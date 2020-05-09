Обновление Debian 10.4

Опубликовано четвёртое корректирующее обновление дистрибутива Debian 10, в которое включены накопившиеся обновления пакетов и устранены недоработки в инсталляторе. Выпуск включает 108 обновлений с устранением проблем со стабильностью и 53 обновления с устранением уязвимостей.

Из изменений в Debian 10.4 можно отметить обновление до свежих стабильных версий пакетов postfix, clamav, dav4tbsync, dpdk, nvidia-graphics-drivers, tbsync, waagent. Удалены пакеты getlive, gplaycli, kerneloops, lambda-align2, libmicrodns, libperlspeak-perl, ugene и yahoo2mbox, которые остались без сопровождения и имеют серьёзные проблемы или привязаны к изменившимся API. Из-за несовместимости с новым Thunderbird также удалены дополнения quotecolors и torbirdy.

Для загрузки и установки "с нуля" в течение нескольких часов будут подготовлены установочные сборки, а также live iso-hybrid c Debian 10.4. Системы, установленные ранее и поддерживаемые в актуальном состоянии, получают обновления, присутствующие в Debian 10.4, через штатную систему установки обновлений. Исправления проблем безопасности, включённые в новые выпуски Debian, доступны пользователям по мере выхода обновлений через сервис security.debian.org.