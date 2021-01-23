Android портирован для плат на архитектуре RISC-V

Китайский производитель чипов T-Head, принадлежащий компании Alibaba Group, опубликовал результаты портирования платформы Android 10 на платы, оснащённые процессорами на базе архитектуры RISC-V. Патчи подготовлены для кодовой базы AOSP (Android Open Source Project) и охватывают различные подсистемы, включая графический стек, библиотеку bionic, виртуальную машину dalvik и фреймворки. Прилагается сценарий для самостоятельной сборки AOSP для устройств RISC-V или для запуска в эмуляторе.

Важной особенностью нового порта является обеспечение поддержки графики и сенсорных экранов, а также работа на реальном оборудовании. Параллельно портированием Android для RISC-V также занимается проект PLCT Lab, который осенью прошлого года сумел добиться загрузки минимального системного окружения в консольном режиме с использованием эмулятора.

Работа нового порта продемонстрирована на плате ICE EVB, оснащённой двумя процессорами ядрами XuanTie C910 1.2 GHz (RISC-V 64), ядром XuanTie C910V для векторных вычислений и GPU, поддерживающим аппаратное ускорение декодирования форматов HEVC, AVC и JPEG. Ожидается, что в будущем компания T-Head намерена начать производство плат RISC-V, которые смогут использоваться в мультимедийных устройствах, умных телевизорах, планшетах и даже смартфонах.

RISC-V предоставляет открытую и гибкую систему машинных инструкций, позволяющую создавать микропроцессоры для произвольных областей применения, не требуя при этом отчислений и не налагая условий на использование. RISC-V позволяет создавать полностью открытые SoC и процессоры. В настоящее время на базе спецификации RISC-V разными компаниями и сообществами под различными свободными лицензиями (BSD, MIT, Apache 2.0) развивается несколько десятков вариантов ядер микропроцессоров, около сотни SoC и уже производимых чипов. Поддержка RISC-V присутствует начиная с выпусков Glibc 2.27, binutils 2.30, gcc 7 и ядра Linux 4.15.

Дополнительно можно отметить создание компаниями BeagleBoard и Seeed Studios новой платы BeagleV, построенной на двухядерном процессоре StarFive VIC7100 с архитектурой RISC-V. Плата специально развивается для массового производства компьютеров RISC-V с программной начинкой на базе Linux. Процессор StarFive VIC7100 работает на частоте 1.5GHz, включает MMU и другие компоненты, необходимые для работы полноценных Linux-дистрибутивов, а также поддерживает векторные расширения, включает движки NNE (Neural Network Engine) и NVDLA (Nvidia Deep Learning Accelerator) для ускорения систем машинного обучения, DSP Tensilica VP6 для ускорения обработки задач компьютерного зрения и аппаратные кодировщики/декодировщики H264/H265/JPEG (4K@60FPS).

Плата оснащена 8 ГБ ОЗУ, WiFi, Bluetooth, 4 портами USB 3.0, USB-C, гигабитным Ethernet, HDMI 1.4, слотом для TF-карт, двумя слотами MIPI-CSI (Camera Serial Interface) и одним слотом MIPI-DSI (Display Serial Interface), 40 Pin GPIO. В качестве поддерживаемого программного обеспечения заявлены FreeRTOS, Debian и Fedora. Начало производства намечено на апрель. Плата будет продаваться по цене 150 долларов.