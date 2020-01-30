Во FreeBSD устранены три уязвимости, которые позволяют выполнить код при использовании libfetch, повторно отправить IPsec-пакеты или получить доступ к данным ядра. Проблемы исправлены в обновлениях 12.1-RELEASE-p2, 12.0-RELEASE-p13 и 11.3-RELEASE-p6. CVE-2020-7450 - переполнение буфера в библиотеке libfetch, используемой для загрузки файлов в команде fetch, пакетном менеджере pkg и других утилитах. Уязвимость может привести к выполнению кода при обработке специального оформленного URL. Атака может быть совершена при обращении к подконтрольному злоумышленнику сайту, который через HTTP-редирект способен инициировать обработку вредоносного URL;

CVE-2019-15875 - уязвимость в механизме генерации core-дампов процессов. Из-за ошибки в core-дампы записывалось до 20 байт данных из стека ядра, в которых потенциально могла находиться обрабатываемая ядром конфиденциальная информация. В качестве обходного пути защиты можно отключить генерацию core-файлов через sysctl kern.coredump=0;

CVE-2019-5613 - ошибка в коде блокирования повторной отправки данных в IPsec давала возможность повторно отправить ранее захваченные пакеты. В зависимости от высокоуровневого протокола, передаваемого поверх IPseс, выявленная проблема позволяет, например, повторно отправлять ранее переданные команды.



