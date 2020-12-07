Третий альфа-выпуск инсталлятора Debian 11 "Bullseye"

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|1.1, Аноним (1), 17:20, 07/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Что они такого в этом инсталяторе делают что его приходится постоянно переписывать, вот когда я ставил debian 4, что недавно debian 10 что было аля дос, так и осталось. Нечего совершенно не поменялось.
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|2.2, Аноним (2), 17:23, 07/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Тоже интересует этот вопрос. Какой-то инсталлятор преподносится как достижение и постоянно переписывается.
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|2.4, Антоон (?), 17:25, 07/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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перечень изменений приведент.
другое дело что это врядли тянет на новость
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|3.21, Аноним (21), 18:57, 07/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну как это не тянет? Тут так то много одноплатников перечислено, включая китайские самопалы. Из новости видно, что новые релизы Debian стали сосредоточены на поддержке архитектуры ARM64
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|2.5, nomad__ (ok), 17:25, 07/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Кроме текстового у них есть и графический инсталлятор. Но я им не пользуюсь.
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|2.16, Аноним (16), 18:28, 07/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Что они такого в этом инсталяторе делают...
...что требует полгига места на boot?!
> Размер раздела /boot увеличен до 512-768МБ.
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|3.39, анон (?), 22:59, 07/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Сейчас ядро ~65Мб
Как правило, их там несколько: текущее, предыдущее, новое.
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|2.20, iPony129412 (?), 18:53, 07/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Что они такого в этом инсталяторе делают что его приходится постоянно переписывать,
Сейчас как раз Ubuntu Server 20.04.1 ставлю.
Прям в процессе установки говорит, а вот есть более новая версия инсталлятора, обновить?
Жмёшь да, и оно тебе SNAP пакетом прилетает в лайв образ.
Вот это технологии 👌
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|3.33, jSnake (??), 20:14, 07/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И тут ты понимаешь, что работаешь на проде в ЦОД, а не дома на диване. Интернета нет, но убунте хочется.
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|1.9, Аноним (-), 17:59, 07/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Доступен третий альфа-выпуск инсталлятора следующего значительного релиза Debian - "Bullseye".
А почему Патрик не переписывает свой инсталятор?
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|2.13, Анон i (?), 18:22, 07/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так и debian не переписывает. Но обновляет компоненты и добавляет функционал. И тестирует его. О чём и сабж, собственно.
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|2.12, Аноним (16), 18:21, 07/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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какой же он стабильный, когда всякую гадость из красношапки тянут.
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|2.25, Аноним (26), 19:30, 07/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Как только стал придатком бубунты, как и цетось недокрасношляпа
И только Oracle Linux истина!
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|4.32, псевдонимус (?), 20:05, 07/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Он только портить может. Сферический капиталист в вакууме, будто сошедший с плакатов вековой давности. Ещё нашего Абрамовича образом жизни напоминает.
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|5.38, Аноним (26), 22:54, 07/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Зато сережа бринн ведет наверное жизнь отшельника бомжа? Или нет
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|6.40, псевдонимус (?), 22:59, 07/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Зато сережа бринн ведет наверное жизнь отшельника бомжа? Или нет
Что от одного, ч о от другого хорошего ждать не приходится.
Е
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|1.14, Аноним (14), 18:23, 07/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Я вообще считаю было бы правильным прекратить и даже запретить данный проект, а с ним бы сами собой завершились бы ещё более кривые убунты
Обратись в Таганский суд г. Москвы.
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|2.37, Аноним (37), 22:15, 07/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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bullseye /ˈbʊl.zaɪ/
the circular centre of the object aimed at in games such as darts, or the shot or throw that hits this
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|1.28, Аноним (28), 19:39, 07/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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>>Прекращено формировние однодисковых CD-образов с Xfce.
За что? Ну серьёзно?
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|1.29, Аноним (26), 19:41, 07/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Arm на серверах взлетит с такой же вероятностью как графен от интел уделает нвидиа, на десктопе примерно таже картина и где мне прикажите гонять дебиан? На мобилках? Шта?
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|1.36, Аноним (36), 21:54, 07/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Столько флуда, а главное никто не заметил
>> Добавлен udeb с поддержкой ФС F2FS
Теперь его можно сразу поставить на F2FS, без ручного пердолинга.
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