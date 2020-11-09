Подготовка к заморозке пакетной базы Debian 11. Объявлено кодовое имя Debian 13

Началась подготовка к предстоящей заморозке пакетной базы выпуска Debian 11 "Bullseye", релиз которого ожидается летом 2021 года. Первая стадия заморозки пакетной базы намечена на 12 января 2021 года. На данном этапе будет прекращено выполнение "transitions" (обновление пакетов, требующее корректировки зависимостей у других пакетов, которое приводит к временному удалению пакетов из Testing), а также прекращено обновление пакетов, необходимых для сборки (build-essential).

12 февраля 2021 года состоится мягкая заморозка пакетной базы, при которой будет прекращён приём новых исходных пакетов и закрыта возможность повторного включения ранее удалённых пакетов. 12 марта 2021 года будет применена жёсткая заморозка перед релизом, при которой процесс переноса ключевых пакетов и пакетов без autopkgtests из unstable в testing будет полностью остановлен и начнётся этап интенсивного тестирования и исправления блокирующих релиз проблем.

Также объявлено кодовое имя для релиза Debian 13. По традиции, в именах использованы имена героев мультфильма "История Игрушек" (Toy Story). В то время, как Debian 12 получил название "Bookworm", Debian 13 присвоено имя "Trixie". Релиз Debian 13 ожидается летом 2025 года.



