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Android портирован для плат на архитектуре RISC-V

23.01.2021 11:55

Китайский производитель чипов T-Head, принадлежащий компании Alibaba Group, опубликовал результаты портирования платформы Android 10 на платы, оснащённые процессорами на базе архитектуры RISC-V. Патчи подготовлены для кодовой базы AOSP (Android Open Source Project) и охватывают различные подсистемы, включая графический стек, библиотеку bionic, виртуальную машину dalvik и фреймворки. Прилагается сценарий для самостоятельной сборки AOSP для устройств RISC-V или для запуска в эмуляторе.

Важной особенностью нового порта является обеспечение поддержки графики и сенсорных экранов, а также работа на реальном оборудовании. Параллельно портированием Android для RISC-V также занимается проект PLCT Lab, который осенью прошлого года сумел добиться загрузки минимального системного окружения в консольном режиме с использованием эмулятора.

Работа нового порта продемонстрирована на плате ICE EVB, оснащённой двумя процессорами ядрами XuanTie C910 1.2 GHz (RISC-V 64), ядром XuanTie C910V для векторных вычислений и GPU, поддерживающим аппаратное ускорение декодирования форматов HEVC, AVC и JPEG. Ожидается, что в будущем компания T-Head намерена начать производство плат RISC-V, которые смогут использоваться в мультимедийных устройствах, умных телевизорах, планшетах и даже смартфонах.

RISC-V предоставляет открытую и гибкую систему машинных инструкций, позволяющую создавать микропроцессоры для произвольных областей применения, не требуя при этом отчислений и не налагая условий на использование. RISC-V позволяет создавать полностью открытые SoC и процессоры. В настоящее время на базе спецификации RISC-V разными компаниями и сообществами под различными свободными лицензиями (BSD, MIT, Apache 2.0) развивается несколько десятков вариантов ядер микропроцессоров, около сотни SoC и уже производимых чипов. Поддержка RISC-V присутствует начиная с выпусков Glibc 2.27, binutils 2.30, gcc 7 и ядра Linux 4.15.

Дополнительно можно отметить создание компаниями BeagleBoard и Seeed Studios новой платы BeagleV, построенной на двухядерном процессоре StarFive VIC7100 с архитектурой RISC-V. Плата специально развивается для массового производства компьютеров RISC-V с программной начинкой на базе Linux. Процессор StarFive VIC7100 работает на частоте 1.5GHz, включает MMU и другие компоненты, необходимые для работы полноценных Linux-дистрибутивов, а также поддерживает векторные расширения, включает движки NNE (Neural Network Engine) и NVDLA (Nvidia Deep Learning Accelerator) для ускорения систем машинного обучения, DSP Tensilica VP6 для ускорения обработки задач компьютерного зрения и аппаратные кодировщики/декодировщики H264/H265/JPEG (4K@60FPS).

Плата оснащена 8 ГБ ОЗУ, WiFi, Bluetooth, 4 портами USB 3.0, USB-C, гигабитным Ethernet, HDMI 1.4, слотом для TF-карт, двумя слотами MIPI-CSI (Camera Serial Interface) и одним слотом MIPI-DSI (Display Serial Interface), 40 Pin GPIO. В качестве поддерживаемого программного обеспечения заявлены FreeRTOS, Debian и Fedora. Начало производства намечено на апрель. Плата будет продаваться по цене 150 долларов.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.xda-developers.com...)
  2. OpenNews: Микроядро seL4 математически верифицировано для архитектуры RISC-V
  3. OpenNews: Unix-система Xv6 портирована для архитектуры RISC-V
  4. OpenNews: Linux Foundation и RISC-V Foundation объединили усилия по продвижению архитектуры RISC-V
  5. OpenNews: Проект Libre RISC-V развивает свободный GPU
  6. OpenNews: В Debian добавлена поддержка 64-разрядной архитектуры RISC-V
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54459-risc-v
Ключевые слова: risc-v, android
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (46) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 12:41, 23/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Гуглю нет доверия!
     
     
  • 2.2, Аноним (1), 12:42, 23/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А китайцам -- тем более.
     
     
  • 3.17, Аноним (17), 13:36, 23/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    доверяешь только гномам ?
     
  • 3.18, Аноним (18), 13:39, 23/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Дональд, залогинься!
     
     
  • 4.20, Аноним (20), 14:02, 23/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Его и на opennet'e забанили.
     
     
  • 5.23, Аноним (23), 14:16, 23/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А если не забанят Трампа, тогда отключат датацентр.
     
  • 4.28, Аноним (28), 15:19, 23/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Теперь я за него!
     
     
  • 5.30, Joseph Biden (?), 15:21, 23/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Б***ь, пофиксите уже наконец этот у******й сайт, что когда капчу предъявляет, "Имя" слетает.
     
     
  • 6.40, triolan (?), 16:28, 23/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дак тут Шигорин хозяин, а стало быть всё через опу работает)
     
  • 6.46, trueTrump (?), 17:33, 23/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Х-й тебе Джо, а не пароль от моего акаунта!

     

  • 1.3, uis (ok), 12:42, 23/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    Надеюсь, линукс здорового человека будет на RV больше распространён, чем ведроид.
     
     
  • 2.25, имя_ (?), 14:26, 23/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Были бы еще доступны эти риски. Сейчас в основном отладочные платы за 100500 и какие-то микроконтроллеры на попробовать.
     
     
  • 3.27, Сейд (ok), 15:07, 23/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Здесь можно купить плату RISC-V с беспроводной связью за 180 бел. рублей с доставкой: https://www.crowdsupply.com/sifive/hifive1-rev-b
     
     
  • 4.29, имя_ (?), 15:20, 23/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Running at 320+ MHz, the FE310 is among the fastest microcontrollers on the market.

    девборда на поиграться же, полноценных пк или мобильных пока не видать

     
     
  • 5.32, Сейд (ok), 15:25, 23/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что мешает использовать её как полноценный ПК?
     
     
  • 6.34, имя_ (?), 15:36, 23/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >320+ MHz

    ;-)

     
     
  • 7.35, Сейд (ok), 15:39, 23/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >RISC-V

    :p

     
  • 3.36, Сишник (?), 15:40, 23/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну не 100500, а только лишь $150 как в новости, будут и ещё дешевле.
     
  • 2.41, КО (?), 16:36, 23/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну и классический ответ:
    "Когда он будет удобен в использовании и будет гуй на всё"
     

  • 1.4, Аноним (4), 12:45, 23/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Чем эта плата в дополнении лучше raspberry pi 4? USB3.0? Зато Bluetooth 4.0

    В остальном, не увидел ничего интересного.

     
     
  • 2.7, Аноним (7), 12:56, 23/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    Своей архитектурой. Процессоры RISC-V ещё проще по набору команд, чем ARM, а преимущества ARM перед х86-64 известны всем - меньше потребление и нагрев, больше открытость (интел и амд засекречивают)
    Ну и вообще, как мне кажется, это скорее Proof-of-concept, на котором можно будет поэкспериментировать с RISC-V. Надо же с чего то начинать, вот начали с одноплатника
     
     
  • 3.13, Аноним (1), 13:10, 23/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    По арм всё как в сказке описал, только тактично опустил тему её новых хозяев.
     
  • 3.33, Онаним (?), 15:33, 23/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Весь RISC-V ныне - это один большой сплошной proof-of-concept.
    На то, что оно вообще не взлетит, я не поставлю, но вероятность высока.
     
  • 3.37, анонэ (?), 15:48, 23/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >меньше потребление

    на единицу FLOPS - не особо
    >больше открытость

    понятно, пишешь из альтернативной реальности

     
  • 2.12, Сейд (ok), 13:08, 23/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Да, все 4 порта USB 3.0. К тому же, насколько мне известно, процессоры RISC-V не страдают от ошибок Meltdown/Spectre, как некоторые процессоры ARM.
     

  • 1.5, vz_2 (?), 12:47, 23/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Нет доверия любым корпорациям, и неважно, частным или нет, т.к. такие объединения хоронят инициативу, конкуренцию и новаторство. Да, кроме конкуренции есть ещё её антипод, кооперация, но в современном мире её ускользающе мало.

     
  • 1.6, Аноним (6), 12:49, 23/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    зачем dalvik портировать на risc-v?
    вроде dalvik был заменён на ARM(android runtime), начиная с android 5?
     
     
  • 2.8, DiabloPC_пробегал (?), 12:56, 23/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вообще-то ART
    Но да, с далвиком непонятно...
     
  • 2.9, IdeaFix (ok), 12:59, 23/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну подумаешь, перепутали в пресс-релизе, делов-то... для китайцев это нормально.
     
  • 2.31, Аноним (28), 15:23, 23/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Потому что ART -  это Ahead-Of-Time компиляция. Не осилили.
     

  • 1.10, IdeaFix (ok), 13:01, 23/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Надо конечно бороть арм на его поле, но и там, где арм (arm based boards) традиционно не смог, надо тоже со старта всех рвать. Надо открытый UEFI, часы, батарейку. Ибо жонглирование флешками и ембед - это конечно весело, но... хочется всё же кампуктер.
     
     
  • 2.15, leibniz (??), 13:16, 23/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +33 +/
    хочется рабочий мобильный аппарат, энергоэффективный и функциональный, и это необязательно должен быть карманный «кампухтер»
     
     
  • 3.26, Сейд (ok), 14:30, 23/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если очень хочется, то можно купить HiFive1 Rev B, матрицу, корпус, всё остальное и собрать ноутбук своими руками. Пусть он не будет особенно тонким, но его можно будет перевозить с места на место без особого труда.

    https://xakep.ru/2020/06/09/truebook/

     

  • 1.11, n00by (ok), 13:07, 23/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Анонимы хотели и ждали.
    Анонимам сделали.
    Анонимы не доверяют.
     
     
  • 2.14, IdeaFix (ok), 13:13, 23/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так да.. не вижу несогласованности.
     

  • 1.16, Аноним (16), 13:22, 23/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Чем RISC-V лучше MIPS под который уже все давно портировано?
     
     
  • 2.19, Аноним (16), 13:44, 23/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Вопрос закрыт... конторка wave которая рулила mips банкрот
     
  • 2.21, Сейд (ok), 14:11, 23/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Продуманной архитектурой расширения.
     
  • 2.22, Аноним (23), 14:14, 23/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лицензия, кастомизация, всё.
     

  • 1.24, Аноним (24), 14:26, 23/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А что за GPU?
     
     
  • 2.38, Сейд (ok), 15:56, 23/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Vivante GC8000UL
     

  • 1.39, triolan (?), 16:26, 23/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Засуньте свой андроид себе знаете куда, и поглубже. Именно из-за этой дряни, я перестал использовать смартфоны. Гугл идинах!
     
     
  • 2.42, Хотел спросить (?), 16:42, 23/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Айос ваше фсьё?
     
     
  • 3.43, triolan (?), 16:44, 23/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Айос ваше фсьё?

    Не, денег нема, да и сосать я не умею)

     

  • 1.44, Zitz (?), 16:51, 23/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Мвободный процессор это отлично!

    А что на счет свободного видео и биос? Без полностью свободной борды смысла в этом немного.

     
     
  • 2.45, Аноним (45), 17:31, 23/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Свободная ISA. Микроархитектуры камней все равно все проприетарные
     
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