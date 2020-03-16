Второй альфа-выпуск инсталлятора Debian 11 "Bullseye"

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|2.4, A.Stahl (ok), 22:10, 16/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не надо, а то iPony возгордится и засыпет весь сайт эмодзиями (тьфу, как правильно множественное число от этого уродства будет?)
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|3.17, Аноним (17), 04:45, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> засыпет весь сайт эмодзиями ... (как правильно ... будет?)
забрызгает весь монитор эмодзиями
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|1.2, Тот самый Аноним (?), 21:59, 16/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Новость написана таким образом, что не посвящённый читатель может ошибочно предположить, что речь идёт о чём то хорошем.
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|2.6, Ordu (ok), 22:14, 16/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если новость написана таким образом, что она не оставляет читателю выбора считать о хорошем ли идёт речь или о плохом, то, значит, ты читаешь новость на желтушном или пропагандистском сайте.
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|2.7, Аноним (7), 22:34, 16/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ваш комментарий написан таким образом, что непосвящённый читатель может ошибочно предположить, что речь идет о чем-то плохом. О чем же плохом должен предположить такой читатель?
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|1.3, анон (?), 22:07, 16/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А инсталлятор дебиана может в два рута, чтобы можно было выбирать между стабильным и сидом под lvm внутри одного luks?
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|1.10, Аноним (10), 22:52, 16/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Привет храбрым Unstable users from Testing!
Вижу, там systemd 245 приземлился. Systemd-homed отключается полностью или нет? А то в Arch могу только замаскировать и потом в логах warning messages...
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|2.12, Аноним (12), 23:11, 16/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В unstable systemd-homed выключен при сборке systemd. Это достаточно полное отключение?
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|2.18, Аноним (18), 06:51, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Разработчикам Debian нет смысла в актуализация версии ядра, тем более ядро 5.5 ушёло не далеко от 5.4lts.
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|1.14, N (?), 23:54, 16/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Librem 5
Инсталлятор на ARM - реальность? Без проблем с энтропией и секса с dd?
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|1.16, Аноним (18), 03:10, 17/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Инсталятор научили работать с уже имеющимся luks, можно выбирать единицы измерения MiB, GiB и т.д., luks в crypttab записывается как luks-{UUID}, а не sdX_crypt? Если нет, то зачем он такой нужен....
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