Уязвимости во FreeBSD

[quote]

b) Apply the patch. Execute the following commands as root: # cd /usr/src

# patch < /path/to/patch c) Recompile the operating system using buildworld and installworld as

described in <URL:https://www.FreeBSD.org/handbook/makeworld.html>.[/quote] Очень технологично. Браво FreeBSD! Чтобы накатить обновления, нужно перекомпилировать систему. И это официальная рекомендация. Не удивительно, что никто эту неуправляемую кучу хлама не обновляет.