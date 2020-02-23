Уязвимость в гипервизоре VMM, развиваемом OpenBSD, оказалась исправлена не полностью

После анализа выпущенного проектом OpenBSD исправления уязвимости в гипервизоре VMM, выявленной на прошлой неделе, обнаруживший проблему исследователь сделал вывод, что предложенный пользователям патч не устраняет проблемы. Исследователь указал, что проблема возникает не из-за смежного распределения физических адресов гостевой системы (GPA, Guest Physical Address), как и физических адресов хост-системы (HPA). При пересечении структурой страницы памяти гостевая система по-прежнему может перезаписать содержимое областей памяти ядра хост-окружения. Уязвимость выявил Максим Виллард (Maxime Villard), автор применяемых в NetBSD механизма рандомизации адресного пространства ядра (KASLR, Kernel Address Space Layout Randomization) и гирепвизора NVMM.



