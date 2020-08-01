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Обновление Debian 10.5

01.08.2020 17:30

Опубликовано пятое корректирующее обновление дистрибутива Debian 10, в которое включены накопившиеся обновления пакетов и устранены недоработки в инсталляторе. Выпуск включает 101 обновление с устранением проблем со стабильностью и 62 обновление с устранением уязвимостей.

Из изменений в Debian 10.5 выделяется устранение уязвимости в GRUB2, позволяющей обойти механизм UEFI Secure Boot и добиться установки неверифицированного вредоносного ПО. Для решения проблемы обновлены инсталлятор, загрузчик GRUB2, пакеты с ядром, fwupd-прошивки и shim-прослойка, которые поставляются с новой цифровой подписью.

До свежих стабильных версий обновлены пакеты ClamAV, cloud-init, dbus, dpdk, fwupd, mariadb, nvidia-graphics-drivers и postfix. Удалены пакеты golang-github-unknwon-cae, janus, mathematica-fonts, matrix-synapse, selenium-firefoxdriver, которые остались без сопровождения и имеют серьёзные проблемы или привязаны к изменившимся API.

Для загрузки и установки "с нуля" в течение нескольких часов будут подготовлены установочные сборки, а также live iso-hybrid c Debian 10.5. Системы, установленные ранее и поддерживаемые в актуальном состоянии, получают обновления, присутствующие в Debian 10.5, через штатную систему установки обновлений. Исправления проблем безопасности, включённые в новые выпуски Debian, доступны пользователям по мере выхода обновлений через сервис security.debian.org.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.debian.org/News/20...)
  2. OpenNews: Финальное обновление Debian 9.13
  3. OpenNews: Прекращена LTS-поддержка Debian 8.0 "jessie"
  4. OpenNews: Mobian - проект по адаптации Debian для мобильных устройств
  5. OpenNews: Результаты пересборки пакетной базы Debian при помощи Clang 10
  6. OpenNews: Обновление Debian 10.4
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53474-debian
Ключевые слова: debian
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Обсуждение (1) RSS
  • 1, asdf (?), 17:56, 01/08/2020 [ответить]  
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    что-то как-то на минорное обновление не тянет
     
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