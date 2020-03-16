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Второй альфа-выпуск инсталлятора Debian 11 "Bullseye"

16.03.2020 21:40

Представлен второй альфа-выпуск инсталлятора следующего значительного релиза Debian - "Bullseye". Релиз ожидается в середине 2021 года.

Ключевые изменения в инсталляторе по сравнению с первым альфа-выпуском:

  • Ядро Linux обновлено до версии 5.4;
  • Обновлены шаблоны информационных блоков об установке системных часов, выделении свежеустановленной системы в загрузочном меню, неправильном вводе IP-адресов;
  • В pkgsel добавлена проверка установки tasksel (типовые наборы пакетов для различных режимов установки дистрибутива), независимо от его приоритета. Добавлен шаблон debconf, позволяющий полностью пропустить tasksel (установку и запрос выбора типовых наборов), сохранив при этом доступ к другим возможностям pkgsel;
  • При установке с тёмной темой оформления обеспечено включение режима повышенной контрастности;
  • Добавлена поддержка compiz ezoom (увеличительное стекло, позволяющее рассмотреть детали людьми с плохим зрением);
  • Откорректировано использование нескольких консолей - если активен preseed, то вместо параллельного запуска нескольких консолей запускается только одна приоритетная консоль;
  • В systemd в udev-udeb задействован файл 73-usb-net-by-mac.link;
  • В список зарезервированных имён пользователей добавлены input, kvm и render (udev.postinst добавляет их как системные группы);
  • Добавлена поддержка устройств Librem 5 и OLPC XO-1.75.


  1. Главная ссылка к новости (https://lists.debian.org/debia...)
  2. OpenNews: Заморозка пакетной базы Debian 11 намечена на весну следующего года
  3. OpenNews: Debian 8 будет поддерживаться больше 5 лет
  4. OpenNews: Новые версии Debian 9.12 и 10.3
  5. OpenNews: Подведены итоги голосования о системах инициализации в Debian
  6. OpenNews: Началось альфа-тестирование инсталлятора Debian 11 "Bullseye"
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/52551-debian
Ключевые слова: debian
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  • 1.1, Аноним (-), 21:59, 16/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Админ, картинку добавь!

    http://simplywallpaper.net/pictures/2010/07/16/wp1_bullseye_ts3_1600x1200.jpg

     
     
  • 2.4, A.Stahl (ok), 22:10, 16/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Не надо, а то iPony возгордится и засыпет весь сайт эмодзиями (тьфу, как правильно множественное число от этого уродства будет?)
     
     
  • 3.17, Аноним (17), 04:45, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > засыпет весь сайт эмодзиями ... (как правильно ... будет?)

    забрызгает весь монитор эмодзиями

     

  • 1.2, Тот самый Аноним (?), 21:59, 16/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Новость написана таким образом, что не посвящённый читатель может ошибочно предположить, что речь идёт о чём то хорошем.
     
     
  • 2.6, Ordu (ok), 22:14, 16/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Если новость написана таким образом, что она не оставляет читателю выбора считать о хорошем ли идёт речь или о плохом, то, значит, ты читаешь новость на желтушном или пропагандистском сайте.
     
  • 2.7, Аноним (7), 22:34, 16/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Ваш комментарий написан таким образом, что непосвящённый читатель может ошибочно предположить, что речь идет о чем-то плохом. О чем же плохом должен предположить такой читатель?
     

  • 1.3, анон (?), 22:07, 16/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А инсталлятор дебиана может в два рута, чтобы можно было выбирать между стабильным и сидом под lvm внутри одного luks?
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 22:12, 16/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, при разметке диска можно указать точки монтирования
     

  • 1.10, Аноним (10), 22:52, 16/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Привет храбрым Unstable users from Testing!
    Вижу, там systemd 245 приземлился. Systemd-homed отключается полностью или нет? А то в Arch могу только замаскировать и потом в логах warning messages...
     
     
  • 2.12, Аноним (12), 23:11, 16/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В unstable systemd-homed выключен при сборке systemd. Это достаточно полное отключение?
     
     
  • 3.19, Аноним (19), 06:58, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Уррааа! Ага... :)
     

  • 1.11, Beta Version (ok), 23:08, 16/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Может, теперь эти слоупоки зашевелятся и выкатят 5.5.
     
     
  • 2.18, Аноним (18), 06:51, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Разработчикам Debian нет смысла в актуализация версии ядра, тем более ядро 5.5 ушёло не далеко от 5.4lts.
     

  • 1.13, Аноним (13), 23:41, 16/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    systemd уже выпилили?
     
     
  • 2.15, Аноним (15), 00:57, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да.
     

  • 1.14, N (?), 23:54, 16/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > Librem 5

    Инсталлятор на ARM - реальность? Без проблем с энтропией и секса с dd?

     
  • 1.16, Аноним (18), 03:10, 17/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Инсталятор научили работать с уже имеющимся luks, можно выбирать единицы измерения MiB, GiB и т.д., luks в crypttab записывается как luks-{UUID}, а не sdX_crypt? Если нет, то зачем он такой нужен....
     

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