Доступен USB Raw Gadget, Linux-модуль для эмуляции USB-устройств

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|2.4, Аноним (4), 12:44, 11/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Да. Прошлые способы обхода Lockdown нашёл этот же разработчик.
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|2.11, ъ (?), 14:47, 11/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Может быть клавиатурой или блочным устройством.
Но хотелось бы что бы могло быть устройством видео входа, аудио выхода, микрофоном, сетевой картой, wi-fi, синезубом, датчиком (температуры к примеру), принтером или сенсорным планшетом. (Сам я не смогу сделать — сколл не тот, возможно энтузиасты подтянутся, хоть бы - хоть бы!) Задачи у меня уже есть для этого устройсва.
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|2.8, Аноним (8), 14:31, 11/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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— Тебе же было не до меня! Ты всё это время пыталась прикрыть свою бизонью дыру...
— Не бизонью, а озоновую!
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|2.9, ъ (?), 14:37, 11/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Допустимые уровни безопасности не могут опираться на доверие к пользователю или среде. В крупных компаниях в дистрибутивах отсутствуют даже драйвера для распознавания всех устройств кроме (!) списка одобренных. Сами разъемы не распаяны (а не просто заклеены изолентой). Все запущенные процессы контролируются, вся сеть через DPI в закрытом контуре. Видио камеры автоматически следят что бы не снимали телефоном фото с экрана.
Для остальных это вообще не проблема - если кто зловреда принес, просто заменять комп или ноут с переустановкой системы, простой в несколько дней линейного сотрудника не критичен.
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|3.14, Аноним (14), 15:09, 11/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В крупных датацентрах запускают обычные дефолтные дистры и что если кто-то на серваке симулирует клавиатуру? Только не надо ляля о том что если у него ест рут и он даже эмулировать клавиатуру он и без того может делать что хочет)
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|3.15, Аноним (15), 15:42, 11/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ссылку пожалуйста подтверждающую что компании используют все эти методы.
Работаю в довольно крупной компании и немного знаю порядки в других крупных (российских) компаниях и одной компании от оборонки: дистрибутив на выбор, на серверах из коробочный вариант со всеми дровами, разъемы никто не отпаивает и материнские платы по заказу не делает. Dpi конкретно мы не используем(в других компаниях используется). Про контроль всех запущенных процессов под линухом и вовсе фантастика (под виндой используется). Распознавание съёмки с телефона и вовсе встречал одну единственную статью и это было в экспериментальном режиме.
Так что думаю вы просто намешали крайности из разных статей про псевдобезопасность.
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|4.16, Erley (ok), 16:52, 11/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Про российские компании не скажу, но в Европе есть такое.
Тут недавно один знакомый рассказывал что работал по контракту у таких - всё прям как тут товарищ выше описывает - да ещё и дядька к нему приставлен был чтобы как бы чего не так не было.
Я и сам прифигел, но этому человеку верю.
В общем, да, такая секурити тоже бывает...
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|1.10, corvuscor (ok), 14:40, 11/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Ну, надо сказать, это лишь замена одному из драйверов уже существующей подсистемы Linux-USB, а не реализация конкретных виртуальных устройств.
Реализации разных виртуальных девайсов (сетевых карт, клавиатур, дисков) уже давно в ядре есть. По ссылке можно почитать.
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|2.12, 1 (??), 14:52, 11/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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*эмулировать USB-устройства в пространстве пользователя*
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