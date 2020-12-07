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Третий альфа-выпуск инсталлятора Debian 11 "Bullseye"

07.12.2020 17:07

Доступен третий альфа-выпуск инсталлятора следующего значительного релиза Debian - "Bullseye". Релиз ожидается летом 2021 года. На 12 января 2021 года запланирована первая стадия заморозки пакетной базы, подразумевающая прекращение выполнения "transitions" (обновление пакетов, требующее корректировки зависимостей у других пакетов, которое приводит к временному удалению пакетов из Testing), а также прекращение обновление пакетов, необходимых для сборки (build-essential).

Ключевые изменения в инсталляторе по сравнению со вторым альфа-выпуском:

  • Для архитектуры ARM64 задействован графический установщик и включена сборка GTK.
  • Прекращено формировние однодисковых CD-образов с Xfce.
  • Прекращено создания 2 и 3 образов DVD ISO для систем amd64/i386.
  • Добавлена поддержка плат NanoPi NEO Air, FriendlyARM NanoPi NEO Plus2, Pinebook, Pinebook Pro, Olimex A64-Olinuxino, A64-Olinuxino-eMMC, SolidRun LX2160A Honeycomb, Clearfog CX, SolidRun Cubox-i Solo/DualLite и Turris MOX.
  • Добавлен udeb с поддержкой ФС F2FS. Для архитектуры arm64 добавлен пакет ntfs-3g.
  • В Linux-сборки добавлен udeb wireless-regdb-udeb, включающий модули nic-wireless-modules.
  • В консольном конфигураторе (console-setup) улучшена поддержка символов псевдографики и обновлён шрифт Terminus.
  • В debian-cd улучшена компоновка минимальных установок.
  • Ядро Linux обновлено до выпуска 5.9.
  • Пакет libkmod2-udeb заменён на kmod-udeb.
  • Предложена отдельная сборочная зависимость от fdisk для систем arm64, amd64 и i386, не привязанная к util-linux.
  • В поле built-using добавлен grub2.
  • Полностью прекращена поддержка системного менеджера upstart.
  • Обновлены шаблоны установщика grub, которые адаптированы для систем с UEFI и новым типам хранилищ.
  • Размер раздела /boot при автоматической разбивке увеличен с 128-256МБ до 512-768МБ.
  • Оптимизирован выбор размера раздела подкачки с учётом объёма ОЗУ.
  • В загрузчике win32-loader представлен загрузочный менеджер UEFI и добавлена поддержка режима Secure Boot.
  • Из всех архитектур исключены udeb lilo-installer и elilo-installer.
  • В образы u-boot и netboot добавлена поддержка arm64-плат firefly-rk3399, pinebook-pro-rk3399, rockpro64-rk3399, rock64-rk3328 и rock-pi-4-rk3399. На новый u-boot переведён образ Firefly-RK3288. Улучшена работа систем с U-Boot при загрузке через UEFI.
  • Добавлена поддержка ноутбуков OLPC XO-1.75.


  1. Главная ссылка к новости (https://lists.debian.org/debia...)
  2. OpenNews: Подготовка к заморозке пакетной базы Debian 11. Объявлено кодовое имя Debian 13
  3. OpenNews: Второй альфа-выпуск инсталлятора Debian 11 "Bullseye"
  4. OpenNews: Началось альфа-тестирование инсталлятора Debian 11 "Bullseye"
  5. OpenNews: Результаты пересборки пакетной базы Debian при помощи Clang 10
  6. OpenNews: Qt 6 в Debian может оказаться без сопровождения
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54210-debian
Ключевые слова: debian
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, Аноним (1), 17:20, 07/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Что они такого в этом инсталяторе делают что его приходится постоянно переписывать, вот когда я ставил debian 4, что недавно debian 10 что было аля дос, так и осталось. Нечего совершенно не поменялось.
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 17:23, 07/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Тоже интересует этот вопрос. Какой-то инсталлятор преподносится как достижение и постоянно переписывается.
     
  • 2.4, Антоон (?), 17:25, 07/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    перечень изменений приведент.
    другое дело что это врядли тянет на новость
     
     
  • 3.21, Аноним (21), 18:57, 07/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну как это не тянет? Тут так то много одноплатников перечислено, включая китайские самопалы. Из новости видно, что новые релизы Debian стали сосредоточены на поддержке архитектуры ARM64
     
  • 2.5, nomad__ (ok), 17:25, 07/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Кроме текстового у них есть и графический инсталлятор. Но я им не пользуюсь.
     
  • 2.16, Аноним (16), 18:28, 07/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Что они такого в этом инсталяторе делают...

    ...что требует полгига места на boot?!
    > Размер раздела /boot увеличен до 512-768МБ.

     
     
  • 3.39, анон (?), 22:59, 07/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сейчас ядро ~65Мб
    Как правило, их там несколько: текущее, предыдущее, новое.
     
  • 2.20, iPony129412 (?), 18:53, 07/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Что они такого в этом инсталяторе делают что его приходится постоянно переписывать,

    Сейчас как раз Ubuntu Server 20.04.1 ставлю.

    Прям в процессе установки говорит, а вот есть более новая версия инсталлятора, обновить?
    Жмёшь да, и оно тебе SNAP пакетом прилетает в лайв образ.

    Вот это технологии 👌

     
     
  • 3.33, jSnake (??), 20:14, 07/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И тут ты понимаешь, что работаешь на проде в ЦОД, а не дома на диване. Интернета нет, но убунте хочется.
     

  • 1.3, nomad__ (ok), 17:25, 07/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Ну нормально. Значит году в 21-22 увидим релиз.
     
  • 1.6, СисадминА (?), 17:39, 07/12/2020 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –6 +/
     
     
  • 2.8, Аноним (1), 17:46, 07/12/2020 Скрыто модератором
    		• +/
     

  • 1.9, Аноним (-), 17:59, 07/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Доступен третий альфа-выпуск инсталлятора следующего значительного релиза Debian - "Bullseye".

    А почему Патрик не переписывает свой инсталятор?

     
     
  • 2.13, Анон i (?), 18:22, 07/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так и debian не переписывает. Но обновляет компоненты и добавляет функционал. И тестирует его. О чём и сабж, собственно.
     

  • 1.10, Аноним (10), 18:01, 07/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Уважаемые, с каких пор стабильный Дебьен стал так часто релизиться?
     
     
  • 2.12, Аноним (16), 18:21, 07/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    какой же он стабильный, когда всякую гадость из красношапки тянут.
     
     
  • 3.26, Аноним (26), 19:37, 07/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Имб давит все альтернативы с каллониклом
     
  • 2.25, Аноним (26), 19:30, 07/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Как только стал придатком бубунты, как и цетось недокрасношляпа

    И только Oracle Linux истина!

     
     
  • 3.30, Аноним (26), 19:43, 07/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Дядя лари придет порядок наведет
     
     
  • 4.32, псевдонимус (?), 20:05, 07/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Он только портить может. Сферический капиталист в вакууме, будто сошедший с плакатов вековой давности. Ещё нашего Абрамовича образом жизни напоминает.
     
     
  • 5.38, Аноним (26), 22:54, 07/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зато сережа бринн ведет наверное жизнь отшельника бомжа? Или нет
     
     
  • 6.40, псевдонимус (?), 22:59, 07/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Зато сережа бринн ведет наверное жизнь отшельника бомжа? Или нет

    Что от одного, ч о от другого хорошего ждать не приходится.
    Е

     

  • 1.14, Аноним (14), 18:23, 07/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Я вообще считаю было бы правильным прекратить и даже запретить данный проект, а с ним бы сами собой завершились бы ещё более кривые убунты

    Обратись в Таганский суд г. Москвы.

     
  • 1.15, Аноним (15), 18:27, 07/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    debian "глаз хулигана" или мне кажется?
     
     
  • 2.37, Аноним (37), 22:15, 07/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    bullseye /ˈbʊl.zaɪ/
    the circular centre of the object aimed at in games such as darts, or the shot or throw that hits this
     

  • 1.18, Аноним (26), 18:41, 07/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Я непонял это прорыв или рывок?
     
     
  • 2.19, Аноним (19), 18:50, 07/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Зрада или перемога?
     
     
  • 3.24, Аноним (26), 19:28, 07/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Это другое
     
  • 2.22, Аноним (21), 19:03, 07/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Несколько шагов назад и разбег
     
     
  • 3.23, Аноним (26), 19:28, 07/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Подскользнулся
     

  • 1.27, Аноним (26), 19:38, 07/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Debian на arm? Ну это же бред же бред
     
  • 1.28, Аноним (28), 19:39, 07/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    >>Прекращено формировние однодисковых CD-образов с Xfce.

    За что? Ну серьёзно?

     
     
  • 2.31, псевдонимус (?), 20:02, 07/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Скорее всего перестало влезать на балванку...
     

  • 1.29, Аноним (26), 19:41, 07/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Arm на серверах взлетит с такой же вероятностью как графен от интел уделает нвидиа, на десктопе примерно таже картина и где мне прикажите гонять дебиан?  На мобилках? Шта?
     
  • 1.34, 32 (?), 21:38, 07/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Буллшит?) А следующей ждать в 2022ом?
     
  • 1.35, Плохой Танцор (?), 21:38, 07/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Дистрибутив который превратился в репозиторий.
     
  • 1.36, Аноним (36), 21:54, 07/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Столько флуда, а главное никто не заметил

    >> Добавлен udeb с поддержкой ФС F2FS

    Теперь его можно сразу поставить на F2FS, без ручного пердолинга.

     

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