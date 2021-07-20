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Реализована загрузка ядра Linux на плате ESP32

20.07.2021 10:16

Энтузиасты смогли загрузить окружение на базе ядра Linux 5.0 на плате ESP32 с двухъядерным процессором Tensilica Xtensa (плата esp32 devkit v1, без полноценного MMU), оснащённой 2 МБ Flash и 8 МБ памяти PSRAM, подключённой через интерфейс SPI. Для загрузки подготовлен готовый образ Linux-прошивки для ESP32. Загрузка занимает около 6 минут.

Прошивка сформирована на основе виртуальной машины JuiceVm и порта ядра Linux 5.0. JuiceVm предоставляет минимально возможную обвязку для систем RISC-V, способную загружаться на чипах с несколькими сотнями килобайт оперативной памяти. JuiceVm обеспечивает запуск OpenSBI (RISC-V Supervisor Binary Interface), связующего интерфейса для загрузки ядра Linux и минимального системного окружения из прошивки, специфичной для платформы ESP32. Помимо Linux, JuiceVm также поддерживает загрузку FreeRTOS и RT-Thread.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.reddit.com/r/esp32...)
  2. OpenNews: Проект Pine64 выпустил водонепроницаемые умные часы PineTime
  3. OpenNews: Проект Raspberry Pi выпустил микроконтроллер RP2040 стоимостью 1 доллар
  4. OpenNews: FreeRTOS перешёл под крыло Amazon и выпущен под лицензией MIT
  5. OpenNews: Выпуск Mongoose OS 2.13, платформы для IoT-устройств
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55518-esp32
Ключевые слова: esp32, linux
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  • 1.1, Аноним (1), 11:00, 20/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Помимо Linux, JuiceVm также поддерживает загрузку FreeRTOS и RT-Thread.

    Зачем? Им же MMU не требуется, их можно в нативные коды скомпилировать.

     
     
  • 2.7, OnTheEdge (ok), 11:20, 20/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    потому что могут
     
  • 2.22, Аноним (22), 12:36, 20/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вот, можно было бы обойти отсутствие MMU, так и эмулятор бы не понадобился
     

  • 1.2, Аноним (2), 11:02, 20/07/2021 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –6 +/
     
     
  • 2.6, OnTheEdge (ok), 11:16, 20/07/2021 Скрыто модератором
    		• +4 +/
     
     
  • 3.32, Аноним (32), 13:20, 20/07/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 2.18, ыы (?), 12:13, 20/07/2021 Скрыто модератором
    		• –1 +/
     
     
  • 3.26, заминированный тапок (ok), 12:50, 20/07/2021 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     
  • 2.20, Аноним (20), 12:28, 20/07/2021 Скрыто модератором
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  • 2.25, Аноним (25), 12:49, 20/07/2021 Скрыто модератором
    		• –1 +/
     
  • 2.28, заминированный тапок (ok), 12:53, 20/07/2021 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     

     ....ответы скрыты модератором (7)

  • 1.4, Аноним (4), 11:09, 20/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    Фи, да они же запускают его через эмулятор! Ну и кликбейт...
    Раз на то пошло, Linux на Arduino через эмулятор ARM намного круче.
     
  • 1.5, anonymous (??), 11:12, 20/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –6 +/
    Проделана офигенная работа (и лично я для себя вижу пользу от проекта). А единственные 4 комментария -- поливание проекта дерьмом.
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 11:20, 20/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ESP32 — проприетарная игрушка.
     
     
  • 3.14, Аноним (14), 11:49, 20/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    ESP32 - игрушка дьявола жи есть
     
  • 3.21, Аноним (22), 12:35, 20/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Это да, но уж очень хорош какой-нибудь esp-01 за смешные 100 рублей, а имеет wifi и 4 gpio. Я на таких модулях поливалки для цветов запилил (по насосу на пин). В прошлом году через вебку просто тыкал полить, а в этом она сама всё делает, а вебка только задать интервалы. Работает стабильно. Аптайм в прошлом году был 5 месяцев.

    Так вот, если китайцы выпустят модули с wifi/bluetooth на открытом risc-v и хотя бы парой gpio за 100 рублей - тогда и можно будет яростно натирать на свободу.

     
     
  • 4.40, t28 (?), 14:01, 20/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Это да, но уж очень хорош какой-нибудь esp-01

    Вообще-то тут речь о ESP32. А ESP-01 — это немного не то.

     
  • 2.9, Я (??), 11:21, 20/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    так принято в токсичной культуре вместо сначала похвали, потом критикуй, просто обсирать..
     
     
  • 3.23, Анончик (?), 12:43, 20/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ты сейчас сам только что начал обсирать токсичную культуру вместо похвалы.
     
     
  • 4.38, Аноним (38), 13:43, 20/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А ты обгадил пользователя под ником «Я» как же это было токсично.
     
  • 2.10, llolik (ok), 11:33, 20/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    > А единственные 4 комментария -- поливание проекта дерьмом.

    Ты как первый день на opennet, в самом деле.

     
  • 2.11, MPEG LA (ok), 11:34, 20/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Все так, но 6 минут на загрузку может быть удручающе
     
     
  • 3.13, Амоним (?), 11:38, 20/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ибо память через spi. Я прямо чувствую боль.
     
  • 2.12, Аноним (12), 11:36, 20/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Инструкцию по эмулятору прочитал? Вот это да это работа. Читать это же не каждый пыхер осилит.

    А в рабочей плоскости что ты на этом ESP32 запустишь? Зачем тебе для этой задачи именно Линукс или зачем тебе именно ESP32?

    Ты наверно и от каждой новости по телеку радуешься как умалишенный.

     
     
  • 3.15, Атон (?), 11:53, 20/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > А в рабочей плоскости что ты на этом ESP32 запустишь?

    Конечно ты прав. Кому нужен SoC процессор для встраиваемых устройств за 1 доллар, 160 MHz, 32 бит ?  даже не знаю.

    лучше найти старый первый пентиум.

     
     
  • 4.33, Lex (??), 13:22, 20/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Только на плате совсем не только 1 процессор и совсем не за 1 доллар итоговой стоимости
     
  • 4.37, Аноним (38), 13:40, 20/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Представляешь оно и без Линукса отлично работает и выполняет реальные задачи. Эти частоты не отражают продуктивность в реальных задачах хотя бы потому что у них разный набор инструкций. Еще и, твою медь, через эмулятор. Вопрос тот же зачем этой штуковине Линукс?
     
  • 3.16, Атон (?), 12:11, 20/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    https://www.eembc.org/viewer/?benchmark_seq=13244

    Scores
    CoreMark 660.70
    CoreMark/MHz 4.1300


    И в сводной табличке, обрати внимание на соседей ESP32 по производительности.

    Processor...................... CoreMark / MHz↓ Date
    AMD Athlon 64 X2 QL-65......... 4.25 2009-07-13
    Intel Core i5-650.............. 4.21 2010-11-25
    AMD Athlon 64 X2 QL-65......... 4.18 2009-07-13
    Microchip dsPIC33CH128MP508.... 4.16 2018-09-20
    Espressif ESP32................ 4.13 2020-03-31
    STMicroelectronics STM32L552... 4.03 2020-06-02

     
  • 2.19, пох. (?), 12:15, 20/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    троллейбусизбуханки.JPG

    проделана офигенная работа - "но зачем?!"

     
     
  • 3.30, Аноним (20), 13:09, 20/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если троллейбус из УАЗ-452, то в этом что-то есть.
     
     
  • 4.35, InuYasha (??), 13:28, 20/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Плюсы обоим! )
    *пошёл делать контакты из удочек*
     

  • 1.24, Аноним (20), 12:45, 20/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    JuiceVm: At the beginning of the design, it runs on a platform with only 100 KB of RAM, which does not exceed the number of C99.
    У кого там имеется в кладовке PC-XT, Искра-1030(1031)? Zenitur, ау!
    Можешь спортировать JuiceVm под MS-DOS и соответствующее железо с минимумом RAM. А потом... запускать на 8086-совместимом Linux!
     
  • 1.31, eganru (?), 13:19, 20/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    В новости непонятно, какая целевая архитектура.

    Фигурирует xtensa и risc-v.

     
     
  • 2.41, Аноним (20), 14:02, 20/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я так понял, может неправильно, что JuceVm исполняется на Xtensa. Она эмулирует RISC-V ISA и какую-то минимум переферию.
     

  • 1.39, Аноним (39), 13:55, 20/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    С каких это пор opennet продвигает проприетарные эмуляторы открытых архитектур?
     
     
  • 2.43, Аноним (20), 14:18, 20/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, в самом деле, непонятно, где исходнички этой JuceVm. Нет упоминания лицензии.
     
  • 2.44, ыы (?), 14:19, 20/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    проприетарные эмуляторы проприетарных архитектур...
     

  • 1.42, Аноним (42), 14:15, 20/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Спасибо скачал, работает нармально!
     

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