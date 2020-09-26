Обновление Debian 10.6

Хреново то, что как и в хубунте до этого - в текущей стабильной версии дебиана, со временем, перестал работать погодный аплет (xfce4-weather-plugin), не абы какой левый, из левых источников, какие бывают для того же KDE, а разрабатываемый в рамках проекта XFCE, видимо что-то периодически меняют на стороне метеоресурса, к которому он обращается, это конечно догадка, но больше не на что грешить, потому как более свежие версии этого аплета остаются рабочими, а старые вдруг перестают работать.

Сталкиваюсь с этим не в первый раз, но прошлые разы были на хубунтах и "чинились" мной локально переносом рабочего пакета из версий хубунт посвежее.

Хоть версия Debian stable, тем не менее, данный аплет в текущей стейбл версии уже не пашет, работает лишь тот, который в тестовой версии дебиана, но как с бунтами тут не прокатывает - поставить в стейбл пакет из более новой версии, в данном случае из тестинга, потому как пачка зависимостей не удовлетворится по версиям, и амба - аплет дохлый и нерабочий в, по идее, рабочей системе.

И то, что его не чинят, хотя бы бэкпортингом текущей рабочей версии из тестинга, ведь мейнтейнер пакета должен пользоваться тем, что пакетирует, по идее, но ситуация показывает то, что, видимо, оно никому и не надо, что печально :(

И самое "замечательное" - будучи нубом, с никаким знанием английского, совершенно не понимать, как и в какое спортлото жаловаться по этому вопросу. :(

Если кто может помочь с обращением по этому вопросу куда надо, буду благодарен!

