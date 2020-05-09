Обновление Debian 10.4

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|1.3, Аноним (3), 20:40, 09/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>Выпуск включает 108 обновлений с устранением проблем со стабильностью и 53 обновления с устранением уязвимостей.<
И половина это Firefox?
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|1.4, Аноним (4), 20:42, 09/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Народ, если есть кто дебианщики, помогите пожалуйста разобраться в механизме выставления приоритетов веток репозиториев и пакетов!
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|2.5, Аноним (4), 20:44, 09/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> Народ, если есть кто дебианщики, помогите пожалуйста разобраться в механизме выставления
> приоритетов веток репозиториев и пакетов!
У меня просто ситуация с ветками и пакетами непонятно как разрешаемая, из стондарной доки нубу не понять как чего накалдовать!
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|2.9, Аноним (9), 20:59, 09/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Package: *
Pin: release a=stable
Pin-Priority: 2000
Package: *
Pin: release a=testing
Pin-Priority: 60
Package: *
Pin: release a=unstable
Pin-Priority: 50
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|2.21, Аноним (21), 21:38, 09/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вы видимо ещё один не понимающий, но хотящий.
Нет никаких приоритетов и механизмов, и репозитории нельзя смешивать.
Хотите замороженного софта с надеждой на отсуствие проблем и необходимость лишних телодвижений при обновлении - используете только stable, точка. При этом свежий софт вам по определению не нужен.
Хотите свежего софта - используете только unstable/testing, точка. При этом вы по определению будете периодически ходить по граблям.
Попробуете смешать несколько реп - получите минусы обоих, и ещё огромную кучу несовместимостей и проблем сверху.
И если всё-таки вам нужен свежий софт, рекоммендую рассмотреть нормальные rolling дистрибутивы. Дело в том, что в отличие от Debian, где unstable/testing - полигон для тестирования, который при этом не тестируется поскольку большинство пользователей трусливо паразитируют на гниющем stable, в полноценных rolling'ах полигон тестируют все, и ошибки там выявляются и исправляются гораздо быстрее.
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|1.11, Sunderland93 (ok), 21:01, 09/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Когда уже Mesa обновлят? почему блоб обновляют регулярно, хотя на него никогда никаких гарантий не было и не будет, а открытые графические драйверы - раз в год?
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|2.22, Аноним (21), 21:41, 09/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Зачем вам обновление Mesa? Вы же осознанно выбрали т.н. "стабильный" дистрибутив с замороженным софтом, как раз чтобы ничего не обновлялось и не ломалось, нет? Вот и сидите с тем что есть.
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