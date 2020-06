Первый тестовый выпуск Qt 6

2.9 , Аноним ( 31 ), 13:18, 16/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > или unique-указатели вместо голых Чтобы это могло значить? Тебе и сейчас никто не мешает использовать std::unique_ptr в Qt. Или вообще не использовать указатели, а размещать объекты на стеке.

3.10 , Аноним ( 11 ), 13:25, 16/06/2020 > Или вообще не использовать указатели, а размещать объекты на стеке. иди почитай, что такое указатели и чем стек отличается от кучи, чтобы больше так не позориться

4.15 , anon345634758 ( ? ), 13:41, 16/06/2020 а что собственно не так?

5.26 , Аноним ( 11 ), 14:15, 16/06/2020 > Или вообще не использовать указатели, а размещать объекты на стеке. я типа теперь не должен юзать указатели для вещей на стеке? типа не разрешаете? а и как мне теперь без строк и массивов, которые тоже указатели?

6.28 , Аноним ( 31 ), 14:21, 16/06/2020 Тебе никто ничего не запрещал, не психуй. Но использовать std::unique_ptr и аналоги для объектов на стеке - как минимум глупо, если не сказать больше.

7.51 , topin89 ( ok ), 15:27, 16/06/2020 > Но использовать std::unique_ptr и аналоги

> для объектов на стеке - как минимум глупо, если не сказать

> для объектов на стеке - как минимум глупо, если не сказать > больше. Ну да. Но ведь большая часть QObject'ов через new создаётся. Тут умные указатели были бы кстати. А если они уже внутри есть, то зачем двойное выделение на куче?

5.49 , topin89 ( ok ), 15:25, 16/06/2020 > а что собственно не так? Прост на указателях модифицировать дерево какой объект компу принадлежит гораздо удобнее. Особенно если каждый объект дерева может быть самых разных размеров (разных классов). При этом все элементы должны не пропадать после выхода из функции, в которой были созданы, и одним стеком тут не обойдёшься. Ну и понятно, если работаешь с большими массивами, но тут уж надеюсь и так понятно.

4.17 , Аноним ( 31 ), 13:46, 16/06/2020 Не стоит газифицировать космос - он большой. Если хочешь сказать что-то конкретное - говори конкретно.

3.16 , nelson ( ?? ), 13:44, 16/06/2020 > размещать объекты на стеке Две шнобелевки этому господину.

4.18 , Аноним ( 31 ), 13:49, 16/06/2020 Тогда и авторов официальной документации не забудь отблагодарить https://doc.qt.io/qt-5/qtwidgets-mainwindows-application-example.html#the-main

5.33 , Аноним ( 33 ), 14:28, 16/06/2020 там под капотом через d_ptr всё в куче, юноша

6.36 , Аноним ( 31 ), 14:37, 16/06/2020 То есть по этой логике иметь указатель на d_ptr "под капотом" на кучу - правильно, а сразу положить объект на стек - "две шнобелевки"?

3.44 , topin89 ( ok ), 15:13, 16/06/2020 Да понятно, что можно -- в той части кода, которая не QT.

Но зачем, если внутри QObject уже есть свой самописный умный указатель, зачем передавать для наследования указатель? QObject a{};

QObject b{a}; А весёлая магия подсчёта ссылок -- внутри самих объектов. Нормальное RAII, короче.

2.38 , Аноним ( 38 ), 14:48, 16/06/2020 Наверное для вас будет открытие но qobject сам по себе smart pointer, именно поэтому возможны вещи типа qpointer,

Который на самом деле аналог weak_ptr изнутри

3.42 , topin89 ( ok ), 15:02, 16/06/2020 Тогда тем более непонятно, почему в 20-м году нужно создавать объекты через new и передавать голые указатели, если всё это можно запихнуть внутрь конструктора. И бонусом высвобождение ресурсов по выходу из видимости. Для QT5 я могу это понять, совместимость и всё такое. Но в новых-то продуктах, хотя бы как альтернативу, можно без голых указателей на каждый чих.

2.40 , Аноним ( 39 ), 14:58, 16/06/2020 > C++11 Если бы из данного стандарта откровенную глупость убрать, которая генерирует ни к чему не обязывающие ворнинги, но засоряющие выдачу чисто эстетически.