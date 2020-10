Удалённая уязвимость в IPv6-стеке OpenBSD

2.15 , Аноним ( 15 ), 00:14, 29/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Про текущее: там даже в ссылках на еррату более вопиющее есть (например: Incorrect use of getpeername(2) storage for outgoing IPv6 connections corrupts stack memory), Ну там "outgoing IPv6 connections", а здесь, по сути, есть ненулевая вероятность словить выполнение кода простой отправкой пакета, как недавно в Windows (https://www.zerodayinitiative.com/blog/2020/10/13/the-october-2020-security-up). Особенно в Google Project Zero любят из use-after-free багов, на которые кричат, что они не опасны, делать рабочие эксплоиты.

3.18 , Аноним ( 7 ), 00:41, 29/10/2020
Лучше может быть только безусловное выполнение от рута любой присланной извне команды в network manager, Там, кстати, текстовый скрипт был.

3.19 , Дон Ягон ( ok ), 01:54, 29/10/2020
Ну и не такая большая вероятность RCE, на самом деле, зависит очень от многого. Насколько тут большая проблема мне пока не понятно. Но я, по крайней мере, теперь вижу смысл в новости: https://twitter.com/m00nbsd/status/1321524807473782784 - тут намекают, что RCE таки возможен.

Тогда всё интереснее. Посмотрим.