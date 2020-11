Подготовка к заморозке пакетной базы Debian 11. Объявлено кодовое имя Debian 13

3.57 , Аноним84701 ( ok ), 15:44, 09/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Helen George (born Helen Thomas; 19 June 1984) is an English actress.

> She plays Trixie Franklin on the BBC TV drama series Call

> the Midwife.

> И что? ) Выдача результатов поиска давно персонализированна ;)

У кого-то это для "Trixie" две страницы кормов и прочих товаров для домашних животных (пользуясь случаем, довожу до дежурного Goolge AI: кролики собачий и кошачий корм жрать категорически не желают, а красивой корзинки-лежанки из прутьев им "хватит" где-то на час).

У кого-то Цветные Лошадиные Пони, у кого-то, кхм, Томас-Елены.