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Уязвимости в IPv6-стеке FreeBSD

02.12.2020 12:44

В IPv6-стеке FreeBSD выявлено несколько удалённо эксплуатируемых уязвимостей (проблемы устранены в обновлениях 12.2-RELEASE-p1, 12.1-RELEASE-p11 и 11.4-RELEASE-p5):

  • CVE-2020-7469 - обращение к освобождённому блоку памяти (use-after-free) при обработке ICMP6-пакета с сообщением об ошибке. Уязвимость может быть использована для инициирования удалённого краха ядра через отправку специально оформленного IPv6-пакета. Проблема также может привести к передачей удалённой системе отрывков данных из освобождённых областей памяти ядра.
  • CVE-2020-25577 - две уязвимости в фоновом процессе rtsold, применяемом для обеспечения работы механизма автонастройки адресов IPv6 (SLAAC). Проблемы вызваны некорректной проверкой границ буфера и размера поля при обработке пакетов с параметрами RDNSS (Recursive DNS Servers) и DNSSL (DNS Search List). Размер имени домена в поле DNSSL указывается перед данными и rtsold слепо доверял данной информации не проверяя фактический размер, что могло использоваться для записи произвольной информации за пределы буфера.

    Уязвимости позволяют организовать удалённое выполнение кода с правами root при отправке специально оформленного пакета. Опасность проблемы смягчает то, что rtsold обрабатывает только сообщения, полученных от хостов, подключённых через тот же физический линк. Во FreeBSD 12.2 вред от проблемы дополнительно минимизируется изоляцией rtsold при помощи механизма Capsicum.



  1. Главная ссылка к новости (https://lists.freebsd.org/pipe...)
  2. OpenNews: Удалённые уязвимости в IPv6-стеках OpenBSD и FreeBSD
  3. OpenNews: Уязвимости в libc и IPv6-стеке FreeBSD
  4. OpenNews: Удалённая DoS-уязвимость в IPv6-стеке FreeBSD
  5. OpenNews: Уязвимость в ftpd из FreeBSD, позволявшая получить root-доступ при использовании ftpchroot
  6. OpenNews: Релиз FreeBSD 12.2
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54182-freebsd
Ключевые слова: freebsd, ipv6
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  • 1.1, Аноним (1), 12:54, 02/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    бывает
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 13:42, 02/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но как же так? Это же фрибзди?
     
     
  • 3.16, leibniz (ok), 14:33, 02/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    это же фрисби?
     

  • 1.2, Fracta1L (ok), 12:55, 02/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –6 +/
    О, давно сишных дыр не выявляли)
     
     
  • 2.3, leibniz (ok), 13:07, 02/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    всё для Вас)
     
  • 2.4, Анан (?), 13:07, 02/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    на раст бы переписали
     
     
  • 3.5, Fracta1L (ok), 13:15, 02/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    вряд ли полумёртвую БСД будет кто-то переписывать на Раст. Это же не вечно живой и динамичный Линукс.
     
     
  • 4.6, RustAman (?), 13:18, 02/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    согласен, за растом будущее, ибо в нём безопасность стоит во главе угла — только глупцы, олдфаги и прочие маргиналы думаю иначе
     
     
  • 5.19, zshfan (ok), 15:15, 02/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Во главе угла безопасность стоит у Ады, а все ваши Расты ей в подмётки не годятся...
     
  • 4.13, Аноним (13), 14:13, 02/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > полумёртвую БСД

    то ли дело писать новую ОС, которой нет применения

     
  • 3.14, MihaNix (?), 14:19, 02/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А чем это поможет?
    Во всяком случае вторая ошибка - это банальный недосмотр программиста.
    Как обычно это бывает - писал человек черновой вариант, держа проверку в голове, в итоге забылось и не реализовал.
     

  • 1.7, псевдонимус (?), 13:29, 02/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    И повторюсь: как хорошо, что я запрещаю ипв6 ещё при установке!
     
  • 1.8, Аноним (8), 13:30, 02/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    да ладно?!
    IPv6 разрабатывался как более защищенный чем IPv4
     
     
  • 2.11, 1 (??), 14:05, 02/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Чем это ?
    Вроде просто длину адреса увеличили. Ну и напихали всякого для "безNATового мира". Но мир оказался сильнее (с)
     

  • 1.10, Анонимъ (?), 13:58, 02/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    А вы говорите rust...
     
  • 1.12, Alex (??), 14:10, 02/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Что там, PS4 7.02 ломанут, или уже 7.50 ?
     
  • 1.15, Аноним (15), 14:25, 02/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Да хватит уже. Все давно поняли что фрибсд это самая дырявая ос в мире
     
     
  • 2.17, антифрактал (?), 14:40, 02/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Самая дырявая ОС в мире по мнению фрактала - это Си! o_O
     

  • 1.18, Аноним (18), 15:05, 02/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Почему в линуксовом столько дыр нет в ipv6? А дыры во фряхе это конечно очень хорошо для плойки.
     
     
  • 2.20, анонн (ok), 15:32, 02/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> две уязвимости в фоновом процессе rtsold
    > Почему в линуксовом столько дыр нет в ipv6?

    Потому что когда "нужно" - у вас и бубунта с андроидом "Линукс!", а когда и "Линукс - это только ядро!"?
    Кстати, удачи выбраться за пределы Capsicum.

     
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