Представлен выпуск сборочного инструментария Qbs 1.16. Это третий выпуск после ухода компании Qt Company от разработки проекта, подготовленный силами сообщества, заинтересованного в продолжении разработки Qbs. Для сборки Qbs в числе зависимостей требуется Qt, хотя сам Qbs рассчитан на организацию сборки любых проектов. Qbs использует упрощённый вариант языка QML для определения сценариев сборки проекта, что позволяет определять достаточно гибкие правила сборки, в которых могут подключаться внешние модули, использоваться функции на JavaScript и создаваться произвольные правила сборки. Используемый в Qbs язык сценариев адаптирован для автоматизации генерации и разбора сценариев сборки интегрированными средами разработки. Кроме того, Qbs не генерирует make-файлы, а сам, без посредников, таких как утилита make, контролирует запуск компиляторов и компоновщиков, оптимизируя процесс сборки на основе детального графа всех зависимостей. Наличие изначальных данных о структуре и зависимостях в проекте позволяет эффективно распараллеливать выполнение операций в несколько потоков. Для крупных проектов, состоящих из большого числа файлов и поддиректорий, производительность повторной пересборки с использованием Qbs может опережать make в разы - пересборка выполняется почти мгновенно и не заставляет разработчика тратить время на ожидание. Напомним, что в 2018 году компанией Qt Company было принято решение о прекращении разработки Qbs. Qbs развивался как замена qmake, но в конечном счёте было решено использовать CMake в качестве основной сборочной системы для Qt в долгосрочной перспективе. Разработка Qbs теперь продолжена в форме независимого проекта, поддерживаемого силами сообщества и заинтересованными разработчиками. Для разработки пока продолжает использоваться инфраструктура Qt Company. Основные новшества Qbs 1.16: Обеспечено слияние списочных свойств в модулях, связанных взаимными зависимостями, что важно, например, при обработке таких флагов, как cpp.staticLibraries;

Добавлено автоматическое определение GCC и IAR для микроконтроллеров Renesas;

Добавлена поддержка Xcode 11.4 в macOS;

Расширены возможности модуля поддержки clang-cl;

Обеспечено автоматическое определение MSVC, clang-cl и MinGW в профилях, где явно не определено местоположение инструментария;

Упрощено включение и настройка отдельно устанавливаемой отладочной информации (cpp.separateDebugInformation) через секции Application и DynamicLibrary в параметрах проекта;

Добавлена поддержка Qt 5.14 для Android и обновлена утилита qbs-setup-android;

В настройки Qt.core.generateMetaTypesFile и Qt.core.metaTypesInstallDir добавлена поддержка JSON-файлов, генерируемых утилитой moc (Qt >= 5.15);

Добавлена поддержка представленного в Qt 5.15 нового механизма декларирования типов для QML;

Добавлена настройка ConanfileProbe для упрощения интеграции Qbs с пакетным менеджером Conan (для C/C++).



