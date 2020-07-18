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Финальное обновление Debian 9.13

18.07.2020 23:58

Опубликовано корректирующее обновление прошлой стабильной ветки Debian 9, в которое включены накопившиеся обновления пакетов и устранены недоработки в инсталляторе. Выпуск включает 75 обновлений с устранением проблем со стабильностью и 73 обновления с устранением уязвимостей. Это финальный выпуск ветки Debian 9, дальнейшая подготовка обновлений пакетов будет передана команде LTS Team. Штатная поддержка Debian 9 истекла 18 июля 2020 года. В рамках LTS-ветки выпуск обновлений для Debian 9 будет осуществляться до 30 июня 2022 года.

Из изменений в Debian 9.13 можно отметить удаление 22 пакетов, включая удаление enigmail, pdns-recursor, yahoo2mbox, weboob, torbirdy, simpleid, profphd, mathematica-fonts, libmicrodns, kerneloops, gplaycli, getlive, dynalogin, colorediffs-extension, certificatepatrol. Также прекращено сопровождение firefox-esr для архитектур armel, mips, mipsel и mips64el.

Для загрузки и установки "с нуля" в течение нескольких часов будут подготовлены установочные сборки, а также live iso-hybrid c Debian 9.13. Системы, установленные ранее и поддерживаемые в актуальном состоянии, получают обновления, присутствующие в Debian 10.3, через штатную систему установки обновлений. Исправления проблем безопасности, включённые в новые выпуски Debian, доступны пользователям по мере выхода обновлений через сервис security.debian.org.




  1. Главная ссылка к новости (https://www.debian.org/News/20...)
  2. OpenNews: Прекращена LTS-поддержка Debian 8.0 "jessie"
  3. OpenNews: Mobian - проект по адаптации Debian для мобильных устройств
  4. OpenNews: Результаты пересборки пакетной базы Debian при помощи Clang 10
  5. OpenNews: Обновление Debian 10.4
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53394-debian
Ключевые слова: debian
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  • 1.1, Аноним (1), 00:14, 19/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Что вам плохого сделал pdns-recursor?
     
     
  • 2.2, kido5217 (?), 00:29, 19/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вот тут спросите: https://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=965127
     

  • 1.3, Аноним (3), 00:34, 19/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    > удаление 22 пакетов, включая ... weboob

    Следует переименовать дистрибутив в SJWebian.

     
  • 1.4, BlackRot (ok), 00:40, 19/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Debian уже не торт?
    Что же выбрать..?
     
     
  • 2.6, artenaki (ok), 01:14, 19/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Mageia.
     
  • 2.7, artenaki (ok), 01:22, 19/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Debian

    Если быть откровенным, когда он был тортом? Всегда надо было допиливать немерено, даже такую ерунду как sources.list. Xfce там страшный дефолт. Торт только Ubuntu и Mint based.
    Так что Mageia равноценная замена Debian'у.

     
     
  • 3.10, artenaki (ok), 01:33, 19/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Xfce

    Только не надо говорить, что MATE лучше. Я ставил Ubuntu MATE. Это просто ужас, меню неудобное, сплошная питонятина. Реально, я не против питона. Но не пихать же его во все щели.

     
  • 2.8, Вкусная водочка (?), 01:29, 19/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Fedora сейчас реально самый крутой дистр. И не только в сравнении с другими дистрами, но и в сравнении с виндой.
     
     
  • 3.9, artenaki (ok), 01:32, 19/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Fedora

    Инвалид, который без RPMFusion неюзабельна. На дворе 2020.

     
     
  • 4.13, Вкусная водочка (?), 01:45, 19/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Аргумент не выдерживает никакой критики.
     
     
  • 5.14, artenaki (ok), 01:54, 19/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    И главное, Fedora американщина. У них даже на главной написано из Крыма и Кубы не качать. Ну, если вам нравится США и их идеалы, то другое дело, конечно. Я украинцев уважаю, если что.
     
     
  • 6.18, Вкусная водочка (?), 02:22, 19/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > американщина
    > из Крыма и Кубы не качать
    > США и их идеалы
    > Я украинцев уважаю

    Я себе нос чуть не сломал от фейспалма.

     
  • 5.15, artenaki (ok), 01:56, 19/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что за люди разрабатывают RPMFusion? Ты им доверяешь?
    Раньше Russian Fedora занималась допилом. А в блоге у них были убунтохейтерские новости, что довольно неприглядно.
     
     
  • 6.17, Вкусная водочка (?), 02:19, 19/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Что за люди разрабатывают RPMFusion?

    Те же самые, что и в основных репах. Достаточно в Koji посмотреть их имена.

    > А в блоге у них были убунтохейтерские новости

    Это Петя Леменков развлекался. Известный тролль 😀

     
  • 2.11, jOKer (ok), 01:39, 19/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Gentoo. От души совет, между прочим. ИМХО, это реально самый лучший выбор, и если сумеешь с этим дистром подружиться, то он станет твоим верным другом даже не на годы, - на десятилетия.
     
  • 2.16, Аноним (16), 02:14, 19/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    FreeBSD/OpenBSD.
     

  • 1.5, Аноним (5), 00:54, 19/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    уже выпилили systemd?
     
     
  • 2.12, jOKer (ok), 01:43, 19/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да вроде было обсуждение о возврате к возможности выбора альтернативного инита. И даже вроде голосование затевали. Не знаю только чем эта история закончилась. Вот тут это было https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=51517
     
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