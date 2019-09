Unix-система Xv6 портирована для архитектуры RISC-V

2.10 , Аноним ( 10 ), 12:21, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – Это верно, а то БСДи уже давно не совсем живые.

3.12 , Аноним ( 11 ), 12:27, 24/09/2019 https://www.openindiana.org/ https://www.openindiana.org/overview/illumos/

2.26 , Ordu ( ok ), 15:38, 24/09/2019 Это учебная ОС. Что-то мне подсказывает, что это хреновина типа Minix'а в конце 80-х, начале 90-х, которая настолько убога, что стоило только Линусу кинуть клич, как все хакеры Minix свалили пилить Linux. Это студенческо-профессорская поделка, которая, вероятно, очень хорошо демонстрирует основные принципы и позволяет накидать студентам тем для курсовых, чтобы те писали какие-нибудь драйверы или реализовывали кольцевые буферы, которые можно пользовать из обработчика прерываний без блокирований и выделений памяти, и при этом ещё и ошибки вменяемо обрабатывать. Или даже курсовая типа "портирование драйвера клавиатуры под RISC-V". Очень удачно как в целях повышения качества образования студентов, так и в целях исследования способов применения того же RISC-V. Но вряд ли это полезно в каких-либо ещё целях.

3.27 , пох. ( ? ), 16:23, 24/09/2019 а вот интел, видать, был слепой, глухой, клич-то не услышал и засунул бесполезный учебный миникс в самую основу своих процессорных систем. (дай угадаю: потому что линухная блоатварь не лезла, и к тому же ее сложнее было портировать) Или даже курсовая типа "портирование драйвера клавиатуры под RISC-V". Очень удачно как в целях

> повышения качества образования студентов, так и в целях исследования способов применения того

5.31 , пох. ( ? ), 17:02, 24/09/2019 ну вот Линусу лицензия чем-то мешала, а интелу - не помешала совершенно. хотя они, помнится, пытались туда и солярку запихать на первых порах - но нивлэзла, видать.

(а может орацл заломил неприличную стоимость) А вообще вот интересно, вроде миникс поделка, а тут бах, и самая распространённая ОС благодаря

(а может орацл заломил неприличную стоимость) > А вообще вот интересно, вроде миникс поделка, а тут бах, и самая распространённая ОС благодаря

4.34 , Ordu ( ok ), 18:08, 24/09/2019 Ты угадал, возьми с полки пирожок Интелу нужна была максимально простая система... 5.35 , пох. ( ? ), 18:17, 24/09/2019 Ты угадал, возьми с полки пирожок. Интелу нужна была максимально простая система, и они выбрали многослойный сэндвич с message passing вместо нормального монолитного ядра, от которого и надо-то только суметь один раз при старте ld-linux.so запустить? (лишние драйвера можно вообще-то и не вкомпилировать) А тут дело не в качестве кода драйверов. Тут дело в том, что в учебном коде наглядность кода

ставится выше его практической полезности. вам тут специальные язычки с нескучным синтаксисом, запрещающим тело функции с новой строки как бы намекают, что не в учебном. Ну и эта, да - наглядный неэффективный код сопровождать легче, чем эффективный, написанный по обкурке - где, вон, ваше l4 ?

> ставится выше его практической полезности. вам тут специальные язычки с нескучным синтаксисом, запрещающим тело функции с новой строки как бы намекают, что не в учебном. Ну и эта, да - наглядный неэффективный код сопровождать легче, чем эффективный, написанный по обкурке - где, вон, ваше l4 ?