Удалённая уязвимость в IPv6-стеке OpenBSD

2.3 , Аноним ( - ), 22:24, 28/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +5 + / – С достаточным опытом в сишке никакой раст не нужен. За следующие десять лет еще опыта поднаберут разработчики, и можно будет пользоваться.

3.7 , Аноним ( 7 ), 22:58, 28/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Я тут вчера покопался в коде утилитки которую написал 10 лет назад. Свежий компилятор указал на баг в (!'

' == buf[li]) -- скобочка не там, ну, исправил. Даже не заметил, использовалась она все эти годы. Это была проверка на некорректные данные. Заметил бы я ошибку без помощи компилятора? Ещё в одном месте было выделение из кучи в принте, поменял на выделение на стеке (валгринд жаловался). Ну и по мелочи подвигал код, как вообще можно улучшить код на си? Он же идеален.

4.10 , Аноним ( 9 ), 23:12, 28/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Если сейчас погромисты на си путаются в указателях, то на расте будут путаться между a+b и a+c

4.13 , Аноним ( 13 ), 23:52, 28/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Вот погромисты, которые не знают о существовании оператора !=, громче всех про rust и кукарекают.

5.14 , Аноним ( 9 ), 23:59, 28/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – скоро начнут путать приоритеты * и +

5.16 , Аноним ( 7 ), 00:15, 29/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Скорее всего наоборот: те кто знают о существовании такого оператора и думают, что лучше инвертировать смысл (особенно когда там по соседству несколько проверок в духе !(0) && !(0)).

2.5 , Аноним ( 9 ), 22:56, 28/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – на расте такое сложно написать, ещё никто не смог

