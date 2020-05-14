The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Удалённо эксплуатируемые уязвимости во FreeBSD

14.05.2020 10:51

Во FreeBSD устранено пять уязвимостей, среди которых имеются проблемы, которые потенциально могут привести к перезаписи данных на уровне ядра при отправке определённых сетевых пакетов или позволяют локальному пользователю повысить свои привилегии. Уязвимости исправлены в обновлениях 12.1-RELEASE-p5 и 11.3-RELEASE-p9.

Наиболее опасная уязвимость (CVE-2020-7454) вызвана отсутствием должной проверки размера пакета в библиотеке libalias при разборе специфичных для протоколов заголовков. Библиотека libalias применяется в пакетном фильтре ipfw для трансляции адресов и включает типовые функции замены адресов в IP-пакетах и разбора протоколов. Уязвимость позволяет через отправку специально оформленного сетевого пакета добиться чтения или записи данных в области памяти ядра (при применении реализации NAT в ядре) или процесса natd (при использовании реализации NAT в пространстве пользователя). Проблема не затрагивает конфигурации NAT, построенные с использованием пакетных фильтров pf и ipf, а также конфигурации ipfw, в которых не используется NAT.

Другие уязвимости:

  • CVE-2020-7455 - ещё одна удалённо эксплуатируемая уязвимость в libalias, связанная с некорректным расчётом длины пакетов в обработчике FTP. Проблема ограничивается утечкой содержимого нескольких байт данных из области памяти ядра или процесса natd.
  • CVE-2019-15879 - уязвимость в модуле cryptodev, вызванная обращением к уже освобождённой области памяти (use-after-free), и позволяющая непривилегированному процессу переписать произвольные участки памяти ядра. В качестве обходного пути блокирования уязвимости рекомендуется выгрузить модуль cryptodev командой "kldunload cryptodev", если он был загружен (по умолчанию cryptodev не загружается). Модуль cryptodev предоставляет приложениям из пространства пользователя доступ к интерфейсу /dev/crypto для обращения к механизмам аппаратного ускорения криптографических операций (в AES-NI и OpenSSL /dev/crypto не используется).
  • CVE-2019-15880 - вторая уязвимость в cryptodev, позволяющая непривилегированному пользователю инициировать крах ядра через отправку запроса на выполнение криптографической операции с некорректным MAC. Проблема вызвана отсутствием проверки размера MAC-ключа при выделении буфера для его хранения (буфер создавался на основе переданных пользователем данных о размере, без проверки фактического размера).
  • CVE-2019-15878 - уязвимость в реализации протокола SCTP (Stream Control Transmission Protocol), вызванная некорректной проверкой разделяемого ключа, применяемого расширением SCTP-AUTH для аутентификации последовательностей SCTP. Локальное приложение может через Socket API обновить ключ, одновременно прервав соединение SCTP, что приведёт к обращению к уже освобождённой области памяти (use-after-free).


  1. Главная ссылка к новости (https://lists.freebsd.org/pipe...)
  2. OpenNews: Во FreeBSD устранены удалённо эксплуатируемые уязвимости в ipfw
  3. OpenNews: Началась работа над обновленной реализацией ipfw для FreeBSD
  4. OpenNews: GCC удалён из основного состава FreeBSD
  5. OpenNews: Во FreeBSD устранено 6 уязвимостей
  6. OpenNews: Отчёт о развитии FreeBSD за первый квартал 2020 года
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/52948-freebsd
Ключевые слова: freebsd, ipfw
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (63) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 12:02, 14/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    И что мы имеем: 1 out of bound read/write, 2 use-after-free, 1 читаем больше чем надо из-за косяка подсчетов и одна (надеюсь) логическая ошибка.
    Впрочем, ничего нового.
     
     
  • 2.4, КО (?), 12:06, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    И все эти уязвимости требует знание атакующего
     
  • 2.57, Аноним (-), 15:55, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не надо таких намеков, а не то придут программисты "радужного единорога" и объяснят тебе что ты всюду неправ.

    Мне уже тут сказали что если убрать класс ошибок, то станет больше других ошибок. И вообще, не пытайтесь исправлять инструменты, а программистов лучше обучайте. Кобура ножу не нужна, предохранитель на пушке - для тупых. Оптимизации надо самому делать, а не компилеру доверять. Калькулятор дьявольская приблуда, надо как дед - счетами.

     
     
  • 3.61, Fracta1L (ok), 16:21, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сишные дыры - закон природы
     
     
  • 4.64, Аноним (-), 16:37, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ржавые паники ничем не лучше большинства этих дыр
     
     
  • 5.65, Аноним (-), 16:49, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Выглядит как наброс троля, но ладно.
    - запланированное поведение, против неожиданного. (Хорошая либа в такой ситуации скорее передаст управление вызывающему)
    - рут против отказа в обслуживании.
     

  • 1.3, Бздун (?), 12:05, 14/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Уязвимости не уязвимости!
     
  • 1.5, Аноним (-), 12:18, 14/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –8 +/
    Добавьте к этому ещё, что в BSDях нет полноценных пакетных менеджеров и сестимы, как правило, не обновляют в расчете на то, что "это же BSD - здесь нет багов".
     
     
  • 2.6, an (??), 12:23, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дооо
    pkg -- нихрена не пакетный менеджер
     
     
  • 3.10, Аноним (-), 12:50, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ещё про чудесные порты расскажи. А то мы не знаем.
     
     
  • 4.13, анонн (ok), 12:57, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >> в BSDях нет полноценных пакетных менеджеров
    > Ещё про чудесные порты расскажи. А то мы не знаем.
    > А то мы не знаем.

    Надо же, удивительной честности аноним!

     
  • 4.14, Аноним (14), 12:57, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А как из чудесных портов поставить libalias или ipfw?
     
  • 4.16, an (??), 12:59, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Открой для себя poudriere
     
     
  • 5.38, Аноним (-), 14:42, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сейчас модно synth
    https://www.freshports.org/ports-mgmt/synth

    Под стрекозу тоже он.

     
     
  • 6.63, Аноним (-), 16:36, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    нужно больше костылей в массы
     
  • 4.34, псевдонимус (?), 14:12, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Порты действительно чУдные, без всяких кавычек. А пкгнг быстр и удобен.
     
     
  • 5.43, Аноним (43), 14:58, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    и колхозен
     
     
  • 6.51, псевдонимус (?), 15:29, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Раскрой мысль.
     
     
  • 7.62, Аноним (-), 16:34, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Попробуй обновить ядро этим своим пкгнг - поймёшь.
     
  • 3.19, Аноним (14), 13:07, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >  Дооо
    > pkg -- нихрена не пакетный менеджер

    И как он поможет обновить перечисленные в новости уязвимые компоненты?

     
     
  • 4.21, xm (ok), 13:24, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну вдруг кто-то (зачем-то) использует пакетированную систему?

    >> pkg -- нихрена не пакетный менеджер
    > И как он поможет обновить перечисленные в новости уязвимые компоненты?

     
     
  • 5.46, alexmlw (?), 15:04, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    pkg используется для обновления стороннего ПО. Для обновления системы используется freebsd-update.
     
     
  • 6.58, xm (ok), 16:05, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ваши познания несколько устарели.
    Года два можно уже и так и так.
     
  • 4.25, анонн (ok), 13:50, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >>  Дооо
    >> pkg -- нихрена не пакетный менеджер
    > И как он поможет обновить перечисленные в новости уязвимые компоненты?

    Хм, наверное молча, не спрашивая разрешения очередных Ыкспертов опеннета?
    [code]
    pkg search libalias \|ipfw
    FreeBSD-ipfw-12.1.20200511140151 ipfw package
    FreeBSD-ipfw-debug-12.1.20200511140151 ipfw package (Debugging Symbols)
    FreeBSD-libalias-12.1.20200511140151 libalias package
    FreeBSD-libalias-debug-12.1.20200511140151 libalias package (Debugging Symbols)
    FreeBSD-libalias-development-12.1.20200511140151 libalias package (Development Files)
    FreeBSD-libalias-lib32-12.1.20200511140151 libalias package (32-bit Libraries)
    FreeBSD-libalias-lib32-debug-12.1.20200511140151 libalias package (32-bit Libraries, Debugging Symbols)
    FreeBSD-libalias-lib32-development-12.1.20200511140151 libalias package (32-bit Libraries, Development Files)
    FreeBSD-libalias-lib32-profile-12.1.20200511140151 libalias package (32-bit Libraries, Profiling)
    FreeBSD-libalias-profile-12.1.20200511140151 libalias package (Profiling Libraries)
    [/code]


     
     
  • 5.28, xm (ok), 13:57, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    О, кто-то использует...
     
  • 4.26, User (??), 13:50, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    freebsd-update? Не, не слышал!
     
     
  • 5.29, xm (ok), 13:58, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    freebsd-update это не из пакетов, это другой (стандартный) метод доставки обновлений системы во FreeBSD.
     
     
  • 6.47, User (??), 15:08, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так нам "шашечки" или "ехать"?
     
     
  • 7.59, xm (ok), 16:09, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вам - думать, прежде чем писать.
     
  • 2.7, Аноним (7), 12:28, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    yum/dnf, apt-что-там до pkg - как до луны.
    тренируйтесь делвть вещи.
     
     
  • 3.22, Аноним (-), 13:32, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > yum/dnf, apt-что-там до pkg - как до луны.

    Во всех дистрибутивах Linux есть хоть немного софта из BSD, есть даже Дебиан с ядром FreeBSD, но вот тащить из BSD этот pkg почему-то никому в голову не пришло. Даже реализацию "портов" в Gentoo предпочли сделать с нуля.

     
     
  • 4.23, анонн (ok), 13:45, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> yum/dnf, apt-что-там до pkg - как до луны.
    > Даже реализацию "портов" в Gentoo предпочли сделать с нуля.

    Наверное, потому что угнать машину времени им никто не разрешал?

    Впрочем, сравнение сишного pkg (который только пакетный менеджер и никаким боком не пересекается со сборкой портов), c тормозным питонячьим комбайном-portage генты - очень неплохо характеризует "всю глубину познаний" очередного Эксперта опеннета.

     
     
  • 5.56, Аноним (56), 15:45, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты хотел сказать, что БСДишники утащили у линуксоидов идею, поскольку своей к тому времени просто не было.
     
  • 3.44, YetAnotherOnanym (ok), 14:58, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > yum/dnf, apt-что-там до pkg - как до луны.
    > тренируйтесь делвть вещи.

    Серьёзно? Ну-ка, расскажи мне, как с помощью pkg получить ответ на вопрос "какой пакет надо поставить, чтобы получить libfoo.so", причём пользуясь только БД о пакетах, уже имеющейся в системе?

     
     
  • 4.48, User (??), 15:12, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А что, apt-file уже по дефолту куда-то ставится?
    Не, yum с его whatprovides еще тудой-сюдой, но насчет "БД о пакетах, уже имеющихся в системе" - прям даже и не знаю...
     
  • 4.50, анонн (ok), 15:27, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> yum/dnf, apt-что-там до pkg - как до луны.
    >> тренируйтесь делвть вещи.
    > Серьёзно? Ну-ка, расскажи мне, как с помощью pkg получить ответ на вопрос
    > "какой пакет надо поставить, чтобы получить libfoo.so", причём пользуясь только БД о пакетах, уже имеющейся в системе?

    Эх-хе-хех, перепись лап^W перепончатых "знатоков" продолжается?
    [code]
    pkg provides bin/gcc48
    Name    : gcc48-4.8.5_11
    Desc    : GNU Compiler Collection 4.8
    Repo    : FreeBSD

    pkg info gcc48                                                                  
    pkg: No package(s) matching gcc48

    pkg provides "anon.h$"
    Name    : zeek-3.0.6_1
    Desc    : System for detecting network intruders in real-time
    Repo    : FreeBSD
    Filename: usr/local/include/zeek/Anon.h

    pkg info zeek                                                                  
    pkg: No package(s) matching zeek

    [/code]

     
  • 2.8, Аноним (8), 12:41, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    1. Пакетный менеджер есть и получше многих.
    2. Те что не обновляют BSD, не обновляют и Linux, под него же нет вирусов...
     
     
  • 3.9, Аноним (14), 12:48, 14/05/2020 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 4.11, Аноним (-), 12:53, 14/05/2020 Скрыто модератором
    		• –2 +/
     
  • 3.12, анонн (ok), 12:55, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    > 2. Те что не обновляют BSD, не обновляют и Linux, под него же нет вирусов...

    Не знаю, как в Линукс, но тут здешний Эксперт прав - лично я в FreeBSD еще ни разу не обновлял "сестимы" (и даже не знаю, что это такое (().

     
     
  • 4.33, Аноним (-), 14:12, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ВНЕЗАПНО freebsd-update
    https://www.freebsd.org/cgi/man.cgi?query=freebsd-update
     
     
  • 5.35, анонн (ok), 14:18, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > ВНЕЗАПНО freebsd-update
    > https://www.freebsd.org/cgi/man.cgi?query=freebsd-update

    Прочитал внимательно, но так и не нашел объяснения, что такое "сестима" и как (и зачем) ее обновлять ((

    ЗЫ:
    судя по цирку с минусиками и очередной кучи "Экспертных Откровений о BSD от инсайдеров опеннета"
    опять у перепончатых зуд чуть пониже гузочки не дает пройти мимо новости о BSD?


     
     
  • 6.49, alexmlw (?), 15:15, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    freebsd-update fetch
    freebsd-update install

    Вы не умеете использовать man? Ну гугл вы хоть знаете?

     
     
  • 7.52, анонн (ok), 15:33, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>> BSDях нет полноценных пакетных менеджеров и сестимы,
    >> не обновлял "сестимы"
    >> что такое "сестима"
    > freebsd-update fetch
    > freebsd-update install
    > Вы не умеете использовать man? Ну гугл вы хоть знаете?

    Маны, маны ...
    А рассказать своими словами, что такое "сестима" (особенно в контексте изначального сообщения "в BSDях нет полноценных пакетных менеджеров и сестимы") - слабо?

     

  • 1.15, толстая женщина (?), 12:58, 14/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    в FreeBSD до сих пор пакеты из исходников собираются?
     
     
  • 2.17, Аноним (14), 13:06, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    При чём тут пакеты? На пакеты все положить большой и толстый. Новость об уязвимостях в базовой системе — это такой огромный монолит, который никак не рулится пакетным менеджером (и к портам тоже не относится), у него своя система обновлений.
     
  • 2.20, xm (ok), 13:12, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Вы хотите сказать, что в Linux пакеты транслируются напрямую в бинарном виде рептилоидами из атcрала?
     
     
  • 3.24, Аноним (-), 13:47, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Он хочет сказать, что в Linux пользователям нет необходимости собирать себе пакеты из исходников.
     
     
  • 4.27, xm (ok), 13:56, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    А с чего он взял, что такая необходимость есть во FreeBSD?
    Возможность есть, причём чрезвычайно удобная в использовании собрать кастомное что-угодно в несколько нажатий на клавиатуре. В отличие от.
     
  • 4.32, анонн (ok), 14:10, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Он хочет сказать, что в Linux пользователям нет необходимости собирать себе пакеты из исходников.

    Т.е. в целом он хочет сказать, что как обычно на опеннете - хотел вбросить, но за незнанием матчасти сел в небольшй водоем для приема грязевой ванны ))
    http://pkg0.nyi.freebsd.org/FreeBSD:8:i386/latest/All/
    > 24182 пакета

     
     
  • 5.36, Аноним (36), 14:34, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    [Updating the portsdb <format:bdb_btree> in /usr/ports ... - 32492 port entries found

    32492, Карл, и это не считая flavors и options!

     
     
  • 6.40, Аноним (43), 14:48, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    И как pkg связан с портами?
     
     
  • 7.45, анонн (ok), 15:02, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > И как pkg связан с портами?

    И как желуди связаны с дубами, а очередные горе-вбрас^W Эксперты Опеннета со знанием матчасти?

    man ports
    > [b]package[/b]
    > [b]Make a binary package[/b] for the port.  The port will be installed if it has not already been. The [b]package is a .tbz file that you can use to install the port on other machines with pkg-add(8)[/b].  If the directory specified by PACKAGES does not exist, the package will be put into the current directory.
    > [b]package-recursive[/b] Like package, but makes a package for each depending
    >  port as well.

     
  • 7.60, xm (ok), 16:13, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы не поверите, но пакеты собирают из исходников оформленных во FreeBSD в виде портов...
     
  • 5.37, Аноним (-), 14:37, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > http://pkg0.nyi.freebsd.org/FreeBSD:8:i386
    > 8:i386
    > 8
    > i386

    Это сколько лет назад было? Когда там восьмая вышла? В конце 2009-го, ЕМНИП?

     
     
  • 6.42, анонн (ok), 14:56, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> http://pkg0.nyi.freebsd.org/FreeBSD:8:i386
    >> 8:i386
    >> 8
    >> i386
    > Это сколько лет назад было? Когда там восьмая вышла? В конце 2009-го,
    > ЕМНИП?

    Ну ловите актуальные репы:
    http://pkg0.nyi.freebsd.org/FreeBSD:12:amd64/latest/
    http://pkg0.nyi.freebsd.org/FreeBSD:13:amd64/latest/
    31882


     
  • 2.31, Аноним (-), 14:10, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Собираются теми, кто имеет такое желание, настроение либо вдохновение, а остальными - не собираются, так как они банально не дают системе комманду собрать. Хотя могли бы. Вместо этого они юзают бинарники с офф.репки. И у тех, и у других - всё работает.
    Что сказать-то хотела?
     

  • 1.30, Аноним (-), 14:07, 14/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Кому очень нужен cryptodev - тем, должно быть, немного неприятно, а так - ничего серьёзного, если не использовать ipfw (а при наличии pf и даже ipf (!) его использовать конечно же не стоит). И это прекрасно.

    Вот только за SCTP не в курсе - ни я, ни мои знакомые его не юзают. Ни локально (как здесь), никак.

     
  • 1.39, Аноним (-), 14:45, 14/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Т О Т А Л Ь Н О Е  Р Е Ш Е Т О
     
  • 1.41, Аноним (41), 14:51, 14/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Вся суть бздунов.
     
  • 1.53, Аноним (53), 15:36, 14/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    всё, созданное человеком, несовершенно.
    Возвращаемся к природе.
     
  • 1.54, Аноним (-), 15:38, 14/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Тут АНБ поработлао. Программисты на Си не ошибаются при работе с памятью. Это удел новичков (которые на Си, очевидно, не пишут).
     
  • 1.55, Аноним (53), 15:42, 14/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    судя по описания, её можно удалённо эксплуатировать, зная IP-адрес сервера FreeBSD с ipfw и nat.
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2020 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру