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Выпуск сборочной системы Bazel 1.0

10.10.2019 18:43

Представлен выпуск открытого сборочного инструментария Bazel 1.0, развиваемого инженерами из Google и используемого для сборки большинства внутренних проектов данной компании. Выпуск 1.0 ознаменовал переход к использованию семантического версионирования релизов и также примечателен внесением большого числа изменений, нарушающих обратную совместимость. Код проекта распространяется под лицензией Apache 2.0.

Bazel обеспечивает сборку проекта, запуская необходимые компиляторы и тесты. Сборочная система изначально спроектирована для оптимальной сборки проектов Google, в том числе сборки очень больших проектов и проектов, содержащих код на нескольких языках программирования, требующих расширенного тестирования и собираемых для нескольких платформ. Поддерживается сборка и тестирование кода на Java, C++, Objective-C, Python, Rust, Go и многих других языках, а также сборка мобильных приложений для Android и iOS. Поддерживается использование единых сборочных файлов для разных платформ и архитектур, например, один файл сборки без изменений может применяться как для серверной системы, так и для мобильного устройства.

Среди отличительных особенностей Bazel выделяются высокая скорость, надёжность и повторяемость процесса сборки. Для достижения высокой скорости сборки в Bazel активно применяются техники кэширования и распараллеливания процесса сборки. В BUILD-файлах обязательно полностью определены все зависимости, на основе которых принимаются решения по пересборке компонентов после внесения изменений (пересобираются только изменившиеся файлы) и распараллеливания процесса сборки. Инструментарий также гарантирует повторяемость сборки, т.е. результат сборки проекта на машине разработчика будет полностью совпадать со сборкой на сторонних системах, таких как серверы непрерывной интеграции.

В отличие от Make и Ninja в Bazel применяется более высокоуровневый подход к построению правил сборки, при котором вместо определения привязки команд к собираемым файлам производится применения более абстрактных готовых блоков, таких как "сборка исполняемого файла на языке С++", "сборка библиотеки на C++" или "запуск теста для C++", а также определение целевых и сборочных платформ. В текстовом файле BUILD компоненты проекта описываются как связка библиотек, исполняемых файлов и тестов, без детализации на уровне отдельных файлов и команд вызова компилятора. Дополнительная функциональность реализуется через механизм подключения расширений.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.bazel.build/2019/...)
  2. OpenNews: Google открыл систему для создания sandbox-окружений для библиотек C/C++
  3. OpenNews: Компания Google представила первый выпуск открытой системы сборки Bazel
  4. OpenNews: Компания Google развивает новую открытую систему сборки Bazel
  5. OpenNews: Релиз системы сборки CMake 3.15
  6. OpenNews: Выпуск сборочной системы Meson 0.52
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: bazel, build
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  • 1.1, Аноним (1), 18:57, 10/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Офтопик поддерживается? Если нет, то не особо нужно, т.к. не особо кроссплатформенно.
     
     
  • 2.2, artenox (?), 19:02, 10/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Оффтопик не нужен.
     
     
  • 3.3, Аноним (3), 19:09, 10/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Удваиваю.
     
  • 3.6, Аноним (1), 19:25, 10/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    autotools тоже так думали, поэтому все переходят на CMake
     
     
  • 4.11, Аноним (11), 19:44, 10/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    autotools поддерживает офтопик, но умер он не поэтому.
     

  • 1.4, Аноним (4), 19:15, 10/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Ну теперь то заживём!

    >Google

    А, ну да. Напомните, сколько они всего успешного придумали? И не "купили", а "сделали". Тут они выкатили кусок свой внутренней сборочной системы, все должны сразу бежать и завязываться на гугл и на задачи гугла?

    И насчёт новости, как-то не бросается в глаза, что это сборочная система на жаве, я что-то вообще не вижу упоминаний. А ведь это основное.

     
     
  • 2.7, Futu (?), 19:27, 10/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    С хуже сборочной системы чем Bazel не приходилось работать. Скорость у нее такая же как у всех кто написан на джаве. Интреграция с IDE отсутсвует как таковая. Debug отделальная боль. Писать расширения еще больнее.

    Заточена на монорепо, что отдельная больная тема. Ну сам Гугл использует Blaze, которые немного отличается от Bazel.

     
  • 2.10, Аноним (10), 19:41, 10/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > А, ну да. Напомните, сколько они всего успешного придумали? И не "купили", а "сделали".

    protobuf, gmock и gtest. Всё, это полный список.

     
     
  • 3.12, Аноним (11), 19:52, 10/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты забыл, как минимум, Android, Chrome и Go. Ну если ты чистый крестовик, то тебе в копилку ещё re2 и flatbuffers.
     
     
  • 4.15, Аноним (15), 20:26, 10/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Меня всегда удивляют фразы "Не сделали, а купили".

    Был мало кому нужный KHTML, пришла Apple и, на половину его переписав, запилила на его основе WebKit. Потом Гугл пришел к Apple и они начали вместе разрабатывать WebKit. Затем они посорились и теперь в Хроме WebKit переименован Blink. При этом, в современном браузере, движок для разбора html/css занимает жалкие проценты от объема кодовой базы. Кто что у кого купил/форкнул? Там хоть что-нибудь от KHTML осталось?

    Или тот же Андроид, который Гуг тоже купила. Операционка разрабатываемая для кнопочных фотокамер. Даже если взять публичные релизы Андроид 1.6 и современный Андроид 10, между ними мало общего.

    Или можно сказать, что Майкрософт купила Виндовс 10. Когда-то же они приобрели прародителя Windows NT.

     

  • 1.5, danonimous (?), 19:16, 10/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Уже бежать переучиваться с Gradle на этот Базель? Как раз заканчиваю переучиваться с Java На Kotlin. Даёшь новый язык и систему сборки каждый год!
     
     
  • 2.8, Грусть (?), 19:29, 10/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Переходите на Nix, например https://github.com/ip1981/npm.nix
     
     
  • 3.9, JL2001 (ok), 19:40, 10/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Java
    > Переходите на Nix, например https://github.com/ip1981/npm.nix

    1) nix поддерживает работу с maven-репозиториями и понимает pom.xml из оных?
    ну и:
    2) параллельная сборка?
    3) компиляция только изменённых файлов и кеш скомпиленного для пересборки?

     
  • 2.13, IRASoldier_registered (ok), 20:00, 10/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем каждый год? Kotlin примерно с 2017 в тренде. Пока что ничего ему на замену не позиционируется. К тому же "переучиваться" - тоже какой-то перебор. Kotlin не заменяет Java, он её дополняет как инструмент для разработки. Если и заменит - то постепенно и без необходимости вот прямо сразу каждому брать и переписывать весь проект.
     
  • 2.14, Анонимно (?), 20:04, 10/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Котя и Гоша наше всё.
     
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