The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Микроядро seL4 математически верифицировано для архитектуры RISC-V

10.06.2020 12:05

Организация RISC-V Foundation сообщила о верификации работы микроядра seL4 на системах с архитектурой набора команд RISC-V. Верификация сводится к математическому доказательству надёжности работы seL4, которое свидетельствует о полном соответствии заданным на формальном языке спецификациям. Доказательство надёжности позволяет использовать seL4 в критически важных системах на базе процессоров RISC-V RV64, требующих повышенного уровня надёжности и гарантирующих отсутствие сбоев. Разработчики ПО, работающего поверх ядра seL4, могут быть полностью уверены, что в случае сбоя в одной части системы, данный сбой не распространится на остальную систему и, в частности, её критические части.

Изначально микроядро seL4 было верифицировано для 32-разрядных процессоров ARM, а позднее для 64-разрядных процессоров x86. Отмечается, что комбинация открытой аппаратной архитектуры RISC-V с открытым микроядром seL4 позволит добиться нового уровня безопасности, так как аппаратные составляющие в перспективе тоже могут быть полностью верифицированы, чего невозможно добиться для проприетарных аппаратных архитектур.

При верификации seL4 предполагается, что оборудование работает как заявлено и спецификация полностью описывает поведение системы, но на деле оборудование не избавлено от ошибок, что хорошо демонстрируется всплывающими регулярно проблемами в механизме спекулятивными выполнением инструкций. Открытые аппаратные платформы упрощают интеграцию связанных с безопасностью изменений - например, для блокирования всех возможных каналов утечки по сторонним каналам, которые гораздо эффективней избавиться от проблемы аппаратно, чем пытаться искать обходные пути программно.

Напомним, что ахитектура seL4 примечательна выносом частей для управления ресурсами ядра в пространство пользователя и применения для таких ресурсов тех же средств разграничения доступа, как для пользовательских ресурсов. Микроядро не предоставляет готовых высокоуровневых абстракций для управления файлами, процессами, сетевыми соединениями и т.п., вместо этого оно предоставляет лишь минимальные механизмы для управления доступом к физическому адресному пространству, прерываниям и ресурсам процессора. Высокоуровневые абстракции и драйверы для взаимодействия с оборудованием реализуются отдельно поверх микроядра в форме задач, выполняемых на пользовательском уровне. Доступ таких задач к имеющимся у микроядра ресурсам организуется через определение правил.

RISC-V предоставляет открытую и гибкую систему машинных инструкций, позволяющую создавать микропроцессоры для произвольных областей применения, не требуя при этом отчислений и не налагая условий на использование. RISC-V позволяет создавать полностью открытые SoC и процессоры. В настоящее время на базе спецификации RISC-V разными компаниями и сообществами под различными свободными лицензиями (BSD, MIT, Apache 2.0) развивается несколько десятков вариантов ядер микропроцессоров, SoC и уже производимых чипов. Поддержка RISC-V присутствует начиная с выпусков Glibc 2.27, binutils 2.30, gcc 7 и ядра Linux 4.15.

  1. Главная ссылка к новости (https://riscv.org/2020/06/sel4...)
  2. OpenNews: Открыт код сверхнадёжного микроядра seL4
  3. OpenNews: На базе гипервизора seL4 создана платформа для создания высокозащищённых систем
  4. OpenNews: Linux Foundation и RISC-V Foundation объединили усилия по продвижению архитектуры RISC-V
  5. OpenNews: WD открыл наработки, связанные с процессором WD SweRV, и портировал Plasma Mobile для RISC-V
  6. OpenNews: Unix-система Xv6 портирована для архитектуры RISC-V
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53129-sel4
Ключевые слова: sel4, microkernel, risc-v
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (29) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, neAnonim (?), 12:28, 10/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    осталось только распространить risc-v в массах. и тогда можно будет закопать x86
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 12:33, 10/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Закопать то вряд ли, но это явно тот путь, по которому следует развиваться
     
  • 2.7, A.Stahl (ok), 12:55, 10/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    >осталось только распространить risc-v в массах

    Тю, мелочи-то какие. Займёмся сразу после отказа от империализма и излечения всех болезней.

     
     
  • 3.16, Сейд (ok), 13:15, 10/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Жалеешь 140 рублей?
     
     
  • 4.25, A.Stahl (ok), 13:52, 10/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ?
     
     
  • 5.26, Сейд (ok), 13:57, 10/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://www.crowdsupply.com/sifive/hifive1-rev-b
     
  • 2.12, Сейд (ok), 13:04, 10/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://www.sifive.com/boards/hifive1-rev-b
     

  • 1.3, Аноним (3), 12:40, 10/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот, просто хороший DLS и никакой псевдонаучной претенциозности как у Rust.
     
     
  • 2.5, Аноним (3), 12:41, 10/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    DSL
     
  • 2.6, Аноним (6), 12:45, 10/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что такое DLS? Может DSL (Domain Specific Language)?
     
  • 2.9, Аноним (9), 13:01, 10/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вообще-то оно на сишечке с асмом.
     
     
  • 3.14, Аноним (14), 13:05, 10/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ядро на сишечке. Пруф -- нет. Причём пруф раз в 40 больше самого ядра.
     
  • 2.13, Аноним (14), 13:04, 10/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Всего-то пришлось свой компилятор C написать, и потом ещё 200к строк на Isabelle, Haskell и прочих.
     
  • 2.17, Аноним (17), 13:16, 10/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Слабое приплетание, на троечку.
     

  • 1.4, DmA (??), 12:40, 10/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Давно в области безопасности не было таких хороших вестей
     
  • 1.8, Аноним (-), 12:59, 10/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    может gnu/hurd кто-нибудь перенесёт на seL4
     
     
  • 2.10, Аноним (9), 13:02, 10/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ноу проблем. Сколько поатишь?
     
  • 2.11, Аноним (11), 13:02, 10/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Флаг в руки, ждём от тебя результатов.
     
  • 2.18, Аноним (17), 13:18, 10/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Люди, способные это сделать, не станут заниматься этим "за идею".
     
  • 2.19, Сейд (ok), 13:19, 10/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Было много попыток перевести Hurd с Mach на L4, к сожалению, все потерпели неудачу.
     
  • 2.20, Аноним (20), 13:27, 10/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это опенсорс, тебе никто ничего не обязан. Это опенсорс, бери и сам делай.
     
  • 2.22, AnonAnonAnon (?), 13:32, 10/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    смысл не в том, чтобы заменить gnu mach на seL4, а в том, чтобы gnu/hurd работал поверх seL4;
    иначе говоря, seL4 работает в режиме ядра, а gnu/hurd(gnu mach + translators) в режиме пользователя.
     
  • 2.28, Аноним (28), 14:12, 10/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Гурд жестко приколочен к 32 битам. Его теперь проще переписать. Это в вопросу о программистских талантах Столлмана.
     

  • 1.15, Аноним (-), 13:07, 10/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    что-то не очень заметно, что на платах Arduino используется RISC-V
     
     
  • 2.23, Сейд (ok), 13:36, 10/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://www.sifive.com/boards/hifive1-rev-b
    https://shop365481095.world.taobao.com/
     

  • 1.21, Аноним (20), 13:31, 10/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот это по настоящему важная новость. Ещё бы понять, как наладить производство устройств на нём.
     
     
  • 2.24, Сейд (ok), 13:47, 10/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Берёшь L4 и https://pulp-platform.org// и налаживаешь производство.
     

  • 1.27, Аноним (28), 14:10, 10/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Эпл уже решило переходить на RISC-V вместо ARM?
     
  • 1.29, Аноним (29), 14:15, 10/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Интересный исследовательский проект, но преподнесен ради хайпа вокруг RISC-V, ко... большой текст свёрнут, показать
     
     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2020 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру