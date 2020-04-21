Во FreeBSD устранены удалённо эксплуатируемые уязвимости в ipfw

В пакетном фильтре ipfw устранены две уязвимости в коде разбора опций TCP, вызванные некорректной проверкой данных в обрабатываемых сетевых пакетах. Первая уязвимость (CVE-2019-5614) при обработке определённым образом оформленных TCP-пакетов может привести к доступу к памяти вне выделенного буфера mbuf, а вторая (CVE-2019-15874) к обращению к уже освобождённым областям памяти (use-after-free).

Анализ пригодности выявленных проблем для эксплуатации, способной инициировать выполнение кода злоумышленника, не производился, но не исключается, что уязвимости могут не ограничиться вызовом краха ядра. Проблемы исправлены в обновлениях FreeBSD 11.3-RELEASE-p8 и 12.1-RELEASE-p4 (в stable-ветки исправления без лишней огласки были внесены ещё в декабре прошлого года).



