Финальное обновление Debian 9.13

Опубликовано корректирующее обновление прошлой стабильной ветки Debian 9, в которое включены накопившиеся обновления пакетов и устранены недоработки в инсталляторе. Выпуск включает 75 обновлений с устранением проблем со стабильностью и 73 обновления с устранением уязвимостей. Это финальный выпуск ветки Debian 9, дальнейшая подготовка обновлений пакетов будет передана команде LTS Team. Штатная поддержка Debian 9 истекла 18 июля 2020 года. В рамках LTS-ветки выпуск обновлений для Debian 9 будет осуществляться до 30 июня 2022 года.

Из изменений в Debian 9.13 можно отметить удаление 22 пакетов, включая удаление enigmail, pdns-recursor, yahoo2mbox, weboob, torbirdy, simpleid, profphd, mathematica-fonts, libmicrodns, kerneloops, gplaycli, getlive, dynalogin, colorediffs-extension, certificatepatrol. Также прекращено сопровождение firefox-esr для архитектур armel, mips, mipsel и mips64el.

Для загрузки и установки "с нуля" в течение нескольких часов будут подготовлены установочные сборки, а также live iso-hybrid c Debian 9.13. Системы, установленные ранее и поддерживаемые в актуальном состоянии, получают обновления, присутствующие в Debian 10.3, через штатную систему установки обновлений. Исправления проблем безопасности, включённые в новые выпуски Debian, доступны пользователям по мере выхода обновлений через сервис security.debian.org.