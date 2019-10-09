The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Выпуск сборочной системы Meson 0.52

09.10.2019 10:18

Опубликован релиз сборочной системы Meson 0.52, которая используется для сборки таких проектов, как X.Org Server, Mesa, Lighttpd, systemd, GStreamer, Wayland, GNOME и GTK+. Код Meson написан на языке Python и поставляется под лицензией Apache 2.0.

Ключевой целью развития Meson является обеспечение высокой скорости сборочного процесса в сочетании с удобством и простотой использования. Вместо утилиты make при сборке по умолчанию применяется инструментарий Ninja, но возможно применение и других бэкендов, таких как xcode и VisualStudio. В систему встроен многоплатформенный обработчик зависимостей, позволяющий использовать Meson для сборки пакетов для дистрибутивов. Правила сборки задаются на упрощённом предметно-ориентированном языке, отличаются хорошей читаемостью и понятны пользователю (по задумке авторов разработчик должен тратить минимум времени на написание правил).

Поддерживается кросс-компиляция и сборка в Linux, Illumos/Solaris, FreeBSD, NetBSD, DragonFly BSD, Haiku, macOS и Windows с использованием GCC, Clang, Visual Studio и других компиляторов. Возможна сборка проектов на различных языках программирования, включая C, C++, Fortran, Java и Rust. Поддерживается инкрементальный режим сборки, при котором пересобираются только компоненты, напрямую связанные с изменениями, внесёнными с момента прошлой сборки. Meson можно использовать для формирования повторяемых сборок, при которых запуск сборки в разных окружениях приводит к генерации полностью идентичных исполняемых файлов.

Основные новшества Meson 0.52:

  • Добавлена экспериментальная поддержка Webassembly с использованием в качестве компилятора Emscripten;
  • Существенно улучшена и доведена до рабочего состояния поддержка платформ Illumos и Solaris;
  • Обеспечено игнорирование сценариев интернационализации на базе gettext в случае отсутствия в системе установленного инструментария gettext (ранее при использовании модуля i18n на системах без gettext выводилась ошибка);
  • Улучшена поддержка статических библиотек. Решены многие проблемы при использовании деинсталлированных статических библиотек;
  • Добавлена возможность использования словарей для назначения переменных окружения. При вызове environment() в качестве первого элемента теперь можно указать словарь, в котором переменные окружения определены в форме ключ/значение. Данные переменные будут перенесены в environment_object как если бы они по отдельности устанавливались через метод set(). Словари также теперь могут передаваться в различные функции, поддерживающие аргумент "env";
  • Добавлена функция "runtarget alias_target(target_name, dep1, ...)", создающая новую сборочную цель первого уровня, которую можно вызывать с выбранным сборочным бэкендом (например, "ninja target_name"). Данная сборочная цель не запускает никакие команды, но обеспечивает сборку всех зависимостей;
  • Обеспечена автоматическая установка переменной окружения PKG_CONFIG_SYSROOT_DIR при кросс-компиляции при наличии настройки sys_root в секции "[properties]";
  • Добавлена опция "--gdb-path" для определения пути к отладчику GDB при указании опции "--gdb testname" для запуска GDB с указанным тестовым сценарием;
  • Добавлено автоматическое определение сборочной цели clang-tidy для запуска этого linter-а со всеми исходными файлами. Цель создаётся при наличии в системе clang-tidy и определении в корне проекта файла ".clang-tidy" (или "_clang-tidy");
  • Добавлена зависимость dependency('blocks') для использования в Clang расширения Blocks;
  • Разделены представления компоновщика и компилятора, что позволяет использовать разные сочетания компиляторов и компоновщиков;
  • В объекты SourceSet добавлен метод all_dependencies() в дополнение к методу all_sources();
  • В run_project_tests.py появилась опция "--only" для выборочного запуска тестов (например, "python run_project_tests.py --only fortran python3");
  • В функции find_program() добавлена возможность поиска только требуемых версий программы (версия определяется через запуск программы с опцией "--version");
  • Для управления экспортом символов в функцию shared_module() по аналогии с shared_library() добавлена опция vs_module_defs;
  • Расширены возможности модуля kconfig, который теперь поддерживает configure_file() для определения входного файла;
  • В configure_file() добавлена возможность указания нескольких входных файлов для обработчиков "command:";
  • Команда "dist" для создания архива переведена в разряд команд первого уровня (ранее команда была привязана к ninja). Добавлена опция "--formats" для определения типов создаваемых архивов (например, "meson dist --formats=xztar,zip").


  1. Главная ссылка к новости (https://groups.google.com/foru...)
  2. OpenNews: Выпуск сборочной системы Meson 0.51
  3. OpenNews: Доступна система сборки Meson 0.42, на которую переходят systemd, GTK+ и GNOME
  4. OpenNews: Разработчик языка XL опубликовал новую сборочную систему build
  5. OpenNews: Проект Qt прекращает разработку сборочной системы Qbs в пользу CMake
  6. OpenNews: Релиз системы сборки CMake 3.15
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: meson, build
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (29) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:31, 09/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Когда уже можно будет сделать Deb пакет и загрузить на сервер прямо из Meson?
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 10:37, 09/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Сегодня можно, вроде бы никто не против.
     
     
  • 3.3, Аноним (3), 10:55, 09/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Вот уж нет я не разрешал делать такого. Такое можно будет делать только после выхода systemd-mesond, а до этого я буду считать это нарушением лицензионного соглашения.
     
  • 3.8, Аноним (8), 12:29, 09/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Мейнтейнеры Debian против.
     
     
  • 4.15, anonymous (??), 14:07, 09/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Никто не мешает иметь сопровождать свой репозиторий.
     

  • 1.4, Аноним (3), 10:57, 09/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Только CMake только хардкор.
     
     
  • 2.7, Аноним (8), 12:26, 09/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Ну если хардкор, то Automake
     
     
  • 3.9, заминированный тапок (?), 12:34, 09/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    руками, самописными shell-скриптами
    готовую систему автосборки им видете ли подавайте
     

  • 1.5, user90 (?), 11:02, 09/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    На мезон уже достаточно говна вылили, повторяться не стану. Но вот это:

    > позволяющий использовать Meson для сборки пакетов для дистрибутивов
    > Правила сборки задаются на упрощённом предметно-ориентированном языке

    - вот точно упоротые. Та же rpmbuild собирает пакет по банальному спеку.  Для фигак фигак и в продакшн все уже давно есть! :) И без всяких нетрадиционно-ориентированных йазыков.

     
     
  • 2.19, Ан (??), 15:10, 09/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если они сами делают спек и/или debhelper, то это много упрошает, много стандартизирует.

    Самому всю эту скуку расписывать скушно.

     
  • 2.22, Аноним (22), 15:23, 09/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Та же rpmbuild собирает пакет по банальному спеку.

    А та же dpkg-buildpackage — по банальному rules. Вот только когда надо собирать и deb, и rpm, приходится писать и то, и другое. А ещё бывают слаковские, фряшные, соляровские и прочие пакеты. Поэтому и существуют всякие обёртки, чтобы собирать пакеты разных форматов по одному определению (epm, cpack, fpm…). Да, они либо не позволяют использовать все фичи пакета, либо не дают полной абстракции от конкретного формата, но всё же иногда упрощают жизнь. Нет, не майнтейнерам дистрибутивов.

     
  • 2.27, llolik (ok), 15:33, 09/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот эту фразу в новости я как-то не совсем понял.
    Там есть работа с pkg-config, возможность сделать разнообразные install-targets, возможность запускать скрипты перед/после install-targets. И есть аналог make dist, только оно берёт не всё содержимое каталога, а git HEAD. Собственно, всё.

    Если предполагают там аналог CPack, то его там нет. Скрипты сборки пакетов всё равно надо писать ручками.

    Официальная дока
    https://mesonbuild.com/Creating-releases.html
    https://mesonbuild.com/Creating-Linux-binaries.html
    https://mesonbuild.com/Creating-OSX-packages.html

     

  • 1.6, Аноним (8), 12:22, 09/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Код Meson написан на языке Python

    Чем он тогда лучше/хуже Scons?

     
     
  • 2.10, Аноним (10), 12:53, 09/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Meson более строгий и узконаправленный. Файлы scons ничем не отличаются от питона, поэтому достаточно сложно выработать общий code style чтобы не было бардака. Если что нетак поправьте.
     
  • 2.12, Michael Shigorin (ok), 13:20, 09/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Scons писали ещё более неграмотные...

    https://lists.altlinux.org/pipermail/smoke-room/2019-September/062591.html

     
     
  • 3.26, alex (??), 15:27, 09/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я как разработчик ПО, в гробу видал такие системы сборки которые откуда то там берут опции компиляции.
    И не царское(системы сборки) это дело думать о каких то там CFLAGS/CXXFLAGS .

    Так вот, если писатель скрипта сборки игнорит чего то там из инвайрмента, то это не проблема системы сборки.

     
  • 2.16, Андрей (??), 14:27, 09/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А waf?
     
     
  • 3.23, Аноним (22), 15:25, 09/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Прежде чем вообще употреблять такие слова, собери хотя бы разок свежую самбу [i]кроссом[/i].
     
  • 2.18, Аноним (18), 14:44, 09/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скунс не может в --help
     

  • 1.11, Аноним (11), 13:10, 09/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Что такое Wayland и зачем его собирать?
     
     
  • 2.21, Аноним (8), 15:23, 09/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что такое systemd и зачем его собирать?
     

  • 1.13, Аноним (13), 13:29, 09/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Python - слишком жырная зависимость для сборочной системы.
     
     
  • 2.20, Андрей (??), 15:19, 09/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот бы на Go написали. Был бы нативный статический бинарник. На любой ОС.
     
     
  • 3.25, Аноним (22), 15:26, 09/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На Go написали qo. Но забросили, к сожалению. А выглядело весьма перспективно.
     
  • 2.24, Аноним (8), 15:25, 09/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А пох, всё равно, portage на нём, поэтому он и так присутствует.
     

  • 1.14, prokoudine (ok), 13:52, 09/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Выводить результаты конфигурирования после создания папки сборки так и не умеет?
     
     
  • 2.29, Аноним (29), 15:47, 09/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Обычно что-то такое делаю:

    meson _build
    meson configure _build

     

  • 1.17, Аноним (18), 14:43, 09/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В исходниках у них такой бардак ... Руки прямо тянутся взять и пофиксить.
     
     
  • 2.28, Аноним (29), 15:44, 09/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не сдерживайтесь, ждём ваших патчей.
     
     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    Слёрм
    Inferno Solutions
    Hosting by Ihor
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2019 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру