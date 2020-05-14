Удалённо эксплуатируемые уязвимости во FreeBSD

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|1.2, Аноним (2), 12:02, 14/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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И что мы имеем: 1 out of bound read/write, 2 use-after-free, 1 читаем больше чем надо из-за косяка подсчетов и одна (надеюсь) логическая ошибка.
Впрочем, ничего нового.
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|2.4, КО (?), 12:06, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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И все эти уязвимости требует знание атакующего
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|2.57, Аноним (-), 15:55, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Не надо таких намеков, а не то придут программисты "радужного единорога" и объяснят тебе что ты всюду неправ.
Мне уже тут сказали что если убрать класс ошибок, то станет больше других ошибок. И вообще, не пытайтесь исправлять инструменты, а программистов лучше обучайте. Кобура ножу не нужна, предохранитель на пушке - для тупых. Оптимизации надо самому делать, а не компилеру доверять. Калькулятор дьявольская приблуда, надо как дед - счетами.
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|5.65, Аноним (-), 16:49, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Выглядит как наброс троля, но ладно.
- запланированное поведение, против неожиданного. (Хорошая либа в такой ситуации скорее передаст управление вызывающему)
- рут против отказа в обслуживании.
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|1.5, Аноним (-), 12:18, 14/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–8 +/–
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Добавьте к этому ещё, что в BSDях нет полноценных пакетных менеджеров и сестимы, как правило, не обновляют в расчете на то, что "это же BSD - здесь нет багов".
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|4.13, анонн (ok), 12:57, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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>> в BSDях нет полноценных пакетных менеджеров
> Ещё про чудесные порты расскажи. А то мы не знаем.
> А то мы не знаем.
Надо же, удивительной честности аноним!
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|3.19, Аноним (14), 13:07, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Дооо
> pkg -- нихрена не пакетный менеджер
И как он поможет обновить перечисленные в новости уязвимые компоненты?
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|4.21, xm (ok), 13:24, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну вдруг кто-то (зачем-то) использует пакетированную систему?
>> pkg -- нихрена не пакетный менеджер
> И как он поможет обновить перечисленные в новости уязвимые компоненты?
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|5.46, alexmlw (?), 15:04, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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pkg используется для обновления стороннего ПО. Для обновления системы используется freebsd-update.
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|6.58, xm (ok), 16:05, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ваши познания несколько устарели.
Года два можно уже и так и так.
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|4.25, анонн (ok), 13:50, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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>> Дооо
>> pkg -- нихрена не пакетный менеджер
> И как он поможет обновить перечисленные в новости уязвимые компоненты?
Хм, наверное молча, не спрашивая разрешения очередных Ыкспертов опеннета?
[code]
pkg search libalias \|ipfw
FreeBSD-ipfw-12.1.20200511140151 ipfw package
FreeBSD-ipfw-debug-12.1.20200511140151 ipfw package (Debugging Symbols)
FreeBSD-libalias-12.1.20200511140151 libalias package
FreeBSD-libalias-debug-12.1.20200511140151 libalias package (Debugging Symbols)
FreeBSD-libalias-development-12.1.20200511140151 libalias package (Development Files)
FreeBSD-libalias-lib32-12.1.20200511140151 libalias package (32-bit Libraries)
FreeBSD-libalias-lib32-debug-12.1.20200511140151 libalias package (32-bit Libraries, Debugging Symbols)
FreeBSD-libalias-lib32-development-12.1.20200511140151 libalias package (32-bit Libraries, Development Files)
FreeBSD-libalias-lib32-profile-12.1.20200511140151 libalias package (32-bit Libraries, Profiling)
FreeBSD-libalias-profile-12.1.20200511140151 libalias package (Profiling Libraries)
[/code]
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|5.29, xm (ok), 13:58, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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freebsd-update это не из пакетов, это другой (стандартный) метод доставки обновлений системы во FreeBSD.
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|2.7, Аноним (7), 12:28, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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yum/dnf, apt-что-там до pkg - как до луны.
тренируйтесь делвть вещи.
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|3.22, Аноним (-), 13:32, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> yum/dnf, apt-что-там до pkg - как до луны.
Во всех дистрибутивах Linux есть хоть немного софта из BSD, есть даже Дебиан с ядром FreeBSD, но вот тащить из BSD этот pkg почему-то никому в голову не пришло. Даже реализацию "портов" в Gentoo предпочли сделать с нуля.
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|4.23, анонн (ok), 13:45, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> yum/dnf, apt-что-там до pkg - как до луны.
> Даже реализацию "портов" в Gentoo предпочли сделать с нуля.
Наверное, потому что угнать машину времени им никто не разрешал?
Впрочем, сравнение сишного pkg (который только пакетный менеджер и никаким боком не пересекается со сборкой портов), c тормозным питонячьим комбайном-portage генты - очень неплохо характеризует "всю глубину познаний" очередного Эксперта опеннета.
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|5.56, Аноним (56), 15:45, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ты хотел сказать, что БСДишники утащили у линуксоидов идею, поскольку своей к тому времени просто не было.
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|3.44, YetAnotherOnanym (ok), 14:58, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> yum/dnf, apt-что-там до pkg - как до луны.
> тренируйтесь делвть вещи.
Серьёзно? Ну-ка, расскажи мне, как с помощью pkg получить ответ на вопрос "какой пакет надо поставить, чтобы получить libfoo.so", причём пользуясь только БД о пакетах, уже имеющейся в системе?
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|4.48, User (??), 15:12, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А что, apt-file уже по дефолту куда-то ставится?
Не, yum с его whatprovides еще тудой-сюдой, но насчет "БД о пакетах, уже имеющихся в системе" - прям даже и не знаю...
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|4.50, анонн (ok), 15:27, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> yum/dnf, apt-что-там до pkg - как до луны.
>> тренируйтесь делвть вещи.
> Серьёзно? Ну-ка, расскажи мне, как с помощью pkg получить ответ на вопрос
> "какой пакет надо поставить, чтобы получить libfoo.so", причём пользуясь только БД о пакетах, уже имеющейся в системе?
Эх-хе-хех, перепись лап^W перепончатых "знатоков" продолжается?
[code]
pkg provides bin/gcc48
Name : gcc48-4.8.5_11
Desc : GNU Compiler Collection 4.8
Repo : FreeBSD
pkg info gcc48
pkg: No package(s) matching gcc48
pkg provides "anon.h$"
Name : zeek-3.0.6_1
Desc : System for detecting network intruders in real-time
Repo : FreeBSD
Filename: usr/local/include/zeek/Anon.h
pkg info zeek
pkg: No package(s) matching zeek
[/code]
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|2.8, Аноним (8), 12:41, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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1. Пакетный менеджер есть и получше многих.
2. Те что не обновляют BSD, не обновляют и Linux, под него же нет вирусов...
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|3.12, анонн (ok), 12:55, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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> 2. Те что не обновляют BSD, не обновляют и Linux, под него же нет вирусов...
Не знаю, как в Линукс, но тут здешний Эксперт прав - лично я в FreeBSD еще ни разу не обновлял "сестимы" (и даже не знаю, что это такое (().
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|5.35, анонн (ok), 14:18, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> ВНЕЗАПНО freebsd-update
> https://www.freebsd.org/cgi/man.cgi?query=freebsd-update
Прочитал внимательно, но так и не нашел объяснения, что такое "сестима" и как (и зачем) ее обновлять ((
ЗЫ:
судя по цирку с минусиками и очередной кучи "Экспертных Откровений о BSD от инсайдеров опеннета"
опять у перепончатых зуд чуть пониже гузочки не дает пройти мимо новости о BSD?
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|6.49, alexmlw (?), 15:15, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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freebsd-update fetch
freebsd-update install
Вы не умеете использовать man? Ну гугл вы хоть знаете?
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|7.52, анонн (ok), 15:33, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>>> BSDях нет полноценных пакетных менеджеров и сестимы,
>> не обновлял "сестимы"
>> что такое "сестима"
> freebsd-update fetch
> freebsd-update install
> Вы не умеете использовать man? Ну гугл вы хоть знаете?
Маны, маны ...
А рассказать своими словами, что такое "сестима" (особенно в контексте изначального сообщения "в BSDях нет полноценных пакетных менеджеров и сестимы") - слабо?
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|2.17, Аноним (14), 13:06, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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При чём тут пакеты? На пакеты все положить большой и толстый. Новость об уязвимостях в базовой системе — это такой огромный монолит, который никак не рулится пакетным менеджером (и к портам тоже не относится), у него своя система обновлений.
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|2.20, xm (ok), 13:12, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Вы хотите сказать, что в Linux пакеты транслируются напрямую в бинарном виде рептилоидами из атcрала?
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|3.24, Аноним (-), 13:47, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Он хочет сказать, что в Linux пользователям нет необходимости собирать себе пакеты из исходников.
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|4.27, xm (ok), 13:56, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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А с чего он взял, что такая необходимость есть во FreeBSD?
Возможность есть, причём чрезвычайно удобная в использовании собрать кастомное что-угодно в несколько нажатий на клавиатуре. В отличие от.
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|4.32, анонн (ok), 14:10, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Он хочет сказать, что в Linux пользователям нет необходимости собирать себе пакеты из исходников.
Т.е. в целом он хочет сказать, что как обычно на опеннете - хотел вбросить, но за незнанием матчасти сел в небольшй водоем для приема грязевой ванны ))
http://pkg0.nyi.freebsd.org/FreeBSD:8:i386/latest/All/
> 24182 пакета
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|5.36, Аноним (36), 14:34, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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[Updating the portsdb <format:bdb_btree> in /usr/ports ... - 32492 port entries found
32492, Карл, и это не считая flavors и options!
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|7.45, анонн (ok), 15:02, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> И как pkg связан с портами?
И как желуди связаны с дубами, а очередные горе-вбрас^W Эксперты Опеннета со знанием матчасти?
man ports
> [b]package[/b]
> [b]Make a binary package[/b] for the port. The port will be installed if it has not already been. The [b]package is a .tbz file that you can use to install the port on other machines with pkg-add(8)[/b]. If the directory specified by PACKAGES does not exist, the package will be put into the current directory.
> [b]package-recursive[/b] Like package, but makes a package for each depending
> port as well.
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|7.60, xm (ok), 16:13, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вы не поверите, но пакеты собирают из исходников оформленных во FreeBSD в виде портов...
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|2.31, Аноним (-), 14:10, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Собираются теми, кто имеет такое желание, настроение либо вдохновение, а остальными - не собираются, так как они банально не дают системе комманду собрать. Хотя могли бы. Вместо этого они юзают бинарники с офф.репки. И у тех, и у других - всё работает.
Что сказать-то хотела?
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|1.30, Аноним (-), 14:07, 14/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Кому очень нужен cryptodev - тем, должно быть, немного неприятно, а так - ничего серьёзного, если не использовать ipfw (а при наличии pf и даже ipf (!) его использовать конечно же не стоит). И это прекрасно.
Вот только за SCTP не в курсе - ни я, ни мои знакомые его не юзают. Ни локально (как здесь), никак.
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|1.54, Аноним (-), 15:38, 14/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Тут АНБ поработлао. Программисты на Си не ошибаются при работе с памятью. Это удел новичков (которые на Си, очевидно, не пишут).
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|1.55, Аноним (53), 15:42, 14/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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судя по описания, её можно удалённо эксплуатировать, зная IP-адрес сервера FreeBSD с ipfw и nat.
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