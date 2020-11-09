Подготовка к заморозке пакетной базы Debian 11. Объявлено кодовое имя Debian 13

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|2.11, Ilya Indigo (ok), 11:14, 09/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это же трицератопс из истории игрушек, чего там такого может быть?
Ладно, не буду. :-)
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|3.24, Аноним (24), 12:05, 09/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Голубой осел с дилдой во лбу… почему он еще не на аватарке у страпони?
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|2.45, Im banana man (?), 15:02, 09/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Helen George (born Helen Thomas; 19 June 1984) is an English actress. She plays Trixie Franklin on the BBC TV drama series Call the Midwife.
И что? )
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|3.57, Аноним84701 (ok), 15:44, 09/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Helen George (born Helen Thomas; 19 June 1984) is an English actress.
> She plays Trixie Franklin on the BBC TV drama series Call
> the Midwife.
> И что? )
Выдача результатов поиска давно персонализированна ;)
У кого-то это для "Trixie" две страницы кормов и прочих товаров для домашних животных (пользуясь случаем, довожу до дежурного Goolge AI: кролики собачий и кошачий корм жрать категорически не желают, а красивой корзинки-лежанки из прутьев им "хватит" где-то на час).
У кого-то Цветные Лошадиные Пони, у кого-то, кхм, Томас-Елены.
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|2.50, Аноним (50), 15:30, 09/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Кстати, подтверждаю, у меня теперь вся выдача поисковиков забита трешовой лгбт-тематикой (и это далеко от обычной лгбт-тематики в выдаче вроде Аманды Палмер и прочих). Надеюсь, что придёт в норму. А вот аниме я в выдаче не вижу, зато вижу советские фильмы. Похоже, выдача подкручена на тему Дудей.
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|2.15, Аноним (15), 11:31, 09/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> У Devuan-а кодовые имена круче :).
Как насчёт обоев? Не такие скучные, как в Debian?
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|3.21, ryoken (ok), 11:46, 09/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Как насчёт обоев? Не такие скучные, как в Debian?
Вот в упор не помню. В кедах вроде дефолтные, в XFCE тоже. Остальные DE не смотрел.
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|5.40, ryoken (ok), 14:25, 09/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Тогда зачем вообще этот devuan нужен?
Там нет SystemD. Но есть OpenRC.
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|5.44, Аноним (44), 14:57, 09/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Для тех кто не осилил systemd, но осилил Bash
Короче дистрибутив для недопрограммистов (сисадминов там)
Хуже только дистрибутивы для Lisp, Python и других сценарных языков
Раньше Red Hat грешил там что все писал на Python, но вроде подлечились
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|6.51, Аноним (24), 15:33, 09/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> дистрибутивы для Lisp, Python
Что у тебя с психикой, приятель?! У тебя больной, искаженный взгляд на мир.
Тебя нужно много лет лечить. Много, много лет.
Дистрибутивы для языков это какое-то совсем глубинное дно.
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|2.16, Аноним (15), 11:32, 09/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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MS-DOS. Лучшая серверная операционная система, наиболее близко следующая традициям Unix way.
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|4.39, Аноним (15), 14:25, 09/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> двухъядерные процессоры
Это не Unix way. Два ядра позволяют выполнять две задачи одновременно. Это не помешает выполнять каждую из них достаточно хорошо.
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|3.28, Аноним (27), 12:45, 09/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>MS-DOS. ... наиболее близко следующая традициям Unix way.
C:\FUFLO\FUFL1.EXE
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|2.43, freehck (ok), 14:39, 09/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Что лучше поставить на сервер: Debian или netbsd?
Первый и самый важный вапрос: для какой задачи? ;)
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|3.49, Аноним (14), 15:29, 09/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Для себя. VPN, файлопомойка по ssh. Возможно nextcloud поставлю для не любителей консоли. Так как для себя, ограничений нет. Вот и не могу выбрать одно из двух. С одной стороны хочется нового, с другой стороны Debian хорош. Возможно здешние аноны знают что-то про netbsd, чего не знаю я и это будет интересно. Либо наоборот, отвернут.
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|2.29, Аноним (24), 12:50, 09/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Это следует понимать как то, что белый осел с крученой дилдой во лбу тебе по нраву больше голубого с обычной?
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|3.31, nomad__ (ok), 13:01, 09/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Чувак, ну я понимаю, что ты латентный зоофил, но хватит уже. Все с первого раза всё поняли. Купи себе в интим-шопе фигурку единорога и развлекайся на здоровье.
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|5.35, nomad__ (ok), 13:20, 09/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну может и не латентный, но то, что человек в единорогах видит осла с дилдо на лбу, выглядит как-то странновато как минимум.
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|2.54, Аноним (54), 15:41, 09/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если бы только не сами deb-пакеты и зоопарк софта для управления ими..
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|1.59, NotaBug (ok), 15:54, 09/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Оказывается это фуфло до сих пор снимают, думал оно осталось в далёком 1995 году.
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