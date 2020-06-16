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Первый тестовый выпуск Qt 6

16.06.2020 12:43

Компания Qt Company опубликовала первый тестовый выпуск новой ветки Qt 6, в которой будут предложены значительные архитектурные изменения, а для сборки потребуется компилятор, поддерживающий стандарт C++17. Выпуск включает в себя только начальный каркас будущего релиза Qt 6, который намечен на 1 декабря 2020 года. Функциональность в ветке Qt 6 будет расширяться до объявления заморозки кодовой базы 31 августа.

В состав первой тестовой сборки включены модули: Qt Core, Qt GUI, Qt Widgets, Qt Network, Qt QML, Qt Quick, Qt Quick Controls, Qt SVG, Qt Network Authorization, Qt SQL и Qt Test.

Ключевые особенности Qt 6:

  • Абстрагированный графический API, не зависящий от 3D API операционной системы. Ключевым компонентом нового графического стека Qt является движок рендеринга сцен, использующий прослойку RHI (Rendering Hardware Interface) для обеспечения работы приложений Qt Quick не только с OpenGL, но и поверх API Vulkan, Metal и Direct 3D.
  • Модуль Qt Quick 3D с API для создания интерфейсов пользователя на базе Qt Quick, сочетающих элементы 2D и 3D графики. Qt Quick 3D позволяет использовать QML для определения 3D-элементов интерфейсов без задействования формата UIP. В Qt Quick 3D для 2D и 3D можно использовать один runtime (Qt Quick), один макет сцены и один анимационный фреймворк, а для визуальной разработки интерфейса применять Qt Design Studio. Модуль решает такие проблемы, как большие накладные расходы при интеграции QML с контентом из Qt 3D или 3D Studio, и предоставляет возможность синхронизации анимации и преобразований на уровне отдельных кадров между 2D и 3D.
  • Реструктуризация кодовой базы с разбиением на более мелкие составные части и сокращением размера базового продукта. Инструменты для разработчиков и специализированные компоненты будут поставляться в виде дополнений, распространяемых через каталог-магазин Qt Marketplace.
  • Существенная модернизация QML:
    • Поддержка строгой типизации.
    • Возможность компиляции QML в представление на C++ и машинный код.
    • Перевод полной поддержки JavaScript в разряд опций (использование полнофункционального JavaScript-движка требует больших ресурсов, что мешает применению QML на таком оборудовании, как микроконтроллеры).
    • Отказ от версионирования в QML.
    • Унификация структур данных, дублирующихся в QObject и QML (позволит сократить потребление памяти и ускорить запуск).
    • Уход от генерации структур данных во время выполнения в пользу генерации во время компиляции.
    • Скрытие внутренних компонентов через использование приватных методов и свойств.
    • Улучшенная интеграция с инструментами разработки для рефакторинга и диагностики ошибок во время компиляции.
  • Добавление инструментов для обработки связанных с графикой ресурсов на этапе компиляции, например, для преобразования PNG-изображений в сжатые текстуры или для конвертации шейдеров и мешей в оптимизированные бинарные форматы для конкретного оборудования.
  • Встраивание унифицированного движка для тем оформления и стилей, позволяющего добиться внешнего вида приложений на базе Qt Widgets и Qt Quick, родного для разных мобильных и настольных платформ.
  • В качестве системы сборки решено использовать CMake вместо QMake. Поддержка сборки приложений при помощи QMake будет сохранена, но сам Qt будет собираться с использованием CMake. CMake выбран, так как данный инструментарий получил широкое распространение в среде разработчиков проектов на C++ и поддерживается во многих интегрированных средах разработки. Разработка сборочной системы Qbs, которая претендовала на роль замены QMake, продолжена сообществом.
  • Переход при разработке на стандарт C++17 (ранее использовался C++98). В Qt 6 планируют реализовать поддержку многих современных возможностей C++, но без потери обратной совместимости с кодом на основе прошлых стандартов.
  • Возможность использования в коде на C++ некоторой функциональности, предлагаемой для QML и Qt Quick. В том числе будет представлена новая система свойств для QObject и подобных классов. Из QML в ядро Qt будет интегрирован движок для работы с привязками (binding), что позволит снизить нагрузку и потребление памяти для биндингов и сделать их доступными для всех частей Qt, а не только для Qt Quick.
  • Расширение поддержки дополнительных языков, таких как Python и WebAssembly.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.qt.io/blog/first-q...)
  2. OpenNews: Опубликован план развития функциональности Qt 6
  3. OpenNews: Начальный план разработки Qt 6
  4. OpenNews: Проект Qt прекращает разработку сборочной системы Qbs в пользу CMake
  5. OpenNews: Qt Company обдумывает переход к публикации свободных релизов Qt через год после платных выпусков
  6. OpenNews: Релиз фреймворка Qt 5.15
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53164-qt
Ключевые слова: qt
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  • 1.1, Аноним (1), 12:48, 16/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Ждём ебилдов или flutter desktopов?
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 12:57, 16/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +8 +/
    Ждём анархии в кедах...
     
     
  • 3.45, Стандартный (?), 15:22, 16/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну что STD в контейнерах, с лямбдами?
     
  • 3.63, Тот_Самый_Анонимус (?), 16:36, 16/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Такой же как в шышыа, или поцивилизованнее?
     
  • 2.6, proninyaroslav (ok), 13:03, 16/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Flutter, как мне кажеться, больше приуспел чем QML. Видимо Qt не сильно вкладывалась в этой направление. Сейчас же они позиционируют QML как решение для встраиваемых систем.
     
     
  • 3.11, Аноним (11), 13:26, 16/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    вот только оно для мобилок и от гугла
     
     
  • 4.12, proninyaroslav (ok), 13:31, 16/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Flutter web и desktop. Пока сыроват, но всё же. От гугла: Qt тоже корпоративный продукт, и сейчас гнут палку похлеще любого гугла.
     
     
  • 5.25, Аноним (11), 14:13, 16/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    таки лучше qt, чем гугл. они занимаются одним продуктом и никогда его не выкинут
     

  • 1.3, iPony129412 (?), 12:57, 16/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Скоро бабахнет в КДЕ
    Надо выкидывать старые технологии.
    Qt 4 вон в Ubuntu только что выкинули.
     
     
  • 2.7, Чуваг (?), 13:03, 16/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    Да, GPL выкинут и перейдут на модномолодежный EULA.
     
  • 2.46, Аноним (46), 15:23, 16/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Скоро бабахнет в КДЕ
    >Надо выкидывать старые технологии.

    У тебя-то в голове постоянно бабахает.

     

  • 1.4, Аноним (4), 13:01, 16/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Если MOC выкинут и заменят чем-то вроде Boost.Signals2 и аналогичной библиотекой для свойств, Qt, наконец, станет труЪ православным каноническим C++ фреймворком. Тогда можно будет говорить "пишу на C++", вместо "пишу на Qt". Хотя, к тому времени 95% кода уже будет писаться на QML.
     
     
  • 2.19, barmaglot (??), 13:50, 16/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Нет не станет. У них до сих пор строки не из std.

    Я вот ждал, что они наконец на STL переведут большую часть своего барахла. А получилось вот так:

    >Переход при разработке на стандарт C++17 (ранее использовался C++98). В Qt 6 планируют реализовать поддержку многих современных возможностей C++, но без потери обратной совместимости с кодом на основе прошлых стандартов.

     
     
  • 3.29, Аноним (29), 14:21, 16/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    > У них до сих пор строки не из std

    И это прекрасно

     
     
  • 4.43, barmaglot (??), 15:04, 16/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > И это прекрасно

    Чем-же это прекрасно?
    Вы ещё скажите, что STL нужно всеми силами избегать.
    Понаделали своих собственных рукожопых контейнеров....

     
     
  • 5.57, Аноним (57), 15:48, 16/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Чем-же это прекрасно?

    вероятно софт без поддержки все еще можно будет собрать без серьезных патчей
    >Вы ещё скажите, что STL нужно всеми силами избегать.

    это слишком сильно сказано, но utf-8 строк в std вроде нет. Точнее такую строку можно впихнуть в std::string, но на этом все
    >но без потери обратной совместимости с кодом на основе прошлых стандартов.

    если они сделают это в виде оберток над std, то что в этом плохого? Старые проекты будут использовать обертки, новые — напрямую

     
  • 3.48, Стандартный (?), 15:24, 16/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Никогда они не перейдут полностью на STD чисто из-за того что они подсаживают на frendly контейнеры с кучей дублирующих алгоритов, который вызываються через методы, что для новичка удобнее, а потом привычка и вот это все.
     
  • 3.53, DerRoteBaron (ok), 15:42, 16/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На строках из STL честный юникод (даже utf-32 на u32string) не сделать, а в Qt это как раз нужно и при выпиливании создаст кучу ненужных проблем
     
     
  • 4.56, Строковый (?), 15:45, 16/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не неси чушь, QString был на UTF-16 теперь в Qt6 будет на UTF-8, STD подерживает UFT-8 потому что обайтные доп коды.
     
  • 4.59, Знаток (?), 15:49, 16/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Написал STL и опорафинился (Standard Template Library, STL) — стандартная библиотека шаблонов в языке программирования C++. String это STD просто набор псевдоконтейнера в пространстве имен.
     
  • 2.23, SR_team (ok), 14:07, 16/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Boost.Signals2

    говно тяжеленное

     
     
  • 3.31, Аноним (31), 14:25, 16/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Наглый навет.
     

  • 1.5, Аноним (5), 13:03, 16/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >Перевод полной поддержки JavaScript в разряд опций

    Сначала все тащили к себе это проклятие веб-браузеров, потом долго и радостно годами оптимизировали, а теперь начинают потихоньку выпиливать.

     
     
  • 2.39, Аноним (39), 14:56, 16/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как-то сделал немного математики для этой штуки (благо от С отличия практически только в заголовках). Показал французу. Спросил, на чем это написано и очень удивился.
     
  • 2.50, Аноним (46), 15:26, 16/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >а теперь начинают потихоньку выпиливать

    Ваши бы слова, да Electron'у в уши.

     

  • 1.8, topin89 (ok), 13:10, 16/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот любопытно, они сделают move-конструкторы для QObject, или unique-указатели вместо голых? На C++11 все уже давно перешли.
     
     
  • 2.9, Аноним (31), 13:18, 16/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >  или unique-указатели вместо голых

    Чтобы это могло значить? Тебе и сейчас никто не мешает использовать std::unique_ptr в Qt. Или вообще не использовать указатели, а размещать объекты на стеке.

     
     
  • 3.10, Аноним (11), 13:25, 16/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > Или вообще не использовать указатели, а размещать объекты на стеке.

    иди почитай, что такое указатели и чем стек отличается от кучи, чтобы больше так не позориться

     
     
  • 4.15, anon345634758 (?), 13:41, 16/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    а что собственно не так?
     
     
  • 5.26, Аноним (11), 14:15, 16/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > Или вообще не использовать указатели, а размещать объекты на стеке.

    я типа теперь не должен юзать указатели для вещей на стеке? типа не разрешаете? а и как мне теперь без строк и массивов, которые тоже указатели?

     
     
  • 6.28, Аноним (31), 14:21, 16/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тебе никто ничего не запрещал, не психуй. Но использовать std::unique_ptr и аналоги для объектов на стеке - как минимум глупо, если не сказать больше.
     
     
  • 7.51, topin89 (ok), 15:27, 16/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Но использовать std::unique_ptr и аналоги
    > для объектов на стеке - как минимум глупо, если не сказать
    > больше.

    Ну да. Но ведь большая часть QObject'ов через new создаётся. Тут умные указатели были бы кстати. А если они уже внутри есть, то зачем двойное выделение на куче?

     
  • 5.49, topin89 (ok), 15:25, 16/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > а что собственно не так?

    Прост на указателях модифицировать дерево какой объект компу принадлежит гораздо удобнее. Особенно если каждый объект дерева может быть самых разных размеров (разных классов). При этом все элементы должны не пропадать после выхода из функции, в которой были созданы, и одним стеком тут не обойдёшься.

    Ну и понятно, если работаешь с большими массивами, но тут уж надеюсь и так понятно.

     
  • 4.17, Аноним (31), 13:46, 16/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Не стоит газифицировать космос - он большой. Если хочешь сказать что-то конкретное - говори конкретно.
     
  • 3.16, nelson (??), 13:44, 16/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > размещать объекты на стеке

    Две шнобелевки этому господину.

     
     
  • 4.18, Аноним (31), 13:49, 16/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тогда и авторов официальной документации не забудь отблагодарить https://doc.qt.io/qt-5/qtwidgets-mainwindows-application-example.html#the-main
     
     
  • 5.33, Аноним (33), 14:28, 16/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    там под капотом через d_ptr всё в куче, юноша
     
     
  • 6.36, Аноним (31), 14:37, 16/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    То есть по этой логике иметь указатель на d_ptr "под капотом" на кучу - правильно, а сразу положить объект на стек - "две шнобелевки"?
     
  • 3.44, topin89 (ok), 15:13, 16/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да понятно, что можно -- в той части кода, которая не QT.
    Но зачем, если внутри QObject уже есть свой самописный умный указатель, зачем передавать для наследования указатель?

    QObject a{};
    QObject b{a};

    А весёлая магия подсчёта ссылок -- внутри самих объектов. Нормальное RAII, короче.

     
  • 2.38, Аноним (38), 14:48, 16/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Наверное для вас будет открытие но qobject сам по себе smart pointer, именно поэтому возможны вещи типа qpointer,
    Который на самом деле аналог weak_ptr изнутри
     
     
  • 3.42, topin89 (ok), 15:02, 16/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тогда тем более непонятно, почему в 20-м году нужно создавать объекты через new и передавать голые указатели, если всё это можно запихнуть внутрь конструктора. И бонусом высвобождение ресурсов по выходу из видимости.

    Для QT5 я могу это понять, совместимость и всё такое. Но в новых-то продуктах, хотя бы как альтернативу, можно без голых указателей на каждый чих.

     
  • 2.40, Аноним (39), 14:58, 16/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > C++11

    Если бы из данного стандарта откровенную глупость убрать, которая генерирует ни к чему не обязывающие ворнинги, но засоряющие выдачу чисто эстетически.

     

  • 1.13, Аноним (13), 13:31, 16/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Т.е. ждем в опенсорсе через год?
     
  • 1.14, ms (??), 13:38, 16/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Когда ждать KDE 6? :)
     
     
  • 2.20, Аноним (20), 13:53, 16/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Аликс Поль недавно говорил про полгода-год.
     
  • 2.22, Аноним (20), 13:54, 16/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    После релиза 6.
     
  • 2.35, Аноним (31), 14:32, 16/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пусть Wayland в 5 сначала допилят.
     
     
  • 3.47, Аноним (47), 15:24, 16/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Вэйленлд нужен 2,5 калекам, поэтому его не надо вообще "пилить".
     

  • 1.21, ua9oas (ok), 13:53, 16/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    И будут ли такие "мозги" совместимы и со старым "железом"? (И улучшится ли там и как-либо и поддержка "Wayland"?)
     
  • 1.24, InuYasha (??), 14:10, 16/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А что там с лицухой? ТроллТех будет троллить или free version останется free?
     
     
  • 2.41, Аноним (39), 15:01, 16/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Меня больше волнует, в каком виде это будет. То, что сейчас с 5.15 (можете ознакомиться у них на сайте), совершенно не устраивает.
     

  • 1.27, user90 (?), 14:18, 16/06/2020 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –4 +/
     

     ....ответы скрыты модератором (2)

  • 1.32, Аноним (32), 14:27, 16/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    " Возможность компиляции QML в представление на C++ и машинный код. " два года ждал.
     
     
  • 2.34, Аноним (33), 14:31, 16/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    ну вообще-то в qtquickcompiler это давно добавили. сначала сделали в байткод, потом в плюсы
     
     
  • 3.52, Аноним (52), 15:31, 16/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    qtquickcompiler сначала в коммерческую версию добавили, в бесплатной не было
     
     
  • 4.54, Zifix (?), 15:42, 16/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А кто вам сказал, что сейчас в бесплатной будет?
     

  • 1.55, ann (??), 15:43, 16/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Реструктуризация кодовой базы с разбиением на более мелкие составные части и сокращением размера базового продукта.

    Вот это правильно, годное направление. И так вполне уже разбили удобно, двигаемся дальше.

     
  • 1.58, gfederix (ok), 15:48, 16/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А исходников то нету :(
     
  • 1.60, Аноним (60), 15:56, 16/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Кокой хороший годный кумыс, довайте на нём всё перепишем, и жуэс ещё, чтобы каждая макака могла написать "приложение" на "плюсах".

    Ой, компиляций, типизация, генерация мама, мы в аду мама!

     
  • 1.61, Михайло (??), 16:01, 16/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Тем временем гтк 4 все никак не закончат
     
     
  • 2.62, Аноним (62), 16:16, 16/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И не надо. А то напишут  {println('Hello!')}, а затем 10 лет по одной строчке дописывать свою альфа-версию.
     

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