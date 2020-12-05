Обновление Debian 10.7

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|1.1, Аноним (1), 22:52, 05/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Есть ли жизнь на FreeBSD? Не побаловаться или на сервере, а в качестве единственного десктопа. А то мне кажется, что лишь Debian может в то
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|4.4, Аноним (1), 23:01, 05/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нет, не к ним. Максимально далеко. Арч нестабилен и на серверы его ставят любители экстрима. Генту ограничена временем компиляции.
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|2.6, Амоним (?), 23:02, 05/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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а что во фре может быть такого на десктопе, чего нет в дебиане? я бы ожидал что скорее наоборот.
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|3.11, VINRARUS (ok), 23:20, 05/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>а что во фре может быть такого на десктопе, чего нет в дебиане?
Особый патчинг KDE, стыдно не знать.
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|3.16, n80 (?), 23:44, 05/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Попытаюсь предположить: например, механизм jail (вместо не очень-то безопасного LXC, тяжёловатых виртуалок и фигурной настройки прав через AppArmor/SELinux/конфигов firejail/ещё чего) для изоляции приложений друг от друга (вполне могу понять людей с такой хотелкой). Но это так, предположение, лично мне Debian хватает за глаза.
Сам я давно хотел *BSD ради ZFS, правда, не на десктопе. Теперь (в связи с превращением ZoL в OpenZFS и постепенным переходом FreeBSD на него) этот смысл отпал.
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|2.17, Анонизмус (?), 23:54, 05/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Из фри можно взять только ядро. Все остальное будешь ставить гну, для болееменее десктопа. В опенбсд та же самая песня.
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|3.21, zzz (??), 00:08, 06/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это KDE-то GNU аль Firefox? Вы там не припухли ли часом, уже весь опенсорс ляликсу приписали.
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|3.23, zzz (??), 00:09, 06/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Но ведь есть удобные групповые политики... А, ну да.
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|2.15, n80 (?), 23:38, 05/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Чтобы ставить через штатный пакетный менеджер из реп, которым уже и так уже доверяешь, а не через третьесторонний каталог дополнений, где так и норовят подсунуть что-нибудь чуть-чуть отличающееся написанием и содержащее нежелательную функциональность. Собственно, пока сначала adblock (а потом вместо него ublock) не появился в штатных дебиановских репах, я (о ужас) вообще сидел без блокировщика рекламы (не сказать что сильно страдал из-за этого, но к хорошему привыкаешь). Так что смысл есть, большое им спасибо.
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