Выпуск сборочной системы Meson 0.52

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|1.1, Аноним (1), 10:31, 09/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Когда уже можно будет сделать Deb пакет и загрузить на сервер прямо из Meson?
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|3.3, Аноним (3), 10:55, 09/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Вот уж нет я не разрешал делать такого. Такое можно будет делать только после выхода systemd-mesond, а до этого я буду считать это нарушением лицензионного соглашения.
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|1.5, user90 (?), 11:02, 09/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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На мезон уже достаточно говна вылили, повторяться не стану. Но вот это:
> позволяющий использовать Meson для сборки пакетов для дистрибутивов
> Правила сборки задаются на упрощённом предметно-ориентированном языке
- вот точно упоротые. Та же rpmbuild собирает пакет по банальному спеку. Для фигак фигак и в продакшн все уже давно есть! :) И без всяких нетрадиционно-ориентированных йазыков.
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|2.19, Ан (??), 15:10, 09/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если они сами делают спек и/или debhelper, то это много упрошает, много стандартизирует.
Самому всю эту скуку расписывать скушно.
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|2.22, Аноним (22), 15:23, 09/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Та же rpmbuild собирает пакет по банальному спеку.
А та же dpkg-buildpackage — по банальному rules. Вот только когда надо собирать и deb, и rpm, приходится писать и то, и другое. А ещё бывают слаковские, фряшные, соляровские и прочие пакеты. Поэтому и существуют всякие обёртки, чтобы собирать пакеты разных форматов по одному определению (epm, cpack, fpm…). Да, они либо не позволяют использовать все фичи пакета, либо не дают полной абстракции от конкретного формата, но всё же иногда упрощают жизнь. Нет, не майнтейнерам дистрибутивов.
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|2.10, Аноним (10), 12:53, 09/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Meson более строгий и узконаправленный. Файлы scons ничем не отличаются от питона, поэтому достаточно сложно выработать общий code style чтобы не было бардака. Если что нетак поправьте.
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|3.26, alex (??), 15:27, 09/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я как разработчик ПО, в гробу видал такие системы сборки которые откуда то там берут опции компиляции.
И не царское(системы сборки) это дело думать о каких то там CFLAGS/CXXFLAGS .
Так вот, если писатель скрипта сборки игнорит чего то там из инвайрмента, то это не проблема системы сборки.
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|3.23, Аноним (22), 15:25, 09/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Прежде чем вообще употреблять такие слова, собери хотя бы разок свежую самбу [i]кроссом[/i].
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|2.20, Андрей (??), 15:19, 09/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вот бы на Go написали. Был бы нативный статический бинарник. На любой ОС.
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|3.25, Аноним (22), 15:26, 09/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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На Go написали qo. Но забросили, к сожалению. А выглядело весьма перспективно.
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|2.24, Аноним (8), 15:25, 09/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А пох, всё равно, portage на нём, поэтому он и так присутствует.
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|1.17, Аноним (18), 14:43, 09/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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В исходниках у них такой бардак ... Руки прямо тянутся взять и пофиксить.
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