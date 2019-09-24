Unix-система Xv6 портирована для архитектуры RISC-V

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|1.1, Аноним (1), 11:08, 24/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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>RISC-V
Meh.
Было бы доступное железо, а так...
Покупать демо плату за $999 когда я могу купить на арме за $9.
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|4.21, eganru (?), 13:25, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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64 битные гибридные микросхемы для интернета вещей с поддержкой беспроводных интерфейсов.
у меня архитектура risc-v вызывает большие надежды: более-менее знакомый инструментарий (не надо переучиваться с gcc и mips).
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|2.3, Аноним (3), 11:17, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Такого уровня ты купишь только на x86 за $200. Но будет спрос, будут и низкие цены. Мне не понятно, почему HiFive не делает бюджетные решения на отбраковке своего процессора.
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|2.4, proninyaroslav (ok), 11:29, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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У китайцев уже можно купить за 1.5-2к небольшую платку с чипом, по аналогии с stm32 или ардуинами.
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|1.6, Аноним (6), 11:47, 24/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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RISC-V готовятся захватить мир, уж слишком много в него вкладывают. Цены пока зверские, но с массовым производством цена упадет в разы
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|2.13, proninyaroslav (ok), 12:34, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Скорее захватят мир кастомных, несовместимых между собой микроконтроллеров (что ещё хлеще чем ARM со стандартным набором команд). То что архитектура открыта только на пользу производителям, которые не хотят платить отчисления.
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|3.18, Аноним (18), 12:49, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Тоже самое было до прихода Интел. Зато можно сказать что в будущем останется только кто-то один.
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|3.20, burjui (ok), 13:21, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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А STM32 и NXP сильно совместимы? На уровне команд-то и RISC-V будут совместимы, т.к. основной + популярные расширения стандартизированы. Главное в микроконтроллерах - периферия, а она у всех производителей разная. Так что от бинарной совместимости толк будет только в пределах одного семейства МК - STM32F100x, например. Но преимуществ от заливки бинаря в новый камень всё равно никаких, т.к. код инициализации железа не меняется, и слинкован бинарь под другой размер памяти, так об увеличении производительности речи не идёт. Разве что если сорцы потерял, а оригинальные камни закончились. Но это уже как в известной шутке про десантников.
Чтобы вступить в рукопашный бой, боец спецназа должен:
1) Потерять на поле боя автомат, пистолет, нож, поясной ремень, лопатку, бронежилет, каску.
2) Найти ровную площадку на которой не валяется ни одного камня или палки.
3) Найти на ней такого же идиота.
К тому же, не забывайте, что если производитель камня на RISC-V захочет выпендриться и расширить набор команд, ему также придётся дорабатывать toolchain: ассемблер, компилятор, линкер, всякие objdump и т.п. А потом ещё и пропихивать это в оригинальную кодовую базу тулчейна, если хочется иметь вменяемую поддержку своего поделия. Это гигантский объём работы с относительно небольшим выхлопом.
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|4.22, eganru (?), 13:31, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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[i]А STM32 и NXP сильно совместимы?[/i] - если мы говорим о arm решениях, то скорее да. с портированием с одного на второе, так и с сопровождением сильно меньше головной боли, чем с допустим с stm32 на pic14/pic16.
если использовать специфичный для stm32 и nxp софт, то естественно будут проблемы. но всякий куб, гармонии, говнокодекофигураторы в целом для того и создавались - чтобы были проблемы.
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|4.25, proninyaroslav (ok), 14:22, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> К тому же, не забывайте, что если производитель камня на RISC-V захочет
> выпендриться и расширить набор команд, ему также придётся дорабатывать toolchain
Я думаю это станет понятно (захотят или нет) на примере Western Digital, когда они начнут массово выпускать свои чипы. А про своместимость: я и не говорил что ARM на микроконтроллерах совершенно совместим :) RISC-V, думаю, будет не лучше. Другое дело совместимость на уровне SoC, тут уже вопрос серьёзнее.
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|5.38, Аноним (38), 04:06, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если вам нужен производитель, много лет пихающий risc-v в свои железки, посмотрите на NVIDIA. А производители дисков я думаю, конечно, рады будут выкинуть SoCи на армах и мипсах и заменить их на "своё", не требующее отчислений левым конторам.
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|2.26, Ordu (ok), 15:38, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Это учебная ОС. Что-то мне подсказывает, что это хреновина типа Minix'а в конце 80-х, начале 90-х, которая настолько убога, что стоило только Линусу кинуть клич, как все хакеры Minix свалили пилить Linux.
Это студенческо-профессорская поделка, которая, вероятно, очень хорошо демонстрирует основные принципы и позволяет накидать студентам тем для курсовых, чтобы те писали какие-нибудь драйверы или реализовывали кольцевые буферы, которые можно пользовать из обработчика прерываний без блокирований и выделений памяти, и при этом ещё и ошибки вменяемо обрабатывать. Или даже курсовая типа "портирование драйвера клавиатуры под RISC-V". Очень удачно как в целях повышения качества образования студентов, так и в целях исследования способов применения того же RISC-V. Но вряд ли это полезно в каких-либо ещё целях.
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|3.27, пох. (?), 16:23, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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а вот интел, видать, был слепой, глухой, клич-то не услышал и засунул бесполезный учебный миникс в самую основу своих процессорных систем.
(дай угадаю: потому что линухная блоатварь не лезла, и к тому же ее сложнее было портировать)
> Или даже курсовая типа "портирование драйвера клавиатуры под RISC-V". Очень удачно как в целях
> повышения качества образования студентов, так и в целях исследования способов применения того
> же RISC-V. Но вряд ли это полезно в каких-либо ещё целях.
студент переходит на следующий курс, у профессора появляется еще и драйвер клавиатуры - обоим польза. Или ты думаешь, студент Линус писал какой-то сильно лучший код?
Вопрос только в том, насколько сам профессор умный и грамотный, и умеет в предвидение - а то у некоторых, вон, кроме бесполезной паскаль-машины студенты так ничего миру и не принесли.
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|4.29, Аноним (29), 16:36, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Интел мог использовать миникс из-за лицензии (хотя линукс-лицензия GPLv2 не запрещает запускать свою проприетарную прогу, если код ядра не изменён...) А вообще вот интересно, вроде миникс поделка, а тут бах, и самая распространённая ОС благодаря Intel ME.
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|5.31, пох. (?), 17:02, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ну вот Линусу лицензия чем-то мешала, а интелу - не помешала совершенно.
хотя они, помнится, пытались туда и солярку запихать на первых порах - но нивлэзла, видать.
(а может орацл заломил неприличную стоимость)
> А вообще вот интересно, вроде миникс поделка, а тут бах, и самая распространённая ОС благодаря
> Intel ME.
если она используется исключительно как загружалка-запускалка единственного бинарника (как поступала с линухом та же циска в линейке asa) - в общем-то не факт что это означает что-то кроме того, что как раз - влезла, и при этом не требовала от интела платить денег или договариваться с альтернативно-одаренными sjwшниками.
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|6.32, Аноним (29), 17:06, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> ну вот Линусу лицензия чем-то мешала, а интелу - не помешала совершенно.
При Линусе Minix был под несвободной лицензией, а потом выкатили Minix 3 под свободной (вроде как BSD лицензия)
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|4.34, Ordu (ok), 18:08, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты угадал, возьми с полки пирожок Интелу нужна была максимально простая система... текст свёрнут, показать
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|5.35, пох. (?), 18:17, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Ты угадал, возьми с полки пирожок. Интелу нужна была максимально простая система,
и они выбрали многослойный сэндвич с message passing вместо нормального монолитного ядра, от которого и надо-то только суметь один раз при старте ld-linux.so запустить? (лишние драйвера можно вообще-то и не вкомпилировать)
> А тут дело не в качестве кода драйверов. Тут дело в том, что в учебном коде наглядность кода
> ставится выше его практической полезности.
вам тут специальные язычки с нескучным синтаксисом, запрещающим тело функции с новой строки как бы намекают, что не в учебном.
Ну и эта, да - наглядный неэффективный код сопровождать легче, чем эффективный, написанный по обкурке - где, вон, ваше l4 ?
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|1.9, Аноним (10), 12:20, 24/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> курсах Массачусетского технологического института для обучения проектированию операционных систем
миних уже всё?
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|2.14, neAnonim (?), 12:37, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Сабж это утилиты которые можно запустить в том числе на minix. Столман свою gnu(без ядра внутри) тоже операционкой называет. (Но я ему не верю)
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|3.15, Аноним (10), 12:39, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> gnu(без ядра внутри)
А как же Hurd? Хреново, но таки работает*.
* - на виртуалке. Но работает же!
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|4.17, Аноним (18), 12:48, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Столлман плохо подставлял одно свое место корпам. Вот и нет никакого Hurd.
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|4.19, neAnonim (?), 13:00, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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"Разработка Hurd ведётся начиная с 1990"
За это время уже могли выделить делегата который освоил бы книжку Таненбаума. Хоть работающий публичный релиз запустил бы.
А так у них только стаж идет, работа стоит, скил в минус.
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|4.28, пох. (?), 16:25, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А как же Hurd? Хреново, но таки работает*.
с драйверами через пень колоду понакопипащенными из на пять лет устаревших веток линукса? Ну да, можно считать - рабо...загружается!
По крайней мере в 96м на 386 загружался. Меэээдлэннно...
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|5.30, Аноним (29), 16:38, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Хм, почему Hurd работает так медленно и раздолбайски. Ведь, скажем, миникс вроде работает нормально, хоть на него и нет тысячи прог. Неужели Столлман и ФСФ ниже уровнем, чем господин Таненбаум и его студенты?
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|6.33, пох. (?), 17:06, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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просто у них нет столько бесплатных студентов ("а не напишешь к завтрему - послезавтра вылетишь").
На пропаганду шва6одки клюют не все, и большинство из них может только в CoC и README.md
А те, немногие, что есть - больше интересуются улучшизмами gcc, чем операционкой с непонятным будущим.
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|5.37, Анонимус2 (?), 20:13, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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У меня в 2010 на реальном и даже не совсем древнем железе запускался. Толку от этого конечно не было, но запускался.
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|2.36, пох. (?), 18:17, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Поддержки сети нет, а без сети ныне грустно.
пишите, Шура, она золотая!
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