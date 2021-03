MIPS Technologies прекращает развитие архитектуры MIPS в пользу RISC-V

2.7 , Онаним ( ? ), 10:55, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – Ну примерно так.

Он уже давно в принципе одной ногой стоял в этих воротах.

Лет 10 как уже.

3.10 , Аноним ( 1 ), 10:57, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Только x86 вечен! Слава Intel! Благослови AMD! Даешь стабильность!

4.31 , Аноним ( 152 ), 11:56, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +6 + / – Уже четвёртый год стабильно находят способы извлечения данных по сторонним каналам.

5.120 , Аноним ( - ), 14:26, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – подталкивают то, что само подставилось, а images.prismic.io/sifive/4e31f23e-5cf5-409e-98de-1d75b0c1537b_unmatched_horizontal.png не топят, хотя без ерраты видно, что не идеал ещё.

5.122 , Аноним ( 116 ), 14:28, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А management engine вывешивает его в сторонние каналы уже доброе десятилетие.

2.15 , анон ( ? ), 11:14, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Спарк делает мцст, он явно поживее мипса будет.

3.18 , Аноним ( 1 ), 11:20, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – МЦСТ это убыточная госконтора пожиратель бюджета, которая получает заказы как и оборонка лишь бы завод работал... а не потому что конечный продукт норм... поживее мипса ага ага

4.30 , Аноним ( 30 ), 11:54, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +5 + / – Толсто набрасываешь. Не зачет.

4.47 , Мимопроходил ( ? ), 12:45, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – "Лишь бы завод работал" - это про TSMC?

5.61 , пох. ( ? ), 12:55, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –4 + / – Это как раз к бай-калам. Спарки вроде бы клепались тут, на анало-говнетных мощностях. Но недолго музыка играла.

5.85 , llolik ( ok ), 13:34, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > это про TSMC ЕМНИП e2k до 4С включительно и spark печатаются и на местных мощностях (Микрон и Ангстрем). 8C и выше - да, пока у нас такой литографии нет.

6.101 , пох. ( ? ), 13:56, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >> это про TSMC

> 8C и выше - да, пока у нас такой литографии нет. fuck... 4.84 , mikhailnov ( ok ), 13:30, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Вы путаете госконторы и коммерческие конторы с госзаказами.

5.103 , n00by ( ok ), 13:58, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Расскажи подробнее про отличия, вроде обе коммерческие: АО «МЦСТ», несмотря на саботаж твоего хозяина с покупкой списанной линии AMD, создало таки новый процессор. Вынуждено выпускать на Тайване. ООО «НТЦ ИТ РОСА», не создаёт ничего нового, даже не смогло самостоятельно обеспечить работу ОС RED x4 на актуальном железе, побирается патчиками на форумах. Но заказы имеет.

6.111 , andy ( ?? ), 14:19, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Еще Rosa Thresh забыл упомянуть.

7.127 , n00by ( ok ), 14:37, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Во, подходит транскрипция по смыслу к избитому анекдоту про стюардессу Розу https://youtu.be/XIROsysWyL8

3.19 , Анон123 ( ? ), 11:22, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Теперь-то, да. :)

4.32 , Аноним ( 152 ), 11:57, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Уже нет. Они полностью переключились на свой E2K.

5.49 , пох. ( ? ), 12:47, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –5 + / – Да полно вам рассказывать сказочки для лохов - "переключились", ага, было что переключать. Последний станок с нужным для спарка разрешением угробили, вот и "переключились". 6.130 , msgod ( ok ), 14:39, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Мой сомсунг зажироточил от этого поста

6.148 , Аноним ( - ), 15:09, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Последний станок с нужным для спарка разрешением угробили, вот и "переключились". В смысле? Они ж на TSMC ща делают? Хочешь сказать что TSMC спарк не сможет? Да лааааадно? А из "своих" мощностей у россиян что-то типа 90 нанометров, чтоли, было. Ну и нахрен тебе такой "pentium III" вперся? (больше из такого техпроцесса не выжмешь)

2.25 , ryoken ( ok ), 11:43, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +7 + / – Вы только IBM-у про POWER не сказаните, а то они не знают, что он оказывается помер. Сидят, бедолаги, 10й пилят.

3.97 , анон ( ? ), 13:52, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – С таким ценником только в гроб.

3.108 , playnet ( ok ), 14:11, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Ну и кто его использует? 1.5 калеки?

х86 уже давно схож по мощности, при этом архитектура популярная, найти людей сильно проще, навороченный сервер будет стоить дешевле одного проца павер10. А ещё блейды уже кучу лет существуют... В общем, когда тоже умрёт - вопрос времени.

4.134 , msgod ( ok ), 14:43, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Мммм. Знаток в треде.

Ты хоть поверовское железо вообще видел? Дб2 под аиксом на блейде хотя бы

4.145 , AlexVRud ( ok ), 15:01, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну нынче обитают тут https://www.top500.org/lists/top500/2020/11/

И этого им вполне достаточно, что бы оправдать вложения и навешать лапшу новым покупателям.

3.139 , Аноним ( 139 ), 14:49, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Куда он там помер? Ты даже десктопчик себе запилить можешь на нём. И в отличие от всяких мипсов, рисков и прочих армов даже работать можно будет