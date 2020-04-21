The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Во FreeBSD устранены удалённо эксплуатируемые уязвимости в ipfw

21.04.2020 22:39

В пакетном фильтре ipfw устранены две уязвимости в коде разбора опций TCP, вызванные некорректной проверкой данных в обрабатываемых сетевых пакетах. Первая уязвимость (CVE-2019-5614) при обработке определённым образом оформленных TCP-пакетов может привести к доступу к памяти вне выделенного буфера mbuf, а вторая (CVE-2019-15874) к обращению к уже освобождённым областям памяти (use-after-free).

Анализ пригодности выявленных проблем для эксплуатации, способной инициировать выполнение кода злоумышленника, не производился, но не исключается, что уязвимости могут не ограничиться вызовом краха ядра. Проблемы исправлены в обновлениях FreeBSD 11.3-RELEASE-p8 и 12.1-RELEASE-p4 (в stable-ветки исправления без лишней огласки были внесены ещё в декабре прошлого года).

  1. Главная ссылка к новости (https://lists.freebsd.org/pipe...)
  2. OpenNews: В ZFS on Linux добавлена поддержка FreeBSD
  3. OpenNews: Отчёт о развитии FreeBSD за первый квартал 2020 года
  4. OpenNews: Во FreeBSD устранено 6 уязвимостей
  5. OpenNews: Во FreeBSD устранены три уязвимости
  6. OpenNews: Удалённая DoS-уязвимость в IPv6-стеке FreeBSD
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/52783-freebsd
Ключевые слова: freebsd, ipfw
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (6) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 23:01, 21/04/2020 Скрыто модератором
    		• +3 +/
     
  • 1.3, Grunman (ok), 23:04, 21/04/2020 Скрыто модератором
    		• –2 +/
     
  • 1.4, Аноним (4), 23:05, 21/04/2020 [ответить]  
    		• –1 +/
    > без лишней огласки

    За это кнша надо расстреливать.

     
     
  • 2.7, Аноним (-), 23:57, 21/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Присоединяйся к рaccтрeльной группе пyкина.

    https://novayagazeta.ru/articles/2020/04/21/85017-golovorezy-2-0

     

  • 1.5, Deanon (?), 23:48, 21/04/2020 [ответить]  
    		• +/
    Как всегда оперативно. Молодцы.
     
  • 1.6, Аноним (6), 23:51, 21/04/2020 [ответить]  
    		• +3 +/
    Уязвимости находятся и устраняются, потому что хороших людей в мире больше, чем плохих. Идет медленный, но созидательный процесс. Многим плохишам это не по нраву, ведь уязвимости позволяют вредить, шантажировать и эксплуатировать людей. Здесь все как в реале, только тоньше, изощренней и порой не так заметно. В отличии от реала, цифровой коммунизм вполне происходит на наших глазах и однажды полностью победит, закопав вонючих корпорастов и их кандалы.
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    Слёрм
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2020 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру