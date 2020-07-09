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Уязвимости в libc и IPv6-стеке FreeBSD

09.07.2020 09:48

Во FreeBSD устранено несколько уязвимостей, позволяющих локальному пользователю повысить свои привилегии в системе:

  • CVE-2020-7458 - уязвимость в механизме posix_spawnp, предоставляемом в libc для создания процессов, эксплуатируемая через указание слишком большого значения в переменной окружении PATH. Уязвимость может привести к записи данных за пределы области памяти, выделенной под стек, и даёт возможность переписать содержимое расположенных следом буферов контролируемым значением.
  • CVE-2020-7457 - уязвимость в IPv6-стеке, позволяющая локальному пользователю организовать выполнение своего кода на уровне ядра через манипуляции с использованием опции IPV6_2292PKTOPTIONS для сетевого сокета.
  • Устранены две уязвимости (CVE-2020-12662, CVE-2020-12663) во входящем в поставку DNS-сервере Unbound, позволяющие вызвать удалённый отказ в обслуживании при обращении к подконтрольному злоумышленнику серверу или использовать DNS-сервер в качестве усилителя трафика при совершении DDoS-атак.

Кроме того, устранены три не связанные с безопасностью проблемы (errata), которые могут привести к краху ядра в процессе использования драйвера mps (при выполнении команды sas2ircu), подсистемы LinuxKPI (при перенаправлении X11) и гипервизора bhyve (при пробросе PCI-устройств).

  1. Главная ссылка к новости (https://lists.freebsd.org/pipe...)
  2. OpenNews: Релиз FreeBSD 11.4
  3. OpenNews: Уязвимость во FreeBSD, эксплуатируемая через вредоносное USB-устройство
  4. OpenNews: Удалённо эксплуатируемые уязвимости во FreeBSD
  5. OpenNews: Во FreeBSD устранены удалённо эксплуатируемые уязвимости в ipfw
  6. OpenNews: В ZFS on Linux добавлена поддержка FreeBSD
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53317-freebsd
Ключевые слова: freebsd
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Обсуждение (1) RSS
  • 1, Аноним (1), 10:04, 09/07/2020 [ответить]  
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