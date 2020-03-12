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Google представил блокировщик подстановки ввода через вредоносные USB-устройства

12.03.2020 11:19

Компания Google опубликовала утилиту ukip, позволяющую отслеживать и блокировать атаки, осуществляемые с использованием вредоносных USB-устройств, симулирующих USB-клавиатуру для скрытой подстановки фиктивных нажатий клавиш (например, в ходе атаки может быть симулирована последовательность нажатий, приводящих к открытию терминала и выполнению в нём произвольных команд). Код написан на языке Python и распространяется под лицензией Apache 2.0.

Утилита запускается в форме сервиса systemd и может работать в режимах мониторинга и предотвращения атак. В режиме мониторинга осуществляется определение возможных атак и занесение в лог активности, связанной с попытками использования USB-устройств не по назначению для подстановки ввода. В режиме защиты при выявлении потенциально вредоносного устройства осуществляется его отсоединение от системы на уровне драйвера.

Вредоносная активность определяется на основе эвристического анализа характера ввода и задержек между нажатиями клавиш - атака обычно проводится в присутствии пользователя и для того, чтобы она осталась незамеченной симулированные нажатия отправляются с нетипичными для обычного клавиатурного ввода минимальными задержками. Для изменения логики определения атак предложены две настройки KEYSTROKE_WINDOW и ABNORMAL_TYPING (первая определяет число нажатий для анализа, а вторая пороговый интервал между нажатиями).

Атака может быть совершена при помощи не вызывающего подозрений устройства с модифицированной прошивкой, например, симулировать клавиатуру можно в USB-накопителе, USB-хабе, web-камере или смартфонеKali NetHunter предлагается специальная утилита для подстановки ввода с подключённого к USB-порту смартфона под управлением платформы Android). Для усложнения атак через USB помимо ukip также можно использовать пакет USBGuard, который разрешает подключение устройств только из белого списка или блокирует возможность подключения посторонних USB-устройств во время блокировки экрана и не допускает работу с такими устройствами после возвращения пользователя.

  1. Главная ссылка к новости (https://opensource.googleblog....)
  2. OpenNews: Новый вид атак с использованием перепрограммированных USB-устройств
  3. OpenNews: Открыт код инструментария для проведения атак через модификацию прошивок USB-накопителей
  4. OpenNews: Представлена техника атаки, позволяющая шпионить за соседними USB-устройствами
  5. OpenNews: Атака на заблокированный ПК через USB
  6. OpenNews: Атака с использованием вредоносных устройств с интерфейсом Thunderbolt
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/52527-badusb
Ключевые слова: badusb, ukip, usb, attack, usbguard
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, iPony129412 (?), 11:43, 12/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А USB Condom как работает?
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 11:48, 12/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Блокирует передачу инфекц^W информации полностью, пропуская только питание.
     

  • 1.2, InuYasha (?), 11:47, 12/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    fNextInputTime += random(0.0f, 1.0f);
     
     
  • 2.6, A.Stahl (ok), 11:55, 12/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не сработает: нужно быстро вводить чтобы пользователь не заметил. А он сидит и пялится в монитор. Прямо сейчас. А быстрый ввод не заметит пользователь, но заметит эта гугло-хрень.
     

  • 1.4, Аноним (3), 11:50, 12/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Это они так мягко переместили свой анализатор поведения юзера с браузера прямо в систему? Тонко.
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 11:54, 12/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И устройства с результатами анализов необходимо будет возвращать в корпорацию бобра ;)
     
  • 2.7, Ano (?), 11:57, 12/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ага и написали его на питоне ( чтоб никто не догадался ), потом сделали OpenSource , ведь питон такой "компилируемый", а его знание, требует десятков лет обучения и "никто не догадается" /irony
     
     
  • 3.10, Аноним (5), 12:06, 12/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А когда KEYSTROKE_WINDOW ( определяет число нажатий для анализа ) начнет потихонечку увеличиваться, то потребуются подключить службу от корпорации. И дя, позвольте Ваш аккаут хуххле ;)
     

  • 1.8, Аноним (8), 11:58, 12/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Проблема в том, что когда этот питоний скрипт сдетектирует вредоносную активность, она уже будет осуществлена.
     
  • 1.9, Аноним (8), 12:01, 12/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >setup.sh
    >function install_virtual_env() {

    Это заразная неизлечимая болезнь - venv головного мозга.

     
     
  • 2.11, Аноним (11), 12:10, 12/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > function prepare_metadata() {
    >   ALLOWLIST_FILE=/etc/ukip/allowlist
    >   KEYCODES_FILE=/etc/ukip/keycodes
    >
    >   sudo mkdir /etc/ukip/

    похоже два автора писали, один хотел в HOME ставить, а второй в /etc :-)

     
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