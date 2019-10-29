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Google развивает модульную сборочную систему Soong для Android

29.10.2019 09:41

Компания Google развивает сборочную систему Soong, призванную заменить собой старые сценарии сборки платформы Android, основанные на использовании утилиты make. Soong предлагает использовать простые декларативные описания правил сборки модулей, задаваемые в файлах с расширением ".bp" (blueprints). Формат файлов близок к JSON и по возможности повторяет синтаксис и семантику сборочных файлов Bazel. Код написан на языке Go и распространяется под лицензией Apache 2.0.

Сборочные файлы Soong не поддерживают условных операторов и выражений для ветвления, а только описывают структуру проекта, применяемые при сборке модули и зависимости. Подлежащие сборке файлы описываются при помощи масок и группируются в пакеты, каждый из который представляет собой коллекцию файлов с указанием связанных с ними зависимостей. Возможно определение переменных. Переменные и свойства строго типизированы (тип переменных выбирается динамически при первом присвоении, а для свойств статически в зависимости от типа модуля). Сложные элементы сборочной логики вынесены в обработчики, написанные на языке Go.

Soong переплетается с более общим проектом Blueprint, в рамках которого развивается не привязанная к Android мета-система сборки, которая на основе файлов с декларативными описаниями модулей, формирует сборочные сценарии Ninja (замена make), описывающие команды, которые необходимо выполнить для сборки, и зависимости. Вместо применения сложных правил или предметно ориентированного языка для определения логики сборки, в Blueprint применяются специфичные для собираемых проектов обработчики на языке Go (Soong является по сути набором подобных обработчиков для Android).

Подобный подход позволяет для больших и разнородных проектов, таких как Android, реализовать сложные элементы сборочной логики в коде на высокоуровневом языке программирования, при этом сохраняя возможность при помощи простого декларативного синтаксиса вносить в модули изменения, связанные с организацией сборки и структурой проекта. Например, в Soong выбор флагов компилятора производится обработчиком llvm.go, а применение специфичных для аппаратных архитектур настроек производится обработчиком art.go, но привязка файлов с кодом осуществляется в файле ".bp". 


cc_library {
    ...
    srcs: ["generic.cpp"],
    arch: {
        arm: {
            srcs: ["arm.cpp"],
        },
        x86: {
            srcs: ["x86.cpp"],
        },
    },
}


  1. Главная ссылка к новости (https://android.googlesource.c...)
  2. OpenNews: Выпуск сборочной системы Bazel 1.0
  3. OpenNews: Выпуск сборочной системы Meson 0.52
  4. OpenNews: Google ввёл в строй сайт для разработчиков, посвящённый ОС Fuchsia
  5. OpenNews: Разработчики из компании Google открыли код системы сборки Ninja
  6. OpenNews: Релиз системы сборки CMake 3.15
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: soong, build, blueprint
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Обсуждение (17) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:47, 29/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > призванную заменить собой старые сценарии сборки платформы Android, основанные на использовании утилиты make

    Они же, вроде бы, уже заменяли make на cmake?

     
     
  • 2.4, Аноним (4), 09:49, 29/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Речь о сборке OS.

    Известную сцену из Зелёного Слоника с CMake они разыгрывают для обычных разработчиков.

     

  • 1.2, Аноним (4), 09:48, 29/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    И в чём новость? Этот сунг у них с Android 6, если мне память не изменяет.

    В 7 точно-точно используется.

     
  • 1.3, Albertio (ok), 09:48, 29/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Коварная система сьехать с Андроида на Фуксию. Все к этому и идет, помяните мое слово, когда придет.
     
     
  • 2.5, A.Stahl (ok), 09:51, 29/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну съедут, ну и хрен с ними. Можно подумать что Линуксу сильно помогло что он является базой для Андроида.
     
     
  • 3.6, Аноним (4), 09:52, 29/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ещё как. Правда, для embedded Linux.
     
  • 2.12, Аноним (12), 10:03, 29/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Быстрее на линуксы на смартфонах съедем
     

  • 1.7, Грусть (?), 09:53, 29/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не содержит условных операторов... Ха. А это что:

    '''
    arch: {
            arm: {
                srcs: ["arm.cpp"],
            },
            x86: {
                srcs: ["x86.cpp"],
            },
        },
    '''

     
     
  • 2.9, Аноним (9), 09:58, 29/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Определение двух параметров, которые потом будут обработаны программой на Go.
     
     
  • 3.15, _hide_ (ok), 10:19, 29/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Это... Програмисты "там" информатику не изучают как таковую, поэтому терминология очень хромает. Оператор выбора отдельно, условный отдельно... Потому что так проще запомнить.
     

  • 1.8, Аноним (8), 09:58, 29/10/2019 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –1 +/
     
  • 1.11, Аноним (11), 10:01, 29/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    cc_library {
        ...
        srcs: ["generic.cpp"],
        arch: {
            arm: {
                srcs: ["arm.cpp"],
            },
            x86: {
                srcs: ["x86.cpp"],
            },
        },
    }

    это же один в один qbs, почему бы им тогда его не взять?

     
     
  • 2.13, Аноним (12), 10:04, 29/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Свой велосипед роднее
     
  • 2.17, Аноним (17), 10:34, 29/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет, это один-в-один их же собственный gn. Развитием которого сабж, скорее всего, и является.
     

  • 1.14, Аноним (14), 10:05, 29/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Где-то в Гугле: итак, у нас есть 15 несовместимых друг с другом сборочных систем..
     
     
  • 2.16, Аноним (16), 10:24, 29/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "А давайте сделаем еще одну!"
     

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