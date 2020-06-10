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Уязвимость во FreeBSD, эксплуатируемая через вредоносное USB-устройство

10.06.2020 15:18

Во FreeBSD устранена уязвимость в USB-стеке (CVE-2020-7456), которая позволяет организовать выполнение кода на уровне ядра или в пространстве пользователя при подключении к системе вредоносного USB-устройства. Дескрипторы устройств USB HID (Human Interface Device) могут помещать и извлекать текущее состояние, позволяя объединять описания элементов в многоуровневые группы. FreeBSD поддерживает до 4 подобных уровней извлечения. Если уровень не был восстановлен при обработке того же HID-элемента, выполняется обращение к некорректной области памяти. Проблема устранена в обновлениях FreeBSD 11.3-RELEASE-p10 и 12.1-RELEASE-p6. В качестве обходного пути защиты рекомендуется установить параметр "sysctl hw.usb.disable_enumeration=1".

Уязвимость выявлена Andy Nguyen из компании Google и не пересекается с другой проблемой, недавно анонсированной исследователями из Университета Пёрдью́ и Федеральной политехнической школы Лозанны. Данные исследователи разработали инструментарий USBFuzz, симулирующий некорректное работающее USB-устройство для fuzzing-тестирования USB-драйверов. USBFuzz в ближайшее время планируется опубликовать на GitHub. При помощи нового инструмента было выявлено 26 уязвимостей, из которых 18 в Linux, 4 в Windows, 3 в macOS и одна во FreeBSD. Детали про данные проблемы пока не раскрываются, упомянуто лишь, что для 10 уязвимостей получены CVE-идентификаторы, а проявляющиеся в Linux 11 проблем уже исправлены. Похожую технику fuzzing-тестирования применяет Андрей Коновалов из Google, который за последние несколько лет выявил 44 уязвимости в USB-стеке Linux.

  1. Главная ссылка к новости (https://lists.freebsd.org/pipe...)
  2. OpenNews: Google представил блокировщик подстановки ввода через вредоносные USB-устройства
  3. OpenNews: Доступен USB Raw Gadget, Linux-модуль для эмуляции USB-устройств
  4. OpenNews: 15 уязвимостей в USB-драйверах, поставляемых в ядре Linux
  5. OpenNews: В USB-драйверах из состава ядра Linux выявлено 15 уязвимостей
  6. OpenNews: Новая версия свободного USB-логгера USBSnoop
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53130-usb
Ключевые слова: usb, freebsd
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Обсуждение (7) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, qetuo (?), 15:31, 10/06/2020 Скрыто модератором
    		• –2 +/
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 15:50, 10/06/2020 Скрыто модератором
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  • 3.4, commiethebeastie (ok), 16:01, 10/06/2020 Скрыто модератором
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  • 2.7, Аноним (7), 16:41, 10/06/2020 Скрыто модератором
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     ....ответы скрыты модератором (3)

  • 1.2, Аноним (2), 15:33, 10/06/2020 [ответить]  
    		• +/
    Всё меньше и меньше свободы от DRM. :(
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 16:34, 10/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Брат аноним, ты в порядке? Причём здесь Digital Rights Management?
     

  • 1.5, zzz (??), 16:34, 10/06/2020 [ответить]  
    		• +/
    >18 в Linux, 4 в Windows, 3 в macOS и 1 во FreeBSD

    Линукс - это надежно! (с)

     

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