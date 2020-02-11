Доступен USB Raw Gadget, Linux-модуль для эмуляции USB-устройств

2.8 , Аноним ( 8 ), 14:31, 11/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – — Тебе же было не до меня! Ты всё это время пыталась прикрыть свою бизонью дыру...

— Не бизонью, а озоновую!

2.9 , ъ ( ? ), 14:37, 11/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Допустимые уровни безопасности не могут опираться на доверие к пользователю или среде. В крупных компаниях в дистрибутивах отсутствуют даже драйвера для распознавания всех устройств кроме (!) списка одобренных. Сами разъемы не распаяны (а не просто заклеены изолентой). Все запущенные процессы контролируются, вся сеть через DPI в закрытом контуре. Видио камеры автоматически следят что бы не снимали телефоном фото с экрана. Для остальных это вообще не проблема - если кто зловреда принес, просто заменять комп или ноут с переустановкой системы, простой в несколько дней линейного сотрудника не критичен.

3.14 , Аноним ( 14 ), 15:09, 11/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В крупных датацентрах запускают обычные дефолтные дистры и что если кто-то на серваке симулирует клавиатуру? Только не надо ляля о том что если у него ест рут и он даже эмулировать клавиатуру он и без того может делать что хочет)

3.15 , Аноним ( 15 ), 15:42, 11/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ссылку пожалуйста подтверждающую что компании используют все эти методы.

Работаю в довольно крупной компании и немного знаю порядки в других крупных (российских) компаниях и одной компании от оборонки: дистрибутив на выбор, на серверах из коробочный вариант со всеми дровами, разъемы никто не отпаивает и материнские платы по заказу не делает. Dpi конкретно мы не используем(в других компаниях используется). Про контроль всех запущенных процессов под линухом и вовсе фантастика (под виндой используется). Распознавание съёмки с телефона и вовсе встречал одну единственную статью и это было в экспериментальном режиме.

Так что думаю вы просто намешали крайности из разных статей про псевдобезопасность.

4.16 , Erley ( ok ), 16:52, 11/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Про российские компании не скажу, но в Европе есть такое.

Тут недавно один знакомый рассказывал что работал по контракту у таких - всё прям как тут товарищ выше описывает - да ещё и дядька к нему приставлен был чтобы как бы чего не так не было.

Я и сам прифигел, но этому человеку верю.

В общем, да, такая секурити тоже бывает...

