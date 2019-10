Google развивает модульную сборочную систему Soong для Android

Компания Google развивает сборочную систему Soong, призванную заменить собой старые сценарии сборки платформы Android, основанные на использовании утилиты make. Soong предлагает использовать простые декларативные описания правил сборки модулей, задаваемые в файлах с расширением ".bp" (blueprints). Формат файлов близок к JSON и по возможности повторяет синтаксис и семантику сборочных файлов Bazel. Код написан на языке Go и распространяется под лицензией Apache 2.0. Сборочные файлы Soong не поддерживают условных операторов и выражений для ветвления, а только описывают структуру проекта, применяемые при сборке модули и зависимости. Подлежащие сборке файлы описываются при помощи масок и группируются в пакеты, каждый из который представляет собой коллекцию файлов с указанием связанных с ними зависимостей. Возможно определение переменных. Переменные и свойства строго типизированы (тип переменных выбирается динамически при первом присвоении, а для свойств статически в зависимости от типа модуля). Сложные элементы сборочной логики вынесены в обработчики, написанные на языке Go. Soong переплетается с более общим проектом Blueprint, в рамках которого развивается не привязанная к Android мета-система сборки, которая на основе файлов с декларативными описаниями модулей, формирует сборочные сценарии Ninja (замена make), описывающие команды, которые необходимо выполнить для сборки, и зависимости. Вместо применения сложных правил или предметно ориентированного языка для определения логики сборки, в Blueprint применяются специфичные для собираемых проектов обработчики на языке Go (Soong является по сути набором подобных обработчиков для Android). Подобный подход позволяет для больших и разнородных проектов, таких как Android, реализовать сложные элементы сборочной логики в коде на высокоуровневом языке программирования, при этом сохраняя возможность при помощи простого декларативного синтаксиса вносить в модули изменения, связанные с организацией сборки и структурой проекта. Например, в Soong выбор флагов компилятора производится обработчиком llvm.go, а применение специфичных для аппаратных архитектур настроек производится обработчиком art.go, но привязка файлов с кодом осуществляется в файле ".bp". cc_library { ... srcs: ["generic.cpp"], arch: { arm: { srcs: ["arm.cpp"], }, x86: { srcs: ["x86.cpp"], }, }, }