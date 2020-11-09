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Подготовка к заморозке пакетной базы Debian 11. Объявлено кодовое имя Debian 13

09.11.2020 10:41

Началась подготовка к предстоящей заморозке пакетной базы выпуска Debian 11 "Bullseye", релиз которого ожидается летом 2021 года. Первая стадия заморозки пакетной базы намечена на 12 января 2021 года. На данном этапе будет прекращено выполнение "transitions" (обновление пакетов, требующее корректировки зависимостей у других пакетов, которое приводит к временному удалению пакетов из Testing), а также прекращено обновление пакетов, необходимых для сборки (build-essential).

12 февраля 2021 года состоится мягкая заморозка пакетной базы, при которой будет прекращён приём новых исходных пакетов и закрыта возможность повторного включения ранее удалённых пакетов. 12 марта 2021 года будет применена жёсткая заморозка перед релизом, при которой процесс переноса ключевых пакетов и пакетов без autopkgtests из unstable в testing будет полностью остановлен и начнётся этап интенсивного тестирования и исправления блокирующих релиз проблем.

Также объявлено кодовое имя для релиза Debian 13. По традиции, в именах использованы имена героев мультфильма "История Игрушек" (Toy Story). В то время, как Debian 12 получил название "Bookworm", Debian 13 присвоено имя "Trixie". Релиз Debian 13 ожидается летом 2025 года.

  1. Главная ссылка к новости (https://lists.debian.org/debia...)
  2. OpenNews: Заморозка пакетной базы Debian 11 намечена на весну следующего года
  3. OpenNews: Qt 6 в Debian может оказаться без сопровождения
  4. OpenNews: Началось альфа-тестирование инсталлятора Debian 11 "Bullseye"
  5. OpenNews: Второй альфа-выпуск инсталлятора Debian 11 "Bullseye"
  6. OpenNews: Заморозка пакетной базы Debian 10 "Buster" намечена на март следующего года
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54051-debian
Ключевые слова: debian
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, Лентяй (??), 10:43, 09/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +13 +/
    не гуглите ребята Trixie :D
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 10:44, 09/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    ИТС э трап!
     
  • 2.4, Аноним (4), 10:45, 09/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Комментатор выше был прав
     
  • 2.6, nomad__ (ok), 10:45, 09/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > не гуглите ребята Trixie :D

    почему? Симпатичный трицератопс: https://disney.fandom.com/wiki/Trixie

     
  • 2.10, Аноним (10), 11:09, 09/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Ты говоришь это так, словно MLP это что-то плохое.
     
  • 2.11, Ilya Indigo (ok), 11:14, 09/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это же трицератопс из истории игрушек, чего там такого может быть?
    Ладно, не буду. :-)
     
     
  • 3.13, Аноним (13), 11:26, 09/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Как оказалось - не только
     
  • 2.19, Dzen Python (ok), 11:44, 09/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Зоотовары купить в Москве

    Мде. Как по мне, гуглить "фиолетовые пупырышки" лучше

     
  • 2.20, iPony129412 (?), 11:45, 09/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    ну да, ну да...
    https://mlp.fandom.com/wiki/Trixie
     
     
  • 3.24, Аноним (24), 12:05, 09/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Голубой осел с дилдой во лбу… почему он еще не на аватарке у страпони?
     
     
  • 4.27, Аноним (27), 12:40, 09/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А, так вот как они размножаются...
     
  • 3.30, наноним (?), 12:59, 09/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Захагбоксил бэ. А потом заабузил бэ эту флаффи-поню.
     
  • 2.45, Im banana man (?), 15:02, 09/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Helen George (born Helen Thomas; 19 June 1984) is an English actress. She plays Trixie Franklin on the BBC TV drama series Call the Midwife.

    И что? )

     
     
  • 3.57, Аноним84701 (ok), 15:44, 09/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Helen George (born Helen Thomas; 19 June 1984) is an English actress.
    > She plays Trixie Franklin on the BBC TV drama series Call
    > the Midwife.
    > И что? )

    Выдача результатов поиска давно персонализированна ;)
    У кого-то это для "Trixie" две страницы кормов и прочих товаров для домашних животных (пользуясь случаем, довожу до дежурного Goolge AI: кролики собачий и кошачий корм жрать категорически не желают, а красивой корзинки-лежанки из прутьев им "хватит" где-то на час).
    У кого-то Цветные Лошадиные Пони, у кого-то, кхм, Томас-Елены.


     
  • 2.50, Аноним (50), 15:30, 09/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кстати, подтверждаю, у меня теперь вся выдача поисковиков забита трешовой лгбт-тематикой (и это далеко от обычной лгбт-тематики в выдаче вроде Аманды Палмер и прочих). Надеюсь, что придёт в норму. А вот аниме я в выдаче не вижу, зато вижу советские фильмы. Похоже, выдача подкручена на тему Дудей.
     

  • 1.5, Qwerty (??), 10:45, 09/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Trixie

    Любимая актриса.

     
  • 1.7, nomad__ (ok), 10:46, 09/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Круто, ждем.
     
  • 1.8, ryoken (ok), 10:49, 09/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    У Devuan-а кодовые имена круче :).
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 10:53, 09/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    Удваиваю.
     
  • 2.15, Аноним (15), 11:31, 09/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > У Devuan-а кодовые имена круче :).

    Как насчёт обоев? Не такие скучные, как в Debian?

     
     
  • 3.21, ryoken (ok), 11:46, 09/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Как насчёт обоев? Не такие скучные, как в Debian?

    Вот в упор не помню. В кедах вроде дефолтные, в XFCE тоже. Остальные DE не смотрел.

     
     
  • 4.36, Аноним (15), 14:21, 09/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тогда зачем вообще этот devuan нужен?
     
     
  • 5.40, ryoken (ok), 14:25, 09/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Тогда зачем вообще этот devuan нужен?

    Там нет SystemD. Но есть OpenRC.

     
  • 5.44, Аноним (44), 14:57, 09/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Для тех кто не осилил systemd, но осилил Bash
    Короче дистрибутив для недопрограммистов (сисадминов там)
    Хуже только дистрибутивы для Lisp, Python и других сценарных языков
    Раньше Red Hat грешил там что все писал на Python, но вроде подлечились
     
     
  • 6.51, Аноним (24), 15:33, 09/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > дистрибутивы для Lisp, Python

    Что у тебя с психикой, приятель?! У тебя больной, искаженный взгляд на мир.
    Тебя нужно много лет лечить. Много, много лет.
    Дистрибутивы для языков это какое-то совсем глубинное дно.

     
  • 2.17, ДаНуНаХ (?), 11:32, 09/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Chakhlik Nevmirushchii?
     
     
  • 3.22, ryoken (ok), 11:46, 09/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Chakhlik Nevmirushchii?

    Ха Ха Ха.
    У них по астероидам.

     

  • 1.14, Аноним (14), 11:30, 09/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Что лучше поставить на сервер: Debian или netbsd?
     
     
  • 2.16, Аноним (15), 11:32, 09/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    MS-DOS. Лучшая серверная операционная система, наиболее близко следующая традициям Unix way.
     
     
  • 3.18, Zenitur (ok), 11:37, 09/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Уже умеет двухъядерные процессоры?
     
     
  • 4.26, Аноним (26), 12:30, 09/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Где-то на уровне OpenBSD.
     
  • 4.39, Аноним (15), 14:25, 09/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > двухъядерные процессоры

    Это не Unix way. Два ядра позволяют выполнять две задачи одновременно. Это не помешает выполнять каждую из них достаточно хорошо.

     
  • 3.28, Аноним (27), 12:45, 09/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >MS-DOS. ... наиболее близко следующая традициям Unix way.

    C:\FUFLO\FUFL1.EXE

     
     
  • 4.37, Аноним (15), 14:22, 09/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Выполнять только одну задачу, но выполнять ее хорошо!
     
     
  • 5.58, Аноним (58), 15:53, 09/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там есть резиденты и прерывания
     
  • 2.23, nomad__ (ok), 12:01, 09/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    С чем умеете работать, то и ставьте.
     
  • 2.32, zzz (??), 13:13, 09/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ставь арч, линукс №1 в мире
     
     
  • 3.47, ДаНуНаХ (?), 15:18, 09/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты это чудо-юдо с Fedora спутал.
     
  • 2.33, Annoynymous (ok), 13:17, 09/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Тебе всё равно, чего не знать.
     
     
  • 3.42, Аноним (14), 14:37, 09/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Не говори за меня что я знаю, а что нет.
     
  • 2.41, Аноним (41), 14:36, 09/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Смотря для чего сервер
     
  • 2.43, freehck (ok), 14:39, 09/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Что лучше поставить на сервер: Debian или netbsd?

    Первый и самый важный вапрос: для какой задачи? ;)

     
     
  • 3.49, Аноним (14), 15:29, 09/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для себя. VPN, файлопомойка по ssh. Возможно nextcloud поставлю для не любителей консоли. Так как для себя, ограничений нет. Вот и не могу выбрать одно из двух. С одной стороны хочется нового, с другой стороны Debian хорош. Возможно здешние аноны знают что-то про netbsd, чего не знаю я и это будет интересно. Либо наоборот, отвернут.
     
     
  • 4.52, ДаНуНаХ (?), 15:35, 09/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Выкинуть netbsd. Взять FreeBSD.
     
     
  • 5.55, Аноним (14), 15:42, 09/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чем же плоха netbsd и хороша freebsd?
     

  • 1.25, iPony129412 (?), 12:11, 09/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Buttercup - это будет 💯 лучший Debian эвер

    https://pixar.fandom.com/wiki/Buttercup?file=Buttercup1.jpg

     
     
  • 2.29, Аноним (24), 12:50, 09/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это следует понимать как то, что белый осел с крученой дилдой во лбу тебе по нраву больше голубого с обычной?
     
     
  • 3.31, nomad__ (ok), 13:01, 09/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Чувак, ну я понимаю, что ты латентный зоофил, но хватит уже. Все с первого раза всё поняли. Купи себе в интим-шопе фигурку единорога и развлекайся на здоровье.
     
     
  • 4.34, Annoynymous (ok), 13:18, 09/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Почему латентный-то?
     
     
  • 5.35, nomad__ (ok), 13:20, 09/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну может и не латентный, но то, что человек в единорогах видит осла с дилдо на лбу, выглядит как-то странновато как минимум.
     
     
  • 6.53, Аноним (24), 15:41, 09/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какой "единорог", лол?! Что за фантазии? На картинке натуральнейший дилдосел.
    Вот тебе единорог, сравнивай: https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%91%D0%AD%D0%9
     
     
  • 7.56, nomad__ (ok), 15:43, 09/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это называется "носорог", балда.
     
  • 4.38, псевдонимус (?), 14:24, 09/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зоомачо :-)
     

  • 1.46, Аноним (46), 15:03, 09/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Debian - островок стабильности в мире Linux!
     
     
  • 2.48, Anonymouz (?), 15:26, 09/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    лабильности
     
  • 2.54, Аноним (54), 15:41, 09/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если бы только не сами deb-пакеты и зоопарк софта для управления ими..
     

  • 1.59, NotaBug (ok), 15:54, 09/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Оказывается это фуфло до сих пор снимают, думал оно осталось в далёком 1995 году.
     

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