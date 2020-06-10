Микроядро seL4 математически верифицировано для архитектуры RISC-V

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|1.1, neAnonim (?), 12:28, 10/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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осталось только распространить risc-v в массах. и тогда можно будет закопать x86
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|2.2, Аноним (2), 12:33, 10/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Закопать то вряд ли, но это явно тот путь, по которому следует развиваться
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|2.7, A.Stahl (ok), 12:55, 10/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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>осталось только распространить risc-v в массах
Тю, мелочи-то какие. Займёмся сразу после отказа от империализма и излечения всех болезней.
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|1.3, Аноним (3), 12:40, 10/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Вот, просто хороший DLS и никакой псевдонаучной претенциозности как у Rust.
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|3.14, Аноним (14), 13:05, 10/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ядро на сишечке. Пруф -- нет. Причём пруф раз в 40 больше самого ядра.
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|2.13, Аноним (14), 13:04, 10/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Всего-то пришлось свой компилятор C написать, и потом ещё 200к строк на Isabelle, Haskell и прочих.
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|1.4, DmA (??), 12:40, 10/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Давно в области безопасности не было таких хороших вестей
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|2.18, Аноним (17), 13:18, 10/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Люди, способные это сделать, не станут заниматься этим "за идею".
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|2.19, Сейд (ok), 13:19, 10/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Было много попыток перевести Hurd с Mach на L4, к сожалению, все потерпели неудачу.
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|2.20, Аноним (20), 13:27, 10/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это опенсорс, тебе никто ничего не обязан. Это опенсорс, бери и сам делай.
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|2.22, AnonAnonAnon (?), 13:32, 10/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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смысл не в том, чтобы заменить gnu mach на seL4, а в том, чтобы gnu/hurd работал поверх seL4;
иначе говоря, seL4 работает в режиме ядра, а gnu/hurd(gnu mach + translators) в режиме пользователя.
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|2.28, Аноним (28), 14:12, 10/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Гурд жестко приколочен к 32 битам. Его теперь проще переписать. Это в вопросу о программистских талантах Столлмана.
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|1.21, Аноним (20), 13:31, 10/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Вот это по настоящему важная новость. Ещё бы понять, как наладить производство устройств на нём.
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|1.29, Аноним (29), 14:15, 10/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Интересный исследовательский проект, но преподнесен ради хайпа вокруг RISC-V, ко... большой текст свёрнут, показать
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