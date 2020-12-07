Третий альфа-выпуск инсталлятора Debian 11 "Bullseye"

Доступен третий альфа-выпуск инсталлятора следующего значительного релиза Debian - "Bullseye". Релиз ожидается летом 2021 года. На 12 января 2021 года запланирована первая стадия заморозки пакетной базы, подразумевающая прекращение выполнения "transitions" (обновление пакетов, требующее корректировки зависимостей у других пакетов, которое приводит к временному удалению пакетов из Testing), а также прекращение обновление пакетов, необходимых для сборки (build-essential). Ключевые изменения в инсталляторе по сравнению со вторым альфа-выпуском: Для архитектуры ARM64 задействован графический установщик и включена сборка GTK.

Прекращено формировние однодисковых CD-образов с Xfce.

Прекращено создания 2 и 3 образов DVD ISO для систем amd64/i386.

Добавлена поддержка плат NanoPi NEO Air, FriendlyARM NanoPi NEO Plus2, Pinebook, Pinebook Pro, Olimex A64-Olinuxino, A64-Olinuxino-eMMC, SolidRun LX2160A Honeycomb, Clearfog CX, SolidRun Cubox-i Solo/DualLite и Turris MOX.

Добавлен udeb с поддержкой ФС F2FS. Для архитектуры arm64 добавлен пакет ntfs-3g.

В Linux-сборки добавлен udeb wireless-regdb-udeb, включающий модули nic-wireless-modules.

В консольном конфигураторе (console-setup) улучшена поддержка символов псевдографики и обновлён шрифт Terminus.

В debian-cd улучшена компоновка минимальных установок.

Ядро Linux обновлено до выпуска 5.9.

Пакет libkmod2-udeb заменён на kmod-udeb.

Предложена отдельная сборочная зависимость от fdisk для систем arm64, amd64 и i386, не привязанная к util-linux.

В поле built-using добавлен grub2.

Полностью прекращена поддержка системного менеджера upstart.

Обновлены шаблоны установщика grub, которые адаптированы для систем с UEFI и новым типам хранилищ.

Размер раздела /boot при автоматической разбивке увеличен с 128-256МБ до 512-768МБ.

Оптимизирован выбор размера раздела подкачки с учётом объёма ОЗУ.

В загрузчике win32-loader представлен загрузочный менеджер UEFI и добавлена поддержка режима Secure Boot.

Из всех архитектур исключены udeb lilo-installer и elilo-installer.

В образы u-boot и netboot добавлена поддержка arm64-плат firefly-rk3399, pinebook-pro-rk3399, rockpro64-rk3399, rock64-rk3328 и rock-pi-4-rk3399. На новый u-boot переведён образ Firefly-RK3288. Улучшена работа систем с U-Boot при загрузке через UEFI.

Добавлена поддержка ноутбуков OLPC XO-1.75.



