Обновление Debian 10.7

2.2 , Аноним ( 1 ), 22:52, 05/12/2020 й или иной мере удовлетворить все потребности.

3.3 , Anonymouse ( ? ), 22:56, 05/12/2020 За удовлетворением - это к арчеводам и гентушникам

4.4 , Аноним ( 1 ), 23:01, 05/12/2020 Нет, не к ним. Максимально далеко. Арч нестабилен и на серверы его ставят любители экстрима. Генту ограничена временем компиляции.

5.10 , Аноним ( 10 ), 23:20, 05/12/2020 На это и намекал анон выше.

2.6 , Амоним ( ? ), 23:02, 05/12/2020 а что во фре может быть такого на десктопе, чего нет в дебиане? я бы ожидал что скорее наоборот.

3.7 , Аноним ( 1 ), 23:04, 05/12/2020 Вопрос как раз наоборот задан. Хочется узнать как раз это.

4.19 , zzz ( ?? ), 00:00, 06/12/2020 Поставь да узнаешь, в чем проблема.

3.11 , VINRARUS ( ok ), 23:20, 05/12/2020 >а что во фре может быть такого на десктопе, чего нет в дебиане? Особый патчинг KDE, стыдно не знать.

3.16 , n80 ( ? ), 23:44, 05/12/2020 Попытаюсь предположить: например, механизм jail (вместо не очень-то безопасного LXC, тяжёловатых виртуалок и фигурной настройки прав через AppArmor/SELinux/конфигов firejail/ещё чего) для изоляции приложений друг от друга (вполне могу понять людей с такой хотелкой). Но это так, предположение, лично мне Debian хватает за глаза. Сам я давно хотел *BSD ради ZFS, правда, не на десктопе. Теперь (в связи с превращением ZoL в OpenZFS и постепенным переходом FreeBSD на него) этот смысл отпал.

2.8 , Аноным ( ok ), 23:10, 05/12/2020 Если хочешь худшей жизни, то ставь Фрю

3.12 , VINRARUS ( ok ), 23:21, 05/12/2020 Отвалится клюв но выростут роги?

4.13 , Аноным ( ok ), 23:26, 05/12/2020 > Отвалится клюв но выростут роги? https://youtu.be/4VaJeB_bf6E

2.17 , Анонизмус ( ? ), 23:54, 05/12/2020 Из фри можно взять только ядро. Все остальное будешь ставить гну, для болееменее десктопа. В опенбсд та же самая песня.

3.21 , zzz ( ?? ), 00:08, 06/12/2020 Это KDE-то GNU аль Firefox? Вы там не припухли ли часом, уже весь опенсорс ляликсу приписали.