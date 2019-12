Выпуск сборочной системы Bazel 2.0

Доступен выпуск открытого сборочного инструментария Bazel 2.0, развиваемого инженерами из Google и используемого для сборки большинства внутренних проектов данной компании. Bazel обеспечивает сборку проекта, запуская необходимые компиляторы и тесты. Поддерживается сборка и тестирование кода на Java, C++, Objective-C, Python, Rust, Go и многих других языках, а также сборка мобильных приложений для Android и iOS. Код проекта распространяется под лицензией Apache 2.0. Значительное изменение версии связано с добавлением изменений, нарушающих обратную совместимость. Начиная с Bazel 2.0 включены по умолчанию режимы "--incompatible_remap_main_repo" (ссылки по имени и через @ теперь ссылаются на один репозиторий), "--incompatible_disallow_dict_lookup"_(применение нехешируемых ключей), "--incompatible_remove_native_maven_jar" и "--incompatible_prohibit_aapt1". Среди других изменений: В команде aquery появилась экспериментальная поддержка новой редауции формата вывода "proto" (--output=proto), которая пока отключена по умолчанию (--incompatible_proto_output_v2) и обеспечивает более компактное представление данных;

Добавлен флаг "--incompatible_remove_enabled_toolchain_types", позволяющий удалить поле PlatformConfiguration.enabled_toolchain_types;

Добавлена защита от загрузки пакетов, при загрузке которых при раскрытии путей используются цикличные символические ссылки;

Реализована возможность использования флага "--disk_cache" с внешними кэшами gRPC;

В пакет для Debian и бинарный инсталлятор включена улучшенная прослойка, обрабатывающая файлы ~/.bazelversion и переменную окружения $USE_BAZEL_VERSION;

В рамках подготовки к переводу файлов с манифестом runfiles в категорию устаревших возможностей добавлен флаг "--experimental_skip_runfiles_manifests". Среди отличительных особенностей Bazel выделяются высокая скорость, надёжность и повторяемость процесса сборки. Для достижения высокой скорости сборки в Bazel активно применяются техники кэширования и распараллеливания процесса сборки. В BUILD-файлах обязательно полностью определены все зависимости, на основе которых принимаются решения по пересборке компонентов после внесения изменений (пересобираются только изменившиеся файлы) и распараллеливания процесса сборки. Инструментарий также гарантирует повторяемость сборки, т.е. результат сборки проекта на машине разработчика будет полностью совпадать со сборкой на сторонних системах, таких как серверы непрерывной интеграции. В отличие от Make и Ninja в Bazel применяется более высокоуровневый подход к построению правил сборки, при котором вместо определения привязки команд к собираемым файлам производится применение более абстрактных готовых блоков, таких как "сборка исполняемого файла на языке С++", "сборка библиотеки на C++" или "запуск теста для C++", а также определение целевых и сборочных платформ. В текстовом файле BUILD компоненты проекта описываются как связка библиотек, исполняемых файлов и тестов, без детализации на уровне отдельных файлов и команд вызова компилятора. Дополнительная функциональность реализуется через механизм подключения расширений. Поддерживается использование единых сборочных файлов для разных платформ и архитектур, например, один файл сборки без изменений может применяться как для серверной системы, так и для мобильного устройства. Сборочная система изначально спроектирована для оптимальной сборки проектов Google, в том числе сборки очень больших проектов и проектов, содержащих код на нескольких языках программирования, требующих расширенного тестирования и собираемых для нескольких платформ.