Уязвимости в IPv6-стеке FreeBSD

2.3 , leibniz ( ok ), 13:07, 02/12/2020 всё для Вас)

2.4 , Анан ( ? ), 13:07, 02/12/2020 на раст бы переписали

3.5 , Fracta1L ( ok ), 13:15, 02/12/2020 вряд ли полумёртвую БСД будет кто-то переписывать на Раст. Это же не вечно живой и динамичный Линукс.

4.6 , RustAman ( ? ), 13:18, 02/12/2020 согласен, за растом будущее, ибо в нём безопасность стоит во главе угла — только глупцы, олдфаги и прочие маргиналы думаю иначе

5.19 , zshfan ( ok ), 15:15, 02/12/2020 Во главе угла безопасность стоит у Ады, а все ваши Расты ей в подмётки не годятся...

4.13 , Аноним ( 13 ), 14:13, 02/12/2020 > полумёртвую БСД то ли дело писать новую ОС, которой нет применения

3.14 , MihaNix ( ? ), 14:19, 02/12/2020 А чем это поможет?

Во всяком случае вторая ошибка - это банальный недосмотр программиста.

Как обычно это бывает - писал человек черновой вариант, держа проверку в голове, в итоге забылось и не реализовал.