Удалённо эксплуатируемые уязвимости во FreeBSD

2.17 , Аноним ( 14 ), 13:06, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – При чём тут пакеты? На пакеты все положить большой и толстый. Новость об уязвимостях в базовой системе — это такой огромный монолит, который никак не рулится пакетным менеджером (и к портам тоже не относится), у него своя система обновлений.

2.20 , xm ( ok ), 13:12, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Вы хотите сказать, что в Linux пакеты транслируются напрямую в бинарном виде рептилоидами из атcрала?

3.24 , Аноним ( - ), 13:47, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Он хочет сказать, что в Linux пользователям нет необходимости собирать себе пакеты из исходников.

4.27 , xm ( ok ), 13:56, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – А с чего он взял, что такая необходимость есть во FreeBSD?

Возможность есть, причём чрезвычайно удобная в использовании собрать кастомное что-угодно в несколько нажатий на клавиатуре. В отличие от.

4.32 , анонн ( ok ), 14:10, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > Он хочет сказать, что в Linux пользователям нет необходимости собирать себе пакеты из исходников. Т.е. в целом он хочет сказать, что как обычно на опеннете - хотел вбросить, но за незнанием матчасти сел в небольшй водоем для приема грязевой ванны ))

http://pkg0.nyi.freebsd.org/FreeBSD:8:i386/latest/All/

> 24182 пакета 5.36 , Аноним ( 36 ), 14:34, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – [Updating the portsdb <format:bdb_btree> in /usr/ports ... - 32492 port entries found 32492, Карл, и это не считая flavors и options!

6.40 , Аноним ( 43 ), 14:48, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – И как pkg связан с портами?

7.45 , анонн ( ok ), 15:02, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > И как pkg связан с портами? И как желуди связаны с дубами, а очередные горе-вбрас^W Эксперты Опеннета со знанием матчасти? man ports

> [b]package[/b]

> [b]Make a binary package[/b] for the port. The port will be installed if it has not already been. The [b]package is a .tbz file that you can use to install the port on other machines with pkg-add(8)[/b]. If the directory specified by PACKAGES does not exist, the package will be put into the current directory.

> [b]package-recursive[/b] Like package, but makes a package for each depending

> port as well. 7.60 , xm ( ok ), 16:13, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вы не поверите, но пакеты собирают из исходников оформленных во FreeBSD в виде портов...

5.37 , Аноним ( - ), 14:37, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > http://pkg0.nyi.freebsd.org/FreeBSD:8:i386

> 8:i386

> 8

> i386 Это сколько лет назад было? Когда там восьмая вышла? В конце 2009-го, ЕМНИП?

6.42 , анонн ( ok ), 14:56, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >> http://pkg0.nyi.freebsd.org/FreeBSD:8:i386

>> 8:i386

>> 8

>> i386

> Это сколько лет назад было? Когда там восьмая вышла? В конце 2009-го,

> ЕМНИП? Ну ловите актуальные репы:

http://pkg0.nyi.freebsd.org/FreeBSD:12:amd64/latest/

http://pkg0.nyi.freebsd.org/FreeBSD:13:amd64/latest/

31882

2.31 , Аноним ( - ), 14:10, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Собираются теми, кто имеет такое желание, настроение либо вдохновение, а остальными - не собираются, так как они банально не дают системе комманду собрать. Хотя могли бы. Вместо этого они юзают бинарники с офф.репки. И у тех, и у других - всё работает.

Что сказать-то хотела?

