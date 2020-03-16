Второй альфа-выпуск инсталлятора Debian 11 "Bullseye"

Представлен второй альфа-выпуск инсталлятора следующего значительного релиза Debian - "Bullseye". Релиз ожидается в середине 2021 года. Ключевые изменения в инсталляторе по сравнению с первым альфа-выпуском: Ядро Linux обновлено до версии 5.4;

Обновлены шаблоны информационных блоков об установке системных часов, выделении свежеустановленной системы в загрузочном меню, неправильном вводе IP-адресов;

В pkgsel добавлена проверка установки tasksel (типовые наборы пакетов для различных режимов установки дистрибутива), независимо от его приоритета. Добавлен шаблон debconf, позволяющий полностью пропустить tasksel (установку и запрос выбора типовых наборов), сохранив при этом доступ к другим возможностям pkgsel;

При установке с тёмной темой оформления обеспечено включение режима повышенной контрастности;

Добавлена поддержка compiz ezoom (увеличительное стекло, позволяющее рассмотреть детали людьми с плохим зрением);

Откорректировано использование нескольких консолей - если активен preseed, то вместо параллельного запуска нескольких консолей запускается только одна приоритетная консоль;

В systemd в udev-udeb задействован файл 73-usb-net-by-mac.link;

В список зарезервированных имён пользователей добавлены input, kvm и render (udev.postinst добавляет их как системные группы);

Добавлена поддержка устройств Librem 5 и OLPC XO-1.75.



