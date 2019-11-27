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Релиз системы сборки CMake 3.16

27.11.2019 14:28

Представлен релиз кроссплатформенного открытого генератора сценариев сборки CMake 3.16, выступающего в качестве альтернативы Autotools и используемого в таких проектах, как KDE, LLVM/Clang, MySQL, MariaDB, ReactOS и Blender. Код CMake написан на языке C++ и распространяется под лицензией BSD.

CMake примечателен предоставлением простого языка сценариев, средствами расширения функциональности через модули, минимальным числом зависимостей (нет привязки к M4, Perl или Python), поддержкой кэширования, наличием инструментов для кросс-компиляции, поддержкой генерации файлов сборки для широкого спектра систем сборки и компиляторов, наличием утилит ctest и cpack для определения сценариев тестирования и сборки пакетов, утилитой cmake-gui для интерактивной настройки параметров сборки.

Основные улучшения:

  • Добавлена поддержка языков Objective C ("OBJC") и Objective C++ ("OBJCXX"), которые могут быть активированы через команды project() и enable_language(), после чего код в файлах ".m" ".mm" будет компилироваться как код на Objective C и Objective C++, а не как код на C++, как это было раньше;
  • Добавлена поддержка компилятора Clang на платформе Solaris;
  • Добавлены новые параметры командной строки: "cmake -E true|false" для вывода кодов возврата 0 и 1; "cmake --trace-redirect=" для перенаправления информации о трассировке в файл, вместо "stderr"; команда "cmake --loglevel" переименована в "--log-level" для приведения в соответствие с наименованием остальных команд;
  • Добавлена команда "target_precompile_headers()" для перечисления списка заголовочный файлов, используемых при предкомпиляции (сокращает время сборки);
  • Добавлено свойство "UNITY_BUILD", активирующее пакетный режим обработки исходных файлов в генераторах для ускорения сборки;
  • Добавлены команды "find_file()", "find_library()", "find_path()", "find_package()" и "find_program()" для поиска файлов, библиотек, путей, пакетов и исполняемых файлов в соответствии с переменными, определяющими пути поиска различных категорий файлов. Для управления базовыми путями для поиска используются переменные "CMAKE_FIND_USE_CMAKE_ENVIRONMENT_PATH", "CMAKE_FIND_USE_CMAKE_PATH", "CMAKE_FIND_USE_CMAKE_SYSTEM_PATH", "CMAKE_FIND_USE_PACKAGE_ROOT_PATH", "CMAKE_FIND_USE_SYSTEM_ENVIRONMENT_PATH" и "CMAKE_FIND_USE_PACKAGE_REGISTRY";
  • В команду "file()" добавлен режим "file(GET_RUNTIME_DEPENDENCIES)", позволяющий рекурсивно извлечь список библиотек, задействованных при динамическом связывании исполняемого файла или библиотеки. Режим пришёл на смену команде GetPrerequisites(), которая теперь объявлена устаревшей;
  • В команде "ctest(1)" реализована возможность сериализации тестов, отталкиваясь от ресурсов, требуемых для каждого теста;
  • Объявлена устаревшей переменная "CMAKE_FIND_PACKAGE_NO_PACKAGE_REGISTRY", вместо которой следует использовать "CMAKE_FIND_USE_PACKAGE_REGISTRY";
  • Улучшена поддержка платформы AIX. При использовании свойства "ENABLE_EXPORTS", помимо исполняемого файла, теперь формируется файл импорта для компоновщика, сохраняемый с расширением ".imp". В плагинах, создаваемых при помощи вызова "add_library()" с опцией "MODULE", данный файл может применяться при компоновке с использованием команды "target_link_libraries()". Runtime-компоновка в AIX по умолчанию отключена, так как CMake теперь предоставляет всю необходимую информацию о символах для связывания во время загрузки. Для применения runtime-компоновки динамических библиотек или загружаемых модулей следует явно указывать опции "-Wl,-G" в списки флагов запуска компоновщика, определяемых через переменные "CMAKE_SHARED_LINKER_FLAGS" и "CMAKE_MODULE_LINKER_FLAGS".


  1. Главная ссылка к новости (https://blog.kitware.com/cmake...)
  2. OpenNews: Выпуск сборочного инструментария Qbs 1.14, развитие которого продолжило сообщество
  3. OpenNews: Релиз системы сборки CMake 3.15
  4. OpenNews: Выпуск сборочной системы Meson 0.52
  5. OpenNews: Выпуск сборочной системы Bazel 1.0
  6. OpenNews: Google развивает модульную сборочную систему Soong для Android
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: cmake, make
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Обсуждение (17) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 14:33, 27/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Когда его уже перепишут с нуля?
    Кривой синтаксис, куча костылей, pch так и не сделали..
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 14:37, 27/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Всегда можно взять инициативу в свои руки.
     
     
  • 3.3, картинка с xkcd (?), 14:40, 27/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    "теперь есть пятнадцать несовместимых систем сборки"
    (с зависимостями от всего, разумеется)
     
  • 2.5, Урри (?), 14:42, 27/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Никогда. Ибо точно такое же угробище никому не надо, а то что есть переписывать - лучше застрелиться.
     
  • 2.7, JustCurious (?), 14:51, 27/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Так meson же
     
  • 2.12, Аноним (12), 15:11, 27/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > pch так и не сделали..

    Правильно, не читай текст новости. Что там может быть интересного?

     

  • 1.4, Ваня (??), 14:40, 27/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Капец. В нем столько всего, мне не изучить до конца жизни, сейчаас начал C++ учить... думаю лет 7 займет, там еще GCC, LLVM.. Valgrind
     
     
  • 2.6, старый C Windows разработчик (?), 14:45, 27/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ваня, мой тебе совет, от человека долгие годы занимавшегося C++ разработкой. Рынок C++ разработки уменьшается, одно легаси в основном. Учи Javascript и будут тебе деньги :)
     
     
  • 3.8, Anonymoustus (ok), 14:52, 27/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не учи ребёнка плохому. После жлобоскрипта он станет обезьяной, а после С++ ещё может стать человеком.
     
     
  • 4.9, Гай Ричи (?), 14:56, 27/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    После крестов - только калекой.
     
     
  • 5.14, Anonymoustus (ok), 15:21, 27/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > После крестов - только калекой.

    Согласен, пусть изучает Сишечку, Паскаль и Перл. :)

     
  • 4.10, старый C Windows разработчик (?), 14:59, 27/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Выбирай, Ваня. Обезьяна с деньгами, с возможностью менять компании и проекты, как перчатки. Или Человек, знающий C++, но на рынке не имеющий перспектив, получающий меньшую зарплату и привязанный к одной компании. "Если ты такой умный, почему ты до сих пор бедный".

    PS: все это шутка, конечно (хотя..). Просто надоело тестировать старый C++ проект :)

     
     
  • 5.16, Anonymoustus (ok), 15:26, 27/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Выбирай, Ваня. Обезьяна с деньгами, с возможностью менять компании и проекты, как
    > перчатки. Или Человек, знающий C++, но на рынке не имеющий перспектив,
    > получающий меньшую зарплату и привязанный к одной компании. "Если ты такой
    > умный, почему ты до сих пор бедный".

    Как по мне, то лучше быть небогатым человеком, чем богатой обезьяной. Да хотя бы из самоуважения. Простутитки тоже подчас зарабатывают денег больше, чем люди других профессий, но при этом они остаются проститутками.


    > PS: все это шутка, конечно (хотя..). Просто надоело тестировать старый C++ проект
    > :)

    По мнению разработчиков Дишечки, D призван заменить C++. Пробовали?

     
  • 2.11, IRASoldier_registered (ok), 15:06, 27/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вообще хорошие разрабы и учатся до конца карьеры, а иногда даже и жизни. И С/C++  - да, примерно столько и учится хороший программист, не забудь ещё паттерны ООП добавить к списку. Это нормально, это hard way. Это не просто выбор профессии для заработать на бутерброд с кофе, это выбор _кем быть_.

    А с опытом понимания C++ всё остальное - JavaScript, PHP, Java и т.д. и т.п. не составит труда изучить при необходимости. Я бы только где-то на втором-третьем году студенческой кривой обучения добавил Haskell или Erlang к основной линии - функциональщина сейчас много где активно применяется и может быть, это продолжится, и понимать её следует.

    P.S.

    Только если тебя занесет на ВМК МГУ, не ходи на лекции и семинары Андрюши Столярова, если его оттуда ещё не поперли. Вместо внушения искусства кодинга он будет тебе втирать про GNU и великого Столлмана.

     
     
  • 3.13, Аноним (13), 15:12, 27/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Это не просто выбор профессии для заработать на бутерброд с кофе, это выбор _кем быть_.

    Не нужно сакрализировать самую обычную работу. Иначе получится так, как уже написали выше:
    «Если ты такой умный, почему ты до сих пор бедный?»

     
     
  • 4.15, IRASoldier_registered (ok), 15:25, 27/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Не нужно сакрализировать самую обычную работу.

    Если работу не сакрализировать хотя бы в минимальной степени, не озвучивать молодёжи такую штуку как "призвание" - общество не будет иметь компетентных специалистов и школ, в которых передаются знания. Потому что мы получим толпы кочевников в поисках зарплаты побольше, не умеющих толком ни в одну из профессий, которые они перепробовали.

    Но в рамках профессии при хорошем образовании всегда есть пространство для маневра - если, конечно, всякие форумы не развратят вьюноша/деву и не внушат презрение к "макакам" :-)


     
  • 3.17, Anonymoustus (ok), 15:31, 27/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > не ходи на лекции и
    > семинары Андрюши Столярова, если его оттуда ещё не поперли. Вместо внушения
    > искусства кодинга он будет тебе втирать про GNU и великого Столлмана.

    Имеет право, не? Он свои книги таки выкладывает в свободный доступ на stolyarov.info. Если у человека слова не расходятся с делами, то честь и хвала ему.

    Моё замечание — ради справедливости, а не симпатий к GNU.

     
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