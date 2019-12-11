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Уязвимость в ld.so OpenBSD

11.12.2019 21:55

Динамический загрузчик ld.so, входящий в состав OpenBSD, при определённых условиях может для SUID/SGID-приложения оставить переменную окружения LD_LIBRARY_PATH и таким образом позволить загрузить сторонний код в контексте процесса, выполняемого с повышенными привилегиями. Патчи с исправлением уязвимости доступны для релизов 6.5 и 6.6. Бинарные патчи (syspatch) для платформ amd64, i386 и arm64 уже запущены в производство и должны быть доступны для загрузки к моменту публикации данной новости.

Суть проблемы: в ходе работы ld.so сначала извлекает из окружения значение переменной LD_LIBRARY_PATH, с помощью функции _dl_split_path() превращает его в массив строк — путей к каталогам. Если позднее выясняется, что текущий процесс запущен SUID/SGID-приложением, то созданный массив и собственно переменная LD_LIBRARY_PATH очищаются. При этом, если в ходе работы _dl_split_path() столкнётся с нехваткой памяти (что трудно из-за наличия явного ограничения на размер переменных окружения в 256 кБайт, но теоретически возможно), то переменная _dl_libpath получит значение NULL и последующая проверка значения этой переменной заставит пропустить вызов _dl_unsetenv("LD_LIBRARY_PATH").

Уязвимость найдена специалистами Qualys, так же как и несколько ранее раскрытых проблем.

  1. Главная ссылка к новости (https://ftp.openbsd.org/pub/Op...)
  2. OpenNews: Уязвимость в Glibc ld.so, позволяющая поднять свои привилегии в системе
  3. OpenNews: Планы по усилению механизма защиты W^X в OpenBSD
  4. OpenNews: Для OpenBSD развивается новая git-совместимая система контроля версий Got
  5. OpenNews: Выпуск OpenBSD 6.6
  6. OpenNews: Уязвимости в OpenBSD, позволяющие повысить привилегии и обойти аутентификацию в smtpd, ldapd и radiusd
Автор новости: PereresusNeVlezaetBuggy
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: openbsd
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (26) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Грусть (?), 22:15, 11/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Вот, пытливые умы :)

    47645

     
  • 1.2, Аноним (2), 22:16, 11/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Опенок уже не торт?!
     
     
  • 2.5, PereresusNeVlezaetBuggy (ok), 22:35, 11/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +10 +/
    Наоборот, аудит за аудитом.
     
     
  • 3.14, Аноним (14), 23:20, 11/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Где можно найти новости про этот аудит?
     
     
  • 4.19, PereresusNeVlezaetBuggy (ok), 23:46, 11/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    В блоге Qualys: https://blog.qualys.com/ .

    Про данную уязвимость пока что официального анонса от них не было, но был про пачку недавно: https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=51979 .

    Думаю, когда (если) они закончат, то сделают сводный пресс-релиз по этому поводу. Пока что же ваш покорный слуга и прочие рабы клавиатуры делают своё маленькое дело — оперативно уведомляют заинтересованную общественность, чтобы всем спокойнее спалось. :)

     
     
  • 5.20, Anonymoustus (ok), 00:16, 12/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Общественность признательна.
     

  • 1.3, Аноним (3), 22:19, 11/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Тео стареет однако.
     
     
  • 2.15, Аноним (15), 23:22, 11/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Этот код там с 2013 года.
     

  • 1.4, Аноним (4), 22:23, 11/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    — Ну дык, Вовочка! Про кого мы все время песенки поем, кого я вам на картинке показывала?

    Вовочка застывает в священном экстазе и изрекает:

    — Так вот ты какой, безопасный BSD...

     
     
  • 2.6, PereresusNeVlezaetBuggy (ok), 22:36, 11/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Конечно, ведь по-настоящему безопасный — это тот, про кого никто не знает, что он опасный. ;)
     
  • 2.8, Аноним (8), 22:42, 11/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не, я конечно всё понимаю, но у мсов абсолютный эпик за размытыми формулировками ченджлога прячется.
     
  • 2.9, PereresusNeVlezaetBuggy (ok), 22:46, 11/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Где вы увидели слово «critical» в данном случае? Я пока что живого эксплоита не видел.

    Qualys проводит аудит кодовой базы OpenBSD, как до этого делали другие люди не раз. Естественно, при этом повышается количество багрепортов. А там, где аудит не проводится, багрепортов тоже нет, логично.

    UPDATE: Выпущен официальный анонс, PoC таки есть и уверенно работает (проверил на -CURRENT).

     
     
  • 3.18, Аноним (18), 23:41, 11/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы зря пытаетесь что-то отвечать на чисто троллический коммент.

    Естественно, что на опеннете нет новостей про уязвимости выни. Никто в здравом уме просто так по щелчку не перейдет c бсд на вынь, если уж и припекет, то скорее на линукс.

    Человек просто пытается создать видимость, что кто-то там переходит на вин, хотя вокруг происходит ровно наоборот.

    Вынь это поддержка легаси и как только появляется возможность от нее избавиться, то тут же это и делается и на серверах в первую очередь.

    Завтра я иду к своему гендиректору менять 100500 инстансов выни на линь или бсд, ибо как мы видим, они до сих пор не залатали свой RDP.

    https://portal.msrc.microsoft.com/en-US/security-guidance/advisory/CVE-2019-07

     
     
  • 4.22, Иосиф (?), 01:24, 12/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Другие уже давно залатали https://0patch.com/patches.html
     
  • 4.28, Анын (ok), 02:10, 12/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так по ссылке же заплатки, что не так?
    На XP и Vista даже выпустили https://support.microsoft.com/en-us/help/4500705/customer-guidance-for-cve-201
     
  • 2.11, Аноним (14), 23:10, 11/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Настрой автообновление в OpenBSD.
     
  • 2.13, Аноним (13), 23:19, 11/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Но "баги", которые по просьбе NSA, она обновлять не будет.
     
     
  • 3.17, Аноним (14), 23:36, 11/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не баг, а фича. И вообще, мы вам код не дадим.
     

  • 1.12, YetAnotherOnanym (ok), 23:17, 11/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Если ты будешь ковырять в правой ноздре указательным пальцем левой руки, а правую руку перекинешь через голову и будешь чесать мизинцем в левом ухе, стоя на одной ноге, а вторую вытянув назад, то, если автобус резко затормозит, ты можешь потерять равновесие и упасть.
     
     
  • 2.16, Аноним (8), 23:30, 11/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Моя любимая поза, как же так! Звучит зело опасно, падение будет очень болезненным!

    А такие проблемы легко и непринуждённо эксплуатируются, никто и не ждёт что пользователь сам с ними столкнётся.

     

  • 1.21, Аноним (21), 01:21, 12/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кстати, а в Linux использование LD_PRELOAD и LD_LIBRARY_PATH уже полностью  безопасно? Как-то много пугалок было. А то ответ на вопрос Is there any way to block LD_PRELOAD and LD_LIBRARY_PATH неюзабелен. Как их просто отключить?
     
     
  • 2.25, PereresusNeVlezaetBuggy (ok), 01:58, 12/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Боюсь, что их отключение может оказаться чревато самыми неожиданными поломками привычного софта. Так что на это вряд ли кто пойдёт, и единственный способ отключить эти механизмы я вижу в правке исходников ld.so. :-\ Благо что найти в коде данные строчки и аккуратно их поправить должно быть под силу даже начинающему наСильнику.

    Ну а насчёт «уже полностью безопасно» — гарантию даст только страховой полис. :)

     

  • 1.23, Дон Ягон (ok), 01:46, 12/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    https://www.openwall.com/lists/oss-security/2019/12/11/9
    Подробное описание уязвимости
     
     
  • 2.24, PereresusNeVlezaetBuggy (ok), 01:53, 12/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Уже отправил корректировку новости. :) Там ещё и рабочий PoC приложен. Что-то я сначала не сообразил, что объём доступной памяти можно искусственно точно ограничить через setrlimit()...
     

  • 1.26, Аноним (26), 02:03, 12/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Only two remote holes in the default install, in a heck of a long time!

    Сказки на ночь

     
     
  • 2.27, PereresusNeVlezaetBuggy (ok), 02:06, 12/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это не remote hole, это local root. Тоже неприятно, но всё же другого сорта и менее опасно.
     

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