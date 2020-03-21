Во, FreeBSD устранено 6 уязвимостей

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|3.3, Аноним (3), 13:05, 21/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Это кстати огромный минус, во фряху нужно побольше дыр напихать ради плойки.
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|4.13, Имя (?), 13:42, 21/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Прочитал заголовок как "В freebsd предложено 6 уязвимостей".
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|2.5, нах. (?), 13:06, 21/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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да, б-жественную десяточку - вполне можно. Только KB4551762 не ставьте.
А freebsd немножко для других целей придумана (хотя и изрядно изгажена любителями "десктопов" за последние годы)
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|3.9, Аноним (3), 13:18, 21/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Только KB4551762 не ставьте
А сколько их уже было? МС совершенно плевать на пользователей и их данные, дистрибутив регулярно разваливается, так они ещё и в рабство подряжают теперь: платишь деньги, чтобы тобой пользовались.
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|3.23, AnonPlus (?), 16:13, 21/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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KB4551762 это который закрывает исполнение кода злоумышленника с правами системы при эксплуатации дыры в SMB?
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|2.7, Аноним (7), 13:09, 21/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Линукс не годится для десктопа, о бзд и речи быть не может.
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|3.8, Аноним (3), 13:15, 21/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Почему? А что годится, по-твоему? Я ~6 лет пользовался исключительно линуксом в 2007 (работа, развлечения) до выхода 8 и 10, теперь они мне разонравились и я пользуюсь исключительно линуксом уже 2 года подряд (держал ради игрушечек и кое-какого софта по работе, переместил всё в эмуляторы). Простота и удобство линукса подкупают (у меня генту).
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|4.10, Аноним (10), 13:28, 21/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Уже 10 лет использую LFS и не понимаю, зачем люди используют генту. Это такой дистрибутив для тех, кто сам не осилил make; make install?
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|5.12, Аноним (3), 13:35, 21/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Всегда свежий софт с понятными зависимостями, обновляется без проблем. Управлять сборкой каждого пакета вручную это сложно и неполезно. А ещё ты врёшь.
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|6.17, Аноним (17), 14:23, 21/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Для десктопа то все равно не годится. Десктоп пользователь не должен ничего сам собирать. Собирают серверы и специальные организации. Вставляют зонды безопасности. А пользователь вообще не должен знать что существуют обновления, сборки, пакеты, папки, файлы и все остальное ненужно. Плойка идеальный ПС.
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|7.20, Аноним (3), 14:47, 21/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Десктоп пользователь же рандомный софт по рандомным помойкам способен собирать. Почему он не может потратить в 1000 раз меньше времени и сил на то чтобы самому сделать? Это куда проще и надёжней.
При этом десктоп-пользователь не равно корпоративный пользователь. Корпоративному пользователю линукс тоже покруче будет, только там придётся немного вкладываться в инфраструктуру и нельзя нанять десяток мышевозных обезьянок по 3 копейки, способных нажать только "далее-далее" в конфигураторе.
>Плойка идеальный ПС
по регулярным историям успеха из интернета видно, какой он идеальный.
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|7.25, brogen (ok), 16:26, 21/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Для десктопа то все равно не годится. Десктоп пользователь не должен ничего
> сам собирать. Собирают серверы и специальные организации. Вставляют зонды безопасности.
> А пользователь вообще не должен знать что существуют обновления, сборки, пакеты,
> папки, файлы и все остальное ненужно. Плойка идеальный ПС.
man pkg не, не взлетает?
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|6.21, Аноним (10), 15:48, 21/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Где ты там свежий софт увидел? Там половина замаскировано. Надо руками лезть, чего ты упорно скрываешь.
>Управлять сборкой каждого пакета вручную это сложно и неполезно.
После венды оно такое. Сложно открыть и почитать. Только вот не понятно, зачем тебе генту, если ты сборкой каждого пакета не управляешь?
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|7.22, Аноним (3), 16:09, 21/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Где ты там свежий софт увидел?
ну вот например, только fedora и gentoo https://repology.org/project/chrony/versions
>Там половина замаскировано.
не половина, если только не смотреть на какой-нибудь узкоспецифичный хлам вроде lua (к тому же никто не запрещает в любой момент собирать 9999 из мастера, у кучи софта релизы раз в несколько лет и это очень актуально)
>>Управлять сборкой каждого пакета вручную это сложно и неполезно.
> После венды оно такое. Сложно открыть и почитать. Только вот не понятно,
> зачем тебе генту, если ты сборкой каждого пакета не управляешь?
В венде компилировать что-либо самому в миллион раз сложнее. Придётся накачать сотни гигабайт студий, wdk разных версий… Я управляю только сборкой отдельных пакетов, для которых функциональности ебилда не хватает. Например, собираю ffmpeg с cuda фильтрами и nvenc, причём, всё делает штатный ебилд (исключая разрешение ряда дополнительных зависимостей), а я только указываю дополнительные опции конфигурационному скрипту -- это всего 3 ключа.
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|3.24, brogen (ok), 16:15, 21/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Для десктопа более 10ти лет пользую и фряху и линь - есть свои ньюансы с киоском для скайпа и слаки во фре - в остальном минусов во фре НЕ вижу - только плюсы
P.S.
админ на хостинге - винды дома/работе НЕТ
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|2.18, Аноним (18), 14:27, 21/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Тоже плюсик ставлю. ОСь годнота. А у крестика вертикальная палочка длиннее горизонтальной, а у плюса - равные.
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|1.11, Анонимчик (?), 13:33, 21/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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При установке jail не скрывают что-ли. Там в установщике сразу штук 11 хаков, скрыть и запретить можно многое...)
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