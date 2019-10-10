Выпуск сборочной системы Bazel 1.0

Представлен выпуск открытого сборочного инструментария Bazel 1.0, развиваемого инженерами из Google и используемого для сборки большинства внутренних проектов данной компании. Выпуск 1.0 ознаменовал переход к использованию семантического версионирования релизов и также примечателен внесением большого числа изменений, нарушающих обратную совместимость. Код проекта распространяется под лицензией Apache 2.0.

Bazel обеспечивает сборку проекта, запуская необходимые компиляторы и тесты. Сборочная система изначально спроектирована для оптимальной сборки проектов Google, в том числе сборки очень больших проектов и проектов, содержащих код на нескольких языках программирования, требующих расширенного тестирования и собираемых для нескольких платформ. Поддерживается сборка и тестирование кода на Java, C++, Objective-C, Python, Rust, Go и многих других языках, а также сборка мобильных приложений для Android и iOS. Поддерживается использование единых сборочных файлов для разных платформ и архитектур, например, один файл сборки без изменений может применяться как для серверной системы, так и для мобильного устройства.

Среди отличительных особенностей Bazel выделяются высокая скорость, надёжность и повторяемость процесса сборки. Для достижения высокой скорости сборки в Bazel активно применяются техники кэширования и распараллеливания процесса сборки. В BUILD-файлах обязательно полностью определены все зависимости, на основе которых принимаются решения по пересборке компонентов после внесения изменений (пересобираются только изменившиеся файлы) и распараллеливания процесса сборки. Инструментарий также гарантирует повторяемость сборки, т.е. результат сборки проекта на машине разработчика будет полностью совпадать со сборкой на сторонних системах, таких как серверы непрерывной интеграции.

В отличие от Make и Ninja в Bazel применяется более высокоуровневый подход к построению правил сборки, при котором вместо определения привязки команд к собираемым файлам производится применения более абстрактных готовых блоков, таких как "сборка исполняемого файла на языке С++", "сборка библиотеки на C++" или "запуск теста для C++", а также определение целевых и сборочных платформ. В текстовом файле BUILD компоненты проекта описываются как связка библиотек, исполняемых файлов и тестов, без детализации на уровне отдельных файлов и команд вызова компилятора. Дополнительная функциональность реализуется через механизм подключения расширений.



