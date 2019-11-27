Релиз системы сборки CMake 3.16

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|1.1, Аноним (1), 14:33, 27/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Когда его уже перепишут с нуля?
Кривой синтаксис, куча костылей, pch так и не сделали..
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|2.5, Урри (?), 14:42, 27/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Никогда. Ибо точно такое же угробище никому не надо, а то что есть переписывать - лучше застрелиться.
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|2.12, Аноним (12), 15:11, 27/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> pch так и не сделали..
Правильно, не читай текст новости. Что там может быть интересного?
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|1.4, Ваня (??), 14:40, 27/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Капец. В нем столько всего, мне не изучить до конца жизни, сейчаас начал C++ учить... думаю лет 7 займет, там еще GCC, LLVM.. Valgrind
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|2.6, старый C Windows разработчик (?), 14:45, 27/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ваня, мой тебе совет, от человека долгие годы занимавшегося C++ разработкой. Рынок C++ разработки уменьшается, одно легаси в основном. Учи Javascript и будут тебе деньги :)
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|3.8, Anonymoustus (ok), 14:52, 27/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Не учи ребёнка плохому. После жлобоскрипта он станет обезьяной, а после С++ ещё может стать человеком.
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|4.10, старый C Windows разработчик (?), 14:59, 27/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Выбирай, Ваня. Обезьяна с деньгами, с возможностью менять компании и проекты, как перчатки. Или Человек, знающий C++, но на рынке не имеющий перспектив, получающий меньшую зарплату и привязанный к одной компании. "Если ты такой умный, почему ты до сих пор бедный".
PS: все это шутка, конечно (хотя..). Просто надоело тестировать старый C++ проект :)
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|5.16, Anonymoustus (ok), 15:26, 27/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Выбирай, Ваня. Обезьяна с деньгами, с возможностью менять компании и проекты, как
> перчатки. Или Человек, знающий C++, но на рынке не имеющий перспектив,
> получающий меньшую зарплату и привязанный к одной компании. "Если ты такой
> умный, почему ты до сих пор бедный".
Как по мне, то лучше быть небогатым человеком, чем богатой обезьяной. Да хотя бы из самоуважения. Простутитки тоже подчас зарабатывают денег больше, чем люди других профессий, но при этом они остаются проститутками.
> PS: все это шутка, конечно (хотя..). Просто надоело тестировать старый C++ проект
> :)
По мнению разработчиков Дишечки, D призван заменить C++. Пробовали?
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|2.11, IRASoldier_registered (ok), 15:06, 27/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Вообще хорошие разрабы и учатся до конца карьеры, а иногда даже и жизни. И С/C++ - да, примерно столько и учится хороший программист, не забудь ещё паттерны ООП добавить к списку. Это нормально, это hard way. Это не просто выбор профессии для заработать на бутерброд с кофе, это выбор _кем быть_.
А с опытом понимания C++ всё остальное - JavaScript, PHP, Java и т.д. и т.п. не составит труда изучить при необходимости. Я бы только где-то на втором-третьем году студенческой кривой обучения добавил Haskell или Erlang к основной линии - функциональщина сейчас много где активно применяется и может быть, это продолжится, и понимать её следует.
P.S.
Только если тебя занесет на ВМК МГУ, не ходи на лекции и семинары Андрюши Столярова, если его оттуда ещё не поперли. Вместо внушения искусства кодинга он будет тебе втирать про GNU и великого Столлмана.
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|3.13, Аноним (13), 15:12, 27/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Это не просто выбор профессии для заработать на бутерброд с кофе, это выбор _кем быть_.
Не нужно сакрализировать самую обычную работу. Иначе получится так, как уже написали выше:
«Если ты такой умный, почему ты до сих пор бедный?»
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|4.15, IRASoldier_registered (ok), 15:25, 27/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Не нужно сакрализировать самую обычную работу.
Если работу не сакрализировать хотя бы в минимальной степени, не озвучивать молодёжи такую штуку как "призвание" - общество не будет иметь компетентных специалистов и школ, в которых передаются знания. Потому что мы получим толпы кочевников в поисках зарплаты побольше, не умеющих толком ни в одну из профессий, которые они перепробовали.
Но в рамках профессии при хорошем образовании всегда есть пространство для маневра - если, конечно, всякие форумы не развратят вьюноша/деву и не внушат презрение к "макакам" :-)
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|3.17, Anonymoustus (ok), 15:31, 27/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> не ходи на лекции и
> семинары Андрюши Столярова, если его оттуда ещё не поперли. Вместо внушения
> искусства кодинга он будет тебе втирать про GNU и великого Столлмана.
Имеет право, не? Он свои книги таки выкладывает в свободный доступ на stolyarov.info. Если у человека слова не расходятся с делами, то честь и хвала ему.
Моё замечание — ради справедливости, а не симпатий к GNU.
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