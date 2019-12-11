Уязвимость в ld.so OpenBSD

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|1.4, Аноним (4), 22:23, 11/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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— Ну дык, Вовочка! Про кого мы все время песенки поем, кого я вам на картинке показывала?
Вовочка застывает в священном экстазе и изрекает:
— Так вот ты какой, безопасный BSD...
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|2.8, Аноним (8), 22:42, 11/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не, я конечно всё понимаю, но у мсов абсолютный эпик за размытыми формулировками ченджлога прячется.
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|2.9, PereresusNeVlezaetBuggy (ok), 22:46, 11/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Где вы увидели слово «critical» в данном случае? Я пока что живого эксплоита не видел.
Qualys проводит аудит кодовой базы OpenBSD, как до этого делали другие люди не раз. Естественно, при этом повышается количество багрепортов. А там, где аудит не проводится, багрепортов тоже нет, логично.
UPDATE: Выпущен официальный анонс, PoC таки есть и уверенно работает (проверил на -CURRENT).
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|3.18, Аноним (18), 23:41, 11/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вы зря пытаетесь что-то отвечать на чисто троллический коммент.
Естественно, что на опеннете нет новостей про уязвимости выни. Никто в здравом уме просто так по щелчку не перейдет c бсд на вынь, если уж и припекет, то скорее на линукс.
Человек просто пытается создать видимость, что кто-то там переходит на вин, хотя вокруг происходит ровно наоборот.
Вынь это поддержка легаси и как только появляется возможность от нее избавиться, то тут же это и делается и на серверах в первую очередь.
Завтра я иду к своему гендиректору менять 100500 инстансов выни на линь или бсд, ибо как мы видим, они до сих пор не залатали свой RDP.
https://portal.msrc.microsoft.com/en-US/security-guidance/advisory/CVE-2019-07
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|1.12, YetAnotherOnanym (ok), 23:17, 11/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Если ты будешь ковырять в правой ноздре указательным пальцем левой руки, а правую руку перекинешь через голову и будешь чесать мизинцем в левом ухе, стоя на одной ноге, а вторую вытянув назад, то, если автобус резко затормозит, ты можешь потерять равновесие и упасть.
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|2.16, Аноним (8), 23:30, 11/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Моя любимая поза, как же так! Звучит зело опасно, падение будет очень болезненным!
А такие проблемы легко и непринуждённо эксплуатируются, никто и не ждёт что пользователь сам с ними столкнётся.
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|1.21, Аноним (21), 01:21, 12/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Кстати, а в Linux использование LD_PRELOAD и LD_LIBRARY_PATH уже полностью безопасно? Как-то много пугалок было. А то ответ на вопрос Is there any way to block LD_PRELOAD and LD_LIBRARY_PATH неюзабелен. Как их просто отключить?
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|2.25, PereresusNeVlezaetBuggy (ok), 01:58, 12/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Боюсь, что их отключение может оказаться чревато самыми неожиданными поломками привычного софта. Так что на это вряд ли кто пойдёт, и единственный способ отключить эти механизмы я вижу в правке исходников ld.so. :-\ Благо что найти в коде данные строчки и аккуратно их поправить должно быть под силу даже начинающему наСильнику.
Ну а насчёт «уже полностью безопасно» — гарантию даст только страховой полис. :)
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|2.24, PereresusNeVlezaetBuggy (ok), 01:53, 12/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Уже отправил корректировку новости. :) Там ещё и рабочий PoC приложен. Что-то я сначала не сообразил, что объём доступной памяти можно искусственно точно ограничить через setrlimit()...
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|1.26, Аноним (26), 02:03, 12/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Only two remote holes in the default install, in a heck of a long time!
Сказки на ночь
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