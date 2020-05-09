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Обновление Debian 10.4

09.05.2020 20:12

Опубликовано четвёртое корректирующее обновление дистрибутива Debian 10, в которое включены накопившиеся обновления пакетов и устранены недоработки в инсталляторе. Выпуск включает 108 обновлений с устранением проблем со стабильностью и 53 обновления с устранением уязвимостей.

Из изменений в Debian 10.4 можно отметить обновление до свежих стабильных версий пакетов postfix, clamav, dav4tbsync, dpdk, nvidia-graphics-drivers, tbsync, waagent. Удалены пакеты getlive, gplaycli, kerneloops, lambda-align2, libmicrodns, libperlspeak-perl, ugene и yahoo2mbox, которые остались без сопровождения и имеют серьёзные проблемы или привязаны к изменившимся API. Из-за несовместимости с новым Thunderbird также удалены дополнения quotecolors и torbirdy.

Для загрузки и установки "с нуля" в течение нескольких часов будут подготовлены установочные сборки, а также live iso-hybrid c Debian 10.4. Системы, установленные ранее и поддерживаемые в актуальном состоянии, получают обновления, присутствующие в Debian 10.4, через штатную систему установки обновлений. Исправления проблем безопасности, включённые в новые выпуски Debian, доступны пользователям по мере выхода обновлений через сервис security.debian.org.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.debian.org/News/20...)
  2. OpenNews: Debian тестирует Discourse как потенциальную замену спискам рассылки
  3. OpenNews: Проект Debian анонсировал сервисы Debian Social
  4. OpenNews: Второй альфа-выпуск инсталлятора Debian 11 "Bullseye"
  5. OpenNews: Debian 8 будет поддерживаться больше 5 лет
  6. OpenNews: Новые версии Debian 9.12 и 10.3
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/52920-debian
Ключевые слова: debian
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  • 1.1, Lexa3110 (ok), 20:13, 09/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Лучший дистрибутив. Спасибо.
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 20:16, 09/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Пожалуйста.
     
     
  • 3.15, Главный Ананим (ok), 21:24, 09/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На здоровье.
     

  • 1.3, Аноним (3), 20:40, 09/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Выпуск включает 108 обновлений с устранением проблем со стабильностью и 53 обновления с устранением уязвимостей.<

    И половина это Firefox?

     
     
  • 2.6, Аноним (6), 20:45, 09/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В твоем случае с IE
     

  • 1.4, Аноним (4), 20:42, 09/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Народ, если есть кто дебианщики, помогите пожалуйста разобраться в механизме выставления приоритетов веток репозиториев и пакетов!
     
     
  • 2.5, Аноним (4), 20:44, 09/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > Народ, если есть кто дебианщики, помогите пожалуйста разобраться в механизме выставления
    > приоритетов веток репозиториев и пакетов!

    У меня просто ситуация с ветками и пакетами непонятно как разрешаемая, из стондарной доки нубу не понять как чего накалдовать!

     
     
  • 3.7, losev (?), 20:56, 09/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    install gentoo
     
  • 3.12, Аноним (12), 21:02, 09/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Начни со "стондартного" учебника русского языка.
     
  • 2.9, Аноним (9), 20:59, 09/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Package: *
    Pin: release a=stable
    Pin-Priority: 2000

    Package: *
    Pin: release a=testing
    Pin-Priority: 60

    Package: *
    Pin: release a=unstable
    Pin-Priority: 50

     
  • 2.21, Аноним (21), 21:38, 09/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы видимо ещё один не понимающий, но хотящий.

    Нет никаких приоритетов и механизмов, и репозитории нельзя смешивать.

    Хотите замороженного софта с надеждой на отсуствие проблем и необходимость лишних телодвижений при обновлении - используете только stable, точка. При этом свежий софт вам по определению не нужен.

    Хотите свежего софта - используете только unstable/testing, точка. При этом вы по определению будете периодически ходить по граблям.

    Попробуете смешать несколько реп - получите минусы обоих, и ещё огромную кучу несовместимостей и проблем сверху.

    И если всё-таки вам нужен свежий софт, рекоммендую рассмотреть нормальные rolling дистрибутивы. Дело в том, что в отличие от Debian, где unstable/testing - полигон для тестирования, который при этом не тестируется поскольку большинство пользователей трусливо паразитируют на гниющем stable, в полноценных rolling'ах полигон тестируют все, и ошибки там выявляются и исправляются гораздо быстрее.

     

  • 1.11, Sunderland93 (ok), 21:01, 09/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Когда уже Mesa обновлят? почему блоб обновляют регулярно, хотя на него никогда никаких гарантий не было и не будет, а открытые графические драйверы - раз в год?
     
     
  • 2.13, AleksK (ok), 21:15, 09/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Переходи на testing или ставь Ubuntu
     
     
  • 3.14, анонимно (?), 21:23, 09/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Будь мужиком,переходи на testing или ставь Ubuntu!
     
  • 2.17, Главный Ананим (ok), 21:26, 09/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ставь минт или MXLinux. По мне так намного стабильнее и надёжнее и новее и хорошее.
     
  • 2.22, Аноним (21), 21:41, 09/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем вам обновление Mesa? Вы же осознанно выбрали т.н. "стабильный" дистрибутив с замороженным софтом, как раз чтобы ничего не обновлялось и не ломалось, нет? Вот и сидите с тем что есть.
     

  • 1.16, Аноним (16), 21:25, 09/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А Debian 9 уже все? Только критические исправления?
     
     
  • 2.18, Главный Ананим (ok), 21:26, 09/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Эта cpaнь никогда толком не работала
     
  • 2.20, анонимно (?), 21:33, 09/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    февраля 8 же было 9.12 https://www.debian.org/News/2020/2020020802
     

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