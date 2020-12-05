Обновление Debian 10.7

Опубликовано седьмое корректирующее обновление дистрибутива Debian 10, в которое включены накопившиеся обновления пакетов и устранены недоработки в инсталляторе. Выпуск включает 54 обновления с устранением проблем со стабильностью и 38 обновлений с устранением уязвимостей.

Из изменений в Debian 10.7 выделяется обновление до свежих стабильных версий пакетов mariadb, openjdk, eas4tbsync, tbsync, tor и ublock-origin. Из репозиториев удалены пакеты freshplayerplugin (в связи с прекращением поддержки Adobe Flash), nostalgy и sieve-extension (несовместимы с новыми версиями Thunderbird). В пакет enigmail добавлен код для упрощения миграции на встроенную в Thunderbird реализацию OpenPGP.

Для загрузки и установки "с нуля" в ближайшие часы будут подготовлены установочные сборки, а также live iso-hybrid c Debian 10.7. Системы, установленные ранее и поддерживаемые в актуальном состоянии, получают обновления, присутствующие в Debian 10.7, через штатную систему установки обновлений. Исправления проблем безопасности, включённые в новые выпуски Debian, доступны пользователям по мере выхода обновлений через сервис security.debian.org.



