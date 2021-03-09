MIPS Technologies прекращает развитие архитектуры MIPS в пользу RISC-V

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|2.4, Онаним (?), 10:54, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да чего там поворот. Слияние за банкротством, банкротство за слиянием. В итоге будут тапками торговать. Умными. С MISC-V внутри.
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|5.144, Аноним (-), 15:01, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это видимо примерно как с линухом будет: зачем разрабатывать все и вся самому, если половину другие могут сделать?!
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|3.60, пох. (?), 12:54, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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С обычным армом. Причем даже не своей разработки, а каким-нибудь китайцам саутсорсят. CEO Dec ни разу не просто так наняли, он - умеет.
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|4.116, Аноним (116), 14:24, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да вот блин с ARM из-за нвидии все мутно и закладываться на них теперь много народа тупо боится. А как продадутся конкуренту? И что тогда? Тоже на банкротство подавать? На ну нах?!
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|2.46, пох. (?), 12:45, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–9 +/–
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Разработчики аналоговнетных процессоров бай-кал на этом повороте вываливаются за борт и звиздуют дальше пешком.
Классно МИПСы всех кинули, одобряем! Теперь не забудьте еще и с писк-в или кактам это ненужно повторить процедуру.
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|5.119, Аноним (116), 14:25, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Пох, прикинь, даже у россиян уже есть пара факапов производящих нечто на RISCV. ЧСХ вот их уже никто не кинет. А как может выглядеть их кидалово?
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|3.125, msgod (ok), 14:35, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну все. Все процы сразу сгорят и перестанут работать.
Бида бида
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|3.5, Онаним (?), 10:55, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Я бы сказал, что RISC-V как раз MIPS ближайшая альтернатива и есть.
Будет MISC-V теперь :D
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|6.146, Аноним (-), 15:02, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> После красно-синих процов
Желто-синих вроде. Ну, у RISCV логотип такой. Россияне небось и тут начнут вопить про заговор, как с опорами мосэнерго.
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|6.64, Амоним (?), 12:58, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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AMD/Intel видимо
Тогда краснозеленые, скоро красносинезеленые, - это GPU, AMD/(Intel)/Nvidia
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|4.121, Аноним (116), 14:28, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вообще-то таки подбирается при хорошей реализации. У ARM тоже видите ли набор команд одно а реализация ядра - другое. Скажем, IIRC, Cortex-A7 и A15 одно и то же по системе команд, но первое мелкий и экономный in-order, а второе это по сути его скоростная версия, out of order.
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|1.6, Аноним (1), 10:55, 09/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+12 +/–
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Короче MIPS отправляется к SPARC, POWER, Alpha в вечное плавание к царству Аида
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|2.7, Онаним (?), 10:55, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Ну примерно так.
Он уже давно в принципе одной ногой стоял в этих воротах.
Лет 10 как уже.
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|3.10, Аноним (1), 10:57, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Только x86 вечен! Слава Intel! Благослови AMD! Даешь стабильность!
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|4.31, Аноним (152), 11:56, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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Уже четвёртый год стабильно находят способы извлечения данных по сторонним каналам.
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|5.120, Аноним (-), 14:26, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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подталкивают то, что само подставилось, а images.prismic.io/sifive/4e31f23e-5cf5-409e-98de-1d75b0c1537b_unmatched_horizontal.png не топят, хотя без ерраты видно, что не идеал ещё.
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|5.122, Аноним (116), 14:28, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А management engine вывешивает его в сторонние каналы уже доброе десятилетие.
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|3.18, Аноним (1), 11:20, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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МЦСТ это убыточная госконтора пожиратель бюджета, которая получает заказы как и оборонка лишь бы завод работал... а не потому что конечный продукт норм... поживее мипса ага ага
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|5.61, пох. (?), 12:55, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Это как раз к бай-калам. Спарки вроде бы клепались тут, на анало-говнетных мощностях. Но недолго музыка играла.
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|5.85, llolik (ok), 13:34, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> это про TSMC
ЕМНИП e2k до 4С включительно и spark печатаются и на местных мощностях (Микрон и Ангстрем). 8C и выше - да, пока у нас такой литографии нет.
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|6.101, пох. (?), 13:56, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> это про TSMC
> 8C и выше - да, пока у нас такой литографии нет.
fuck...
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|5.103, n00by (ok), 13:58, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Расскажи подробнее про отличия, вроде обе коммерческие:
АО «МЦСТ», несмотря на саботаж твоего хозяина с покупкой списанной линии AMD, создало таки новый процессор. Вынуждено выпускать на Тайване.
ООО «НТЦ ИТ РОСА», не создаёт ничего нового, даже не смогло самостоятельно обеспечить работу ОС RED x4 на актуальном железе, побирается патчиками на форумах. Но заказы имеет.
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|5.49, пох. (?), 12:47, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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Да полно вам рассказывать сказочки для лохов - "переключились", ага, было что переключать.
Последний станок с нужным для спарка разрешением угробили, вот и "переключились".
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|6.148, Аноним (-), 15:09, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Последний станок с нужным для спарка разрешением угробили, вот и "переключились".
В смысле? Они ж на TSMC ща делают? Хочешь сказать что TSMC спарк не сможет? Да лааааадно? А из "своих" мощностей у россиян что-то типа 90 нанометров, чтоли, было. Ну и нахрен тебе такой "pentium III" вперся? (больше из такого техпроцесса не выжмешь)
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|2.25, ryoken (ok), 11:43, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
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Вы только IBM-у про POWER не сказаните, а то они не знают, что он оказывается помер. Сидят, бедолаги, 10й пилят.
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|3.108, playnet (ok), 14:11, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну и кто его использует? 1.5 калеки?
х86 уже давно схож по мощности, при этом архитектура популярная, найти людей сильно проще, навороченный сервер будет стоить дешевле одного проца павер10. А ещё блейды уже кучу лет существуют... В общем, когда тоже умрёт - вопрос времени.
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|4.134, msgod (ok), 14:43, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Мммм. Знаток в треде.
Ты хоть поверовское железо вообще видел? Дб2 под аиксом на блейде хотя бы
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|3.139, Аноним (139), 14:49, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Куда он там помер? Ты даже десктопчик себе запилить можешь на нём. И в отличие от всяких мипсов, рисков и прочих армов даже работать можно будет
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|1.9, lockywolf (ok), 10:57, 09/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Жаль, Панчул на Опеннете не зарегистрирован. Он как-то хвастался, что к ним в MIPS перешёл бывший гендир DEC.
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|2.11, Аноним (1), 10:59, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Обoср@лись все, я сам задвигал что MIPS лучше RISC-V так как разпространеннее и поддерживается в каждом компиляторе
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|3.20, Аноним (20), 11:26, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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А ещё где-то Панчул вкратце рассказывал что они сделали в крайних мипсах и почему риск пока не конкурент. А как станет конкурентом тут то и обрастет как мипсы всякими сложными структурами.
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|4.62, CrazyAlex (?), 12:58, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
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Крайних - что со стола сваливаются? Взяли тупую моду же распространять суеверия. Этож надо докатиться - слова "последний" пугаться.
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|5.71, пох. (?), 13:06, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну вот и сглазил - те мипсы НА САМОМ ДЕЛЕ - оказались последние.
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|5.96, Аноним (20), 13:51, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Мне нравится слово крайний. Что же мне теперь, из-за твоих суеверий, его не употреблять?
И вот раз про слова. Как ты относишься к отечественным словам употребл9ть, застрахYйте? Не напрягает?
Вот ведь. Автомодератор вытер тут же коммент. Не нравятся ему некоторые слова.
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|6.102, пох. (?), 13:58, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Мне нравится слово крайний. Что же мне теперь, из-за твоих суеверий, его
> не употреблять?
> И вот раз про слова. Как ты относишься к отечественным словам употребл9ть,
> застрахYйте? Не напрягает?
ща тебя товарищпрапорщик за мат в общественном месте-то оштрафует как полагаетцо!
> Вот ведь. Автомодератор вытер тут же коммент. Не нравятся ему некоторые слова.
вот, даже робот т-поватый знает, какие слова не надо употреб...ой. Использовать, во!
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|6.104, имя_ (?), 13:58, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Шотландец Cockburn (Кобёрн) передает привет всем мат-фильтрам. Но твоя попытка съезда засчитана, малацца!
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|2.13, Аноним (1), 11:03, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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DEC с их Aplha обделались еще в 90-х когда x86 был одной из десятков архитектур, так что DEC зашквар полный
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|2.14, Михрютка (ok), 11:10, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+11 +/–
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Панчул уже некоторое время ypanchul at juniper.net
умный дядька, не знаю, что бы ему на опеннете делать.
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|3.107, lockywolf (ok), 14:07, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Панчул уже некоторое время ypanchul at juniper.net
> умный дядька, не знаю, что бы ему на опеннете делать.
Опеннет же не ЛОР, здесь вполне умные люди, не хуже Панчула.
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|2.50, пох. (?), 12:48, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Он как-то хвастался, что к ним в MIPS перешёл бывший гендир DEC.
что ж ты раньше молчал - мы бы похоронные венки успели без очереди заказать!
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|2.17, Аноним (1), 11:19, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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RISC-V не заменит ARM конечно на мобилах, но вот из всего энергоэффективного типа IoT скорее всего вышибет... ибо тупо дешевле
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|3.24, Анон123 (?), 11:33, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Спорное заявление Вроде как arm делает фабрик у них нету, только технологии ... большой текст свёрнут, показать
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|4.34, Аноним (152), 12:11, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Рвотеры заметят RISC-V как только его заметят Медиатеки с Квелкомами.
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|4.73, Cradle (?), 13:07, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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soc на арме не дешевле потому что арм кассирует лицензию поштучно с изделия, потому и такие богатые, а mips продавал только IP, да и то не очень дорого. По архитектуре mips примерно в два раза производительнее на такт, поэтому можно было брать частоту в два раза меньше и печатать по более старым технолоиям, что тоже дешевле и больше выбор фэбов где заказать. Сложность интеграции IP была ниже чем у arm, в принципе студент-выпускник мог уже работающий asic с ним сделать, за это их тоже в индустрии любили. Время отклика стабильное, реалтайм проще было получить, поэтому появились например гибриды mips+arm с ядром mips для реалтайма и arm для всего остального tcp/ip (есть у нас вот такие приборы для io-link)
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|4.110, playnet (ok), 14:15, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> так как проблемы с нормальными интерфейсами, аки pci-express, и с производительностью на ядро), не забывая wanna-be десктопы и ноутбуки, где они для галочки тоже присутствуют.
Скажи это эплу с его новыми процами на... арм, тадам! И которые уже удeлывают x86, на первой итерации.
Вообще, у х86 огромный багаж legacy, который его тянет ко дну.
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|4.154, Аноним (-), 15:16, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> так как проблемы с нормальными интерфейсами, аки pci-express
Нет там с этим никаких проблем. Сам по себе pcie - абстрактная относительно железа штука. Вон даже уже некоторые RISCV вывешивают его уже. А у меня есть девайс где pci-bus таки из мипса торчит. А чего б ему не?
> RISC-V - это пока только концепт.
Updfte your bookmarks. Концептом он был лет 5+ назад, сейчас уже есть кучка реализаций и большая куча проектов, в том числе от грандов отрасли, типа WD какого. И нет, говорить уже не рано - пошло г... по трубам.
> и то сразу же по конским ценам
Обычная дойка лохов вендорами. Сам по себе ARM на 1-2 гигагерц с несколькими ядрами в китайском исполнении может быть порядка 5 баксов за чип (от 1000 штук, конечно).
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|3.123, Аноним (-), 14:34, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> RISC-V не заменит ARM конечно на мобилах
Учитывая что кто-то уже вроде ведроид на это портанул...
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|3.38, Аноним (35), 12:15, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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RISC-V может и нет, но M1 и Graviton нормально так шатнули уже.
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|3.63, Ordu (ok), 12:58, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Intel уже шатается. AMD всегда шатается. Остаётся только Nvidia.
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|4.112, n00by (ok), 14:19, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Nvidia тоже шатают. Первую атаку вроде отбили:
Окружной суд Калифорнии встал на сторону компании NVIDIA, которую инвесторы обвиняли в искажении данных о прибыли от продаж видеокарт майнерам. Судебная тяжба велась с 2018 года.
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|5.147, Lex (??), 15:04, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А чего им шататься ?
Энвидии принадлежит Арм.
Интелу - производитель ПЛИС Альтера.
Амд - крупнейший производитель ПЛИС Сайлинкс.
Неужто, все сестры при серьгах ?
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|6.151, n00by (ok), 15:13, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Читал надысь на сайте одного федерального ритейлера борьбу геймеров с майнерами за видеокарты, что выпущены в количестве аж 2000 штук, согласно бумагам. Вспоминал закат СССР.
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|2.45, Cradle (?), 12:45, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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у обычных пользователей в домашних маршрутизаторах начинка поменяется (хотя они врядли заметят). Мелкие производители маршрутизаторов массово поменяются, потому им массово придется искать чем же эти актуальные MIPS- SoC's заменить за сравнимую цену, потому что сравнимого нет пока еще, сабж дороже. Не все найдут, не все смогут, многие наверняка утонут.
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|3.65, Аноним (65), 12:59, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Сейчас уже все актуальные SoC в SOHO роутерах на ARM, ну кроме разве что народных QCA953x
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|4.79, Cradle (?), 13:14, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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ну не знаю как все, мы выпускаем тиражами порядка 100тыс. в год и пока не знаем чем его заменить за те же деньги (хотя, не моя забота конечно, это у начальства голова болит)
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|5.131, andy (??), 14:40, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> ну не знаю как все, мы выпускаем тиражами порядка 100тыс. в год
> и пока не знаем чем его заменить за те же деньги
> (хотя, не моя забота конечно, это у начальства голова болит)
А "мы" это кто?
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|6.143, Аноним (-), 15:00, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Походу какой-то производитель роутеромыльниц. С таким тиражом в рфии их не так уж много.
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|3.76, CrazyAlex (?), 13:09, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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У нормальных пользователей (а не ретрогадов) там сто лет как относительно мощные армы.
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|4.81, Cradle (?), 13:16, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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дело не в ретроградстве, дело в цене - кто на них низкую маржу держал имел преимущество на рынке, а теперь постепенно обломается
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|4.88, ыы (?), 13:41, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Вы не поверите- я выкинул к чертям собачим малину с ее армом, и заменил ее MT7688 - энергии жрет В РАЗЫ меньше, проблем в перегревом- НИКАКИХ, при этом работает на новейших ядрах и делает все тоже самое...
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|5.100, Cradle (?), 13:54, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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тут не совсем правильно сравнивать, смотря для чего вы его используете, потому что fpu у вас в MT7688 нет - попытатесь что-то по математике просчитать, производительность просядет раз в 15-20 на эмуляции. В остальном да, на целочисленных они жрут энергии меньше чем армы и равномернее, без риска перегреться.
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|5.132, Аноним (-), 14:40, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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У малины просто DVFS никакой. Соседние одноплатники типа бананов и апельсинов - могут жрать в разы меньше, если DVFS нарулить.
Просто для понимания, AXP'шный power manager мне вот ща меряет 4.92V, 57mA. Это со входа питания, конечно, и в версии где вместо "тупого" регулятора полноценный AXP компаньон распаян.
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|6.133, Аноним (-), 14:42, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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p.s. мипсы типа медиатеков, кстати, в плане DVFS тупые в массе своей. В смысле, DVFS там просто нет. И единственное чем они "лучше" малины - процы дохлей.
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|1.28, Аноним (28), 11:52, 09/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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> В 2017 году компания MIPS Technologies перешла под контроль стартапа Wave Computing, выпускающего ускорители для систем машинного обучения
> В прошлом году компания Wave Computing начала процесс банкротства
Все что нужно знать о современных "системах машинного обучения".
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|2.80, ыы (?), 13:16, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Нет, не все... В этом смысле поучительно история Нортел нетворкс. Все что от нее осталось это страничка в википедии коротенькая коротенькая... https://ru.wikipedia.org/wiki/Nortel_Networks
А когдато - это была очень очень какая крутая компания создававшая очень очень какое крутое оборудование и феерически передовые инновации и обвешанная патентами по самое небалуйся...и сейчас мир ИТ все еще живет на их разработках.
Но говоря вашими словами - это все что надо знать о инновациях и телекоммуникациях..
А на самом деле- если коротенько - то управляющие компании играли на бирже и закладывали активы компании...
Очень, очень поучительная история...
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|3.91, пох. (?), 13:46, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> В этом смысле поучительно история Нортел нетворкс.
Дружище, я ее (историю с нортель) наблюдал вживую - от жутчайщих глючнейших п-цов под названием "меридиан" и до эпикфейла голдена с goldenwifi "фонарями".
Ничего кроме г-на, г-на и г-на в кубе они никогда не делали. Просто успешно сели на пачку патентов, ради которых скупили еще живые компании (типа того же bay, который одно время был вполне неплохим сетевым железом, только ты еще не родился)
Поэтому поиграть на бирже на ффсе - было не просто правильным, а единственно-возможным решением. Ну не повезло пацанам, не пофартило. А ведь шли к успеху.
Никому не жалко, зак..пывайте, вместе алко-телем, ноклой и прочими совсем плохими п-сами.
Это вот единственное место где я готов аплодировать китаю не только за дешевизну, но и за умение украсть у п-сов лучшее, отбросив ненужный хлам, и сделать - работающим.
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|4.95, ыы (?), 13:50, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Ничего кроме г-на, г-на и г-на в кубе они никогда не делали.
Через некоторое время это же будут говорить про процессоры Intel...AMD... вспоминая спектры и медлауны :)
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|4.137, andy (??), 14:46, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Никому не жалко, зак..пывайте, вместе алко-телем, ноклой и прочими совсем плохими п-сами.
А что с Alcotel'ем случилось?
> Это вот единственное место где я готов аплодировать китаю не только за
> дешевизну, но и за умение украсть у п-сов лучшее, отбросив ненужный
> хлам, и сделать - работающим.
Пох, прекращай! На форуме сложилось мнение, что для тебя _НЕТ_ хороших вещей ни в hardware,
ни в software. Sudo - гуано, OpenZFS - гуано, Docker - гуано, МЦСТ - гуано, Эльбрус - гуано, Байкал - гуано. Надо поддерживать реноме! А ты китайцам аплодируешь! Ну как так?
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|4.138, Аноним (-), 14:49, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> за умение украсть у п-сов лучшее, отбросив ненужный хлам, и сделать - работающим.
У них R&D хватает только на это. Теперь ты понимаешь почему мне нравятся allwinner и rockchip? В отличие от - у них ресурсов нет на management engine, накристальные операционки имени броадкома и какое там еще DRM'о. Поэтому все лаконично, по делу - и не путается под ногами!
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|3.135, Аноним (-), 14:45, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> страничка в википедии коротенькая коротенькая...
А на инглише достаточно почтенная. Видимо, на родине слонов оборудование видело полтора человека, и те вику редактировали чисто по приколу.
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|1.33, vz_2 (?), 11:59, 09/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Правильно сделали, лучше зафиксировать убыток и пересмотреть бизнес-модель, чем дойти до банкротства, не то что госкорпорации.
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|3.43, Fatnasmas (?), 12:42, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Правильно, бонкротятся государства с бюджетными иглами, налогоплательщики не резиновые.
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|5.89, Fatnasmas (?), 13:43, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Предлагаю показать тебе личный пример, показать как надо, чтоб всем стало понятно, какие подводные камни там.
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|6.92, пох. (?), 13:49, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Не взяли, сволочи! :-(
Я как раз очень хотел. (В выкручиватели, конечно, а ты что подумал?)
И ведь подхожу им идеально - мне лохтората не жалко вот вообще. (Нет, нет, что-вы, что-вы, я аккуратный, матеръял зря портить не буду!)
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|3.68, vz_2 (?), 13:04, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Конечно нет, ведь сидеть на бюджетных трансфертах так хорошо, а это, внимание, деньги налогоплательщиков.
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|3.136, Аноним (-), 14:46, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Госкопрорации не банкротятся! ;)
Поэтому СССР обанкротился всей страной, вплоть до того что в магазинах жрат стало не купить. Это, конечно, лучше.
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|2.66, ыы (?), 13:00, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Еще восемь лет назад (в 2013 году) компания была продана (и перестала существовать как самостоятельное явление), перепродана, патенты переданы в ARM ...
Вы сейчас о чем вообще??
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|3.72, vz_2 (?), 13:06, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я о владельцах этой компании, не о тех кто её довёл до такого, а о сегодняшних.
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|4.90, ыы (?), 13:46, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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так нынешние как раз дошли до банкротства... :) и сам MIPS тут не при чем вообще... Если бы не продались- может и все хорошо бы было...
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|5.156, vz_2 (?), 15:22, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я не о Wave Computing, а о фонде Tallwood, он владеет долей в Wave Computing и участвует в операционной деятельности, т.к. венчурный фонд.
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|2.53, пох. (?), 12:50, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Все ок будет - ель-брус не пострадал, бай-кал - как директор отсидит положенное, продолжит выпуск того ненужно, что на arm, а не mips базе. Лошье, купившее за 40000 ржублей ненужные девелоперские борды - ну вешайтесь, или выходите в окно, кому вы нужны, вы ж уже купили.
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|1.40, Че_ (?), 12:35, 09/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Писакам про банкротство: некоторые страны не банкроты только потому, что у них в законодательстве так прописано. И пофигу, что внешний долг уже давно многократно превышает ВВП. И пофигу, что и сам ВВП на 99% надутый за счёт спекуляций.
Что касается RISC-V. Его открытость и отлаженность, это самое крутое, что может быть. Уже сейчас, на начальном этапе, он находит себе применение в самых разнообразных проектах. Ещё год, и ни кто даже не будет сомневаться в этой архитектуре.
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|2.55, ыы (?), 12:51, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Чё так скромно то, "некоторые" ... Исландия имеет внешний долг 700% ВВП... Сингапур (сингапур ептыть во всеми их... ну да ладно) 400% ВВП...Япония - 300% ВВП... у США 150% ввп
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|5.142, Аноним (-), 14:55, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну так чего лука про трактор вещал? Они ж овощи выращивают. Ага, на засратых ЧАЭС землях. Догадайся кому они это продают за ВВП? :)
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|3.99, пох. (?), 13:54, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Только лучше бы поинтересоваться, перед _кем_ тот долг. И как сопоставим с ВВП.
И тогда выяснятся совершенно удивительные вещи - ну что исландию уже давно пора в банку закатывать, эт понятно, хотя и так тоже не купят, Сингапур мог бы купить свои долги обратно, только ему нахрен не надо, д-лы покупают когда дорого, умные - продают, а этот товар - отлично продаетсо (ну, продавался, до ковидлы - сейчас может и правда покупать пора).
А у cpaной сшашки и продать нечего - большая часть ее так называемого долга - _внутренний_. И под такие проценты, что предложи их кто-нибудь мне - я бы ухватил столько, сколько смог бы утащить (и хрен вы меня на...хотя нет, на этих условиях-то - я сам найдусь. Вот только мешок освобожу и за новой пачкой приду, у меня масса идей! Но они, гады, тоже не раздают свои долги кому попало, жадные, штoлe?)
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|2.56, Cradle (?), 12:52, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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не вопрос, RISC-V это нормальная эволюция, как она и должна идти. С MIPS сейчас ситуация как в свое время с 80286, тоже до конца девяностых в промышленности использовались только потому что дешево и процессы налажены
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|2.58, Аноним (58), 12:53, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Уже лет 10 эти процессоры стоят в каждой видеокарте и в каждом диске (где не нужны более мощные армы). И да, как раз заменили мипсы, армы они не заменили. Открытость это кого надо открытость, камни всё равно проприетарные -- например, до сих пор есть всего полтора открытых недопроцессора с 64 битами, и всё остальное махровая проприетарь.
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|2.75, анон (?), 13:08, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>>> Ещё год, и ни кто даже не будет сомневаться в этой архитектуре.<<<
Лично я думаю, что года будет маловато. Как минимум три.
Думаю, для начала стоить посмотреть, что получится вот у этих ребят:
https://beagleboard.org/beaglev
Если все будет более или менее, то думаю больше года точно уйдет на следующую версию.
К тому же, надо смотреть, что к этому моменту сделают SiFive, ведь по факту сейчас именно они находятся на передовой. В этом году от них точно ничего не стоит ждать, да и думаю в следующем тоже, максимум что будет - это улучшенная версия HiFive Unmatched, и я надеюсь за адекватные деньги:))
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|2.57, пох. (?), 12:53, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Да все она шмагла, в каждой циске и каждом длинке. Просто если тебе аккуратно накинуть на горло петлю, и потянуть как следует - ты тоже некоторое время только сможешь хрипеть и дрыгаться - а потом, увы, откинешь копыта.
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|3.140, Аноним (-), 14:51, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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За ARM'ом RISCV тоже придет. Впрочем, они самми себе петлю накинули с своей продажей сперва softbank а потом nvidia... их кто-то заставлял?!
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|2.141, Аноним (-), 14:51, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Это вообще кто? Впрочем, судя по описанию - редкостные НЕудачники.
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|1.70, Аноним (70), 13:06, 09/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Туда сему куску работы, что-нибудь скомпилировать под который возможно, лишь воскресив давно окаменевший трупик модифицированного GCC 4 в виртуалке и дорога.
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|2.82, ыы (?), 13:22, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вы сейчас про RISC или MIPS ? Последний OpenWRT прекрасно собирается кроссом с 5 ядром и работает на MIPS
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|3.117, Аноним (70), 14:24, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Про последний, но в контексте Asuswrt-Merlin на BCM4706, требующей собственный тулчейн.
Какой нужен build target, если не секрет?
И да, я хочу свежий прикладной софт и go build ../, а не вот это вот всё.
При этом ведро слишком старое из-за бродкомовских блобов.
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|1.86, mos87 (ok), 13:36, 09/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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любопытно.
они с этим мипсом мыкались мыкались то откроют то закроют
а в итоге - закопали.
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|1.105, Аноним (105), 14:05, 09/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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По телевизору про Sputnik-V, а в интернете про RISC-V.
"V" становится модной буквой. Если так пойдёт - скоро станет чаще, чем "Х" встречаться.
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|3.157, Аноним (157), 15:22, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Прикинь, тебя тоже могут сожрать какие-то нанороботы, с интеллектом даже не червяка. Лишь бы достаточно многочисленные.
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