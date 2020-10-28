Удалённая уязвимость в IPv6-стеке OpenBSD

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|2.9, Аноним (9), 23:07, 28/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Как ни странно, исправить баг на "опасном" си - быстрее и проще, чем написать на "безопасном" расте.
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|1.2, JL2001 (ok), 22:18, 28/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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> использованию уже освобождённой области памяти mbuf (use-after-free)
rust, приди!! порядок наведи!!!
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|2.3, Аноним (-), 22:24, 28/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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С достаточным опытом в сишке никакой раст не нужен. За следующие десять лет еще опыта поднаберут разработчики, и можно будет пользоваться.
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|3.7, Аноним (7), 22:58, 28/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Я тут вчера покопался в коде утилитки которую написал 10 лет назад. Свежий компилятор указал на баг в (!'\n' == buf[li]) -- скобочка не там, ну, исправил. Даже не заметил, использовалась она все эти годы. Это была проверка на некорректные данные. Заметил бы я ошибку без помощи компилятора? Ещё в одном месте было выделение из кучи в принте, поменял на выделение на стеке (валгринд жаловался). Ну и по мелочи подвигал код, как вообще можно улучшить код на си? Он же идеален.
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|4.10, Аноним (9), 23:12, 28/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Если сейчас погромисты на си путаются в указателях, то на расте будут путаться между a+b и a+c
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|4.13, Аноним (13), 23:52, 28/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Вот погромисты, которые не знают о существовании оператора !=, громче всех про rust и кукарекают.
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|5.16, Аноним (7), 00:15, 29/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Скорее всего наоборот: те кто знают о существовании такого оператора и думают, что лучше инвертировать смысл (особенно когда там по соседству несколько проверок в духе !(0) && !(0)).
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|1.8, Аноним (-), 23:00, 28/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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> Степень опасности проблемы и возможность
> создания эксплоита не уточняется.
А что так? Не хотят давать возможность для ловли лулзов?
Да ладно, мы уже привыкли...
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|2.11, Аноним (9), 23:14, 28/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Да там как обычно, надо сырцы эксплоита патчить под свою систему, компилять и запускать под рутом, чтобы хоть какой-то отклик получить.
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|1.12, Дон Ягон (ok), 23:14, 28/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Мда, ещё более бессодерждательно нежели недавняя новость про "дыры в netbsd" (по меньшей мере 3-4 из которых тот же исследователь тремя годами ранее нашёл в openbsd без какого либо дополнительного освещения).
Про текущее: там даже в ссылках на еррату более вопиющее есть (например: Incorrect use of getpeername(2) storage for outgoing IPv6 connections corrupts stack memory), а если прошлые почитать, там похожего ещё вагон (как и примерно везде).
В чём событие - не понятно, в общем. Как будто никогда такого не было )
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|2.15, Аноним (15), 00:14, 29/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Про текущее: там даже в ссылках на еррату более вопиющее есть (например: Incorrect use of getpeername(2) storage for outgoing IPv6 connections corrupts stack memory),
Ну там "outgoing IPv6 connections", а здесь, по сути, есть ненулевая вероятность словить выполнение кода простой отправкой пакета, как недавно в Windows (https://www.zerodayinitiative.com/blog/2020/10/13/the-october-2020-security-up). Особенно в Google Project Zero любят из use-after-free багов, на которые кричат, что они не опасны, делать рабочие эксплоиты.
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|3.18, Аноним (7), 00:41, 29/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Лучше может быть только безусловное выполнение от рута любой присланной извне команды в network manager, Там, кстати, текстовый скрипт был.
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