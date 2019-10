Выпуск сборочной системы Meson 0.52

Опубликован релиз сборочной системы Meson 0.52, которая используется для сборки таких проектов, как X.Org Server, Mesa, Lighttpd, systemd, GStreamer, Wayland, GNOME и GTK+. Код Meson написан на языке Python и поставляется под лицензией Apache 2.0. Ключевой целью развития Meson является обеспечение высокой скорости сборочного процесса в сочетании с удобством и простотой использования. Вместо утилиты make при сборке по умолчанию применяется инструментарий Ninja, но возможно применение и других бэкендов, таких как xcode и VisualStudio. В систему встроен многоплатформенный обработчик зависимостей, позволяющий использовать Meson для сборки пакетов для дистрибутивов. Правила сборки задаются на упрощённом предметно-ориентированном языке, отличаются хорошей читаемостью и понятны пользователю (по задумке авторов разработчик должен тратить минимум времени на написание правил). Поддерживается кросс-компиляция и сборка в Linux, Illumos/Solaris, FreeBSD, NetBSD, DragonFly BSD, Haiku, macOS и Windows с использованием GCC, Clang, Visual Studio и других компиляторов. Возможна сборка проектов на различных языках программирования, включая C, C++, Fortran, Java и Rust. Поддерживается инкрементальный режим сборки, при котором пересобираются только компоненты, напрямую связанные с изменениями, внесёнными с момента прошлой сборки. Meson можно использовать для формирования повторяемых сборок, при которых запуск сборки в разных окружениях приводит к генерации полностью идентичных исполняемых файлов. Основные новшества Meson 0.52: Добавлена экспериментальная поддержка Webassembly с использованием в качестве компилятора Emscripten;

Существенно улучшена и доведена до рабочего состояния поддержка платформ Illumos и Solaris;

Обеспечено игнорирование сценариев интернационализации на базе gettext в случае отсутствия в системе установленного инструментария gettext (ранее при использовании модуля i18n на системах без gettext выводилась ошибка);

Улучшена поддержка статических библиотек. Решены многие проблемы при использовании деинсталлированных статических библиотек;

Добавлена возможность использования словарей для назначения переменных окружения. При вызове environment() в качестве первого элемента теперь можно указать словарь, в котором переменные окружения определены в форме ключ/значение. Данные переменные будут перенесены в environment_object как если бы они по отдельности устанавливались через метод set(). Словари также теперь могут передаваться в различные функции, поддерживающие аргумент "env";

Добавлена функция "runtarget alias_target(target_name, dep1, ...)", создающая новую сборочную цель первого уровня, которую можно вызывать с выбранным сборочным бэкендом (например, "ninja target_name"). Данная сборочная цель не запускает никакие команды, но обеспечивает сборку всех зависимостей;

Обеспечена автоматическая установка переменной окружения PKG_CONFIG_SYSROOT_DIR при кросс-компиляции при наличии настройки sys_root в секции "[properties]";

Добавлена опция "--gdb-path" для определения пути к отладчику GDB при указании опции "--gdb testname" для запуска GDB с указанным тестовым сценарием;

Добавлено автоматическое определение сборочной цели clang-tidy для запуска этого linter-а со всеми исходными файлами. Цель создаётся при наличии в системе clang-tidy и определении в корне проекта файла ".clang-tidy" (или "_clang-tidy");

Добавлена зависимость dependency('blocks') для использования в Clang расширения Blocks;

Разделены представления компоновщика и компилятора, что позволяет использовать разные сочетания компиляторов и компоновщиков;

В объекты SourceSet добавлен метод all_dependencies() в дополнение к методу all_sources();

В run_project_tests.py появилась опция "--only" для выборочного запуска тестов (например, "python run_project_tests.py --only fortran python3");

В функции find_program() добавлена возможность поиска только требуемых версий программы (версия определяется через запуск программы с опцией "--version");

Для управления экспортом символов в функцию shared_module() по аналогии с shared_library() добавлена опция vs_module_defs;

Расширены возможности модуля kconfig, который теперь поддерживает configure_file() для определения входного файла;

В configure_file() добавлена возможность указания нескольких входных файлов для обработчиков "command:";

Команда "dist" для создания архива переведена в разряд команд первого уровня (ранее команда была привязана к ninja). Добавлена опция "--formats" для определения типов создаваемых архивов (например, "meson dist --formats=xztar,zip").