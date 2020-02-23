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Уязвимость в гипервизоре VMM, развиваемом OpenBSD, оказалась исправлена не полностью

23.02.2020 09:41

После анализа выпущенного проектом OpenBSD исправления уязвимости в гипервизоре VMM, выявленной на прошлой неделе, обнаруживший проблему исследователь сделал вывод, что предложенный пользователям патч не устраняет проблемы. Исследователь указал, что проблема возникает не из-за смежного распределения физических адресов гостевой системы (GPA, Guest Physical Address), как и физических адресов хост-системы (HPA). При пересечении структурой страницы памяти гостевая система по-прежнему может перезаписать содержимое областей памяти ядра хост-окружения.

Уязвимость выявил Максим Виллард (Maxime Villard), автор применяемых в NetBSD механизма рандомизации адресного пространства ядра (KASLR, Kernel Address Space Layout Randomization) и гирепвизора NVMM.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.reddit.com/r/linux...)
  2. OpenNews: Уязвимость в гипервизоре VMM, развиваемом проектом OpenBSD
  3. OpenNews: Полностью свободный Linux-дистрибутив Hyperbola трансформируется в форк OpenBSD
  4. OpenNews: Уязвимость в ld.so OpenBSD
  5. OpenNews: Уязвимости в OpenBSD, позволяющие повысить привилегии и обойти аутентификацию в smtpd, ldapd и radiusd
  6. OpenNews: Выпуск OpenBSD 6.6
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: openbsd, vmm, virtual
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Обсуждение (1) RSS
  • 1, Аноним (1), 09:46, 23/02/2020 [ответить]  
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    кошмар, ужас то какой, и как теперь с этим жить
     
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