Выпуск сборочной системы Bazel 1.0

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|1.1, Аноним (1), 18:57, 10/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Офтопик поддерживается? Если нет, то не особо нужно, т.к. не особо кроссплатформенно.
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|3.6, Аноним (1), 19:25, 10/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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autotools тоже так думали, поэтому все переходят на CMake
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|1.4, Аноним (4), 19:15, 10/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Ну теперь то заживём!
>Google
А, ну да. Напомните, сколько они всего успешного придумали? И не "купили", а "сделали". Тут они выкатили кусок свой внутренней сборочной системы, все должны сразу бежать и завязываться на гугл и на задачи гугла?
И насчёт новости, как-то не бросается в глаза, что это сборочная система на жаве, я что-то вообще не вижу упоминаний. А ведь это основное.
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|2.7, Futu (?), 19:27, 10/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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С хуже сборочной системы чем Bazel не приходилось работать. Скорость у нее такая же как у всех кто написан на джаве. Интреграция с IDE отсутсвует как таковая. Debug отделальная боль. Писать расширения еще больнее.
Заточена на монорепо, что отдельная больная тема. Ну сам Гугл использует Blaze, которые немного отличается от Bazel.
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|2.10, Аноним (10), 19:41, 10/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> А, ну да. Напомните, сколько они всего успешного придумали? И не "купили", а "сделали".
protobuf, gmock и gtest. Всё, это полный список.
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|3.12, Аноним (11), 19:52, 10/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ты забыл, как минимум, Android, Chrome и Go. Ну если ты чистый крестовик, то тебе в копилку ещё re2 и flatbuffers.
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|4.15, Аноним (15), 20:26, 10/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Меня всегда удивляют фразы "Не сделали, а купили".
Был мало кому нужный KHTML, пришла Apple и, на половину его переписав, запилила на его основе WebKit. Потом Гугл пришел к Apple и они начали вместе разрабатывать WebKit. Затем они посорились и теперь в Хроме WebKit переименован Blink. При этом, в современном браузере, движок для разбора html/css занимает жалкие проценты от объема кодовой базы. Кто что у кого купил/форкнул? Там хоть что-нибудь от KHTML осталось?
Или тот же Андроид, который Гуг тоже купила. Операционка разрабатываемая для кнопочных фотокамер. Даже если взять публичные релизы Андроид 1.6 и современный Андроид 10, между ними мало общего.
Или можно сказать, что Майкрософт купила Виндовс 10. Когда-то же они приобрели прародителя Windows NT.
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|1.5, danonimous (?), 19:16, 10/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Уже бежать переучиваться с Gradle на этот Базель? Как раз заканчиваю переучиваться с Java На Kotlin. Даёшь новый язык и систему сборки каждый год!
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|3.9, JL2001 (ok), 19:40, 10/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> Java
> Переходите на Nix, например https://github.com/ip1981/npm.nix
1) nix поддерживает работу с maven-репозиториями и понимает pom.xml из оных?
ну и:
2) параллельная сборка?
3) компиляция только изменённых файлов и кеш скомпиленного для пересборки?
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|2.13, IRASoldier_registered (ok), 20:00, 10/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Зачем каждый год? Kotlin примерно с 2017 в тренде. Пока что ничего ему на замену не позиционируется. К тому же "переучиваться" - тоже какой-то перебор. Kotlin не заменяет Java, он её дополняет как инструмент для разработки. Если и заменит - то постепенно и без необходимости вот прямо сразу каждому брать и переписывать весь проект.
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