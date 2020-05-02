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Выпуск сборочного инструментария Qbs 1.16

02.05.2020 11:13

Представлен выпуск сборочного инструментария Qbs 1.16. Это третий выпуск после ухода компании Qt Company от разработки проекта, подготовленный силами сообщества, заинтересованного в продолжении разработки Qbs. Для сборки Qbs в числе зависимостей требуется Qt, хотя сам Qbs рассчитан на организацию сборки любых проектов. Qbs использует упрощённый вариант языка QML для определения сценариев сборки проекта, что позволяет определять достаточно гибкие правила сборки, в которых могут подключаться внешние модули, использоваться функции на JavaScript и создаваться произвольные правила сборки.

Используемый в Qbs язык сценариев адаптирован для автоматизации генерации и разбора сценариев сборки интегрированными средами разработки. Кроме того, Qbs не генерирует make-файлы, а сам, без посредников, таких как утилита make, контролирует запуск компиляторов и компоновщиков, оптимизируя процесс сборки на основе детального графа всех зависимостей. Наличие изначальных данных о структуре и зависимостях в проекте позволяет эффективно распараллеливать выполнение операций в несколько потоков. Для крупных проектов, состоящих из большого числа файлов и поддиректорий, производительность повторной пересборки с использованием Qbs может опережать make в разы - пересборка выполняется почти мгновенно и не заставляет разработчика тратить время на ожидание.

Напомним, что в 2018 году компанией Qt Company было принято решение о прекращении разработки Qbs. Qbs развивался как замена qmake, но в конечном счёте было решено использовать CMake в качестве основной сборочной системы для Qt в долгосрочной перспективе. Разработка Qbs теперь продолжена в форме независимого проекта, поддерживаемого силами сообщества и заинтересованными разработчиками. Для разработки пока продолжает использоваться инфраструктура Qt Company.

Основные новшества Qbs 1.16:

  • Обеспечено слияние списочных свойств в модулях, связанных взаимными зависимостями, что важно, например, при обработке таких флагов, как cpp.staticLibraries;
  • Добавлено автоматическое определение GCC и IAR для микроконтроллеров Renesas;
  • Добавлена поддержка Xcode 11.4 в macOS;
  • Расширены возможности модуля поддержки clang-cl;
  • Обеспечено автоматическое определение MSVC, clang-cl и MinGW в профилях, где явно не определено местоположение инструментария;
  • Упрощено включение и настройка отдельно устанавливаемой отладочной информации (cpp.separateDebugInformation) через секции Application и DynamicLibrary в параметрах проекта;
  • Добавлена поддержка Qt 5.14 для Android и обновлена утилита qbs-setup-android;
  • В настройки Qt.core.generateMetaTypesFile и Qt.core.metaTypesInstallDir добавлена поддержка JSON-файлов, генерируемых утилитой moc (Qt >= 5.15);
  • Добавлена поддержка представленного в Qt 5.15 нового механизма декларирования типов для QML;
  • Добавлена настройка ConanfileProbe для упрощения интеграции Qbs с пакетным менеджером Conan (для C/C++).


  1. Главная ссылка к новости (https://www.qt.io/blog/qbs-1.1...)
  2. OpenNews: Сотрудник Red Hat представил сборочную систему Goals. Выпуск GNU Make 4.3
  3. OpenNews: Google развивает модульную сборочную систему Soong для Android
  4. OpenNews: Выпуск сборочной системы Meson 0.52
  5. OpenNews: Проект Qt прекращает разработку сборочной системы Qbs в пользу CMake
  6. OpenNews: Выпуск сборочного инструментария Qbs 1.15 и среды разработки Qt Design Studio 1.4
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/52863-qbs
Ключевые слова: qbs, qt, build
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Обсуждение (6) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 11:16, 02/05/2020 [ответить]  
    		• +3 +/
    Оно еще выходит? Неплохо.
    Хорошая замена всему этому синтаксическому недоразумению в других сборочных тулзах.
     
     
  • 2.2, Fracta1L (ok), 11:30, 02/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –7 +/
    Любая новость хороша, если не про очередную сишную дырень.
     
     
  • 3.3, Аноним (3), 11:46, 02/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    в любой новости найдется фрактал, приплетающий сишную дырень

    Студент сельхоза выучил на экзамен только строение блохи. Ну тянет он билет — там строение собаки. Вот он и начинает:
    — Собака — животное на четырех лапах, покрыто шерстью. А в шерсти водятся блохи…И дальше про блох все что знает.
    Препод:
    — Ладно, ладно. Расскажите нам о строении коровы.
    — Ну, корова, это животное на четырех ногах, питается травой, покрыто шерстью. А вот в шерсти водятся блохи, ну и дальше по тексту.
    — Ладно, хватит. Расскажите нам тогда про строение рыбы.
    — Рыба живет в воде, шерсти у нее конечно нет, но вот если бы она у нее была, то в ней обязательно водились бы блохи…

     
     
  • 4.4, антифрактал (?), 11:49, 02/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если бы фрактал был мартыном, то у него была бы шерсть, а в шерсти были бы блохи...
     
  • 2.5, Аноним (5), 13:36, 02/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А чем тебе месон не угодил? Хотя и как альтернатива цмаке так себе.
     
     
  • 3.6, curver (ok), 15:08, 02/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    gn же есть.
     
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