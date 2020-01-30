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Во FreeBSD устранены три уязвимости

30.01.2020 10:02

Во FreeBSD устранены три уязвимости, которые позволяют выполнить код при использовании libfetch, повторно отправить IPsec-пакеты или получить доступ к данным ядра. Проблемы исправлены в обновлениях 12.1-RELEASE-p2, 12.0-RELEASE-p13 и 11.3-RELEASE-p6.

  • CVE-2020-7450 - переполнение буфера в библиотеке libfetch, используемой для загрузки файлов в команде fetch, пакетном менеджере pkg и других утилитах. Уязвимость может привести к выполнению кода при обработке специального оформленного URL. Атака может быть совершена при обращении к подконтрольному злоумышленнику сайту, который через HTTP-редирект способен инициировать обработку вредоносного URL;
  • CVE-2019-15875 - уязвимость в механизме генерации core-дампов процессов. Из-за ошибки в core-дампы записывалось до 20 байт данных из стека ядра, в которых потенциально могла находиться обрабатываемая ядром конфиденциальная информация. В качестве обходного пути защиты можно отключить генерацию core-файлов через sysctl kern.coredump=0;
  • CVE-2019-5613 - ошибка в коде блокирования повторной отправки данных в IPsec давала возможность повторно отправить ранее захваченные пакеты. В зависимости от высокоуровневого протокола, передаваемого поверх IPseс, выявленная проблема позволяет, например, повторно отправлять ранее переданные команды.


  1. Главная ссылка к новости (https://lists.freebsd.org/pipe...)
  2. OpenNews: Релиз FreeBSD 12.1
  3. OpenNews: Удалённая DoS-уязвимость в IPv6-стеке FreeBSD
  4. OpenNews: Во FreeBSD устранено 6 уязвимостей
  5. OpenNews: Уязвимости в TCP-стеках Linux и FreeBSD, приводящие к удалённому отказу в обслуживании
  6. OpenNews: Уязвимости во FreeBSD, затрагивающие UFS, iconv и драйвер cd
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: freebsd
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Обсуждение (5) RSS
  • 1, Аноним (1), 10:39, 30/01/2020 [ответить]  
    		• –2 +/
    Закрыли наконец проект и закрыли этим все уязвимости?
     
  • 2, Аноним (2), 10:40, 30/01/2020 [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну ничего, прочитают мантры про "в линуксе дыр еще больше" и все пройдет.
     
     
  • 3, huddvjgd (?), 10:45, 30/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Но по факту это так.
     
     
  • 4, Аноним (4), 10:48, 30/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вряд ли. Линукс это одно крохотное ядро, а тут весь кривой юзерспейс комплектом.
     

  • 5, Аноним (5), 10:51, 30/01/2020 [ответить]  
    		• +/
    Сижу на винде и не думаю ни о чем. А вы подумайте о будущем. Фряха протухла, линукс протухает, а винда будет существовать вечно.
     
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