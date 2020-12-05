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Обновление Debian 10.7

05.12.2020 22:40

Опубликовано седьмое корректирующее обновление дистрибутива Debian 10, в которое включены накопившиеся обновления пакетов и устранены недоработки в инсталляторе. Выпуск включает 54 обновления с устранением проблем со стабильностью и 38 обновлений с устранением уязвимостей.

Из изменений в Debian 10.7 выделяется обновление до свежих стабильных версий пакетов mariadb, openjdk, eas4tbsync, tbsync, tor и ublock-origin. Из репозиториев удалены пакеты freshplayerplugin (в связи с прекращением поддержки Adobe Flash), nostalgy и sieve-extension (несовместимы с новыми версиями Thunderbird). В пакет enigmail добавлен код для упрощения миграции на встроенную в Thunderbird реализацию OpenPGP.

Для загрузки и установки "с нуля" в ближайшие часы будут подготовлены установочные сборки, а также live iso-hybrid c Debian 10.7. Системы, установленные ранее и поддерживаемые в актуальном состоянии, получают обновления, присутствующие в Debian 10.7, через штатную систему установки обновлений. Исправления проблем безопасности, включённые в новые выпуски Debian, доступны пользователям по мере выхода обновлений через сервис security.debian.org.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.debian.org/News/20...)
  2. OpenNews: Подготовка к заморозке пакетной базы Debian 11. Объявлено кодовое имя Debian 13
  3. OpenNews: Обновление Debian 10.6
  4. OpenNews: Qt 6 в Debian может оказаться без сопровождения
  5. OpenNews: Финальное обновление Debian 9.13
  6. OpenNews: Mobian - проект по адаптации Debian для мобильных устройств
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54201-debian
Ключевые слова: debian
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  • 1.1, Аноним (1), 22:52, 05/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Есть ли жизнь на FreeBSD? Не побаловаться или на сервере, а в качестве единственного десктопа. А то мне кажется, что лишь Debian может в то
     
     
  • 2.2, Аноним (1), 22:52, 05/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    й или иной мере удовлетворить все потребности.
     
     
  • 3.3, Anonymouse (?), 22:56, 05/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    За удовлетворением - это к арчеводам и гентушникам
     
     
  • 4.4, Аноним (1), 23:01, 05/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет, не к ним. Максимально далеко. Арч нестабилен и на серверы его ставят любители экстрима. Генту ограничена временем компиляции.
     
     
  • 5.10, Аноним (10), 23:20, 05/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На это и намекал анон выше.
     
  • 2.6, Амоним (?), 23:02, 05/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а что во фре может быть такого на десктопе, чего нет в дебиане? я бы ожидал что скорее наоборот.
     
     
  • 3.7, Аноним (1), 23:04, 05/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вопрос как раз наоборот задан. Хочется узнать как раз это.
     
     
  • 4.19, zzz (??), 00:00, 06/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Поставь да узнаешь, в чем проблема.
     
  • 3.11, VINRARUS (ok), 23:20, 05/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >а что во фре может быть такого на десктопе, чего нет в дебиане?

    Особый патчинг KDE, стыдно не знать.

     
  • 3.16, n80 (?), 23:44, 05/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Попытаюсь предположить: например, механизм jail (вместо не очень-то безопасного LXC, тяжёловатых виртуалок и фигурной настройки прав через AppArmor/SELinux/конфигов firejail/ещё чего) для изоляции приложений друг от друга (вполне могу понять людей с такой хотелкой). Но это так, предположение, лично мне Debian хватает за глаза.

    Сам я давно хотел *BSD ради ZFS, правда, не на десктопе. Теперь (в связи с превращением ZoL в OpenZFS и постепенным переходом FreeBSD на него) этот смысл отпал.

     
  • 2.8, Аноным (ok), 23:10, 05/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Если хочешь худшей жизни, то ставь Фрю
     
     
  • 3.12, VINRARUS (ok), 23:21, 05/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Отвалится клюв но выростут роги?
     
     
  • 4.13, Аноным (ok), 23:26, 05/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Отвалится клюв но выростут роги?

    https://youtu.be/4VaJeB_bf6E

     
  • 2.17, Анонизмус (?), 23:54, 05/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Из фри можно взять только ядро. Все остальное будешь ставить гну, для болееменее десктопа. В опенбсд та же самая песня.
     
     
  • 3.21, zzz (??), 00:08, 06/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это KDE-то GNU аль Firefox? Вы там не припухли ли часом, уже весь опенсорс ляликсу приписали.
     

  • 1.5, Аноным (ok), 23:01, 05/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >ublock-origin

    В чем смысл пакетить расширения браузеров?

     
     
  • 2.9, timur.davletshin (ok), 23:15, 05/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ставить блокировщики усерам по умолчанию.
     
     
  • 3.23, zzz (??), 00:09, 06/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но ведь есть удобные групповые политики... А, ну да.
     
  • 2.15, n80 (?), 23:38, 05/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чтобы ставить через штатный пакетный менеджер из реп, которым уже и так уже доверяешь, а не через третьесторонний каталог дополнений, где так и норовят подсунуть что-нибудь чуть-чуть отличающееся написанием и содержащее нежелательную функциональность. Собственно, пока сначала adblock (а потом вместо него ublock) не появился в штатных дебиановских репах, я (о ужас) вообще сидел без блокировщика рекламы (не сказать что сильно страдал из-за этого, но к хорошему привыкаешь). Так что смысл есть, большое им спасибо.
     
  • 2.22, Аноним (22), 00:09, 06/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Одной командой в терминале все установить можно, удобно
     

  • 1.18, Аноним (18), 23:56, 05/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Почему noscript в дебе такой древний как мамонт?
     
  • 1.20, Аноним (22), 00:03, 06/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Когда centos 8.3.2011 выйдет?
     

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