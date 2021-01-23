Android портирован для плат на архитектуре RISC-V

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|5.30, Joseph Biden (?), 15:21, 23/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Б***ь, пофиксите уже наконец этот у******й сайт, что когда капчу предъявляет, "Имя" слетает.
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|1.3, uis (ok), 12:42, 23/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+7 +/–
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Надеюсь, линукс здорового человека будет на RV больше распространён, чем ведроид.
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|2.25, имя_ (?), 14:26, 23/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Были бы еще доступны эти риски. Сейчас в основном отладочные платы за 100500 и какие-то микроконтроллеры на попробовать.
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|4.29, имя_ (?), 15:20, 23/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Running at 320+ MHz, the FE310 is among the fastest microcontrollers on the market.
девборда на поиграться же, полноценных пк или мобильных пока не видать
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|3.36, Сишник (?), 15:40, 23/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну не 100500, а только лишь $150 как в новости, будут и ещё дешевле.
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|2.41, КО (?), 16:36, 23/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну и классический ответ:
"Когда он будет удобен в использовании и будет гуй на всё"
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|1.4, Аноним (4), 12:45, 23/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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Чем эта плата в дополнении лучше raspberry pi 4? USB3.0? Зато Bluetooth 4.0
В остальном, не увидел ничего интересного.
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|2.7, Аноним (7), 12:56, 23/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
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Своей архитектурой. Процессоры RISC-V ещё проще по набору команд, чем ARM, а преимущества ARM перед х86-64 известны всем - меньше потребление и нагрев, больше открытость (интел и амд засекречивают)
Ну и вообще, как мне кажется, это скорее Proof-of-concept, на котором можно будет поэкспериментировать с RISC-V. Надо же с чего то начинать, вот начали с одноплатника
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|3.13, Аноним (1), 13:10, 23/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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По арм всё как в сказке описал, только тактично опустил тему её новых хозяев.
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|3.33, Онаним (?), 15:33, 23/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Весь RISC-V ныне - это один большой сплошной proof-of-concept.
На то, что оно вообще не взлетит, я не поставлю, но вероятность высока.
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|3.37, анонэ (?), 15:48, 23/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>меньше потребление
на единицу FLOPS - не особо
>больше открытость
понятно, пишешь из альтернативной реальности
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|2.12, Сейд (ok), 13:08, 23/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Да, все 4 порта USB 3.0. К тому же, насколько мне известно, процессоры RISC-V не страдают от ошибок Meltdown/Spectre, как некоторые процессоры ARM.
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|1.5, vz_2 (?), 12:47, 23/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Нет доверия любым корпорациям, и неважно, частным или нет, т.к. такие объединения хоронят инициативу, конкуренцию и новаторство. Да, кроме конкуренции есть ещё её антипод, кооперация, но в современном мире её ускользающе мало.
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|1.6, Аноним (6), 12:49, 23/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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зачем dalvik портировать на risc-v?
вроде dalvik был заменён на ARM(android runtime), начиная с android 5?
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|2.9, IdeaFix (ok), 12:59, 23/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну подумаешь, перепутали в пресс-релизе, делов-то... для китайцев это нормально.
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|1.10, IdeaFix (ok), 13:01, 23/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Надо конечно бороть арм на его поле, но и там, где арм (arm based boards) традиционно не смог, надо тоже со старта всех рвать. Надо открытый UEFI, часы, батарейку. Ибо жонглирование флешками и ембед - это конечно весело, но... хочется всё же кампуктер.
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|2.15, leibniz (??), 13:16, 23/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+33 +/–
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хочется рабочий мобильный аппарат, энергоэффективный и функциональный, и это необязательно должен быть карманный «кампухтер»
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|3.26, Сейд (ok), 14:30, 23/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если очень хочется, то можно купить HiFive1 Rev B, матрицу, корпус, всё остальное и собрать ноутбук своими руками. Пусть он не будет особенно тонким, но его можно будет перевозить с места на место без особого труда.
https://xakep.ru/2020/06/09/truebook/
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|1.39, triolan (?), 16:26, 23/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Засуньте свой андроид себе знаете куда, и поглубже. Именно из-за этой дряни, я перестал использовать смартфоны. Гугл идинах!
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|1.44, Zitz (?), 16:51, 23/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Мвободный процессор это отлично!
А что на счет свободного видео и биос? Без полностью свободной борды смысла в этом немного.
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|2.45, Аноним (45), 17:31, 23/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Свободная ISA. Микроархитектуры камней все равно все проприетарные
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