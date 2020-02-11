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Доступен USB Raw Gadget, Linux-модуль для эмуляции USB-устройств

11.02.2020 12:11

Андрей Коновалов из компании Google развивает новый модуль USB Raw Gadget, позволяющий эмулировать USB-устройства в пространстве пользователя. Находится на рассмотрении заявка на включение данного модуля в основной состав ядра Linux. USB Raw Gadget уже применяется в компании Google для упрощения fuzzing-тестирования USB-стека ядра при помощи инструментария syzkaller.

Модуль добавляет новый программный интерфейс в подсистему ядра USB Gadget и развивается в качестве альтернативы GadgetFS. Создание нового API обусловлено необходимостью получения низкоуровневого и прямого доступа к подсистеме USB Gadget из пространства пользователя, позволяющего обрабатывать все возможные USB-запросы (GadgetFS обрабатывает некоторые запросы самостоятельно, не передавая в пространство пользователя). Управление USB Raw Gadget производится через устройство /dev/raw-gadget по аналогии с /dev/gadget в GadgetFS, но для взаимодействия применяется интерфейс на основе ioctl(), а не псевдо-ФС.

Кроме прямой обработки всех USB-запросов процессом в пространстве пользователя новый интерфейс также отличается возможностью возвращения любых данных в ответ на USB-запрос (GadgetFS выполняет проверку корректности USB-дескрипторов и фильтрует определённые ответы, что мешает выявлению ошибок при fuzzing-тестировании USB-стека). Raw Gadget также даёт возможность выбрать конкретное устройство UDC (USB Device Controller) и драйвер для прикрепления, в то время как GadgetFS прикрепляется к первому доступному устройству UDC. Для разных UDC назначаются предсказуемые имена endpoint для разделения разных типов каналов обмена данными внутри одного устройства.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/xairy/raw-g...)
  2. OpenNews: Методы отключения защиты Lockdown в Ubuntu для удалённого обхода UEFI Secure Boot
  3. OpenNews: 15 уязвимостей в USB-драйверах, поставляемых в ядре Linux
  4. OpenNews: Новая версия свободного USB-логгера USBSnoop
  5. OpenNews: В USB-драйверах из состава ядра Linux выявлено 15 уязвимостей
  6. OpenNews: Intel подготовил начальную реализацию драйвера USB 4.0 для ядра Linux
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: usb, gadgetfs, linux
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  • 1.1, Аноним (1), 12:16, 11/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Поддерживаю
     
  • 1.2, анонимно (?), 12:25, 11/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Хорошая штука, нужная
     
  • 1.3, Аноним (3), 12:37, 11/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    То есть можно будет подключить виртуальную USB-клавиатуру и отключить lockdown? https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=52286
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 12:44, 11/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Да. Прошлые способы обхода Lockdown нашёл этот же разработчик.
     
     
  • 3.17, Аноним (17), 18:15, 11/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И когда они закончились, он начал создавать новые.
     
  • 2.11, ъ (?), 14:47, 11/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Может быть клавиатурой или блочным устройством.
    Но хотелось бы что бы могло быть устройством видео входа, аудио выхода, микрофоном, сетевой картой, wi-fi, синезубом, датчиком (температуры к примеру), принтером или сенсорным планшетом. (Сам я не смогу сделать — сколл не тот, возможно энтузиасты подтянутся, хоть бы - хоть бы!) Задачи у меня уже есть для этого устройсва.
     

  • 1.5, 1 (??), 13:31, 11/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    мечта 1с-ника
     
  • 1.6, Не далёкий (?), 13:50, 11/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А возможно запускать ОС с usb таким же образом?
     
  • 1.7, Аноним (7), 14:15, 11/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Пахнет большой дырой в безопасности.
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 14:31, 11/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    — Тебе же было не до меня! Ты всё это время пыталась прикрыть свою бизонью дыру...
    — Не бизонью, а озоновую!
     
  • 2.9, ъ (?), 14:37, 11/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Допустимые уровни безопасности не могут опираться на доверие к пользователю или среде. В крупных компаниях в дистрибутивах отсутствуют даже драйвера для распознавания всех устройств кроме (!) списка одобренных. Сами разъемы не распаяны (а не просто заклеены изолентой). Все запущенные процессы контролируются, вся сеть через DPI в закрытом контуре. Видио камеры автоматически следят что бы не снимали телефоном фото с экрана.

    Для остальных это вообще не проблема - если кто зловреда принес, просто заменять комп или ноут с переустановкой системы, простой в несколько дней линейного сотрудника не критичен.

     
     
  • 3.14, Аноним (14), 15:09, 11/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В крупных датацентрах запускают обычные дефолтные дистры и что если кто-то на серваке симулирует клавиатуру? Только не надо ляля о том что если у него ест рут и он даже эмулировать клавиатуру он и без того может делать что хочет)
     
  • 3.15, Аноним (15), 15:42, 11/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ссылку пожалуйста подтверждающую что компании используют все эти методы.
    Работаю в довольно крупной компании и немного знаю порядки в других крупных (российских) компаниях и одной компании от оборонки: дистрибутив на выбор, на серверах из коробочный вариант со всеми дровами, разъемы никто не отпаивает и материнские платы по заказу не делает. Dpi конкретно мы не используем(в других компаниях используется). Про контроль всех запущенных процессов под линухом и вовсе фантастика (под виндой используется). Распознавание съёмки с телефона и вовсе встречал одну единственную статью и это было в экспериментальном режиме.
    Так что думаю вы просто намешали крайности из разных статей про псевдобезопасность.
     
     
  • 4.16, Erley (ok), 16:52, 11/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Про российские компании не скажу, но в Европе есть такое.
    Тут недавно один знакомый рассказывал что работал по контракту у таких - всё прям как тут товарищ выше описывает - да ещё и дядька к нему приставлен был чтобы как бы чего не так не было.
    Я и сам прифигел, но этому человеку верю.
    В общем, да, такая секурити тоже бывает...
     

  • 1.10, corvuscor (ok), 14:40, 11/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Ну, надо сказать, это лишь замена одному из драйверов уже существующей подсистемы Linux-USB, а не реализация конкретных виртуальных устройств.

    Реализации разных  виртуальных девайсов (сетевых карт, клавиатур, дисков) уже давно в ядре есть. По ссылке можно почитать.

     
     
  • 2.12, 1 (??), 14:52, 11/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    *эмулировать USB-устройства в пространстве пользователя*
     

  • 1.13, Аноним (14), 15:03, 11/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Теперь защита через usb токены больше не актуальна?
     
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