Google представил блокировщик подстановки ввода через вредоносные USB-устройства

Компания Google опубликовала утилиту ukip, позволяющую отслеживать и блокировать атаки, осуществляемые с использованием вредоносных USB-устройств, симулирующих USB-клавиатуру для скрытой подстановки фиктивных нажатий клавиш (например, в ходе атаки может быть симулирована последовательность нажатий, приводящих к открытию терминала и выполнению в нём произвольных команд). Код написан на языке Python и распространяется под лицензией Apache 2.0.

Утилита запускается в форме сервиса systemd и может работать в режимах мониторинга и предотвращения атак. В режиме мониторинга осуществляется определение возможных атак и занесение в лог активности, связанной с попытками использования USB-устройств не по назначению для подстановки ввода. В режиме защиты при выявлении потенциально вредоносного устройства осуществляется его отсоединение от системы на уровне драйвера.

Вредоносная активность определяется на основе эвристического анализа характера ввода и задержек между нажатиями клавиш - атака обычно проводится в присутствии пользователя и для того, чтобы она осталась незамеченной симулированные нажатия отправляются с нетипичными для обычного клавиатурного ввода минимальными задержками. Для изменения логики определения атак предложены две настройки KEYSTROKE_WINDOW и ABNORMAL_TYPING (первая определяет число нажатий для анализа, а вторая пороговый интервал между нажатиями).

Атака может быть совершена при помощи не вызывающего подозрений устройства с модифицированной прошивкой, например, симулировать клавиатуру можно в USB-накопителе, USB-хабе, web-камере или смартфоне (в Kali NetHunter предлагается специальная утилита для подстановки ввода с подключённого к USB-порту смартфона под управлением платформы Android). Для усложнения атак через USB помимо ukip также можно использовать пакет USBGuard, который разрешает подключение устройств только из белого списка или блокирует возможность подключения посторонних USB-устройств во время блокировки экрана и не допускает работу с такими устройствами после возвращения пользователя.



