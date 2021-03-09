MIPS Technologies прекращает развитие архитектуры MIPS в пользу RISC-V

2.55 , ыы ( ? ), 12:51, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Чё так скромно то, "некоторые" ... Исландия имеет внешний долг 700% ВВП... Сингапур (сингапур ептыть во всеми их... ну да ладно) 400% ВВП...Япония - 300% ВВП... у США 150% ввп

3.77 , vz_2 ( ? ), 13:11, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Китай 303% ВВП (более $40 трлн)

3.94 , Сейд ( ok ), 13:49, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – А вот у Беларуси внешний долг всего 30 % к ВВП.

4.124 , Аноним ( 113 ), 14:35, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – там есть ненулевой ввп?!

5.142 , Аноним ( - ), 14:55, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Ну так чего лука про трактор вещал? Они ж овощи выращивают. Ага, на засратых ЧАЭС землях. Догадайся кому они это продают за ВВП? :)

3.99 , пох. ( ? ), 13:54, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Только лучше бы поинтересоваться, перед _кем_ тот долг. И как сопоставим с ВВП.

И тогда выяснятся совершенно удивительные вещи - ну что исландию уже давно пора в банку закатывать, эт понятно, хотя и так тоже не купят, Сингапур мог бы купить свои долги обратно, только ему нахрен не надо, д-лы покупают когда дорого, умные - продают, а этот товар - отлично продаетсо (ну, продавался, до ковидлы - сейчас может и правда покупать пора).

А у cpaной сшашки и продать нечего - большая часть ее так называемого долга - _внутренний_. И под такие проценты, что предложи их кто-нибудь мне - я бы ухватил столько, сколько смог бы утащить (и хрен вы меня на...хотя нет, на этих условиях-то - я сам найдусь. Вот только мешок освобожу и за новой пачкой приду, у меня масса идей! Но они, гады, тоже не раздают свои долги кому попало, жадные, штoлe?) 2.56 , Cradle ( ? ), 12:52, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – не вопрос, RISC-V это нормальная эволюция, как она и должна идти. С MIPS сейчас ситуация как в свое время с 80286, тоже до конца девяностых в промышленности использовались только потому что дешево и процессы налажены

2.58 , Аноним ( 58 ), 12:53, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Уже лет 10 эти процессоры стоят в каждой видеокарте и в каждом диске (где не нужны более мощные армы). И да, как раз заменили мипсы, армы они не заменили. Открытость это кого надо открытость, камни всё равно проприетарные -- например, до сих пор есть всего полтора открытых недопроцессора с 64 битами, и всё остальное махровая проприетарь.

2.75 , анон ( ? ), 13:08, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >>> Ещё год, и ни кто даже не будет сомневаться в этой архитектуре.<<< Лично я думаю, что года будет маловато. Как минимум три.

Думаю, для начала стоить посмотреть, что получится вот у этих ребят:

https://beagleboard.org/beaglev

Если все будет более или менее, то думаю больше года точно уйдет на следующую версию.

К тому же, надо смотреть, что к этому моменту сделают SiFive, ведь по факту сейчас именно они находятся на передовой. В этом году от них точно ничего не стоит ждать, да и думаю в следующем тоже, максимум что будет - это улучшенная версия HiFive Unmatched, и я надеюсь за адекватные деньги:))

