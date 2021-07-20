Реализована загрузка ядра Linux на плате ESP32

2.8 , Аноним ( 8 ), 11:20, 20/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – ESP32 — проприетарная игрушка.

3.14 , Аноним ( 14 ), 11:49, 20/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – ESP32 - игрушка дьявола жи есть

3.21 , Аноним ( 22 ), 12:35, 20/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Это да, но уж очень хорош какой-нибудь esp-01 за смешные 100 рублей, а имеет wifi и 4 gpio. Я на таких модулях поливалки для цветов запилил (по насосу на пин). В прошлом году через вебку просто тыкал полить, а в этом она сама всё делает, а вебка только задать интервалы. Работает стабильно. Аптайм в прошлом году был 5 месяцев. Так вот, если китайцы выпустят модули с wifi/bluetooth на открытом risc-v и хотя бы парой gpio за 100 рублей - тогда и можно будет яростно натирать на свободу.

4.40 , t28 ( ? ), 14:01, 20/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Это да, но уж очень хорош какой-нибудь esp-01 Вообще-то тут речь о ESP32. А ESP-01 — это немного не то.

2.9 , Я ( ?? ), 11:21, 20/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – так принято в токсичной культуре вместо сначала похвали, потом критикуй, просто обсирать..

3.23 , Анончик ( ? ), 12:43, 20/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Ты сейчас сам только что начал обсирать токсичную культуру вместо похвалы.

4.38 , Аноним ( 38 ), 13:43, 20/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А ты обгадил пользователя под ником «Я» как же это было токсично.

2.10 , llolik ( ok ), 11:33, 20/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – > А единственные 4 комментария -- поливание проекта дерьмом. Ты как первый день на opennet, в самом деле.

2.11 , MPEG LA ( ok ), 11:34, 20/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Все так, но 6 минут на загрузку может быть удручающе

3.13 , Амоним ( ? ), 11:38, 20/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ибо память через spi. Я прямо чувствую боль.

2.12 , Аноним ( 12 ), 11:36, 20/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Инструкцию по эмулятору прочитал? Вот это да это работа. Читать это же не каждый пыхер осилит. А в рабочей плоскости что ты на этом ESP32 запустишь? Зачем тебе для этой задачи именно Линукс или зачем тебе именно ESP32? Ты наверно и от каждой новости по телеку радуешься как умалишенный.

3.15 , Атон ( ? ), 11:53, 20/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – > А в рабочей плоскости что ты на этом ESP32 запустишь? Конечно ты прав. Кому нужен SoC процессор для встраиваемых устройств за 1 доллар, 160 MHz, 32 бит ? даже не знаю. лучше найти старый первый пентиум.

4.33 , Lex ( ?? ), 13:22, 20/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Только на плате совсем не только 1 процессор и совсем не за 1 доллар итоговой стоимости

4.37 , Аноним ( 38 ), 13:40, 20/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Представляешь оно и без Линукса отлично работает и выполняет реальные задачи. Эти частоты не отражают продуктивность в реальных задачах хотя бы потому что у них разный набор инструкций. Еще и, твою медь, через эмулятор. Вопрос тот же зачем этой штуковине Линукс?

3.16 , Атон ( ? ), 12:11, 20/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – https://www.eembc.org/viewer/?benchmark_seq=13244 Scores

CoreMark 660.70

CoreMark/MHz 4.1300

И в сводной табличке, обрати внимание на соседей ESP32 по производительности. Processor...................... CoreMark / MHz↓ Date

AMD Athlon 64 X2 QL-65......... 4.25 2009-07-13

Intel Core i5-650.............. 4.21 2010-11-25

AMD Athlon 64 X2 QL-65......... 4.18 2009-07-13

Microchip dsPIC33CH128MP508.... 4.16 2018-09-20

Espressif ESP32................ 4.13 2020-03-31

STMicroelectronics STM32L552... 4.03 2020-06-02

2.19 , пох. ( ? ), 12:15, 20/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – троллейбусизбуханки.JPG проделана офигенная работа - "но зачем?!" 3.30 , Аноним ( 20 ), 13:09, 20/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Если троллейбус из УАЗ-452, то в этом что-то есть.

4.35 , InuYasha ( ?? ), 13:28, 20/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Плюсы обоим! )

*пошёл делать контакты из удочек*

