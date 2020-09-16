The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Уязвимость в ftpd из FreeBSD, позволявшая получить root-доступ при использовании ftpchroot

16.09.2020 09:00

В поставляемом в составе FreeBSD сервере ftpd выявлена критическая уязвимость (CVE-2020-7468), дающая возможность пользователям, ограниченным своим домашним каталогом при помощи опции ftpchroot, получить полный root-доступ к системе.

Проблема вызвана сочетанием ошибки в реализации механизма изоляции пользователя при помощи вызова chroot (при сбоях в процессе смены uid или выполнения chroot и chdir выдавалась нефатальная ошибка, не обрывающая сеанс) и предоставлением аутентифицированному пользователю FTP прав, достаточных для обхода ограничения корневого пути в файловой системе. Уязвимость не проявляется при доступе к FTP-серверу в анонимном режиме или при полноценном входе пользователя без ftpchroot. Проблема устранена в обновлениях 12.1-RELEASE-p10, 11.4-RELEASE-p4 и 11.3-RELEASE-p14.

Дополнительно можно отметить устранение в 12.1-RELEASE-p10, 11.4-RELEASE-p4 и 11.3-RELEASE-p14 ещё трёх уязвимостей:

  • CVE-2020-7467 - уязвимость в гипервизоре Bhyve, позволяющая из гостевого окружения записать информацию в области памяти хост-окружения и получить полный доступ к хост-системе. Проблема вызвана отсутствием ограничения доступа к процессорным инструкциям, работающим с физическими адресами хоста, и проявляется только на системах с CPU AMD.
  • CVE-2020-24718 - уязвимость в гипервизоре Bhyve, позволяющая атакующему с правами root внутри изолированных при помощи Bhyve окружений выполнить код на уровне ядра. Проблема вызвана отсутствием должного ограничения доступа к структурам VMCS (Virtual Machine Control Structure) на системах с CPU Intel и VMCB (Virtual Machine Control Block) на системах с CPU AMD.
  • CVE-2020-7464 - уязвимость в драйвере ure (USB Ethernet Realtek RTL8152 и RTL8153), позволяющая через отправку больших кадров (больше 2048) выполнить спуфинг пакетов с других хостов или осуществить подстановку пакетов в другие VLAN.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/f...)
  2. OpenNews: Критическая уязвимость в ProFTPd
  3. OpenNews: Опасная уязвимость в ProFTPD, проявляющаяся без аутентификации
  4. OpenNews: Удалённо эксплуатируемые уязвимости во FreeBSD
  5. OpenNews: Уязвимости во FreeBSD - повышение привилегий через манипуляции с вызовом sendmsg
  6. OpenNews: Во FreeBSD устранены удалённо эксплуатируемые уязвимости в ipfw
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53720-ftpd
Ключевые слова: ftpd, freebsd, bhyve
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (26) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Кредит (?), 09:31, 16/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Мощно. Но лучше поздно, чем никогда.

    Вместо ftpd на всех бывших и единственном оставшемся FTP-сервере всегда крутились vsftpd.

    А вот bhyve надо будет обновить. Там сказано что с root'ом в госте надо, но если гость - W2012, то там это аналогично админу?

     
     
  • 2.24, пох. (?), 12:35, 16/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Вместо ftpd на всех бывших и единственном оставшемся FTP-сервере всегда крутились vsftpd.

    то есть вместо крайне ограниченного в возможностях и вдоль и поперек изученного демона - блоатварь с ничем неподтвержденной претензией на безопасТность.
    Ну да, ну да.

    Белки истерички любят сами себе вырывать ямки.

    P.S. отдельно рекомендую подумать, кому вообще еще есть чем, с хрена ли в принципе может НЕ выполниться команда seteuid или chdir в нормально настроенной системе, и каковы лично ваши шансы на это.

     
  • 2.29, псевдонимус (?), 13:18, 16/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Бихайву  похоже уделяют недостаточно внимания, а жаль. Ошибки не сказать чтоб нетривиальные. Столько лет, а гипервизор сырой.
     

  • 1.4, Аноним (4), 09:35, 16/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Безопасность BSD снова под угрозой!
     
     
  • 2.5, A.Stahl (ok), 09:50, 16/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Перефразируя старый анекдот:

    -- Безопасная БСД.
    -- Безопасная что?

     

  • 1.6, онанимуз (?), 09:51, 16/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    а вот если бы ftpd был написан на Rust...

    капча 37337 кагбэ намекает

     
     
  • 2.17, Аноним (17), 10:55, 16/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    КГБ намекает.

    // b.

     
  • 2.19, Аноним (19), 11:20, 16/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это слишком сложно для раста.
     
  • 2.21, Аноним (21), 11:44, 16/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Раст сам за программиста решает, какие ошибки системных вызовов считать фатальными, а какие — нет?
     

  • 1.7, Аноним (7), 09:55, 16/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Ван не нравится что уязвимость выявили или о том что о ней рассказали?
    Мне вот видно, что за этот год активно выявление и решение уязвимостей в БСД.
     
     
  • 2.12, Аноним (12), 10:30, 16/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Будь это докер, уже бурлило бы в комментах. Местная публика такая, не мешки ворочает.
     
     
  • 3.15, A.Stahl (ok), 10:46, 16/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Может беда не в мешках, а в том, что докер в дохрена раз более востребован? Потому и бурлений больше.
     

  • 1.9, Аноним (9), 10:04, 16/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > Проблема вызвана сочетанием ошибки в реализации механизма изоляции пользователя при помощи вызова chroot

    И ни слова про докер... А, его же тут нет, вспомнил.

     
     
  • 2.23, анонн (ok), 12:07, 16/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >> Проблема вызвана сочетанием ошибки в реализации механизма изоляции пользователя при помощи вызова chroot
    > И ни слова про докер... А, его же тут нет, вспомнил.

    Причем тут ваш дыркер? И с каких пор оно стало "механизмом изоляции"?

     

  • 1.10, notcurver (?), 10:13, 16/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    И стоило из за такое ерунды новость писать? Будто фтп ещё активно используется. Но да будет срач на радость публике.
     
     
  • 2.14, Аноним (12), 10:41, 16/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > И стоило из за такое ерунды новость писать?

    Так и запишем, BSD - ерунда.

     
  • 2.22, Аноним (21), 11:46, 16/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну как же — ерунда? Написать такой код для изоляции, который не только не изолирует, но ещё и рута позволяет получить, — это уметь надо!
     
  • 2.28, Аноним (28), 13:02, 16/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кто активно пользуется тот пассивно обновляется.
     

  • 1.13, Аноним (13), 10:36, 16/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Насколько я помню фряху, там был какой то левый ftpd который даже демоном работать не мог и работал только через xinetd :(
     
     
  • 2.16, Аноним (16), 10:50, 16/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так в том и соль, если конечно я правильно понял.
     
  • 2.18, _ (??), 11:04, 16/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Маны не читай, комменты пиши... ключ -D
     
  • 2.25, пох. (?), 12:37, 16/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "левой" функциональностью в _нормальной_ юникс-среде является именно умение работать ненужно-демоном (с кучей прекрасных возможностей запутаться в собственных шнурках), когда для этой цели уже существует общесистемный механизм.

     
  • 2.30, псевдонимус (?), 13:21, 16/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это фича, а не баг.
     

  • 1.20, Аноним (20), 11:35, 16/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    BSD - одна ошибка, много смертей
     
  • 1.26, rvs2016 (ok), 12:49, 16/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Так вместо ftpd мы же давно используем proftpd.
     
  • 1.27, Аноним (28), 13:01, 16/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    БДСМ не бывает безопасным
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2020 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру