Уязвимости в IPv6-стеке FreeBSD

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|3.5, Fracta1L (ok), 13:15, 02/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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вряд ли полумёртвую БСД будет кто-то переписывать на Раст. Это же не вечно живой и динамичный Линукс.
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|4.6, RustAman (?), 13:18, 02/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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согласен, за растом будущее, ибо в нём безопасность стоит во главе угла — только глупцы, олдфаги и прочие маргиналы думаю иначе
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|5.19, zshfan (ok), 15:15, 02/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Во главе угла безопасность стоит у Ады, а все ваши Расты ей в подмётки не годятся...
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|4.13, Аноним (13), 14:13, 02/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> полумёртвую БСД
то ли дело писать новую ОС, которой нет применения
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|3.14, MihaNix (?), 14:19, 02/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А чем это поможет?
Во всяком случае вторая ошибка - это банальный недосмотр программиста.
Как обычно это бывает - писал человек черновой вариант, держа проверку в голове, в итоге забылось и не реализовал.
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|2.11, 1 (??), 14:05, 02/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Чем это ?
Вроде просто длину адреса увеличили. Ну и напихали всякого для "безNATового мира". Но мир оказался сильнее (с)
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|1.18, Аноним (18), 15:05, 02/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Почему в линуксовом столько дыр нет в ipv6? А дыры во фряхе это конечно очень хорошо для плойки.
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|2.20, анонн (ok), 15:32, 02/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> две уязвимости в фоновом процессе rtsold
> Почему в линуксовом столько дыр нет в ipv6?
Потому что когда "нужно" - у вас и бубунта с андроидом "Линукс!", а когда и "Линукс - это только ядро!"?
Кстати, удачи выбраться за пределы Capsicum.
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