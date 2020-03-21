Во, FreeBSD устранено 6 уязвимостей

2.2 , Аноним ( 2 ), 13:02, 21/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – На плейстейшн.

3.3 , Аноним ( 3 ), 13:05, 21/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Это кстати огромный минус, во фряху нужно побольше дыр напихать ради плойки.

4.13 , Имя ( ? ), 13:42, 21/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Прочитал заголовок как "В freebsd предложено 6 уязвимостей".

2.5 , нах. ( ? ), 13:06, 21/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – да, б-жественную десяточку - вполне можно. Только KB4551762 не ставьте. А freebsd немножко для других целей придумана (хотя и изрядно изгажена любителями "десктопов" за последние годы)

3.9 , Аноним ( 3 ), 13:18, 21/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Только KB4551762 не ставьте А сколько их уже было? МС совершенно плевать на пользователей и их данные, дистрибутив регулярно разваливается, так они ещё и в рабство подряжают теперь: платишь деньги, чтобы тобой пользовались.

4.16 , Долбоним ( ? ), 13:57, 21/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Поставь неподдерживаемый с торрентов и усе

3.23 , AnonPlus ( ? ), 16:13, 21/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – KB4551762 это который закрывает исполнение кода злоумышленника с правами системы при эксплуатации дыры в SMB?

2.7 , Аноним ( 7 ), 13:09, 21/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – Линукс не годится для десктопа, о бзд и речи быть не может.

3.8 , Аноним ( 3 ), 13:15, 21/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – Почему? А что годится, по-твоему? Я ~6 лет пользовался исключительно линуксом в 2007 (работа, развлечения) до выхода 8 и 10, теперь они мне разонравились и я пользуюсь исключительно линуксом уже 2 года подряд (держал ради игрушечек и кое-какого софта по работе, переместил всё в эмуляторы). Простота и удобство линукса подкупают (у меня генту).

4.10 , Аноним ( 10 ), 13:28, 21/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Уже 10 лет использую LFS и не понимаю, зачем люди используют генту. Это такой дистрибутив для тех, кто сам не осилил make; make install?

5.12 , Аноним ( 3 ), 13:35, 21/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Всегда свежий софт с понятными зависимостями, обновляется без проблем. Управлять сборкой каждого пакета вручную это сложно и неполезно. А ещё ты врёшь.

6.17 , Аноним ( 17 ), 14:23, 21/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – Для десктопа то все равно не годится. Десктоп пользователь не должен ничего сам собирать. Собирают серверы и специальные организации. Вставляют зонды безопасности. А пользователь вообще не должен знать что существуют обновления, сборки, пакеты, папки, файлы и все остальное ненужно. Плойка идеальный ПС.

7.20 , Аноним ( 3 ), 14:47, 21/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Десктоп пользователь же рандомный софт по рандомным помойкам способен собирать. Почему он не может потратить в 1000 раз меньше времени и сил на то чтобы самому сделать? Это куда проще и надёжней. При этом десктоп-пользователь не равно корпоративный пользователь. Корпоративному пользователю линукс тоже покруче будет, только там придётся немного вкладываться в инфраструктуру и нельзя нанять десяток мышевозных обезьянок по 3 копейки, способных нажать только "далее-далее" в конфигураторе. >Плойка идеальный ПС по регулярным историям успеха из интернета видно, какой он идеальный.

7.25 , brogen ( ok ), 16:26, 21/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Для десктопа то все равно не годится. Десктоп пользователь не должен ничего

> сам собирать. Собирают серверы и специальные организации. Вставляют зонды безопасности.

> А пользователь вообще не должен знать что существуют обновления, сборки, пакеты,

> папки, файлы и все остальное ненужно. Плойка идеальный ПС. man pkg не, не взлетает?

6.21 , Аноним ( 10 ), 15:48, 21/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Где ты там свежий софт увидел? Там половина замаскировано. Надо руками лезть, чего ты упорно скрываешь.

>Управлять сборкой каждого пакета вручную это сложно и неполезно. После венды оно такое. Сложно открыть и почитать. Только вот не понятно, зачем тебе генту, если ты сборкой каждого пакета не управляешь?

7.22 , Аноним ( 3 ), 16:09, 21/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Где ты там свежий софт увидел? ну вот например, только fedora и gentoo https://repology.org/project/chrony/versions >Там половина замаскировано. не половина, если только не смотреть на какой-нибудь узкоспецифичный хлам вроде lua (к тому же никто не запрещает в любой момент собирать 9999 из мастера, у кучи софта релизы раз в несколько лет и это очень актуально) >>Управлять сборкой каждого пакета вручную это сложно и неполезно.

> После венды оно такое. Сложно открыть и почитать. Только вот не понятно,

> зачем тебе генту, если ты сборкой каждого пакета не управляешь? В венде компилировать что-либо самому в миллион раз сложнее. Придётся накачать сотни гигабайт студий, wdk разных версий… Я управляю только сборкой отдельных пакетов, для которых функциональности ебилда не хватает. Например, собираю ffmpeg с cuda фильтрами и nvenc, причём, всё делает штатный ебилд (исключая разрешение ряда дополнительных зависимостей), а я только указываю дополнительные опции конфигурационному скрипту -- это всего 3 ключа.

5.14 , Анонимчик ( ? ), 13:45, 21/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В моем случае примерно так и есть.)

3.24 , brogen ( ok ), 16:15, 21/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Для десктопа более 10ти лет пользую и фряху и линь - есть свои ньюансы с киоском для скайпа и слаки во фре - в остальном минусов во фре НЕ вижу - только плюсы

P.S.

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