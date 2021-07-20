Реализована загрузка ядра Linux на плате ESP32

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|1.1, Аноним (1), 11:00, 20/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Помимо Linux, JuiceVm также поддерживает загрузку FreeRTOS и RT-Thread.
Зачем? Им же MMU не требуется, их можно в нативные коды скомпилировать.
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|2.22, Аноним (22), 12:36, 20/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Вот, можно было бы обойти отсутствие MMU, так и эмулятор бы не понадобился
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|1.4, Аноним (4), 11:09, 20/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+7 +/–
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Фи, да они же запускают его через эмулятор! Ну и кликбейт...
Раз на то пошло, Linux на Arduino через эмулятор ARM намного круче.
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|1.5, anonymous (??), 11:12, 20/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–6 +/–
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Проделана офигенная работа (и лично я для себя вижу пользу от проекта). А единственные 4 комментария -- поливание проекта дерьмом.
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|3.21, Аноним (22), 12:35, 20/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Это да, но уж очень хорош какой-нибудь esp-01 за смешные 100 рублей, а имеет wifi и 4 gpio. Я на таких модулях поливалки для цветов запилил (по насосу на пин). В прошлом году через вебку просто тыкал полить, а в этом она сама всё делает, а вебка только задать интервалы. Работает стабильно. Аптайм в прошлом году был 5 месяцев.
Так вот, если китайцы выпустят модули с wifi/bluetooth на открытом risc-v и хотя бы парой gpio за 100 рублей - тогда и можно будет яростно натирать на свободу.
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|4.40, t28 (?), 14:01, 20/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Это да, но уж очень хорош какой-нибудь esp-01
Вообще-то тут речь о ESP32. А ESP-01 — это немного не то.
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|2.9, Я (??), 11:21, 20/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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так принято в токсичной культуре вместо сначала похвали, потом критикуй, просто обсирать..
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|3.23, Анончик (?), 12:43, 20/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ты сейчас сам только что начал обсирать токсичную культуру вместо похвалы.
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|4.38, Аноним (38), 13:43, 20/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А ты обгадил пользователя под ником «Я» как же это было токсично.
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|2.10, llolik (ok), 11:33, 20/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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> А единственные 4 комментария -- поливание проекта дерьмом.
Ты как первый день на opennet, в самом деле.
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|2.12, Аноним (12), 11:36, 20/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Инструкцию по эмулятору прочитал? Вот это да это работа. Читать это же не каждый пыхер осилит.
А в рабочей плоскости что ты на этом ESP32 запустишь? Зачем тебе для этой задачи именно Линукс или зачем тебе именно ESP32?
Ты наверно и от каждой новости по телеку радуешься как умалишенный.
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|3.15, Атон (?), 11:53, 20/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> А в рабочей плоскости что ты на этом ESP32 запустишь?
Конечно ты прав. Кому нужен SoC процессор для встраиваемых устройств за 1 доллар, 160 MHz, 32 бит ? даже не знаю.
лучше найти старый первый пентиум.
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|4.33, Lex (??), 13:22, 20/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Только на плате совсем не только 1 процессор и совсем не за 1 доллар итоговой стоимости
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|4.37, Аноним (38), 13:40, 20/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Представляешь оно и без Линукса отлично работает и выполняет реальные задачи. Эти частоты не отражают продуктивность в реальных задачах хотя бы потому что у них разный набор инструкций. Еще и, твою медь, через эмулятор. Вопрос тот же зачем этой штуковине Линукс?
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|3.16, Атон (?), 12:11, 20/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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https://www.eembc.org/viewer/?benchmark_seq=13244
Scores
CoreMark 660.70
CoreMark/MHz 4.1300
И в сводной табличке, обрати внимание на соседей ESP32 по производительности.
Processor...................... CoreMark / MHz↓ Date
AMD Athlon 64 X2 QL-65......... 4.25 2009-07-13
Intel Core i5-650.............. 4.21 2010-11-25
AMD Athlon 64 X2 QL-65......... 4.18 2009-07-13
Microchip dsPIC33CH128MP508.... 4.16 2018-09-20
Espressif ESP32................ 4.13 2020-03-31
STMicroelectronics STM32L552... 4.03 2020-06-02
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|2.19, пох. (?), 12:15, 20/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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троллейбусизбуханки.JPG
проделана офигенная работа - "но зачем?!"
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|1.24, Аноним (20), 12:45, 20/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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JuiceVm: At the beginning of the design, it runs on a platform with only 100 KB of RAM, which does not exceed the number of C99.
У кого там имеется в кладовке PC-XT, Искра-1030(1031)? Zenitur, ау!
Можешь спортировать JuiceVm под MS-DOS и соответствующее железо с минимумом RAM. А потом... запускать на 8086-совместимом Linux!
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|1.31, eganru (?), 13:19, 20/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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В новости непонятно, какая целевая архитектура.
Фигурирует xtensa и risc-v.
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|2.41, Аноним (20), 14:02, 20/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я так понял, может неправильно, что JuceVm исполняется на Xtensa. Она эмулирует RISC-V ISA и какую-то минимум переферию.
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|1.39, Аноним (39), 13:55, 20/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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С каких это пор opennet продвигает проприетарные эмуляторы открытых архитектур?
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|2.43, Аноним (20), 14:18, 20/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да, в самом деле, непонятно, где исходнички этой JuceVm. Нет упоминания лицензии.
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|2.44, ыы (?), 14:19, 20/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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проприетарные эмуляторы проприетарных архитектур...
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