.80, Аноним (76), 15:58, 19/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Потому что любой серьёзный софт тянет сотни зависимостей. По вашей схеме мейнтейнеры каждого такого мегапакета должны заботиться обо всех этих зависимостях. Это на порядки увеличивает сложность поддержки, к тому же ухудшает контроль за качеством — больше вероятность не только сбоев, но и вредоносных изменений. Экосистема Windows (равно как и macOS, *BSD и т.д.) частично выигрывает ещё и за счёт своей единообразности: стабильное API, единый набор системных компонентов. В Linux этой роскоши нет.
|
|4.92, Аноним (92), 16:42, 19/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Потому, что если в библиотеке находится дыра, то придется обновить все приложения использующие её. Если это дыра в glibc то придётся переустановить всю ОС, а это трафик, процессорное время и ресурс SSD. Разделяемые библиотеки они именно для снижения расходов существуют.
|
|2.143, user (??), 19:43, 19/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Неотключаемые обновления они могут засунуть себе в телевизор.
|
|
|
|
|
|
|
|4.133, P (?), 18:53, 19/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Мг. А сама Убунта основана на Дебиане, отсюда и вопрос.
|
|1.54, Аноним (54), 14:15, 19/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Надо подсказать мэйнтейнерам из Debian включать в дистрибутив _LTS_ версии Qt. Они же включают предшествующую версию LTS, а потом портируют вручную из LTS. Маразм же.
|
|
|
|2.57, Аноним (57), 14:24, 19/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Просто циклы релизов Debian и Qt не совпадают. А обновлять минорную версию Qt в стабильном дистрибутиве - это из области фантастики.
Но для админа локалхоста всегда есть Debian testing, зачем у себя на компе держать stable, непонятно.
|
|2.60, Alex (??), 14:43, 19/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Хорошая идея, вот только LTS Qt платный, Debian будет сам платить за всех? Если что одна лицензия 4к долларов стоит на Qt. Поэтому мб вы сами задонатите столько денег, чтобы на всех хватило?
|
|
|
|3.84, Аноним (84), 16:15, 19/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
А разве платные не бинарники? Я думал исходники можно брать и собирать.
|
|
|
|
|
|5.109, Аноним (109), 17:33, 19/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Не имеют права зажать больше чем на 12 месяцев. А тормоза в дебиане всё равно больше.
|
|
|
|6.119, Вкусная водочка (ok), 18:10, 19/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
12 месяцев без секьюрити-патчей - ни один дистр не возьмёт на себя такую ответственность. Здесь в выигрыше только роллинг-дистры, ибо они сразу переходят на новую версию.
|
|3.145, user (??), 19:47, 19/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Самый свежий из бесплатных, я не понимаю в чём проблема. Для остальных тарболов backports, для гита experimental.
|
|2.65, Аноним (64), 14:49, 19/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Единственное что им можно подсказать не использовать это проприетарное гэ с мутной лицензией
|
|
|
|2.71, Sunderland93 (ok), 15:34, 19/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
|
Никто никуда не бежит, новость прочти внимательно. У людей тоже есть личная жизнь, работа. А пакетить таких монстров как Qt- та ещё задачка. Особенно при переносе патчей. Вот если бы объявили Qt5 deprecated сразу после выхода 6 - глядишь они бы и продолжили работать как работали. А так паковать уже 2 суперкомбайна - черезчур.
|
|1.74, Аноним (95), 15:43, 19/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
Выпускать новые версии QT выгодно только самому Qt Project, потому что они на это заработывают.
Выпуск новых версиий QT не даёт пользы конечному пользователю.
Вообще постоянная разработка софта, это афера придуманная самими пограмистами, чтобы было за что деньги получать.
Программу надо написать один раз, чтобы работала как надо и все.
Вон авторы форка KDE 3.5 TDE Trinity форкнули себе QT. Это самый лучший вариант, что можно придумать.
|
|
|
|2.88, Lefsha (ok), 16:30, 19/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Товарищ отчасти прав.
В свете сказанного мной ниже мы имеем очевидную проблему.
Программа А версии 1 зависит от библиотеки B начиная с версии 2 до версии 3.
Если вышла новая версия библиотеки B v4, а старые версии помечены как небезопасные,
то уже нет возможности установить программу A пока она не обновится до версии 2, когда совместимость будет восстановлена. Казалось бы какая ерунда.
Проблема заключается в том, что во-первых условная программа зависит часто от минимум дюжины библиотек каждая из которых в свою очередь зависит еще от десятка других.
Во-вторых существует много программ, которые зависят от похожего списка библотек.
И все они развиваются с разной скоростью. Без специальных мер, автоматически через определенное время наступает ситуация, когда одну программу собрать уже нельзя, а другую еще нельзя.
Тоже касается библиотек.
Просто пользователи дистрибутивов с этим редко сталкиваются, так как за них всю работу выполняют
разработчики дистрибутивов.
Для облегчения жизни всех было бы идеально запретить обновлять программы и библиотеки чаще, чем раз в год имея версии с долгой поддержкой, где обновление возможно раз в 3-5 лет.
Но я не знаю ни одних разработчиков библиотек, которые бы с этим согласились.
Это обычно молодые люди, которые по своей наивности уверены, что еще пару изменений
и наступит рай. За это их должны бить линейкой по пальцам более старшие товарищи.
Но таких нет. Тот же Linux слишком часто меняет версии. Хотя для него цикл - 1 версия в 5 лет было бы идеальным подходом. И пользователям приходится самим исправлять ситуацию оставаясь на много версий назад в своих рабочих машинах.
Я бы тут с удовольствием повторил жест Линуса в сторону NVIDIA обращенный к нему самому.
кому нужна эта гонка?
|
|
|
|3.91, Аноним (95), 16:41, 19/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Я к тому что жить можно, только если дистрибутив с одной средой рабочего стола, напритмер КДЕ, и QT соответствующей версии и сторонние программы пишут основываясь на этих вирсиях.
Допуским Кубунту, какой-то фиксированной версии, для него пишут программы. Вышла новая Кутэ, выпустили новую версию КДЕ и соответственно Кубунту, сторонние разработчики тоже обновились.
А то что мы сейчас имеем это адок.
|
|3.161, Аноним (154), 21:23, 19/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>наступает ситуация, когда одну программу собрать уже нельзя, а другую еще нельзя.<
держите хоть 5 библиотек
|
|1.83, Lefsha (ok), 16:08, 19/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
На самом деле сопровождение пакетов это действительно большая проблема Я не зна... большой текст свёрнут, показать
|
|
|
|2.112, Аноним (112), 17:52, 19/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Программа элементарно не собирается из-за того что забыли включить обычный incl... большой текст свёрнут, показать
|
|2.158, Аноним (144), 21:14, 19/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Короче по твоему мнению надо заставить всех разрабов бандлить свои либы, линковать протухшие дырявые версии статически (ну, чтобы мейнтейнеров лишний раз не напрягать, конечно же) и далее по списку. Зачем тогда вообще нужны мейнтейнеры и их дистрибутивы? Пусть все желающие мейнтейнеры объединятся под одним флагом, разрабы будут клепать своё дерьмо как и раньше, все будут счастливы! Разве что все кроме пользователей.
|
|
|
|2.127, Аноним (45), 18:31, 19/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Если только для себя любимого. А то если захочешь опубликовать, то в дистрах Qt 4 и нет уже.
|
|1.128, Аноним (128), 18:33, 19/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
|
рип дебиан. они хоть что-то могут поддерживать или после десятилетия сустемдэ все мейнтейнеры закончились?
|
|1.135, Dmitry Shachnev (ok), 18:57, 19/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
Как один из двух текущих мэйнтейнеров Qt 5, считаю что это сугубо внутренний процесс и наверное даже недостойно новости на OpenNet. Qt 6 без сопровождения не останется, просто это новые пакеты и им нужны новые мэйнтейнеры (как и всем новым пакетам).
|
|
|
|2.139, Аноним (138), 19:33, 19/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> без сопровождения не останется, просто это новые пакеты и им нужны новые мэйнтейнеры
"У людей нет хлеба? Ну, пусть тогда едят пирожные!" (с)
|
|1.147, Аноним (140), 19:53, 19/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Вот бы строгость и качество Qt и простоту и удобство GTK в новом пакете и универсальность под всеми дистрибутивами ну то есть какой-то WinAPI что ли
|
|
|
|2.168, Аноним (138), 22:00, 19/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> давно зрели сомнения
созрели сразу, как только перешли на системду.
|