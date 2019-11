Релиз системы сборки CMake 3.16

Представлен релиз кроссплатформенного открытого генератора сценариев сборки CMake 3.16, выступающего в качестве альтернативы Autotools и используемого в таких проектах, как KDE, LLVM/Clang, MySQL, MariaDB, ReactOS и Blender. Код CMake написан на языке C++ и распространяется под лицензией BSD. CMake примечателен предоставлением простого языка сценариев, средствами расширения функциональности через модули, минимальным числом зависимостей (нет привязки к M4, Perl или Python), поддержкой кэширования, наличием инструментов для кросс-компиляции, поддержкой генерации файлов сборки для широкого спектра систем сборки и компиляторов, наличием утилит ctest и cpack для определения сценариев тестирования и сборки пакетов, утилитой cmake-gui для интерактивной настройки параметров сборки. Основные улучшения: Добавлена поддержка языков Objective C ("OBJC") и Objective C++ ("OBJCXX"), которые могут быть активированы через команды project() и enable_language(), после чего код в файлах ".m" ".mm" будет компилироваться как код на Objective C и Objective C++, а не как код на C++, как это было раньше;

Добавлена поддержка компилятора Clang на платформе Solaris;

Добавлены новые параметры командной строки: "cmake -E true|false" для вывода кодов возврата 0 и 1; "cmake --trace-redirect=" для перенаправления информации о трассировке в файл, вместо "stderr"; команда "cmake --loglevel" переименована в "--log-level" для приведения в соответствие с наименованием остальных команд;

Добавлена команда "target_precompile_headers()" для перечисления списка заголовочный файлов, используемых при предкомпиляции (сокращает время сборки);

Добавлено свойство "UNITY_BUILD", активирующее пакетный режим обработки исходных файлов в генераторах для ускорения сборки;

Добавлены команды "find_file()", "find_library()", "find_path()", "find_package()" и "find_program()" для поиска файлов, библиотек, путей, пакетов и исполняемых файлов в соответствии с переменными, определяющими пути поиска различных категорий файлов. Для управления базовыми путями для поиска используются переменные "CMAKE_FIND_USE_CMAKE_ENVIRONMENT_PATH", "CMAKE_FIND_USE_CMAKE_PATH", "CMAKE_FIND_USE_CMAKE_SYSTEM_PATH", "CMAKE_FIND_USE_PACKAGE_ROOT_PATH", "CMAKE_FIND_USE_SYSTEM_ENVIRONMENT_PATH" и "CMAKE_FIND_USE_PACKAGE_REGISTRY";

В команду "file()" добавлен режим "file(GET_RUNTIME_DEPENDENCIES)", позволяющий рекурсивно извлечь список библиотек, задействованных при динамическом связывании исполняемого файла или библиотеки. Режим пришёл на смену команде GetPrerequisites(), которая теперь объявлена устаревшей;

В команде "ctest(1)" реализована возможность сериализации тестов, отталкиваясь от ресурсов, требуемых для каждого теста;

Объявлена устаревшей переменная "CMAKE_FIND_PACKAGE_NO_PACKAGE_REGISTRY", вместо которой следует использовать "CMAKE_FIND_USE_PACKAGE_REGISTRY";

Улучшена поддержка платформы AIX. При использовании свойства "ENABLE_EXPORTS", помимо исполняемого файла, теперь формируется файл импорта для компоновщика, сохраняемый с расширением ".imp". В плагинах, создаваемых при помощи вызова "add_library()" с опцией "MODULE", данный файл может применяться при компоновке с использованием команды "target_link_libraries()". Runtime-компоновка в AIX по умолчанию отключена, так как CMake теперь предоставляет всю необходимую информацию о символах для связывания во время загрузки. Для применения runtime-компоновки динамических библиотек или загружаемых модулей следует явно указывать опции "-Wl,-G" в списки флагов запуска компоновщика, определяемых через переменные "CMAKE_SHARED_LINKER_FLAGS" и "CMAKE_MODULE_LINKER_FLAGS".