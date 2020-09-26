Обновление Debian 10.6

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|2.22, Аноним (22), 21:17, 26/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Дебиан вообще лучший дистр, и образец для подражания. Не ломается даже при самом жёстком обращении. Очёнь жёсток в лицензиях, и опять, не ломается под ними. Я считаю этот дистрибутив и есть сам линукс, когда это слово произносят.
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|3.27, Аноним (27), 22:10, 26/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Особенно он не ломается когда ложится про убунту с системд. ((:
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|2.23, Аноним (22), 21:20, 26/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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У меня единственное инсталяция тормозила когда я выбирал графический режим установки на доисторической видеокарте.
Когда выбрал обычный режим - всё работало. Сколько бы не перематывал или отматывал. Изменял параметры часового пояса, интернета и т.д. Он работает всегда. А вот на kali linux помню были баги в инсталяции. Отмотал назад, нажал вперёд и заработало.
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|1.26, Аноним (26), 22:00, 26/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Хреново то, что как и в хубунте до этого - в текущей стабильной версии дебиана, со временем, перестал работать погодный аплет (xfce4-weather-plugin), не абы какой левый, из левых источников, какие бывают для того же KDE, а разрабатываемый в рамках проекта XFCE, видимо что-то периодически меняют на стороне метеоресурса, к которому он обращается, это конечно догадка, но больше не на что грешить, потому как более свежие версии этого аплета остаются рабочими, а старые вдруг перестают работать.
Сталкиваюсь с этим не в первый раз, но прошлые разы были на хубунтах и "чинились" мной локально переносом рабочего пакета из версий хубунт посвежее.
Хоть версия Debian stable, тем не менее, данный аплет в текущей стейбл версии уже не пашет, работает лишь тот, который в тестовой версии дебиана, но как с бунтами тут не прокатывает - поставить в стейбл пакет из более новой версии, в данном случае из тестинга, потому как пачка зависимостей не удовлетворится по версиям, и амба - аплет дохлый и нерабочий в, по идее, рабочей системе.
И то, что его не чинят, хотя бы бэкпортингом текущей рабочей версии из тестинга, ведь мейнтейнер пакета должен пользоваться тем, что пакетирует, по идее, но ситуация показывает то, что, видимо, оно никому и не надо, что печально :(
И самое "замечательное" - будучи нубом, с никаким знанием английского, совершенно не понимать, как и в какое спортлото жаловаться по этому вопросу. :(
Если кто может помочь с обращением по этому вопросу куда надо, буду благодарен!
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|2.40, Денис (??), 00:03, 27/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В Debian stable Xfce глючный апплет часов. Если его редактировать, может вообще исчезнуть время, не запоминаются настройки. Лучше лишний раз не дышать на него.
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|2.41, Денис (??), 00:05, 27/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Собери из исходников под системную версию Xfce. Но лучше смени поставщика. Яндексом наверняка пользуешься. Попробуй Foreca.
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|2.35, Денис (??), 23:27, 26/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Лучший дистрибутив
На лоре нашел хорошую цитату
"Лучший дистр это тот, баги которого ты согласен терпеть несмотря ни на что"
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|1.34, Денис (??), 23:24, 26/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Обновление Debian 10.6
Опять. Недавно 10.5 было. А можно использовать первоначальный срез репозитория 10.0?
Я вот хочу поставить Mageia 7 и сидеть только на репозитории release http://mirror.yandex.ru/mageia/distrib/7.1/x86_64/media/core/release (даже без non-free и tainted). Без updates, потому что система после установки обновлений и перезагрузки превращается в тыкву (полагаю из-за убунтовского граба). Вижу, здесь это возможно (7.1 симлинк на 7, кстати).
А что насчет Debian?
// мне только для тестинга в дуалбуте, так что уязвимости не особо страшны.
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|2.36, Денис (??), 23:41, 26/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Mageia:
Если быть точнее, у нее 6 репозиториев (tainted с несвободными кодеками)
core
core updates
nonfree
nonfree updates
tainted
tainted updates
Мне нужен только первый (core).
Debian:
У него похоже, только структура наоборот:
release main
release contrib
release non-free
updates main
updates contrib
updates non-free
security main
security contrib
security non-free
(необязательный)
backports main
backports contrib
backports non-free
Мне нужны: release main, release contrib, release non-free
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|3.37, Денис (??), 23:45, 26/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я вот не понимаю логики. Если ставишь Debian 10.6, в sources.list прописываешь release main, release contrib, release non-free, то получается после apt dist-upgrade будет downgrade? Ведь установочный носитель обновлен, а репозитории теоритически должны быть в первоначальном состоянии.
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|4.39, Chocobo (?), 23:59, 26/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Апт полезет в сеть и обновит списки main до текущего среза соответствующего 10.6
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|2.38, Денис (??), 23:56, 26/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Кстати, лазить по зеркалу яндекса можно через ftp в FileZilla ftp://mirror.yandex.ru
Поиск там есть, но каждый поисковый запрос выкачивает заново весь каталог (в отличии от браузера, который парсит загруженный один раз html список, но браузер тормозит на рендеринге длинных html).
Зато я заметил интересную фичу. Если вводить название пакета в FileZilla (ввод не отображается), то тебя к нему перебрасывает. Такой минипоиск.
> Mageia
У них старые репозитории не удаляются. В Debian тоже, но в Debian переносятся в архив. Нужно править sources.list и Zenitar жаловался, что в архив могут перенести не самые последнии версии пакетов.
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|3.42, Аноним (27), 01:15, 27/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это аддоны тормозят на самом деле. Я тоже удивился, когда обнаружил, что какой-то мелкий аддон даёт такие тормоза (и кстати их так и не удалось диагностировать в профайлере, методом исключения обнаружил виновника).
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