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Во FreeBSD устранено 6 уязвимостей

21.03.2020 12:54

Во FreeBSD устранено шесть уязвимостей, которые позволяют осуществить DoS-атаку, выйти из jail-окружения или получить доступ к данным ядра. Проблемы исправлены в обновлениях 12.1-RELEASE-p3 и 11.3-RELEASE-p7.

  • CVE-2020-7452 - из-за ошибки в реализации виртуальных сетевых интерфейсов epair, пользователь с правами PRIV_NET_IFCREATE или root из изолированного jail-окружения может добиться краха ядра или выполнения своего кода с правами ядра.
  • CVE-2020-7453 - отсутствие проверки на завершение строки нулевым символом при обработки опции "osrelease" через системный вызов jail_set, позволяет получить содержимое смежных структур памяти ядра при выполнении администратором jail-окружения вызова jail_get, в случае включения поддержки запуска вложенных jail-окружений через параметр children.max (по умолчанию создание вложенных jail-окружений запрещено).
  • CVE-2019-15877 - некорректная проверка привилегий при обращении к драйверу ixl через ioctl позволяет непривилегированному пользователю установить обновление прошивки для NVM-устройств.
  • CVE-2019-15876 - некорректная проверка привилегий при обращении к драйверу oce через ioctl позволяет непривилегированному пользователю отправить команды прошивке сетевых адаптеров Emulex OneConnect.
  • CVE-2020-7451 - через отправку определённым образом оформленных сегментов TCP SYN-ACK по IPv6 можно добиться утечки по сети одного байта памяти ядра (поле Traffic Class не инициализируется и содержит остаточные данные).
  • Три ошибки в демоне синхронизации точного времени ntpd могут использоваться для осуществления отказа в обслуживании (вызов краха процесса ntpd).


  1. Главная ссылка к новости (https://lists.freebsd.org/pipe...)
  2. OpenNews: GCC удалён из основного состава FreeBSD
  3. OpenNews: Во FreeBSD устранены три уязвимости
  4. OpenNews: Релиз FreeBSD 12.1
  5. OpenNews: Удалённая DoS-уязвимость в IPv6-стеке FreeBSD
  6. OpenNews: Во FreeBSD устранено 6 уязвимостей
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/52582-freebsd
Ключевые слова: freebsd, security
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, Аноним (1), 13:00, 21/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Теперь-то можно на десктоп ставить вместо этих ваших линуксов?
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 13:02, 21/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На плейстейшн.
     
     
  • 3.3, Аноним (3), 13:05, 21/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Это кстати огромный минус, во фряху нужно побольше дыр напихать ради плойки.
     
     
  • 4.13, Имя (?), 13:42, 21/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Прочитал заголовок как "В freebsd предложено 6 уязвимостей".
     
  • 2.5, нах. (?), 13:06, 21/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    да, б-жественную десяточку - вполне можно. Только KB4551762 не ставьте.

    А freebsd немножко для других целей придумана (хотя и изрядно изгажена любителями "десктопов" за последние годы)

     
     
  • 3.9, Аноним (3), 13:18, 21/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Только KB4551762 не ставьте

    А сколько их уже было? МС совершенно плевать на пользователей и их данные, дистрибутив регулярно разваливается, так они ещё и в рабство подряжают теперь: платишь деньги, чтобы тобой пользовались.

     
     
  • 4.16, Долбоним (?), 13:57, 21/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Поставь неподдерживаемый с торрентов и усе
     
  • 3.23, AnonPlus (?), 16:13, 21/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    KB4551762 это который закрывает исполнение кода злоумышленника с правами системы при эксплуатации дыры в SMB?
     
  • 2.7, Аноним (7), 13:09, 21/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Линукс не годится для десктопа, о бзд и речи быть не может.
     
     
  • 3.8, Аноним (3), 13:15, 21/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Почему? А что годится, по-твоему? Я ~6 лет пользовался исключительно линуксом в 2007 (работа, развлечения) до выхода 8 и 10, теперь они мне разонравились и я пользуюсь исключительно линуксом уже 2 года подряд (держал ради игрушечек и кое-какого софта по работе, переместил всё в эмуляторы). Простота и удобство линукса подкупают (у меня генту).
     
     
  • 4.10, Аноним (10), 13:28, 21/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Уже 10 лет использую LFS и не понимаю, зачем люди используют генту. Это такой дистрибутив для тех, кто сам не осилил make; make install?
     
     
  • 5.12, Аноним (3), 13:35, 21/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Всегда свежий софт с понятными зависимостями, обновляется без проблем. Управлять сборкой каждого пакета вручную это сложно и неполезно. А ещё ты врёшь.
     
     
  • 6.17, Аноним (17), 14:23, 21/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Для десктопа то все равно не годится. Десктоп пользователь не должен ничего сам собирать. Собирают серверы и специальные организации. Вставляют зонды безопасности. А пользователь вообще не должен знать что существуют обновления, сборки, пакеты, папки, файлы и все остальное ненужно. Плойка идеальный ПС.
     
     
  • 7.20, Аноним (3), 14:47, 21/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Десктоп пользователь же рандомный софт по рандомным помойкам способен собирать. Почему он не может потратить в 1000 раз меньше времени и сил на то чтобы самому сделать? Это куда проще и надёжней.

    При этом десктоп-пользователь не равно корпоративный пользователь. Корпоративному пользователю линукс тоже покруче будет, только там придётся немного вкладываться в инфраструктуру и нельзя нанять десяток мышевозных обезьянок по 3 копейки, способных нажать только "далее-далее" в конфигураторе.

    >Плойка идеальный ПС

    по регулярным историям успеха из интернета видно, какой он идеальный.

     
  • 7.25, brogen (ok), 16:26, 21/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Для десктопа то все равно не годится. Десктоп пользователь не должен ничего
    > сам собирать. Собирают серверы и специальные организации. Вставляют зонды безопасности.
    > А пользователь вообще не должен знать что существуют обновления, сборки, пакеты,
    > папки, файлы и все остальное ненужно. Плойка идеальный ПС.

    man pkg не, не взлетает?

     
  • 6.21, Аноним (10), 15:48, 21/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Где ты там свежий софт увидел? Там половина замаскировано. Надо руками лезть, чего ты упорно скрываешь.


    >Управлять сборкой каждого пакета вручную это сложно и неполезно.

    После венды оно такое. Сложно открыть и почитать. Только вот не понятно, зачем тебе генту, если ты сборкой каждого пакета не управляешь?

     
     
  • 7.22, Аноним (3), 16:09, 21/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Где ты там свежий софт увидел?

    ну вот например, только fedora и gentoo https://repology.org/project/chrony/versions

    >Там половина замаскировано.

    не половина, если только не смотреть на какой-нибудь узкоспецифичный хлам вроде lua (к тому же никто не запрещает в любой момент собирать 9999 из мастера, у кучи софта релизы раз в несколько лет и это очень актуально)

    >>Управлять сборкой каждого пакета вручную это сложно и неполезно.
    > После венды оно такое. Сложно открыть и почитать. Только вот не понятно,
    > зачем тебе генту, если ты сборкой каждого пакета не управляешь?

    В венде компилировать что-либо самому в миллион раз сложнее. Придётся накачать сотни гигабайт студий, wdk разных версий… Я управляю только сборкой отдельных пакетов, для которых функциональности ебилда не хватает. Например, собираю ffmpeg с cuda фильтрами и nvenc, причём, всё делает штатный ебилд (исключая разрешение ряда дополнительных зависимостей), а я только указываю дополнительные опции конфигурационному скрипту -- это всего 3 ключа.

     
  • 5.14, Анонимчик (?), 13:45, 21/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В моем случае примерно так и есть.)
     
  • 3.24, brogen (ok), 16:15, 21/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для десктопа более 10ти лет пользую и фряху и линь - есть свои ньюансы с киоском для скайпа и слаки во фре - в остальном минусов во фре НЕ вижу - только плюсы
    P.S.
    админ на хостинге - винды дома/работе НЕТ
     

  • 1.4, Lockywolf (ok), 13:06, 21/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Надо ставить.
     
     
  • 2.18, Аноним (18), 14:27, 21/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Тоже плюсик ставлю. ОСь годнота. А у крестика вертикальная палочка длиннее горизонтальной, а у плюса - равные.
     

  • 1.6, Аноним (6), 13:07, 21/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Во, FreeBSD устранено 6 уязвимостей
    ВоВ
     
  • 1.11, Анонимчик (?), 13:33, 21/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    При установке jail не скрывают что-ли. Там в установщике сразу штук 11 хаков, скрыть и запретить можно многое...)
     
  • 1.15, Аноним (18), 13:56, 21/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Фряха ок. Немедленно иду делать freebsd-up dante fetch install
     
  • 1.19, Андрей (??), 14:28, 21/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Хренасе!
     
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