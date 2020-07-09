Уязвимости в libc и IPv6-стеке FreeBSD

Во FreeBSD устранено несколько уязвимостей, позволяющих локальному пользователю повысить свои привилегии в системе: CVE-2020-7458 - уязвимость в механизме posix_spawnp, предоставляемом в libc для создания процессов, эксплуатируемая через указание слишком большого значения в переменной окружении PATH. Уязвимость может привести к записи данных за пределы области памяти, выделенной под стек, и даёт возможность переписать содержимое расположенных следом буферов контролируемым значением.

CVE-2020-7457 - уязвимость в IPv6-стеке, позволяющая локальному пользователю организовать выполнение своего кода на уровне ядра через манипуляции с использованием опции IPV6_2292PKTOPTIONS для сетевого сокета.

Устранены две уязвимости (CVE-2020-12662, CVE-2020-12663) во входящем в поставку DNS-сервере Unbound, позволяющие вызвать удалённый отказ в обслуживании при обращении к подконтрольному злоумышленнику серверу или использовать DNS-сервер в качестве усилителя трафика при совершении DDoS-атак. Кроме того, устранены три не связанные с безопасностью проблемы (errata), которые могут привести к краху ядра в процессе использования драйвера mps (при выполнении команды sas2ircu), подсистемы LinuxKPI (при перенаправлении X11) и гипервизора bhyve (при пробросе PCI-устройств).



