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Сотрудник Red Hat представил сборочную систему Goals. Выпуск GNU Make 4.2

20.01.2020 10:18

Ричард Джонс (Richard WM Jones), автор libguestfs, работающий в компании Red Hat, объявил о начале работы над новой сборочной утилитой Goals, нацеленной на устранение недостатков и проблем в утилите make, при сохранении общей простоты и понятности сценариев. Утилита make проектировалась в 1976 году и имеет ряд концептуальных недоработок, в Goals планируется устранить эти недоработки не меняя общей концепции.

Решаемые проблемы:

  • Поддержка только одной тактики разрешения зависимостей - "сборочная инструкция запускается если целевой файл отсутствует или он старее одной из зависимостей". В Goals планируется реализовать и другие тактики, такие как проверка наличия URL, сравнение времени изменения с любым файлом, оценка сборки пакета в Koji, сравнение контрольных сумм, запуск тестовых наборов с выборочным пропуском тестов.
  • При обработке сборочных целей утилита make не разделяет файлы и имена правил, и, как следствие, отсутствует проверка того, что при запуске правила действительно будет создан файл, создание которого заявлено. Например, если при наличии правила с именем "test", запускающего скрипты с тестами, случайно будет создан файл с именем "test", то тесты перестанут вызываться, так как make посчитает, что цель собрана и не требует выполнения каких-либо действий (для обхода проблемы в make можно указать директиву ".PHONY: test"). Goals явно разделяет файлы и имена правил.
  • Проблема с предоставлением только одного параметра для сборочных инструкций.

    В Goals предлагается использовать произвольное число именованных параметров. Например, можно отдельно выделить из имени признак отладочного файла:

  • Завязка на shell-интерпретатор. Например, необходимость контролировать экранирование пробелов в именах файлов и каталогов, трата ресурсов на запуск отдельного shell-интерпретатора при выполнении каждой команды, двойная трактовка символа "$" (используется как в shell, так и в make), учёт отступов.

    Указанные проблемы решаются в Goals использованием символа "%" вместо "$" для сборочных переменных ("$" остаётся только для shell), применением парсера LALR(1), требующего обрамлять пути и имена файлов кавычками и выделять фигурными скобками блоки с кодом. Весь блок команда запускается в одном экземпляре командной оболочки, а внутри блока допускается произвольное форматирование кода, без привязки к специальным пробелам. 

    
Было:
    target: foo.o bar.o             
     ${CC} ${CFLAGS} $< -o $@       

Стало:
    "target": "foo.o", "bar.o" {
        %CC %CFLAGS %< -o %@
    }

Другие особенности Goals:

  • Опциональная поддержка задания произвольных имён и параметров: 
    
     goal all = : "target"

     goal link =
     "target" : "foo.o", "bar.o" { ... }

     goal compile (name) =
     "%name.o" : "%name.c", "dep.h" { %CC %CFLAGS -c $^ -o $@ }
  • Два режима запуска: режим make для сопоставления сборочных целей с именами файлов (например, файл "foo.o" соответствует цели "%name.o"), и режим прямой компиляции: 
    
     goal all = : link

     goal link =
     "target" : "foo.o", compile ("bar") { ... }

     goal compile (name) =
     "%name.o" : "%name.c", "dep.h" { %CC %CFLAGS -c $^ -o $@ }
  • Тактика сборки определяется специальными правилами, при помощи которых можно определять необходимость пересборки сборочной цели. Если осуществляется привязка к наличию файла, то это явно определяется через соответствующий признак ("target" для имени правила и *file("target") для проверки файла). 
    
  "target" : "foo.o", "bar.o" { ... }

  *file("target") : *file("foo.o"), *file("bar.o") { ... }
  • Разработчик может определять произвольные признаки сборочных тактик. Признак "*file" определён по умолчанию (@{...} указывает на подавление вывода, а "exit 99" сигнализирует о необходимости пересборки): 
    
   tactic *file (filename) = @{
      test -f %filename || exit 99
      for f in %<; do
          test %filename -ot "$f" && exit 99 ||:
      done
   }
  • Предлагается парсер сценариев на языке goals и runtime для выполнения языка, построения графа зависимостей и параллельного запуска работ. В состав входит стандартная библиотека вспомогательных функций, которые могут определяться на shell или с использованием специфичного синтаксиса сценариев goals. Функции могут вызываться как по имени, так и по шаблону (по аналогии с языком Пролог) 
    
    function wildcard (wc) returning strings = @{
        shopt -s nullglob
        wc=%wc
        for f in $wc; do echo "$f"; done
    }
  • Из планов на будущее упоминается поддержка типов, отличных от строк, возможность определения значений параметров по умолчанию и поддержка анонимных функций. 
    
    goal build (project, bool release = true) = ...
    build ("foo")
    build ("foo", false)

    let hello = { echo "hello" }

    let f = function (name, version) { CODE }
    f ("goals", "0.1")



    Тем временем, после почти четырёх лет разработки состоялся релиз системы сборки GNU Make 4.3. Кроме исправления ошибок, в новой версии можно отметить следующие улучшения:

    • Применение символа "#" внутри макроподстановок или при вызове функций теперь не обрабатывается как комментарий и не требует экранирования (например, теперь нужно писать "foo := $(shell echo '#')", а "foo := $(shell echo '\#')" будет приводить к выводу "\#").
    • Использование оператора '+=' для добавления к пустой переменной теперь не приводит к подстановке начального пробела, так же как и прикрепление пустой строки вконец переменной не приводит к добавлению финального пробела.
    • Добавлена возможность явного определения правил, генерирующих несколько сборочных целей при одном вызове. Для использования данной возможности при определении сборочной цели вместо символа ":" в правилах следует использовать "&:";
    • Реализована переменная ".EXTRA_PREREQS", через которую можно задать необходимые для цели дополнительные компоненты;
    • В Makefile теперь допускается выставление опции '-j' в переменных MAKEFLAGS для запуска в параллельном режиме;
    • Добавлена возможность использования вызова posix_spawn() вместо fork/exec;
    • Применяемый в Windows лимит на 63 параллельные работы (включая субпроцессы, запускаемые через выражения "$(shell)") увеличен до 4095;
    • Добавлена опция "--no-silent", отменяющая действие флагов "-s", "--silent" и "--quiet";
    • Добавлен сокращённый вариант опции "--eval" - "-E";
    • Для всех операций раскрытия по маске, включая "$(wildcard ...)", теперь применяется сортировка результата (для обеспечения предсказуемого на разных платформах поведения);
    • Добавлена поддержка новых версий Си-библиотек Glibc и musl;
    • Внесены оптимизации производительности;
    • Код перемещён из корня архива в каталог src/*.


  1. Главная ссылка к новости (https://lists.gnu.org/archive/...)
  2. OpenNews: Релиз системы сборки CMake 3.16
  3. OpenNews: Проект Qt прекращает разработку сборочной системы Qbs в пользу CMake
  4. OpenNews: Выпуск системы сборки GNU Make 4.2
  5. OpenNews: Разработчики из компании Google открыли код системы сборки Ninja
  6. OpenNews: Выпуск сборочной системы Bazel 2.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: make, goals, build
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Обсуждение (12) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:43, 20/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    systemd... firewalld...
    Теперь пришел черед make?

    "Тенденция..." (с)

     
  • 1.2, Аноним (2), 10:44, 20/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >http://

    Сразу ффтoпкy.

     
  • 1.3, Аноним (2), 10:45, 20/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Есть же ckati.
     
  • 1.4, EndrII (?), 10:46, 20/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    что-то этих сборочных систем стало слишком много ...
    чем больше их, тем сложнее разработчикам. потому что если нужная вам библиотека не поддерживает вашу систему сборки, вы должны горадить костылями ..
     
     
  • 2.7, Аноним (2), 11:00, 20/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >горадить

    Это как?

     

  • 1.5, Ноним (?), 10:56, 20/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    cmake лучше

    >требующего обрамлять пути и имена файлов кавычками и выделять фигурными скобками блоки с кодом

    сразу ф-топку. Писанины должно быть меньше, а не больше

     
     
  • 2.10, luciy_marciy (?), 11:13, 20/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Эмм, CMake - это генератор файлов для сборочных систем. То есть если goals зарелизится и будет популярной, то CMake потом сможет и её файлы создавать
     

  • 1.6, Аноним (6), 10:57, 20/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    имя немного неудачное. Назвал бы ее goatsee - пришел бы к определенному успеху.

     
  • 1.8, Аноним (8), 11:04, 20/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Все на мезон и ниндзю перешли с автотулзов? Начинаем новый виток прогресса!
     
     
  • 2.12, Аноним (-), 11:29, 20/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Иначе этих вебмакак придется уволить же... а им этого не хочется. Приходится имитировать бурную деятельность, резко находя фатальные недостатки во всем вокруг.
     

  • 1.9, Аноним (9), 11:09, 20/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А есть система сборки, чьи «мейкфайлы» можно читать, а не только писать? Эти потомки шелл-скриптов уж слишком ногострельны.
     
  • 1.11, Аноним (11), 11:16, 20/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > сотрудник RedHat

    это уже стало плохим трендом

     
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