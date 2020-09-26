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Обновление Debian 10.6

26.09.2020 19:23

Опубликовано шестое корректирующее обновление дистрибутива Debian 10, в которое включены накопившиеся обновления пакетов и устранены недоработки в инсталляторе. Выпуск включает 53 обновления с устранением проблем со стабильностью и 32 обновления с устранением уязвимостей. Из изменений в Debian 10.6 выделяется обновление до свежих стабильных версий пакетов cargo, rustc, gssdp, gupnp и postgresql-11.

Для загрузки и установки "с нуля" в ближайшие часы будут подготовлены установочные сборки, а также live iso-hybrid c Debian 10.6. Системы, установленные ранее и поддерживаемые в актуальном состоянии, получают обновления, присутствующие в Debian 10.6, через штатную систему установки обновлений. Исправления проблем безопасности, включённые в новые выпуски Debian, доступны пользователям по мере выхода обновлений через сервис security.debian.org.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.debian.org/News/20...)
  2. OpenNews: Qt 6 в Debian может оказаться без сопровождения
  3. OpenNews: Обновление Debian 10.5
  4. OpenNews: Финальное обновление Debian 9.13
  5. OpenNews: Прекращена LTS-поддержка Debian 8.0 "jessie"
  6. OpenNews: Результаты пересборки пакетной базы Debian при помощи Clang 10
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53788-debian
Ключевые слова: debian
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  • 1.2, Lexa3110 (ok), 19:42, 26/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +16 +/
    Долгих лет жизни проекту! Спасибо за великолепную систему!
     
     
  • 2.6, fixbug (?), 20:01, 26/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    присоединяюсь, респект!!
     
  • 2.22, Аноним (22), 21:17, 26/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Дебиан вообще лучший дистр, и образец для подражания. Не ломается даже при самом жёстком обращении. Очёнь жёсток в лицензиях, и опять, не ломается под ними. Я считаю этот дистрибутив и есть сам линукс, когда это слово произносят.
     
     
  • 3.27, Аноним (27), 22:10, 26/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Особенно он не ломается когда ложится про убунту с системд. ((:
     
     
  • 4.29, Аноним (29), 22:32, 26/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Так-то это Убунта легла под Дебиан с системд.
     

  • 1.9, Аноним (9), 20:12, 26/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –7 +/
    Лучший дистрибутив после Ubuntu
     
     
  • 2.25, Gretta (?), 21:52, 26/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Теперь уже после Pop!_os.
     

  • 1.15, Аноним (15), 20:37, 26/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Опять сразу после установки какие то ошибки то тут то там?
     
     
  • 2.21, Аноним (21), 21:11, 26/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да и переименовали в Devuan, версия для диванных войск
     
  • 2.23, Аноним (22), 21:20, 26/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    У меня единственное инсталяция тормозила когда я выбирал графический режим установки на доисторической видеокарте.
    Когда выбрал обычный режим - всё работало. Сколько бы не перематывал или отматывал. Изменял параметры часового пояса, интернета и т.д. Он работает всегда. А вот на kali linux помню были баги в инсталяции. Отмотал назад, нажал вперёд и заработало.
     

  • 1.26, Аноним (26), 22:00, 26/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хреново то, что как и в хубунте до этого - в текущей стабильной версии дебиана, со временем, перестал работать погодный аплет (xfce4-weather-plugin), не абы какой левый, из левых источников, какие бывают для того же KDE, а разрабатываемый в рамках проекта XFCE, видимо что-то периодически меняют на стороне метеоресурса, к которому он обращается, это конечно догадка, но больше не на что грешить, потому как более свежие версии этого аплета остаются рабочими, а старые вдруг перестают работать.
    Сталкиваюсь с этим не в первый раз, но прошлые разы были на хубунтах и "чинились" мной локально переносом рабочего пакета из версий хубунт посвежее.
    Хоть версия Debian stable, тем не менее, данный аплет в текущей стейбл версии уже не пашет, работает лишь тот, который в тестовой версии дебиана, но как с бунтами тут не прокатывает - поставить в стейбл пакет из более новой версии, в данном случае из тестинга, потому как пачка зависимостей не удовлетворится по версиям, и амба - аплет дохлый и нерабочий в, по идее, рабочей системе.
    И то, что его не чинят, хотя бы бэкпортингом текущей рабочей версии из тестинга, ведь мейнтейнер пакета должен пользоваться тем, что пакетирует, по идее, но ситуация показывает то, что, видимо, оно никому и не надо, что печально :(
    И самое "замечательное" - будучи нубом, с никаким знанием английского, совершенно не понимать, как и в какое спортлото жаловаться по этому вопросу. :(
    Если кто может помочь с обращением по этому вопросу куда надо, буду благодарен!
     
     
  • 2.28, ананим.orig (?), 22:29, 26/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    я лично в этом случае добавляю репы [[https://mxlinux.org/ MX Linux]]
    подробнее [[http://namakutux.blogspot.com/2019/09/easily-install-xfce-414-on-debian-10.ht тут]]

    зыж
    в частности проблемы с погодой решились :D

     
  • 2.40, Денис (??), 00:03, 27/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В Debian stable Xfce глючный апплет часов. Если его редактировать, может вообще исчезнуть время, не запоминаются настройки. Лучше лишний раз не дышать на него.
     
  • 2.41, Денис (??), 00:05, 27/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Собери из исходников под системную версию Xfce. Но лучше смени поставщика. Яндексом наверняка пользуешься. Попробуй Foreca.
     
  • 2.43, Андрей (??), 01:24, 27/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мне в xubuntu 18.04 помогло - https://askubuntu.com/questions/1274259/xfce4-weather-plugin-for-xubuntu-18-04
     

  • 1.31, Аноним (31), 22:57, 26/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Хороший дистр. Лучший из существующих.
     
     
  • 2.33, Аноним (33), 23:20, 26/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для недальновидных и костлявых.
     
  • 2.35, Денис (??), 23:27, 26/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Лучший дистрибутив

    На лоре нашел хорошую цитату
    "Лучший дистр это тот, баги которого ты согласен терпеть несмотря ни на что"

     

  • 1.34, Денис (??), 23:24, 26/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Обновление Debian 10.6

    Опять. Недавно 10.5 было. А можно использовать первоначальный срез репозитория 10.0?
    Я вот хочу поставить Mageia 7 и сидеть только на репозитории release http://mirror.yandex.ru/mageia/distrib/7.1/x86_64/media/core/release (даже без non-free и tainted). Без updates, потому что система после установки обновлений и перезагрузки превращается в тыкву (полагаю из-за убунтовского граба). Вижу, здесь это возможно (7.1 симлинк на 7, кстати).
    А что насчет Debian?
    // мне только для тестинга в дуалбуте, так что уязвимости не особо страшны.

     
     
  • 2.36, Денис (??), 23:41, 26/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Mageia:
    Если быть точнее, у нее 6 репозиториев (tainted с несвободными кодеками)
    core
    core updates
    nonfree
    nonfree updates
    tainted
    tainted updates
    Мне нужен только первый (core).

    Debian:
    У него похоже, только структура наоборот:
    release main
    release contrib
    release non-free

    updates main
    updates contrib
    updates non-free

    security main
    security contrib
    security non-free

    (необязательный)
    backports main
    backports contrib
    backports non-free
    Мне нужны: release main, release contrib, release non-free

     
     
  • 3.37, Денис (??), 23:45, 26/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я вот не понимаю логики. Если ставишь Debian 10.6, в sources.list прописываешь release main, release contrib, release non-free, то получается после apt dist-upgrade будет downgrade? Ведь установочный носитель обновлен, а репозитории теоритически должны быть в первоначальном состоянии.
     
     
  • 4.39, Chocobo (?), 23:59, 26/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Апт полезет в сеть и обновит списки main до текущего среза соответствующего 10.6
     
  • 2.38, Денис (??), 23:56, 26/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кстати, лазить по зеркалу яндекса можно через ftp в FileZilla ftp://mirror.yandex.ru
    Поиск там есть, но каждый поисковый запрос выкачивает заново весь каталог (в отличии от браузера, который парсит загруженный один раз html список, но браузер тормозит на рендеринге длинных html).
    Зато я заметил интересную фичу. Если вводить название пакета в FileZilla (ввод не отображается), то тебя к нему перебрасывает. Такой минипоиск.

    > Mageia

    У них старые репозитории не удаляются. В Debian тоже, но в Debian переносятся в архив. Нужно править sources.list и Zenitar жаловался, что в архив могут перенести не самые последнии версии пакетов.

     
     
  • 3.42, Аноним (27), 01:15, 27/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это аддоны тормозят на самом деле. Я тоже удивился, когда обнаружил, что какой-то мелкий аддон даёт такие тормоза (и кстати их так и не удалось диагностировать в профайлере, методом исключения обнаружил виновника).
     
     
  • 4.44, Аноним (44), 01:56, 27/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    uBlock, наверное.
     

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