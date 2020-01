Сотрудник Red Hat представил сборочную систему Goals. Выпуск GNU Make 4.2

Ричард Джонс (Richard WM Jones), автор libguestfs, работающий в компании Red Hat, объявил о начале работы над новой сборочной утилитой Goals, нацеленной на устранение недостатков и проблем в утилите make, при сохранении общей простоты и понятности сценариев. Утилита make проектировалась в 1976 году и имеет ряд концептуальных недоработок, в Goals планируется устранить эти недоработки не меняя общей концепции. Решаемые проблемы: Поддержка только одной тактики разрешения зависимостей - "сборочная инструкция запускается если целевой файл отсутствует или он старее одной из зависимостей". В Goals планируется реализовать и другие тактики, такие как проверка наличия URL, сравнение времени изменения с любым файлом, оценка сборки пакета в Koji, сравнение контрольных сумм, запуск тестовых наборов с выборочным пропуском тестов.

При обработке сборочных целей утилита make не разделяет файлы и имена правил, и, как следствие, отсутствует проверка того, что при запуске правила действительно будет создан файл, создание которого заявлено. Например, если при наличии правила с именем "test", запускающего скрипты с тестами, случайно будет создан файл с именем "test", то тесты перестанут вызываться, так как make посчитает, что цель собрана и не требует выполнения каких-либо действий (для обхода проблемы в make можно указать директиву ".PHONY: test"). Goals явно разделяет файлы и имена правил.

Проблема с предоставлением только одного параметра для сборочных инструкций. В Goals предлагается использовать произвольное число именованных параметров. Например, можно отдельно выделить из имени признак отладочного файла:

Завязка на shell-интерпретатор. Например, необходимость контролировать экранирование пробелов в именах файлов и каталогов, трата ресурсов на запуск отдельного shell-интерпретатора при выполнении каждой команды, двойная трактовка символа "$" (используется как в shell, так и в make), учёт отступов. Указанные проблемы решаются в Goals использованием символа "%" вместо "$" для сборочных переменных ("$" остаётся только для shell), применением парсера LALR(1), требующего обрамлять пути и имена файлов кавычками и выделять фигурными скобками блоки с кодом. Весь блок команда запускается в одном экземпляре командной оболочки, а внутри блока допускается произвольное форматирование кода, без привязки к специальным пробелам. Было: target: foo.o bar.o ${CC} ${CFLAGS} $< -o $@ Стало: "target": "foo.o", "bar.o" { %CC %CFLAGS %< -o %@ } Другие особенности Goals: Опциональная поддержка задания произвольных имён и параметров: goal all = : "target" goal link = "target" : "foo.o", "bar.o" { ... } goal compile (name) = "%name.o" : "%name.c", "dep.h" { %CC %CFLAGS -c $^ -o $@ }

Два режима запуска: режим make для сопоставления сборочных целей с именами файлов (например, файл "foo.o" соответствует цели "%name.o"), и режим прямой компиляции: goal all = : link goal link = "target" : "foo.o", compile ("bar") { ... } goal compile (name) = "%name.o" : "%name.c", "dep.h" { %CC %CFLAGS -c $^ -o $@ }

Тактика сборки определяется специальными правилами, при помощи которых можно определять необходимость пересборки сборочной цели. Если осуществляется привязка к наличию файла, то это явно определяется через соответствующий признак ("target" для имени правила и *file("target") для проверки файла). "target" : "foo.o", "bar.o" { ... } *file("target") : *file("foo.o"), *file("bar.o") { ... }

Разработчик может определять произвольные признаки сборочных тактик. Признак "*file" определён по умолчанию (@{...} указывает на подавление вывода, а "exit 99" сигнализирует о необходимости пересборки): tactic *file (filename) = @{ test -f %filename || exit 99 for f in %<; do test %filename -ot "$f" && exit 99 ||: done }

Предлагается парсер сценариев на языке goals и runtime для выполнения языка, построения графа зависимостей и параллельного запуска работ. В состав входит стандартная библиотека вспомогательных функций, которые могут определяться на shell или с использованием специфичного синтаксиса сценариев goals. Функции могут вызываться как по имени, так и по шаблону (по аналогии с языком Пролог) function wildcard (wc) returning strings = @{ shopt -s nullglob wc=%wc for f in $wc; do echo "$f"; done }

Из планов на будущее упоминается поддержка типов, отличных от строк, возможность определения значений параметров по умолчанию и поддержка анонимных функций. goal build (project, bool release = true) = ... build ("foo") build ("foo", false) let hello = { echo "hello" } let f = function (name, version) { CODE } f ("goals", "0.1")





Тем временем, после почти четырёх лет разработки состоялся релиз системы сборки GNU Make 4.3. Кроме исправления ошибок, в новой версии можно отметить следующие улучшения: Применение символа "#" внутри макроподстановок или при вызове функций теперь не обрабатывается как комментарий и не требует экранирования (например, теперь нужно писать "foo := $(shell echo '#')", а "foo := $(shell echo '\#')" будет приводить к выводу "\#"). Использование оператора '+=' для добавления к пустой переменной теперь не приводит к подстановке начального пробела, так же как и прикрепление пустой строки вконец переменной не приводит к добавлению финального пробела. Добавлена возможность явного определения правил, генерирующих несколько сборочных целей при одном вызове. Для использования данной возможности при определении сборочной цели вместо символа ":" в правилах следует использовать "&:"; Реализована переменная ".EXTRA_PREREQS", через которую можно задать необходимые для цели дополнительные компоненты; В Makefile теперь допускается выставление опции '-j' в переменных MAKEFLAGS для запуска в параллельном режиме; Добавлена возможность использования вызова posix_spawn() вместо fork/exec; Применяемый в Windows лимит на 63 параллельные работы (включая субпроцессы, запускаемые через выражения "$(shell)") увеличен до 4095; Добавлена опция "--no-silent", отменяющая действие флагов "-s", "--silent" и "--quiet"; Добавлен сокращённый вариант опции "--eval" - "-E"; Для всех операций раскрытия по маске, включая "$(wildcard ...)", теперь применяется сортировка результата (для обеспечения предсказуемого на разных платформах поведения); Добавлена поддержка новых версий Си-библиотек Glibc и musl; Внесены оптимизации производительности; Код перемещён из корня архива в каталог src/*.