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Удалённая уязвимость в IPv6-стеке OpenBSD

28.10.2020 22:14

В OpenBSD устранена уязвимость в IPv6-стеке, которая может привести к использованию уже освобождённой области памяти mbuf (use-after-free) в процессе генерации ICMP6-ответа на пакет IPv6. Степень опасности проблемы и возможность создания эксплоита не уточняется. Исправление доступно в форме патча и бинарных обновлений для платформ amd64, i386 и arm64.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/a...)
  2. OpenNews: Уязвимость в гипервизоре VMM, развиваемом OpenBSD, оказалась исправлена не полностью
  3. OpenNews: Уязвимость в ld.so OpenBSD
  4. OpenNews: Уязвимости в OpenBSD, позволяющие повысить привилегии и обойти аутентификацию в smtpd, ldapd и radiusd
  5. OpenNews: Уязвимость в WiFi-стеке OpenBSD
  6. OpenNews: Уязвимость в OpenSMTPD, позволяющая удалённо выполнить код с правами root
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53985-openbsd
Ключевые слова: openbsd, icmp6, ipv6
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, Аноним (1), 22:17, 28/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ha-ha, classic!
     
     
  • 2.6, Аноним123 (?), 22:56, 28/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    ку-ка-ре-ку... in a heck of a long time... ку-ка-ре-ку...
     
  • 2.9, Аноним (9), 23:07, 28/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Как ни странно, исправить баг на "опасном" си - быстрее и проще, чем написать на "безопасном" расте.
     

  • 1.2, JL2001 (ok), 22:18, 28/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    > использованию уже освобождённой области памяти mbuf (use-after-free)

    rust, приди!! порядок наведи!!!

     
     
  • 2.3, Аноним (-), 22:24, 28/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    С достаточным опытом в сишке никакой раст не нужен. За следующие десять лет еще опыта поднаберут разработчики, и можно будет пользоваться.
     
     
  • 3.7, Аноним (7), 22:58, 28/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Я тут вчера покопался в коде утилитки которую написал 10 лет назад. Свежий компилятор указал на баг в (!'\n' == buf[li]) -- скобочка не там, ну, исправил. Даже не заметил, использовалась она все эти годы. Это была проверка на некорректные данные. Заметил бы я ошибку без помощи компилятора? Ещё в одном месте было выделение из кучи в принте, поменял на выделение на стеке (валгринд жаловался). Ну и по мелочи подвигал код, как вообще можно улучшить код на си? Он же идеален.
     
     
  • 4.10, Аноним (9), 23:12, 28/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Если сейчас погромисты на си путаются в указателях, то на расте будут путаться между a+b и a+c
     
  • 4.13, Аноним (13), 23:52, 28/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Вот погромисты, которые не знают о существовании оператора !=, громче всех про rust и кукарекают.
     
     
  • 5.14, Аноним (9), 23:59, 28/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    скоро начнут путать приоритеты * и +
     
  • 5.16, Аноним (7), 00:15, 29/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скорее всего наоборот: те кто знают о существовании такого оператора и думают, что лучше инвертировать смысл (особенно когда там по соседству несколько проверок в духе !(0) && !(0)).
     
  • 2.5, Аноним (9), 22:56, 28/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    на расте такое сложно написать, ещё никто не смог
     

  • 1.4, Аноним (4), 22:24, 28/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Отродясь такого не бывало, и опять то же самое!
     
  • 1.8, Аноним (-), 23:00, 28/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    > Степень опасности проблемы и возможность
    > создания эксплоита не уточняется.

    А что так? Не хотят давать возможность для ловли лулзов?
    Да ладно, мы уже привыкли...

     
     
  • 2.11, Аноним (9), 23:14, 28/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Да там как обычно, надо сырцы эксплоита патчить под свою систему, компилять и запускать под рутом, чтобы хоть какой-то отклик получить.
     

  • 1.12, Дон Ягон (ok), 23:14, 28/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Мда, ещё более бессодерждательно нежели недавняя новость про "дыры в netbsd" (по меньшей мере 3-4 из которых тот же исследователь тремя годами ранее нашёл в openbsd без какого либо дополнительного освещения).

    Про текущее: там даже в ссылках на еррату более вопиющее есть (например: Incorrect use of getpeername(2) storage for outgoing IPv6 connections corrupts stack memory), а если прошлые почитать, там похожего ещё вагон (как и примерно везде).

    В чём событие - не понятно, в общем. Как будто никогда такого не было )

     
     
  • 2.15, Аноним (15), 00:14, 29/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Про текущее: там даже в ссылках на еррату более вопиющее есть (например: Incorrect use of getpeername(2) storage for outgoing IPv6 connections corrupts stack memory),

    Ну там "outgoing IPv6 connections", а здесь, по сути, есть ненулевая вероятность словить выполнение кода простой отправкой пакета, как недавно в Windows (https://www.zerodayinitiative.com/blog/2020/10/13/the-october-2020-security-up). Особенно в Google Project Zero любят из use-after-free багов, на которые кричат, что они не опасны, делать рабочие эксплоиты.

     
     
  • 3.18, Аноним (7), 00:41, 29/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лучше может быть только безусловное выполнение от рута любой присланной извне команды в network manager, Там, кстати, текстовый скрипт был.
     
  • 3.19, Дон Ягон (ok), 01:54, 29/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну и не такая большая вероятность RCE, на самом деле, зависит очень от многого.

    Насколько тут большая проблема мне пока не понятно. Но я, по крайней мере, теперь вижу смысл в новости: https://twitter.com/m00nbsd/status/1321524807473782784 - тут намекают, что RCE таки возможен.
    Тогда всё интереснее. Посмотрим.

     

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