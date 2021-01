Android портирован для плат на архитектуре RISC-V

2.25 , имя_ ( ? ), 14:26, 23/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Были бы еще доступны эти риски. Сейчас в основном отладочные платы за 100500 и какие-то микроконтроллеры на попробовать.

3.27 , Сейд ( ok ), 15:07, 23/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Здесь можно купить плату RISC-V с беспроводной связью за 180 бел. рублей с доставкой: https://www.crowdsupply.com/sifive/hifive1-rev-b

4.29 , имя_ ( ? ), 15:20, 23/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Running at 320+ MHz, the FE310 is among the fastest microcontrollers on the market. девборда на поиграться же, полноценных пк или мобильных пока не видать

5.32 , Сейд ( ok ), 15:25, 23/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А что мешает использовать её как полноценный ПК?

6.34 , имя_ ( ? ), 15:36, 23/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >320+ MHz ;-)

7.35 , Сейд ( ok ), 15:39, 23/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >RISC-V :p

3.36 , Сишник ( ? ), 15:40, 23/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Ну не 100500, а только лишь $150 как в новости, будут и ещё дешевле.

2.41 , КО ( ? ), 16:36, 23/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну и классический ответ:

"Когда он будет удобен в использовании и будет гуй на всё"