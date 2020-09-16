Уязвимость в ftpd из FreeBSD, позволявшая получить root-доступ при использовании ftpchroot

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|1.2, Кредит (?), 09:31, 16/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Мощно. Но лучше поздно, чем никогда.
Вместо ftpd на всех бывших и единственном оставшемся FTP-сервере всегда крутились vsftpd.
А вот bhyve надо будет обновить. Там сказано что с root'ом в госте надо, но если гость - W2012, то там это аналогично админу?
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|2.24, пох. (?), 12:35, 16/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Вместо ftpd на всех бывших и единственном оставшемся FTP-сервере всегда крутились vsftpd.
то есть вместо крайне ограниченного в возможностях и вдоль и поперек изученного демона - блоатварь с ничем неподтвержденной претензией на безопасТность.
Ну да, ну да.
Белки истерички любят сами себе вырывать ямки.
P.S. отдельно рекомендую подумать, кому вообще еще есть чем, с хрена ли в принципе может НЕ выполниться команда seteuid или chdir в нормально настроенной системе, и каковы лично ваши шансы на это.
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|2.29, псевдонимус (?), 13:18, 16/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Бихайву похоже уделяют недостаточно внимания, а жаль. Ошибки не сказать чтоб нетривиальные. Столько лет, а гипервизор сырой.
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|2.5, A.Stahl (ok), 09:50, 16/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Перефразируя старый анекдот:
-- Безопасная БСД.
-- Безопасная что?
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|2.21, Аноним (21), 11:44, 16/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Раст сам за программиста решает, какие ошибки системных вызовов считать фатальными, а какие — нет?
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|1.7, Аноним (7), 09:55, 16/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Ван не нравится что уязвимость выявили или о том что о ней рассказали?
Мне вот видно, что за этот год активно выявление и решение уязвимостей в БСД.
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|2.12, Аноним (12), 10:30, 16/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Будь это докер, уже бурлило бы в комментах. Местная публика такая, не мешки ворочает.
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|3.15, A.Stahl (ok), 10:46, 16/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Может беда не в мешках, а в том, что докер в дохрена раз более востребован? Потому и бурлений больше.
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|1.9, Аноним (9), 10:04, 16/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Проблема вызвана сочетанием ошибки в реализации механизма изоляции пользователя при помощи вызова chroot
И ни слова про докер... А, его же тут нет, вспомнил.
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|2.23, анонн (ok), 12:07, 16/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>> Проблема вызвана сочетанием ошибки в реализации механизма изоляции пользователя при помощи вызова chroot
> И ни слова про докер... А, его же тут нет, вспомнил.
Причем тут ваш дыркер? И с каких пор оно стало "механизмом изоляции"?
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|1.10, notcurver (?), 10:13, 16/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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И стоило из за такое ерунды новость писать? Будто фтп ещё активно используется. Но да будет срач на радость публике.
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|2.14, Аноним (12), 10:41, 16/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> И стоило из за такое ерунды новость писать?
Так и запишем, BSD - ерунда.
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|2.22, Аноним (21), 11:46, 16/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ну как же — ерунда? Написать такой код для изоляции, который не только не изолирует, но ещё и рута позволяет получить, — это уметь надо!
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|1.13, Аноним (13), 10:36, 16/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Насколько я помню фряху, там был какой то левый ftpd который даже демоном работать не мог и работал только через xinetd :(
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|2.25, пох. (?), 12:37, 16/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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"левой" функциональностью в _нормальной_ юникс-среде является именно умение работать ненужно-демоном (с кучей прекрасных возможностей запутаться в собственных шнурках), когда для этой цели уже существует общесистемный механизм.
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